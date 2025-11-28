Planning to buy gold today? Check how much 24K and 22K cost in Mumbai, Delhi, Bengaluru, other cities on 28 November

On Friday, 28 November, MCX Gold December futures rose by 0.54% to ₹1,26,180 per 10 grams at around 9:55 am, while MCX Silver December contracts gained 0.89% to ₹1,63,909 per kg during the same time.

According to India Bullions data, the prices of 24-carat gold were ₹1,26,820/10 gm at 9:58 am on 28 November, and 22-carat gold at ₹1,16,252/10 gms. Silver prices were at ₹1,64,750/kg (Silver 999 Fine).