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Dividend stocks, bonus shares, split, buyback issues in Nov 2026: Coal India, HUL, Infosys, Power Grid, others | List

Upcoming record dates: November 2026 brings a busy calendar of corporate actions, with companies including Coal India, Infosys, Hindustan Unilever and Power Grid setting record dates. Investors will also watch market performance after the Nifty 50 and Sensex rose in October.

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Sharmila Bhadoria
Updated1 Nov 2026, 04:22 PM IST
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Check upcoming record dates in November for dividend, bonus issue, stock split, right issue, and other corporate actions (AI image for representational purpose)
Check upcoming record dates in November for dividend, bonus issue, stock split, right issue, and other corporate actions (AI image for representational purpose)

Dividend, bonus, split, buyback in November: The second-last month of 2026 has begun, and it is set to be an action-packed period for investors who closely track corporate actions like dividend, stock split, bonus, rights issue, etc. Coal India, Hindustan Unilever, Power Grid Corporation of India, and Infosys Limited are among the top companies that have fixed record dates for various corporate actions in November.

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Apart from corporate actions in November, investors will also closely track whether the Indian stock market retains its recovery or sees another dip. Nifty 50 gained 2.81% in one month, whereas BSE Sensex gained 3.55% during October. Here are all the details about upcoming dividend, bonus, split, buyback, rights issue record date, as per BSE website data on November 1.

Dividend record dates in November

Colgate Palmolive, Pitti Engineering Limited, Infosys, Gravita India, Mazagon Dock Shipbuilders, Asian Paints, Coal India, Godrej Consumer Products, Engineers India Ltd, etc have fixed record dates for dividend in November.

Company NamePurposeRecord Date
Colgate Palmolive (India) LtdInterim Dividend - Rs. - 24

02 Nov 2026

Pitti Engineering Ltd-$Interim Dividend - Rs. - 2

02 Nov 2026

Route Mobile LtdInterim Dividend - Rs. - 4

02 Nov 2026

Tanla Platforms LtdInterim Dividend - Rs. - 6

02 Nov 2026

Gravita India LtdInterim Dividend - Rs. - 7.70

03 Nov 2026

Infosys LtdInterim Dividend - Rs. - 26

03 Nov 2026

Mazagon Dock Shipbuilders LtdInterim Dividend - Rs. - 5

03 Nov 2026

R R Kabel LtdInterim Dividend - Rs. - 6.50

03 Nov 2026

Sasken Technologies LtdInterim Dividend - Rs. - 12

03 Nov 2026

Asian Paints LtdInterim Dividend - Rs. - 5.75

04 Nov 2026

Coal India LtdInterim Dividend - Rs. - 10.25

04 Nov 2026

Godrej Consumer Products LtdInterim Dividend - Rs. - 5

04 Nov 2026

Praruh Technologies LtdInterim Dividend - Rs. - 1

04 Nov 2026

Privi Speciality Chemicals LtdInterim Dividend - Rs. - 5

04 Nov 2026

Silver Touch Technologies LtdInterim Dividend - Rs. - 0.10

04 Nov 2026

Symphony LtdInterim Dividend - Rs. - 2

04 Nov 2026

Vaibhav Global LtdInterim Dividend - Rs. - 1.50

04 Nov 2026

Birlasoft LtdInterim Dividend - Rs. - 3

05 Nov 2026

Engineers India LtdInterim Dividend - Rs. - 1.50

05 Nov 2026

Indian Toners & Developers Ltd-$Interim Dividend - Rs. - 1.20

05 Nov 2026

Navin Fluorine International Ltd-$Interim Dividend - Rs. - 8

05 Nov 2026

Sanofi India LtdInterim Dividend - Rs. - 75

05 Nov 2026

Share India Securities LtdInterim Dividend - Rs. - 0.40

05 Nov 2026

Sun TV Network LtdInterim Dividend - Rs. - 3.75

05 Nov 2026

Varun Beverages LtdInterim Dividend - Rs. - 0.50

05 Nov 2026

CARE Ratings LtdInterim Dividend - Rs. - 10

06 Nov 2026

Crizac LtdInterim Dividend - Rs. - 4

06 Nov 2026

Gabriel India Ltd-$Interim Dividend - Rs. - 2.15

06 Nov 2026

Gopal Snacks LtdInterim Dividend

06 Nov 2026

Kaveri Seed Company LtdInterim Dividend - Rs. - 5

06 Nov 2026

Laurus Labs LtdInterim Dividend - Rs. - 1

06 Nov 2026

Manba Finance LtdInterim Dividend - Rs. - 0.25

06 Nov 2026

Info Edge (India) LtdInterim Dividend - Rs. - 3

06 Nov 2026

Power Grid Corporation of India LtdInterim Dividend

06 Nov 2026

QGO Finance LtdInterim Dividend - Rs. - 0.15

06 Nov 2026

Quess Corp LtdInterim Dividend - Rs. - 5

06 Nov 2026

Ramkrishna Forgings LtdInterim Dividend - Rs. - 2

06 Nov 2026

Shreeji Translogistics LtdInterim Dividend - Rs. - 0.05

06 Nov 2026

Sundram Fasteners LtdInterim Dividend - Rs. - 4.05

06 Nov 2026

Brisk Technovision LtdInterim Dividend

10 Nov 2026

Saksoft LtdInterim Dividend

10 Nov 2026

Balkrishna Industries Ltd-$Interim Dividend

11 Nov 2026

Hindustan Unilever LtdInterim Dividend - Rs. - 19

12 Nov 2026

Indian Metals & Ferro Alloys LtdInterim Dividend

12 Nov 2026

Insecticides (India) LtdInterim Dividend

12 Nov 2026

Aptus Value Housing Finance India LtdInterim Dividend

13 Nov 2026

Computer Age Management Services LtdInterim Dividend - Rs. - 3.25

13 Nov 2026

Mafatlal Industries Ltd-$Interim Dividend

13 Nov 2026

Precision Wires India LtdInterim Dividend

13 Nov 2026

Somany Ceramics LtdInterim Dividend

13 Nov 2026

SP Capital Financing LtdInterim Dividend

13 Nov 2026

TAAL Tech LtdInterim Dividend

13 Nov 2026

Page Industries LtdInterim Dividend

18 Nov 2026

Stock split record dates in November

Three companies have fixed record dates for stock split corporate action. Gujarat Natural Resources has fixed November 5 as the record date for the stock split from 10 to Re 1.

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Knowledge Marine & Engineering Works Limited has fixed November 6 as the record date for stock split from 5 to Re 1. Whereas, Interarch Building Solutions Limited has fixed November 30 as the record date for stock split from 10 to 2.

Company NamePurposeRecord Date
Gujarat Natural Resources LtdStock Split From Rs.10/- to Rs.1/-

05 Nov 2026

Knowledge Marine & Engineering Works LtdStock Split From Rs.5/- to Rs.1/-

06 Nov 2026

Interarch Building Solutions LtdStock Split From Rs.10/- to Rs.2/-

30 Nov 2026

Buy back record dates in November

FDC Limited and Medi Assist Healthcare Services have fixed record dates in November for buy back of shares. FDS has fixed November 13, whereas Medi Assist Healthcare Services has fixed November 20 as record date.

Company NamePurposeRecord Date
FDC LtdBuy Back of Shares

13 Nov 2026

Medi Assist Healthcare Services LtdBuy Back of Shares

20 Nov 2026

Record dates for right issue in November

Crescentis Capital, Suvidhaa Infoserve, and Kanel Industries are the three companies have fixed record dates in November for right issue of equity shares.

Company NamePurposeRecord Date
Crescentis Capital LtdRight Issue of Equity Shares

04 Nov 2026

Suvidhaa Infoserve LtdRight Issue of Equity Shares

04 Nov 2026

Kanel Industries LtdRight Issue of Equity Shares

13 Nov 2026

InvIT, REIT record dates in November

A total of five companies have fixed record dates in November for Income Distribution (InvIT) and Income Distribution REITs. InvIT is the distribution of a portion of earnings, profits, or interest to its security holder.

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Company NamePurposeRecord Date
IRB InvIT FundIncome Distribution (InvIT)

03 Nov 2026

Anzen India Energy Yield Plus TrustIncome Distribution (InvIT)

04 Nov 2026

Bagmane Prime Office REITIncome Distribution REITs

05 Nov 2026

Indus Infra TrustIncome Distribution (InvIT)

06 Nov 2026

Knowledge Realty TrustIncome Distribution REITs

06 Nov 2026

Bonus issue

Concord Biotech is the only company that has fixed bonus issue record date in November, as per BSE data as of Nov 1. The company’s board of directors approved a bonus issue in the ratio of 1:1. It has fixed Wednesday, November 4, as the record date to determine eligibility of shareholders for the payout.

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