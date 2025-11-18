Gold prices today: Check 24-karat and 22-karat rates in Mumbai, Delhi, Bengaluru and other cities on 18 November

On Tuesday, 18 November, MCX Gold December futures declined by 1.3% at ₹1,21,333 per 10 grams around 10:08 AM, while MCX Silver December contracts plunged 2.38% at ₹1,51,608 per kg.

According to India Bullions data, the prices of 24-carat gold were ₹1,21,780/10 gm at 10:11 AM on 18 November, and 22-carat gold at ₹1,11,632/10 gms. Silver prices were at ₹1,52,370/kg (Silver 999 Fine).