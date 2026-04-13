Gold, silver rate today, 13 April: Check live price of 24 kt, 22 kt, 18 kt gold and 10 gm, 100 gm, 1 kg silver

Gold, silver price today, 13 April: Gold rate today and silver rate today were under pressure, in line with the international market, as US and Iran failed to reach a ceasefire during their Pakistan talks.

MCX gold rates were lower by ₹1,105, or 0.72%, at ₹1,51,547 per 10 grams as against its previous close of ₹1,52,652 level.

Meanwhile, MCX silver rate was lower by ₹4,912, or 2.01%, at ₹2,38,362 per kilogram as compared to its previous close of ₹2,43,274 level.

Apart from the failed US-Iran talks and the subsequent action of Donald Trump to block the Strait of Hormuz, other factors also affected gold and silver prices today. International prices were weighed down by a stronger dollar, and dampened expectations of US Federal Reserve interest rate cuts this year after a surge in crude oil prices fuelled inflation worries.

Gold price today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru 1. Gold rate today in Delhi: ₹1,51,380 for 24 kt, ₹1,38,765 for 22 kt, ₹1,13,535 for 18 kt

2. Gold rate today in Jaipur: ₹1,51,620 for 24 kt, ₹1,38,985 for 22 kt, ₹1,13,715 for 18 kt

3. Gold rate today in Mumbai: ₹1,51,640 for 24 kt, ₹1,39,003 for 22 kt, ₹1,13,730 for 18 kt

4. Gold rate today in Kolkata: ₹1,51,450 for 24 kt, ₹1,38,829 for 22 kt, ₹1,13,588 for 18 kt

5. Gold rate today in Chennai: ₹1,52,090 for 24 kt, ₹1,39,416 for 22 kt, ₹1,14,068 for 18 kt

6. Gold rate today in Bengaluru: ₹1,51,840 for 24 kt, ₹1,39,187 for 22 kt, ₹1,13,880 for 18 kt

7. Gold rate today in Hyderabad: ₹1,51,970 for 24 kt, ₹1,39,306 for 22 kt, ₹1,13,978 for 18 kt

8. Gold rate today in Nashik: ₹1,51,640 for 24 kt, ₹1,39,003 for 22 kt, ₹1,13,730 for 18 kt

9. Gold rate today in Rajkot: ₹1,51,930 for 24 kt, ₹1,39,269 for 22 kt, ₹1,13,948 for 18 kt

10. Gold rate today in Pune: ₹1,51,640 for 24 kt, ₹1,39,003 for 22 kt, ₹1,13,730 for 18 kt.

Silver 999 rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai 1. Silver rate in Delhi today: ₹2,383 for 10 gm, ₹23,834 for 100 gm, ₹2,38,340 for 1 kg

2. Silver rate today in Jaipur: ₹2,387 for 10 gm, ₹23,871 for 100 gm, ₹2,38,710 for 1 kg

3. Silver rate today in Mumbai: ₹2,388 for 10 gm, ₹23,875 for 100 gm, ₹2,38,750 for 1 kg

4. Silver rate today in Kolkata: ₹2,382 for 10 gm, ₹23,819 for 100 gm, ₹2,38,190 for 1 kg

5. Silver rate today in Chennai: ₹2,392 for 10 gm, ₹23,920 for 100 gm, ₹2,39,200 for 1 kg

6. Silver rate today in Bengaluru: ₹2,391 for 10 gm, ₹23,909 for 100 gm, ₹2,39,090 for 1 kg

7. Silver rate today in Hyderabad: ₹2,393 for 10 gm, ₹23,928 for 100 gm, ₹2,39,280 for 1 kg

8. Silver rate today in Nashik: ₹2,388 for 10 gm, ₹23,875 for 100 gm, ₹2,38,750 for 1 kg

9. Silver rate today in Rajkot: ₹2,392 for 10 gm, ₹23,922 for 100 gm, ₹2,39,220 for 1 kg

10. Silver rate today in Pune: ₹2,388 for 10 gm, ₹23,875 for 100 gm, ₹2,38,750 for 1 kg.

(Data from bullions.co.in)