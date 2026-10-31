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Dividend, stock split, bonus record date alert 2-8 Nov week: Infosys, Mazagon Dock, Coal India, Sanofi and other shares

Around 50 companies have corporate-action record dates next week, including Infosys, Asian Paints and Coal India. Concord Biotech has a 1:1 bonus issue record date on November 4, while Gujarat Natural Resources and Knowledge Marine have stock-split record dates on November 5 and 6. 

MAZDOCK
GODREJCP
TANLA
CONCORDBIO
VBL
Sharmila Bhadoria
Published31 Oct 2026, 11:20 AM IST
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Dividend, stock split, bonus record date alert 2-8 Nov week: Check full list (AI image for representational purpose)
Dividend, stock split, bonus record date alert 2-8 Nov week: Check full list (AI image for representational purpose)

Dividend, stock split, bonus issue, record date next week: The coming week is set to be packed with corporate actions like dividend, stock split, bonus issue, rights issues. Infosys, Mazagon Dock Shipbuilders, Asian Paints, Coal India, Concord Biotech, Godrej Consumer Products, and Varun Beverages are among the 50 companies that have fixed record dates for these corporate actions.

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Meanwhile, the Indian stock market reversed its losses this week, as Nifty 50 ended with 2.50% gain, whereas, BSE Sensex closed 1.60% higher. The stock market rally this week was driven by strong performance in the IT and pharmaceutical sector stocks. As investors plan their coming week, here are all the details to know.

Dividend record dates next week

Colgate Palmolive India, Route Mobile, Tanla Platforms, Asian Paints, Godrej Consumer Products, etc have fixed record dates for the coming week. To become eligible for the corporate action, investors must own the stock before the record date.

Company NamePurposeRecord Date
Colgate Palmolive (India) LtdInterim Dividend - Rs. - 24

02 Nov 2026

Pitti Engineering LtdInterim Dividend - Rs. - 2

02 Nov 2026

Route Mobile LtdInterim Dividend - Rs. - 4

02 Nov 2026

Tanla Platforms LtdInterim Dividend - Rs. - 6

02 Nov 2026

Gravita India LtdInterim Dividend - Rs. - 7.70

03 Nov 2026

Infosys LtdInterim Dividend - Rs. - 26

03 Nov 2026

Mazagon Dock Shipbuilders LtdInterim Dividend - Rs. - 5

03 Nov 2026

R R Kabel LtdInterim Dividend - Rs. - 6.50

03 Nov 2026

Sasken Technologies LtdInterim Dividend - Rs. - 12

03 Nov 2026

Asian Paints LtdInterim Dividend - Rs. - 5.75

04 Nov 2026

Coal India LtdInterim Dividend - Rs. - 10.25

04 Nov 2026

Godrej Consumer Products LtdInterim Dividend - Rs. - 5

04 Nov 2026

Praruh Technologies LtdInterim Dividend - Rs. - 1

04 Nov 2026

Privi Speciality Chemicals LtdInterim Dividend - Rs. - 5

04 Nov 2026

Silver Touch Technologies LtdInterim Dividend - Rs. - 0.10

04 Nov 2026

Symphony LtdInterim Dividend - Rs. - 2

04 Nov 2026

Vaibhav Global LtdInterim Dividend - Rs. - 1.50

04 Nov 2026

Birlasoft LtdInterim Dividend - Rs. - 3

05 Nov 2026

Engineers India LtdInterim Dividend - Rs. - 1.50

05 Nov 2026

Indian Toners & Developers LtdInterim Dividend - Rs. - 1.20

05 Nov 2026

Navin Fluorine International LtdInterim Dividend - Rs. - 8

05 Nov 2026

Sanofi India LtdInterim Dividend - Rs. - 75

05 Nov 2026

Share India Securities LtdInterim Dividend - Rs. - 0.40

05 Nov 2026

Sun TV Network LtdInterim Dividend - Rs. - 3.75

05 Nov 2026

Varun Beverages LtdInterim Dividend - Rs. - 0.50

05 Nov 2026

CARE Ratings LtdInterim Dividend - Rs. - 10

06 Nov 2026

Crizac LtdInterim Dividend - Rs. - 4

06 Nov 2026

Gabriel India LtdInterim Dividend - Rs. - 2.15

06 Nov 2026

Gopal Snacks LtdInterim Dividend

06 Nov 2026

Kaveri Seed Company LtdInterim Dividend - Rs. - 5

06 Nov 2026

Laurus Labs LtdInterim Dividend - Rs. - 1

06 Nov 2026

Manba Finance LtdInterim Dividend - Rs. - 0.25

06 Nov 2026

Info Edge (India) LtdInterim Dividend - Rs. - 3

06 Nov 2026

Power Grid Corporation of India LtdInterim Dividend

06 Nov 2026

QGO Finance LtdInterim Dividend - Rs. - 0.15

06 Nov 2026

Quess Corp LtdInterim Dividend - Rs. - 5

06 Nov 2026

Ramkrishna Forgings LtdInterim Dividend - Rs. - 2

06 Nov 2026

Shreeji Translogistics LtdInterim Dividend - Rs. - 0.05

06 Nov 2026

Sundram Fasteners LtdInterim Dividend - Rs. - 4.05

06 Nov 2026

Right issue record date next week

Crescentis Capital Limited, Suvidhaa Infoserve Limited have fixed Wednesday, November 4, as the record date to determine the eligibility of shareholders for the corporate action.

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Company NamePurposeRecord Date
Crescentis Capital LtdRight Issue of Equity Shares

04 Nov 2026

Suvidhaa Infoserve LtdRight Issue of Equity Shares

04 Nov 2026

Bonus issue record date next week

Concord Biotech Limited is the only company that has fixed record date for the coming week for bonus issue, as per BSE data as on October 31. The company has fixed November 4 as the record date for bonus issue in the ratio of 1:1.

Stock split record date next week

Gujarat Natural Resources has fixed November 5 as the record date from 10 to Re 1 stock split. Additionally, Knowledge Marine & Engineering Works has fixed November 6 as the record date for stock split from 5 to Re 1.

Bonus IssueStock SplitRecord DateDividend
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