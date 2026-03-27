Gold, silver rate today, 27 March: Check live price of 24 kt, 22 kt, 18 kt gold and 10 gm, 100 gm, 1 kg silver

Gold, silver rate today, 27 March: Gold and silver prices in India opened higher on Friday, following gains in international bullion prices and a weak dollar.

MCX gold rate opened higher by ₹1,486, at ₹1,44,000 per 10 grams level as against its previous close of ₹1,42,514 level. This was a jump of 1.04%

MCX silver rate today also opened higher by ₹4,373, or 1.98%, at ₹2,24,247 per kilogram as compared to its previous close of ₹2,19,874.

Gold prices have fallen about 1.3% so far this week, and have plunged about 17% since the US-Israeli war on Iran began on 28 February.

Gold price today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru 1. Gold rate today in Delhi: ₹1,42,800 for 24 kt, ₹1,30,900 for 22 kt, ₹1,07,100 for 18 kt

2. Gold rate today in Jaipur: ₹1,43,020 for 24 kt, ₹1,31,102 for 22 kt, ₹1,07,265 for 18 kt

3. Gold rate today in Mumbai: ₹1,43,040 for 24 kt, ₹1,31,120 for 22 kt, ₹1,07,280 for 18 kt

4. Gold rate today in Kolkata: ₹1,42,770 for 24 kt, ₹1,30,873 for 22 kt, ₹1,07,078 for 18 kt

5. Gold rate today in Chennai: ₹1,43,380 for 24 kt, ₹1,31,432 for 22 kt, ₹1,07,535 for 18 kt

6. Gold rate today in Bengaluru: ₹1,43,080 for 24 kt, ₹1,31,157 for 22 kt, ₹1,07,310 for 18 kt

7. Gold rate today in Hyderabad: ₹1,43,050 for 24 kt, ₹1,31,129 for 22 kt, ₹1,07,288 for 18 kt

8. Gold rate today in Nashik: ₹1,42,820 for 24 kt, ₹1,30,918 for 22 kt, ₹1,07,115 for 18 kt

9. Gold rate today in Rajkot: ₹1,43,010 for 24 kt, ₹1,31,093 for 22 kt, ₹1,07,258 for 18 kt

10. Gold rate today in Pune: ₹1,43,040 for 24 kt, ₹1,31,120 for 22 kt, ₹1,07,280 for 18 kt.

Silver rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai 1. Silver price in Delhi today: ₹2,261 for 10 gm, ₹22,612 for 100 gm, ₹2,26,120 for 1 kg

2. Silver rate today in Jaipur: ₹2,265 for 10 gm, ₹22,648 for 100 gm, ₹2,26,480 for 1 kg

3. Silver rate today in Mumbai: ₹2,265 for 10 gm, ₹22,651 for 100 gm, ₹2,26,510 for 1 kg

4. Silver rate today in Kolkata: ₹2,262 for 10 gm, ₹22,621 for 100 gm, ₹26,210 for 1 kg

5. Silver rate today in Chennai: ₹2,276 for 10 gm, ₹22,763 for 100 gm, ₹2,27,630 for 1 kg

6. Silver rate today in Bengaluru: ₹2,272 for 10 gm, ₹22,715 for 100 gm, ₹2,27,150 for 1 kg

7. Silver rate today in Hyderabad: ₹2,273 for 10 gm, ₹22,733 for 100 gm, ₹2,27,330 for 1 kg

8. Silver rate today in Nashik: ₹2,270 for 10 gm, ₹22,697 for 100 gm, ₹2,26,970 for 1 kg

9. Silver rate today in Rajkot: ₹2,273 for 10 gm, ₹22,727 for 100 gm, ₹2,27,270 for 1 kg

10. Silver rate today in Pune: ₹2,267 for 10 gm, ₹22,667 for 100 gm, ₹2,26,670 for 1 kg.

The recent movement in gold and silver prices has been influenced by geopolitical developments, particularly the United States' decision to suspend airstrikes on Iran's energy infrastructure, which has raised hopes of easing tensions.