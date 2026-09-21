Dividend record date alert: BEML, IRCTC, Ambika Cotton, others - Check biggest payout | Last chance to buy today

Shares of several companies, including BEML and Ambika Cotton Mills, are poised for increased investor interest due to upcoming dividends. With September 22 set as the record date for nearly 62 firms, September 21 marks the last buying day for related corporate actions.

Sharmila Bhadoria
Updated21 Sep 2026, 09:37 AM IST
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Shares of several companies, including BEML and Ambika Cotton Mills, have fixed Tuesday, September 21, as the record date (AI image for representational purpose)
Shares of several companies, including BEML and Ambika Cotton Mills, have fixed Tuesday, September 21, as the record date (AI image for representational purpose)

Dividend record date alert: Shares of BEML, Ambika Cotton Mills, Akar Auto Industries, Best Agrolife, Cospower Engineering Ltd,Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd, etc are likely to attract heightened investors’ interest during Monday’s trading session because of their dividend payout.

Nearly 62 companies have fixed Tuesday, September 22, as record date for dividend, which effectively makes Monday, September 21, as the last date to buy them for corporate actions. The Indian stock market follows T+1 trade settlement system, which means that trades are settled and show in the investors’ account only one business working day after the completion of trade.

Last chance to buy these stocks

BEML Limited, Antariksh Industries, Ashapura Minechem Ltd, Beekay Steel Industries Ltd, Hindustan Composites, KP Energy, National Peroxide, etc, are among the key companies that have fixed Tuesday as the dividend record date. Out of all companies, Ambika Cotton Mills, GOCL Corporation, and BEML, are among the companies with highest dividend payout. Here’s the full list of stocks. Ambika Cotton Mills has announced 37 per share dividend.

Company NamePurposeRecord Date
Ambika Cotton Mills LtdFinal Dividend Rs. 3722 Sep 2026
GOCL Corporation LtdDividend Rs. 3022 Sep 2026
BEML LtdFinal Dividend Rs. 12.2822 Sep 2026
3B BlackBio Dx LtdFinal Dividend Rs. 522 Sep 2026
Akar Auto Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.3022 Sep 2026
Aartech Solonics LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Aarti Surfactants LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Ahluwalia Contracts (India) LtdFinal Dividend Rs. 0.7022 Sep 2026
Antariksh Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.5022 Sep 2026
Aries Agro LtdFinal Dividend Rs. 1.5022 Sep 2026
Aries Agro LtdSpecial Dividend Rs. 122 Sep 2026
Ashapura Minechem LtdFinal Dividend Rs. 222 Sep 2026
Ashiana Housing LtdFinal Dividend Rs. 1.5022 Sep 2026
Aurionpro Solutions LtdFinal Dividend Rs. 222 Sep 2026
Aveer Foods LtdFinal Dividend Rs. 0.2522 Sep 2026
Beekay Steel Industries LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Best Agrolife LtdFinal Dividend Rs. 0.1022 Sep 2026
Capitalnumbers Infotech LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Commercial Syn Bags LtdFinal Dividend Rs. 0.5022 Sep 2026
Coral Laboratories LtdFinal Dividend Rs. 222 Sep 2026
Cospower Engineering LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
CSM Technologies LtdFinal Dividend Rs. 0.5022 Sep 2026
Deccan Cements LtdFinal Dividend Rs. 0.5022 Sep 2026
Delton Cables LtdFinal Dividend Rs. 222 Sep 2026
Fischer Medical Ventures LtdFinal Dividend Rs. 0.0522 Sep 2026
HFCL LtdDividend Rs. 0.2022 Sep 2026
Hindustan Composites LtdFinal Dividend Rs. 222 Sep 2026
Hindustan Tin Works LtdDividend Rs. 0.7522 Sep 2026
Indian Railway Catering and Tourism Corporation LtdFinal Dividend Rs. 0.5022 Sep 2026
Jamna Auto Industries LtdFinal Dividend Rs. 1.5022 Sep 2026
JOJO LtdFinal Dividend Rs. 0.025022 Sep 2026
KIFS Financial Services LtdFinal Dividend Rs. 1.5522 Sep 2026
KJMC Corporate Advisors (India) LtdFinal Dividend Rs. 0.7022 Sep 2026
Kilburn Engineering LtdFinal Dividend Rs. 322 Sep 2026
K.P. Energy LtdFinal Dividend Rs. 0.2522 Sep 2026
KPI Green Energy LtdSpecial Dividend Rs. 0.1522 Sep 2026
KPI Green Energy LtdFinal Dividend Rs. 0.2522 Sep 2026
Lahoti Overseas LtdFinal Dividend Rs. 0.2022 Sep 2026
Lambodhara Textile LtdFinal Dividend Rs. 0.5022 Sep 2026
Mallcom (India) LtdFinal Dividend Rs. 322 Sep 2026
NIBE LtdFinal Dividend Rs. 1.3022 Sep 2026
NLC India LtdFinal Dividend Rs. 0.2522 Sep 2026
National Peroxide LtdFinal Dividend Rs. 722 Sep 2026
One Global Service Provider LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Onelife Capital Advisors LtdFinal Dividend Rs. 0.0122 Sep 2026
Oval Projects Engineering LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Polymechplast Machines LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Prodocs Solutions LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Quality Power Electrical Equipments LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026
Rajoo Engineers LtdFinal Dividend Rs. 0.1522 Sep 2026
Repco Home Finance LtdFinal Dividend Rs. 322 Sep 2026
RIR Power Electronics LtdFinal Dividend Rs. 0.1022 Sep 2026
Rubfila International LtdFinal Dividend Rs. 222 Sep 2026
Ruchira Papers LtdFinal Dividend Rs. 2.5022 Sep 2026
Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways LtdFinal Dividend Rs. 0.5022 Sep 2026
Sigachi Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.1022 Sep 2026
SMS Pharmaceuticals LtdFinal Dividend Rs. 0.4022 Sep 2026
Tera Software LtdFinal Dividend Rs. 1.2022 Sep 2026
Titan Biotech LtdFinal Dividend Rs. 0.5022 Sep 2026
Vikram Thermo India LtdFinal Dividend Rs. 1.2522 Sep 2026
Yuranus Infrastructure LtdFinal Dividend Rs. 0.1022 Sep 2026
Zenith Fibres LtdFinal Dividend Rs. 122 Sep 2026

Indian stock market today

The Indian stock market opened flat on Monday but surged in the early trade hours. Nifty 50 surged above 23,400 in the first thirty minutes after the stock market opening. Nifty Bank, Nifty Financial Services, Nifty Midcap select, etc were trading in green at 9:50 am on Monday. Broad market indices also remained largely positive with Nifty Mid small-cap, Nifty largecap, etc trading in red.

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