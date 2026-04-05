Gold, silver rate today, 5 April: Check live price of 24 kt, 22 kt, 18 kt gold and 10 gm, 100 gm, 1 kg silver

Gold, silver rate today, 5 April: Gold rates and silver rates at the bullions jumped marginally on Sunday, 5 April, even as trading on the MCX remained suspended due to the weekend.

On 3 April, Friday, gold prices at MCX closed at ₹1,49,650 per 10 gram, still 17% below the record high of ₹1,80,779 per 10 gram.

Meanwhile, silver prices in India saw a major loss at Friday's MCX close, falling by ₹10,901 or 4.5% to ₹2,32,600 per kg.

Prices of gold and silver have fluctuated in the recent weeks due to the US-Iran war, which has triggered significant supply constraints in terms of oil and seen major crashes in the Indian and global stock markets.

Gold price today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru 1. Gold rate today in Delhi: ₹1,49,240 for 24 kt, ₹1,36,803 for 22 kt, ₹1,11,930 for 18 kt

2. Gold rate today in Jaipur: ₹1,49,470 for 24 kt, ₹1,37,014 for 22 kt, ₹1,12,103 for 18 kt

3. Gold rate today in Mumbai: ₹1,49,490 for 24 kt, ₹1,37,033 for 22 kt, ₹1,12,118 for 18 kt

4. Gold rate today in Kolkata: ₹1,49,436 for 24 kt, ₹1,36,858 for 22 kt, ₹1,11,975 for 18 kt

5. Gold rate today in Chennai: ₹1,49,930 for 24 kt, ₹1,37,436 for 22 kt, ₹1,12,448 for 18 kt

6. Gold rate today in Bengaluru: ₹1,49,610 for 24 kt, ₹1,37,143 for 22 kt, ₹1,12,208 for 18 kt

7. Gold rate today in Hyderabad: ₹1,49,730 for 24 kt, ₹1,37,253 for 22 kt, ₹1,12,298 for 18 kt

8. Gold rate today in Nashik: ₹1,49,490 for 24 kt, ₹1,37,033 for 22 kt, ₹1,12,118 for 18 kt

9. Gold rate today in Rajkot: ₹1,49,690 for 24 kt, ₹1,37,216 for 22 kt, ₹1,12,268 for 18 kt

10. Gold rate today in Pune: ₹1,49,490 for 24 kt, ₹1,37,033 for 22 kt, ₹1,12,118 for 18 kt.

Silver 999 rate today in Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai 1. Silver rate in Delhi today: ₹2,325 for 10 gm, ₹23,254 for 100 gm, ₹2,32,540 for 1 kg

2. Silver rate today in Jaipur: ₹2,329 for 10 gm, ₹23,291 for 100 gm, ₹2,32,910 for 1 kg

3. Silver rate today in Mumbai: ₹2,329 for 10 gm, ₹23,294 for 100 gm, ₹2,32,940 for 1 kg

4. Silver rate today in Kolkata: ₹2,326 for 10 gm, ₹23,263 for 100 gm, ₹2,32,630 for 1 kg

5. Silver rate today in Chennai: ₹2,336 for 10 gm, ₹23,362 for 100 gm, ₹2,33,620 for 1 kg

6. Silver rate today in Bengaluru: ₹2,331 for 10 gm, ₹23,312 for 100 gm, ₹2,33,120 for 1 kg

7. Silver rate today in Hyderabad: ₹2,333 for 10 gm, ₹23,331 for 100 gm, ₹2,33,310 for 1 kg

8. Silver rate today in Nashik: ₹2,329 for 10 gm, ₹23,294 for 100 gm, ₹2,32,940 for 1 kg

9. Silver rate today in Rajkot: ₹2,332 for 10 gm, ₹23,325 for 100 gm, ₹2,33,250 for 1 kg

10. Silver rate today in Pune: ₹2,329 for 10 gm, ₹23,294 for 100 gm, ₹2,32,940 for 1 kg.

Key Takeaways Gold and silver prices have fluctuated due to global events, including the US-Iran conflict.

Prices vary significantly across different cities in India, highlighting regional market differences.

Staying informed about precious metal rates is crucial for potential investors and traders.