Dividend stocks, bonus shares, split, buyback issues in Nov 2026: Coal India, HUL, Infosys, Power Grid, others | List

Dividend, bonus, split, buyback in November: The second-last month of 2026 has begun, and it is set to be an action-packed period for investors who closely track corporate actions like dividend, stock split, bonus, rights issue, etc. Coal India, Hindustan Unilever, Power Grid Corporation of India, and Infosys Limited are among the top companies that have fixed record dates for various corporate actions in November.
Apart from corporate actions in November, investors will also closely track whether the Indian stock market retains its recovery or sees another dip. Nifty 50 gained 2.81% in one month, whereas BSE Sensex gained 3.55% during October. Here are all the details about upcoming dividend, bonus, split, buyback, rights issue record date, as per BSE website data on November 1.
Colgate Palmolive, Pitti Engineering Limited, Infosys, Gravita India, Mazagon Dock Shipbuilders, Asian Paints, Coal India, Godrej Consumer Products, Engineers India Ltd, etc have fixed record dates for dividend in November.
|Company Name
|Purpose
|Record Date
|Colgate Palmolive (India) Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 24
02 Nov 2026
|Pitti Engineering Ltd-$
|Interim Dividend - Rs. - 2
02 Nov 2026
|Route Mobile Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 4
02 Nov 2026
|Tanla Platforms Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 6
02 Nov 2026
|Gravita India Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 7.70
03 Nov 2026
|Infosys Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 26
03 Nov 2026
|Mazagon Dock Shipbuilders Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 5
03 Nov 2026
|R R Kabel Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 6.50
03 Nov 2026
|Sasken Technologies Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 12
03 Nov 2026
|Asian Paints Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 5.75
04 Nov 2026
|Coal India Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 10.25
04 Nov 2026
|Godrej Consumer Products Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 5
04 Nov 2026
|Praruh Technologies Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 1
04 Nov 2026
|Privi Speciality Chemicals Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 5
04 Nov 2026
|Silver Touch Technologies Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 0.10
04 Nov 2026
|Symphony Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 2
04 Nov 2026
|Vaibhav Global Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 1.50
04 Nov 2026
|Birlasoft Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 3
05 Nov 2026
|Engineers India Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 1.50
05 Nov 2026
|Indian Toners & Developers Ltd-$
|Interim Dividend - Rs. - 1.20
05 Nov 2026
|Navin Fluorine International Ltd-$
|Interim Dividend - Rs. - 8
05 Nov 2026
|Sanofi India Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 75
05 Nov 2026
|Share India Securities Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 0.40
05 Nov 2026
|Sun TV Network Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 3.75
05 Nov 2026
|Varun Beverages Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 0.50
05 Nov 2026
|CARE Ratings Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 10
06 Nov 2026
|Crizac Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 4
06 Nov 2026
|Gabriel India Ltd-$
|Interim Dividend - Rs. - 2.15
06 Nov 2026
|Gopal Snacks Ltd
|Interim Dividend
06 Nov 2026
|Kaveri Seed Company Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 5
06 Nov 2026
|Laurus Labs Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 1
06 Nov 2026
|Manba Finance Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 0.25
06 Nov 2026
|Info Edge (India) Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 3
06 Nov 2026
|Power Grid Corporation of India Ltd
|Interim Dividend
06 Nov 2026
|QGO Finance Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 0.15
06 Nov 2026
|Quess Corp Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 5
06 Nov 2026
|Ramkrishna Forgings Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 2
06 Nov 2026
|Shreeji Translogistics Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 0.05
06 Nov 2026
|Sundram Fasteners Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 4.05
06 Nov 2026
|Brisk Technovision Ltd
|Interim Dividend
10 Nov 2026
|Saksoft Ltd
|Interim Dividend
10 Nov 2026
|Balkrishna Industries Ltd-$
|Interim Dividend
11 Nov 2026
|Hindustan Unilever Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 19
12 Nov 2026
|Indian Metals & Ferro Alloys Ltd
|Interim Dividend
12 Nov 2026
|Insecticides (India) Ltd
|Interim Dividend
12 Nov 2026
|Aptus Value Housing Finance India Ltd
|Interim Dividend
13 Nov 2026
|Computer Age Management Services Ltd
|Interim Dividend - Rs. - 3.25
13 Nov 2026
|Mafatlal Industries Ltd-$
|Interim Dividend
13 Nov 2026
|Precision Wires India Ltd
|Interim Dividend
13 Nov 2026
|Somany Ceramics Ltd
|Interim Dividend
13 Nov 2026
|SP Capital Financing Ltd
|Interim Dividend
13 Nov 2026
|TAAL Tech Ltd
|Interim Dividend
13 Nov 2026
|Page Industries Ltd
|Interim Dividend
18 Nov 2026
Three companies have fixed record dates for stock split corporate action. Gujarat Natural Resources has fixed November 5 as the record date for the stock split from ₹10 to Re 1.
Knowledge Marine & Engineering Works Limited has fixed November 6 as the record date for stock split from ₹5 to Re 1. Whereas, Interarch Building Solutions Limited has fixed November 30 as the record date for stock split from ₹10 to ₹2.
|Company Name
|Purpose
|Record Date
|Gujarat Natural Resources Ltd
|Stock Split From Rs.10/- to Rs.1/-
05 Nov 2026
|Knowledge Marine & Engineering Works Ltd
|Stock Split From Rs.5/- to Rs.1/-
06 Nov 2026
|Interarch Building Solutions Ltd
|Stock Split From Rs.10/- to Rs.2/-
30 Nov 2026
FDC Limited and Medi Assist Healthcare Services have fixed record dates in November for buy back of shares. FDS has fixed November 13, whereas Medi Assist Healthcare Services has fixed November 20 as record date.
|Company Name
|Purpose
|Record Date
|FDC Ltd
|Buy Back of Shares
13 Nov 2026
|Medi Assist Healthcare Services Ltd
|Buy Back of Shares
20 Nov 2026
Crescentis Capital, Suvidhaa Infoserve, and Kanel Industries are the three companies have fixed record dates in November for right issue of equity shares.
|Company Name
|Purpose
|Record Date
|Crescentis Capital Ltd
|Right Issue of Equity Shares
04 Nov 2026
|Suvidhaa Infoserve Ltd
|Right Issue of Equity Shares
04 Nov 2026
|Kanel Industries Ltd
|Right Issue of Equity Shares
13 Nov 2026
A total of five companies have fixed record dates in November for Income Distribution (InvIT) and Income Distribution REITs. InvIT is the distribution of a portion of earnings, profits, or interest to its security holder.
|Company Name
|Purpose
|Record Date
|IRB InvIT Fund
|Income Distribution (InvIT)
03 Nov 2026
|Anzen India Energy Yield Plus Trust
|Income Distribution (InvIT)
04 Nov 2026
|Bagmane Prime Office REIT
|Income Distribution REITs
05 Nov 2026
|Indus Infra Trust
|Income Distribution (InvIT)
06 Nov 2026
|Knowledge Realty Trust
|Income Distribution REITs
06 Nov 2026
Concord Biotech is the only company that has fixed bonus issue record date in November, as per BSE data as of Nov 1. The company’s board of directors approved a bonus issue in the ratio of 1:1. It has fixed Wednesday, November 4, as the record date to determine eligibility of shareholders for the payout.