Gold, silver rate today, 30 March: Check live price of 24 kt, 22 kt, 18 kt gold and 10 gm, 100 gm, 1 kg silver

Gold, silver price today, 30 March: Gold rates and silver rates today suffered slight losses on Monday, 30 March, but rebounded on value buying as investors saw opportunity amid skyrocketing crude oil prices and renewed fears of inflation.

MCX gold rate today opened with a downside gap at ₹1,44,100 per 10 gm. Meanwhile, MCX silver price inched 0.06% higher to open at ₹2,28,106 per kg as compared to its previous close of ₹2,27,954 level.

Gold prices have lost about 15% so far this month, marking its steepest monthly fall since October 2008. Silver prices have plunged 30% from their March peak, reflecting sustained pressure.

This has come amid escalating tensions in the Middle East, which has driven crude oil prices to record levels and given rise to inflation worries.

Here are the city-wise gold and silver rates on Monday, 30 March.

Gold price today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru 1. Gold rate today in Delhi: ₹1,47,960 for 24 kt, ₹1,35,630 for 22 kt, ₹1,10,970 for 18 kt

2. Gold rate today in Jaipur: ₹1,48,190 for 24 kt, ₹1,35,841 for 22 kt, ₹1,11,143 for 18 kt

3. Gold rate today in Mumbai: ₹1,48,210 for 24 kt, ₹1,35,859 for 22 kt, ₹1,11,158 for 18 kt

4. Gold rate today in Kolkata: ₹1,48,020 for 24 kt, ₹1,35,685 for 22 kt, ₹1,11,015 for 18 kt

5. Gold rate today in Chennai: ₹1,48,310 for 24 kt, ₹1,35,951 for 22 kt, ₹1,11,233 for 18 kt

6. Gold rate today in Bengaluru: ₹1,48,000 for 24 kt, ₹1,35,667 for 22 kt, ₹1,11,000 for 18 kt

7. Gold rate today in Hyderabad: ₹1,48,050 for 24 kt, ₹1,35,713 for 22 kt, ₹1,11,038 for 18 kt

8. Gold rate today in Nashik: ₹1,47,660 for 24 kt, ₹135,355 for 22 kt, ₹1,10,745 for 18 kt

9. Gold rate today in Rajkot: ₹1,47,850 for 24 kt, ₹1,35,529 for 22 kt, ₹1,10,888 for 18 kt

10. Gold rate today in Pune: ₹1,47,660 for 24 kt, ₹1,35,355 for 22 kt, ₹1,10,745 for 18 kt.

Silver rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai 1. Silver rate in Delhi today: ₹2,304 for 10 gm, ₹23,035 for 100 gm, ₹2,30,350 for 1 kg

2. Silver rate today in Jaipur: ₹2,307 for 10 gm, ₹23,071 for 100 gm, ₹2,30,710 for 1 kg

3. Silver rate today in Mumbai: ₹2,307 for 10 gm, ₹23,074 for 100 gm, ₹2,30,740 for 1 kg

4. Silver rate today in Kolkata: ₹2,304 for 10 gm, ₹23,044 for 100 gm, ₹2,30,440 for 1 kg

5. Silver rate today in Chennai: ₹2,306 for 10 gm, ₹23,059 for 100 gm, ₹2,30,590 for 1 kg

6. Silver rate today in Bengaluru: ₹2,301 for 10 gm, ₹23,010 for 100 gm, ₹2,30,100 for 1 kg

7. Silver rate today in Hyderabad: ₹2,301 for 10 gm, ₹23,005 for 100 gm, ₹2,30,050 for 1 kg

8. Silver rate today in Nashik: ₹2,290 for 10 gm, ₹22,902 for 100 gm, ₹2,29,020 for 1 kg

9. Silver rate today in Rajkot: ₹2,293 for 10 gm, ₹22,933 for 100 gm, ₹2,29,330 for 1 kg

10. Silver rate today in Pune: ₹2,290 for 10 gm, ₹22,902 for 100 gm, ₹2,29,020 for 1 kg.

Key Takeaways Gold and silver prices are influenced by global economic factors such as crude oil prices and inflation.

City-wise variations in gold and silver rates reflect local market dynamics.

Investors may find opportunities in fluctuating prices amid economic uncertainty.