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Dividend record date alert: Last chance to buy today - Maharashtra Scooters, Dixon, Concor | Highest payout revealed!

Bajaj Holdings, Maharashtra Scooters, and 52 others set September 21 as the dividend record date. Investors must purchase shares by September 18 to qualify for dividends. Check the highest dividend payout! 

Sharmila Bhadoria
Updated18 Sep 2026, 09:12 AM IST
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Bajaj Holdings, Maharashtra Scooters, and 52 others set September 21 as the dividend record date (AI image for representational purpose)
Bajaj Holdings, Maharashtra Scooters, and 52 others set September 21 as the dividend record date (AI image for representational purpose)
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Dividend record date: Shares of Bajaj Holdings, Maharashtra Scooters, Dixon Technologies, Southern Gas Limited, Container Corporation of India Limited, Asian Star Company, AB Infra build, etc, will remain in focus on Friday ahead of their dividend record dates.

As many as 54 companies have fixed Monday, September 21, as the record date to determine the eligibility of investors for the payout. As the Indian stock market follows the T+1 settlement cycle, it takes one business day to settle trade transactions. That’s why Friday, September 18, is effectively the last day to buy these stocks to become eligible for dividend.

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Highest payout revealed!

Bajaj Holdings’ arm, Maharashtra Scooters is awarding the highest payout among companies with September 21 as the dividend record date. Maharashtra Scooter has announced 160 per share dividend for its shareholders. Second on the list is Bajaj Holdings which has announced 65 dividend for FY26.

Dividend stocks today | Check full list

CONCOR, Bajaj Holdings, Maharashtra Scooters, Kajaria Ceramics, Vedant Fashions, Monte Carlo Fashions, PNB Gilts are among the 55 stocks that have fixed Monday, September 21 as the dividend record date.

Company NamePurposeRecord Date
Maharashtra Scooters LtdInterim Dividend Rs. 16021 Sep 2026
Bajaj Holdings & Investment LtdInterim Dividend Rs. 6521 Sep 2026
Southern Gas LtdFinal Dividend Rs. 6021 Sep 2026
Dixon Technologies (India) LtdFinal Dividend Rs. 1021 Sep 2026
ISGEC Heavy Engineering LtdDividend Rs. 621 Sep 2026
CyberTech Systems and Software LtdFinal Dividend Rs. 421 Sep 2026
ABC India LtdFinal Dividend Rs. 0.5021 Sep 2026
A B Infrabuild LtdFinal Dividend Rs. 06021 Sep 2026
Alicon Castalloy LtdFinal Dividend Rs. 321 Sep 2026
Asian Star Company LtdDividend Rs. 1.5021 Sep 2026
Bharat Dynamics LtdFinal Dividend Rs. 0.4021 Sep 2026
Bright Outdoor Media LtdFinal Dividend Rs. 0.5021 Sep 2026
Cargotrans Maritime LtdFinal Dividend Rs. 0.7021 Sep 2026
CG Vak Software & Exports LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026
Chaman Lal Setia Exports LtdFinal Dividend Rs. 321 Sep 2026
Container Corporation of India LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026
Cords Cable Industries LtdFinal Dividend Rs. 1.2021 Sep 2026
Continental Securities LtdFinal Dividend Rs. 0.0521 Sep 2026
Divyashakti LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026
GEM Enviro Management LtdFinal Dividend Rs. 0.2521 Sep 2026
GTPL Hathway LtdFinal Dividend Rs. 221 Sep 2026
Gujarat Apollo Industries LtdFinal Dividend Rs. 221 Sep 2026
ITCONS ESolutions LtdFinal Dividend Rs. 0.1521 Sep 2026
Jai Corp LtdFinal Dividend Rs. 0.5021 Sep 2026
Jaysynth Orgochem LtdDividend Rs. 0.0521 Sep 2026
Jeena Sikho Lifecare LtdFinal Dividend Rs. 4.5021 Sep 2026
Kajaria Ceramics LtdFinal Dividend Rs. 621 Sep 2026
Keynote Financial Services LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026
Kingfa Science & Technology (India) LtdFinal Dividend Rs. 2021 Sep 2026
KJMC Financial Services LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026
Krishival Foods LtdFinal Dividend Rs. 0.3521 Sep 2026
Lancor Holdings LtdFinal Dividend Rs. 0.2021 Sep 2026
Lancor Holdings LtdSpecial Dividend Rs. 0.1021 Sep 2026
Maithan Alloys LtdFinal Dividend Rs. 621 Sep 2026
Manali Petrochemicals LtdDividend Rs. 0.5021 Sep 2026
Vedant Fashions LtdFinal Dividend Rs. 7.7521 Sep 2026
Mercury Laboratories LtdFinal Dividend Rs. 3.5021 Sep 2026
Monte Carlo Fashions LtdFinal Dividend Rs. 2021 Sep 2026
Indo National LtdFinal Dividend Rs. 3.7521 Sep 2026
Oricon Enterprises LtdFinal Dividend Rs. 0.2021 Sep 2026
Pee Cee Cosma Sope LtdFinal Dividend Rs. 321 Sep 2026
PNB Gilts LtdFinal Dividend Rs. 221 Sep 2026
Rasi Electrodes LtdFinal Dividend Rs. 0.2021 Sep 2026
Riddhi Corporate Services LtdFinal Dividend Rs. 0.4921 Sep 2026
Rolcon Engineering Company LtdDividend Rs. 2.5021 Sep 2026
Roto Pumps LtdFinal Dividend Rs. 0.1921 Sep 2026
Shivalik Rasayan LtdFinal Dividend Rs. 0.5021 Sep 2026
Shukra Pharmaceuticals LtdFinal Dividend Rs. 0.0121 Sep 2026
Southern Petrochemicals Industries Corporation LtdDividend Rs. 221 Sep 2026
Sreeleathers LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026
Silicon Rental Solutions LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026
Sugal & Damani Share Brokers LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026
Uday Jewellery Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.5021 Sep 2026
Veto Switchgears and Cables LtdFinal Dividend Rs. 121 Sep 2026

Indian stock market today

Indian stock market is likely to remain volatile on Friday. Nifty and Sensex are likely to open on a positive note. "The index has formed a bullish candle with a higher high and higher low signaling pullback from extreme oversold territory amid stock specific action. The ongoing consolidation around the 61.8% retracement zone of the immediate swing (22,182–24,774) indicates a potential base formation at lower levels. With daily and weekly oscillators placed at an extreme oversold territory. Hence, pullback cannot be ruled out in the coming sessions," explained Pabitro Mukherjee, Deputy Vice President-Research, Bajaj Broking.

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