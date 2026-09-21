Dividend record date alert: BEML, IRCTC, Ambika Cotton, others - Check biggest payout | Last chance to buy today

Dividend record date alert: Shares of BEML, Ambika Cotton Mills, Akar Auto Industries, Best Agrolife, Cospower Engineering Ltd,Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd, etc are likely to attract heightened investors’ interest during Monday’s trading session because of their dividend payout.
Nearly 62 companies have fixed Tuesday, September 22, as record date for dividend, which effectively makes Monday, September 21, as the last date to buy them for corporate actions. The Indian stock market follows T+1 trade settlement system, which means that trades are settled and show in the investors’ account only one business working day after the completion of trade.
BEML Limited, Antariksh Industries, Ashapura Minechem Ltd, Beekay Steel Industries Ltd, Hindustan Composites, KP Energy, National Peroxide, etc, are among the key companies that have fixed Tuesday as the dividend record date. Out of all companies, Ambika Cotton Mills, GOCL Corporation, and BEML, are among the companies with highest dividend payout. Here’s the full list of stocks. Ambika Cotton Mills has announced ₹37 per share dividend.
|Company Name
|Purpose
|Record Date
|Ambika Cotton Mills Ltd
|Final Dividend Rs. 37
|22 Sep 2026
|GOCL Corporation Ltd
|Dividend Rs. 30
|22 Sep 2026
|BEML Ltd
|Final Dividend Rs. 12.28
|22 Sep 2026
|3B BlackBio Dx Ltd
|Final Dividend Rs. 5
|22 Sep 2026
|Akar Auto Industries Ltd
|Final Dividend Rs. 0.30
|22 Sep 2026
|Aartech Solonics Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Aarti Surfactants Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Ahluwalia Contracts (India) Ltd
|Final Dividend Rs. 0.70
|22 Sep 2026
|Antariksh Industries Ltd
|Final Dividend Rs. 0.50
|22 Sep 2026
|Aries Agro Ltd
|Final Dividend Rs. 1.50
|22 Sep 2026
|Aries Agro Ltd
|Special Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Ashapura Minechem Ltd
|Final Dividend Rs. 2
|22 Sep 2026
|Ashiana Housing Ltd
|Final Dividend Rs. 1.50
|22 Sep 2026
|Aurionpro Solutions Ltd
|Final Dividend Rs. 2
|22 Sep 2026
|Aveer Foods Ltd
|Final Dividend Rs. 0.25
|22 Sep 2026
|Beekay Steel Industries Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Best Agrolife Ltd
|Final Dividend Rs. 0.10
|22 Sep 2026
|Capitalnumbers Infotech Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Commercial Syn Bags Ltd
|Final Dividend Rs. 0.50
|22 Sep 2026
|Coral Laboratories Ltd
|Final Dividend Rs. 2
|22 Sep 2026
|Cospower Engineering Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|CSM Technologies Ltd
|Final Dividend Rs. 0.50
|22 Sep 2026
|Deccan Cements Ltd
|Final Dividend Rs. 0.50
|22 Sep 2026
|Delton Cables Ltd
|Final Dividend Rs. 2
|22 Sep 2026
|Fischer Medical Ventures Ltd
|Final Dividend Rs. 0.05
|22 Sep 2026
|HFCL Ltd
|Dividend Rs. 0.20
|22 Sep 2026
|Hindustan Composites Ltd
|Final Dividend Rs. 2
|22 Sep 2026
|Hindustan Tin Works Ltd
|Dividend Rs. 0.75
|22 Sep 2026
|Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd
|Final Dividend Rs. 0.50
|22 Sep 2026
|Jamna Auto Industries Ltd
|Final Dividend Rs. 1.50
|22 Sep 2026
|JOJO Ltd
|Final Dividend Rs. 0.0250
|22 Sep 2026
|KIFS Financial Services Ltd
|Final Dividend Rs. 1.55
|22 Sep 2026
|KJMC Corporate Advisors (India) Ltd
|Final Dividend Rs. 0.70
|22 Sep 2026
|Kilburn Engineering Ltd
|Final Dividend Rs. 3
|22 Sep 2026
|K.P. Energy Ltd
|Final Dividend Rs. 0.25
|22 Sep 2026
|KPI Green Energy Ltd
|Special Dividend Rs. 0.15
|22 Sep 2026
|KPI Green Energy Ltd
|Final Dividend Rs. 0.25
|22 Sep 2026
|Lahoti Overseas Ltd
|Final Dividend Rs. 0.20
|22 Sep 2026
|Lambodhara Textile Ltd
|Final Dividend Rs. 0.50
|22 Sep 2026
|Mallcom (India) Ltd
|Final Dividend Rs. 3
|22 Sep 2026
|NIBE Ltd
|Final Dividend Rs. 1.30
|22 Sep 2026
|NLC India Ltd
|Final Dividend Rs. 0.25
|22 Sep 2026
|National Peroxide Ltd
|Final Dividend Rs. 7
|22 Sep 2026
|One Global Service Provider Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Onelife Capital Advisors Ltd
|Final Dividend Rs. 0.01
|22 Sep 2026
|Oval Projects Engineering Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Polymechplast Machines Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Prodocs Solutions Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Quality Power Electrical Equipments Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
|Rajoo Engineers Ltd
|Final Dividend Rs. 0.15
|22 Sep 2026
|Repco Home Finance Ltd
|Final Dividend Rs. 3
|22 Sep 2026
|RIR Power Electronics Ltd
|Final Dividend Rs. 0.10
|22 Sep 2026
|Rubfila International Ltd
|Final Dividend Rs. 2
|22 Sep 2026
|Ruchira Papers Ltd
|Final Dividend Rs. 2.50
|22 Sep 2026
|Suyog Gurbaxani Funicular Ropeways Ltd
|Final Dividend Rs. 0.50
|22 Sep 2026
|Sigachi Industries Ltd
|Final Dividend Rs. 0.10
|22 Sep 2026
|SMS Pharmaceuticals Ltd
|Final Dividend Rs. 0.40
|22 Sep 2026
|Tera Software Ltd
|Final Dividend Rs. 1.20
|22 Sep 2026
|Titan Biotech Ltd
|Final Dividend Rs. 0.50
|22 Sep 2026
|Vikram Thermo India Ltd
|Final Dividend Rs. 1.25
|22 Sep 2026
|Yuranus Infrastructure Ltd
|Final Dividend Rs. 0.10
|22 Sep 2026
|Zenith Fibres Ltd
|Final Dividend Rs. 1
|22 Sep 2026
The Indian stock market opened flat on Monday but surged in the early trade hours. Nifty 50 surged above 23,400 in the first thirty minutes after the stock market opening. Nifty Bank, Nifty Financial Services, Nifty Midcap select, etc were trading in green at 9:50 am on Monday. Broad market indices also remained largely positive with Nifty Mid small-cap, Nifty largecap, etc trading in red.
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