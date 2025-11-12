Gold prices on Wednesday: Check 24 karat and 22 karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on November 12

On Wednesday, 12 November, MCX Gold December futures increased by 0.05% at ₹1,23,970 per 10 grams around 10:10 am, while MCX Silver December contracts rose 0.5% at ₹1,55,460 per kg.

According to India Bullions data, the prices of 24-carat gold were ₹1,24,460/10 gm at 10:10 am on 12 November, and 22-carat gold at ₹114,088/10 gms. Silver prices were at ₹156,040/kg (Silver 999 Fine).