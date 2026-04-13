Gold, silver rate today, 13 April: Check live price of 24 kt, 22 kt, 18 kt gold and 10 gm, 100 gm, 1 kg silver

Gold, silver rates today, 13 April: Check the live price of gold and silver today in Delhi, Mumbai, Bangalore. Kolkata, Chennai and other major Indian cities.

Swastika Das Sharma
Updated13 Apr 2026, 10:36 AM IST
Gold, silver rates today, 13 April
Gold, silver rates today, 13 April
Gold, silver price today, 13 April: Gold rate today and silver rate today were under pressure, in line with the international market, as US and Iran failed to reach a ceasefire during their Pakistan talks.

MCX gold rates were lower by 1,105, or 0.72%, at 1,51,547 per 10 grams as against its previous close of 1,52,652 level.

Meanwhile, MCX silver rate was lower by 4,912, or 2.01%, at 2,38,362 per kilogram as compared to its previous close of 2,43,274 level.

Apart from the failed US-Iran talks and the subsequent action of Donald Trump to block the Strait of Hormuz, other factors also affected gold and silver prices today. International prices were weighed down by a stronger dollar, and dampened expectations of US Federal Reserve interest rate cuts this year after a surge in crude oil prices fuelled inflation worries.

Gold price today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru

1. Gold rate today in Delhi: 1,51,380 for 24 kt, 1,38,765 for 22 kt, 1,13,535 for 18 kt

2. Gold rate today in Jaipur: 1,51,620 for 24 kt, 1,38,985 for 22 kt, 1,13,715 for 18 kt

3. Gold rate today in Mumbai: 1,51,640 for 24 kt, 1,39,003 for 22 kt, 1,13,730 for 18 kt

4. Gold rate today in Kolkata: 1,51,450 for 24 kt, 1,38,829 for 22 kt, 1,13,588 for 18 kt

5. Gold rate today in Chennai: 1,52,090 for 24 kt, 1,39,416 for 22 kt, 1,14,068 for 18 kt

6. Gold rate today in Bengaluru: 1,51,840 for 24 kt, 1,39,187 for 22 kt, 1,13,880 for 18 kt

7. Gold rate today in Hyderabad: 1,51,970 for 24 kt, 1,39,306 for 22 kt, 1,13,978 for 18 kt

8. Gold rate today in Nashik: 1,51,640 for 24 kt, 1,39,003 for 22 kt, 1,13,730 for 18 kt

9. Gold rate today in Rajkot: 1,51,930 for 24 kt, 1,39,269 for 22 kt, 1,13,948 for 18 kt

10. Gold rate today in Pune: 1,51,640 for 24 kt, 1,39,003 for 22 kt, 1,13,730 for 18 kt.

Silver 999 rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai

1. Silver rate in Delhi today: 2,383 for 10 gm, 23,834 for 100 gm, 2,38,340 for 1 kg

2. Silver rate today in Jaipur: 2,387 for 10 gm, 23,871 for 100 gm, 2,38,710 for 1 kg

3. Silver rate today in Mumbai: 2,388 for 10 gm, 23,875 for 100 gm, 2,38,750 for 1 kg

4. Silver rate today in Kolkata: 2,382 for 10 gm, 23,819 for 100 gm, 2,38,190 for 1 kg

5. Silver rate today in Chennai: 2,392 for 10 gm, 23,920 for 100 gm, 2,39,200 for 1 kg

6. Silver rate today in Bengaluru: 2,391 for 10 gm, 23,909 for 100 gm, 2,39,090 for 1 kg

7. Silver rate today in Hyderabad: 2,393 for 10 gm, 23,928 for 100 gm, 2,39,280 for 1 kg

8. Silver rate today in Nashik: 2,388 for 10 gm, 23,875 for 100 gm, 2,38,750 for 1 kg

9. Silver rate today in Rajkot: 2,392 for 10 gm, 23,922 for 100 gm, 2,39,220 for 1 kg

10. Silver rate today in Pune: 2,388 for 10 gm, 23,875 for 100 gm, 2,38,750 for 1 kg.

(Data from bullions.co.in)

Swastika Das Sharma

Swastika is a Digital Content Producer at LiveMint, covering business news and business trends. She has always been intrigued by the numbers that driv...Read More

