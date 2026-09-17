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Dividend stocks alert, record date: Last chance to buy Cochin Shipyard, Anupam Rasayan, Balu Forge, and others | List

Cochin Shipyard and others are likely to attract investors' attention on September 17 due to approaching dividend record dates.

Sharmila Bhadoria
Updated17 Sep 2026, 09:01 AM IST
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Over 80 companies set dates on September 18 and 19. (AI image for representational purpose)
Over 80 companies set dates on September 18 and 19. (AI image for representational purpose)
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Dividend stocks alert, record date: Shares of Cochin Shipyard, Anupam Rasayan India, Balu Forge Industries, Gujarat Alkalies and Chemicals, Hinduja Global Solutions, Garden Reach Shipbuilders, Gujarat Intrux, etc are likely to attract heightened investors’ interest on Thursday, September 17, due to their upcoming dividend record dates.

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More than 80 companies have fixed Friday, September 18, and Saturday, Sept 19, as their dividend record date. Investors must own a stock before record date to become eligible for the corporate action, under the T+1 settlement cycle.

Under T-1 settlement cycle, stocks and trades are finalised one working day after the trade is carried out. Hence Thursday, September 17, effectively becomes the last day to buy a company’s stock which has fixed Friday, September 18, as the record date for a corporate action. Additionally, investors must purchase shares of companies which have fixed Saturday, September 19, as the record date to qualify for the corporate action.

Dividend stock alert, September 17: Last chance to buy stocks before record date | Check full list

Cochin Shipyard, Balu Forge Industries, Garden Reach Shipbuilders, are among the top companies that have fixed September 18 as the record date. Out of all these companies, Sharda Motors Industries has announced the highest amount of dividend.

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Company NamePurposeRecord Date
Sharda Motor Industries LtdFinal Dividend Rs. 2018 Sep 2026
Gujarat Alkalies and Chemicals LtdFinal Dividend Rs. 17.7018 Sep 2026
Gujarat Intrux Ltd$Final Dividend Rs. 17.5018 Sep 2026
Cochin Minerals & Rutiles Ltd$Final Dividend Rs. 818 Sep 2026
A1 LtdFinal Dividend Rs. 0.0518 Sep 2026
Anupam Rasayan India LtdFinal Dividend Rs. 1.5018 Sep 2026
AVG Logistics LtdFinal Dividend Rs. 1.2018 Sep 2026
Balu Forge Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.1518 Sep 2026
B&B Triplewall Containers LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
BCL Industries Ltd$Final Dividend Rs. 0.3518 Sep 2026
Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers LtdFinal Dividend Rs. 0.4018 Sep 2026
Caplin Point Laboratories LtdFinal Dividend Rs. 418 Sep 2026
Cochin Shipyard LtdFinal Dividend Rs. 1.5018 Sep 2026
Denis Chem Lab LtdFinal Dividend Rs. 2.5018 Sep 2026
Prataap Snacks LtdFinal Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
Donear Industries Ltd$Final Dividend Rs. 0.2018 Sep 2026
Eco Recycling LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Everest Kanto Cylinder LtdFinal Dividend Rs. 0.7018 Sep 2026
Entertainment Network (India) LtdDividend Rs. 218 Sep 2026
Focus Business Solution LtdFinal Dividend Rs. 0.1018 Sep 2026
Foods & Inns LtdFinal Dividend Rs. 0.3018 Sep 2026
Genus Power Infrastructures Ltd$Final Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
Hinduja Global Solutions LtdFinal Dividend Rs. 518 Sep 2026
Incap LtdDividend Rs. 118 Sep 2026
Indraprastha Medical Corporation LtdFinal Dividend Rs. 418 Sep 2026
Jay Ushin LtdDividend Rs. 418 Sep 2026
JNK India LtdFinal Dividend Rs. 0.3018 Sep 2026
Kamdhenu LtdFinal Dividend Rs. 0.4018 Sep 2026
Kitex Garments LtdFinal Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
KRBL LtdFinal Dividend Rs. 4.5018 Sep 2026
Krsnaa Diagnostics LtdFinal Dividend Rs. 218 Sep 2026
Lakshmi Mills Company Ltd$Dividend Rs. 1018 Sep 2026
LT Foods LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Lux Industries LtdFinal Dividend Rs. 218 Sep 2026
Manba Finance LtdFinal Dividend Rs. 0.2518 Sep 2026
Marathon Nextgen Realty LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
M.K. Exim (India) LtdFinal Dividend Rs. 0.6018 Sep 2026
Narendra Properties LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Network People Services Technologies LtdFinal Dividend Rs. 218 Sep 2026
Pecos Hotels and Pubs LtdFinal Dividend Rs. 418 Sep 2026
PG Electroplast LtdFinal Dividend Rs. 0.2518 Sep 2026
Piccadily Agro Industries LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Praveg LtdFinal Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
PDP Shipping & Projects LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Ramky Infrastructure LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Rashtriya Chemicals and Fertilizers LtdFinal Dividend Rs. 1.3418 Sep 2026
Relaxo Footwears Ltd$Final Dividend Rs. 3.5018 Sep 2026
Reliance Chemotex Industries Ltd$Final Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
Reliable Data Services LtdFinal Dividend Rs. 0.0518 Sep 2026
Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd$Final Dividend Rs. 318 Sep 2026
Shahlon Silk Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.0718 Sep 2026
Shervani Industrial Syndicate LtdDividend Rs. 2.5018 Sep 2026
Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers LtdFinal Dividend Rs. 2.1018 Sep 2026
Softrak Venture Investment LtdFinal Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
Sree Rayalaseema HiStrength Hypo LtdFinal Dividend Rs. 318 Sep 2026
Swiss Military Consumer Goods LtdFinal Dividend Rs. 0.1018 Sep 2026
Transformers and Rectifiers (India) LtdFinal Dividend Rs. 0.2518 Sep 2026
TGV Sraac LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Triton Valves LtdFinal Dividend Rs. 2.5018 Sep 2026
VLS Finance LtdFinal Dividend Rs. 1.5018 Sep 2026

Indian stock market today

The Indian stock market today is likely to remain volatile and may react to the US Federal Reserve’s quarter percentage rate hike on Wednesday. Nifty and Sensex ended higher on Wednesday, as they snapped the three-day losing streak.

“The index has not yet formed a Higher High–Higher Low structure, keeping the broader sentiment cautious. The 23,600 level, corresponding to Tuesday’s high, remains the key hurdle. A sustained move above 23,600 would signal a pause in the current downtrend,” explained Pabitro Mukherjee, Deputy Vice President-Research, Bajaj Broking.

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