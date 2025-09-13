Dividend Stocks: IGL, Dixon Tech, Mazagon Dock, among others to trade ex-dividend next week — Check details here

Dividend Stocks: Shares of major companies, including Indraprastha Gas (IGL), Dixon Technologies, Hindustan Copper, Mazagon Dock Shipbuilders, Aarti Pharmalabs, Panasonic Energy India, Ambika Cotton Mills, Bharat Dynamics, Deccan Cements, Glenmark Pharmaceuticals, Fluidomat, and Honda India Power Products, are among others that will trade ex-dividend in the week starting Monday, 15 September 2025.
The ex-dividend date is when the equity share price adjusts to reflect the next dividend payout. This day, the stock becomes ex-dividend, which means the shares do not carry the value of their next dividend payment from that day forward. The dividend issue will be payable to all the shareholders whose names appear on the company's list by the end of the record date.
According to BSE data, many companies also announced other corporate actions, including bonus issues and stock splits.
Aarti Pharmalabs Ltd, Alicon Castalloy Ltd, Beekay Steel Industries Ltd, Chaman Lal Setia Exports Ltd, Continental Securities Ltd, Ddev Plastiks Industries Ltd, DOMS Industries Ltd, Empire Industries Ltd, Foods & Inns Ltd, Frontier Springs Ltd, Gamco Ltd, Glenmark Pharmaceuticals Ltd, Indraprastha Gas Ltd (IGL), Interarch Building Solutions Ltd, Khazanchi Jewellers Ltd, KNR Constructions Ltd, Lambodhara Textile Ltd, Landmark Cars Ltd, Lux Industries Ltd, The Phoenix Mills Ltd, Polyplex Corporation Ltd, Power Mech Projects Ltd, Narmada Gelatines Ltd, Savita Oil Technologies Ltd, Storage Technologies and Automation Ltd, Superhouse Ltd, and Texmaco Rail & Engineering Ltd.
Aarti Surfactants Ltd, Aeonx Digital Technology Ltd, Agarwal Industrial Corporation Ltd, Amrutanjan Health Care Ltd, Axis Solutions Ltd, Balmer Lawrie & Company Ltd, Balmer Lawrie Investments Ltd, Deccan Cements Ltd, Dixon Technologies (India) Ltd, J. Kumar Infraprojects Ltd, Karnataka Bank Ltd, Lancor Holdings Ltd, Linc Ltd, Nikhil Adhesives Ltd, Orient Ceratech Ltd, Prakash Pipes Ltd, Sodhani Academy of Fintech Enablers Ltd, Sigachi Industries Ltd, Skipper Ltd, Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd, United Drilling Tools Ltd, and Vadilal Enterprises Ltd.
Ashapura Minechem Ltd, Brisk Technovision Ltd, Carysil Ltd, Chemcrux Enterprises Ltd, Flomic Global Logistics Ltd, Garware Hi-Tech Films Ltd, Heranba Industries Ltd, Indo Amines Ltd, International Conveyors Ltd, KRBL Ltd, Mangal Credit and Fincorp Ltd, Morarka Finance Ltd, NR Agarwal Industries Ltd, Oricon Enterprises Ltd, Panasonic Energy India Company Ltd, Prakash Industries Ltd, Premier Polyfilm Ltd, RITES Ltd, Rossell Techsys Ltd, Shilpa Medicare Ltd, Super Tannery Ltd, TANFAC Industries Ltd, T T Ltd, Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd, WSFx Global Pay Ltd, and Zuari Industries Ltd.
First Custodian Fund India Ltd, Acutaas Chemicals Ltd, Amarjothi Spinning Mills Ltd, Arrow Greentech Ltd, Ashiana Housing Ltd, Atam Valves Ltd, Bal Pharma Ltd, Comfort Intech Ltd, Creative Castings Ltd, Dhoot Industrial Finance Ltd, Dr Agarwals Eye Hospital Ltd, Eldeco Housing & Industries Ltd, Gujarat Mineral Development Corporation Ltd, Goodluck India Ltd, Hindustan Composites Ltd, Hindustan Copper Ltd, Honda India Power Products Ltd, Indo Borax & Chemicals Ltd, Indraprastha Medical Corporation Ltd, IRM Energy Ltd, ITCONS E-Solutions Ltd, Jamna Auto Industries Ltd, JMJ Fintech Ltd, JNK India Ltd, Kamdhenu Ltd, KCP Sugar & Industries Corporation Ltd, Kanoria Energy & Infrastructure Ltd, Kilburn Engineering Ltd, Krishival Foods Ltd, NCL Industries Ltd, Poly Medicure Ltd, PPAP Automotive Ltd, Quality Power Electrical Equipments Ltd, Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd, Samrat Pharmachem Ltd, Sandu Pharmaceuticals Ltd, Shakti Pumps India Ltd, Shukra Pharmaceuticals Ltd, SJVN Ltd, Star Paper Mills Ltd, Sterling Tools Ltd, Venus Pipes & Tubes Ltd, and Wonder Electricals Ltd.
3B BlackBio Dx Ltd, A D S Diagnostics Ltd, Agribio Spirits Ltd, Alphageo (India) Ltd, Ambika Cotton Mills Ltd, Ansal Buildwell Ltd, Arihant Capital Markets Ltd, Arihant Superstructures Ltd, Asian Energy Services Ltd, AuSom Enterprise Ltd, Autoriders International Ltd, Bajaj Healthcare Ltd, Balu Forge Industries Ltd, BCL Industries Ltd, Bharat Dynamics Ltd, Blue Jet Healthcare Ltd, Bharat Parenterals Ltd, CG Vak Software & Exports Ltd, Capital India Finance Ltd, Coastal Corporation Ltd, Competent Automobiles Company Ltd, Compucom Software Ltd, Coral Laboratories Ltd, Deepak Builders and Engineers India Ltd, Denis Chem Lab Ltd, Delton Cables Ltd, Donear Industries Ltd, EMS Ltd, Ester Industries Ltd, Exhicon Events Media Solutions Ltd, Filatex India Ltd, Fluidomat Ltd, Genus Power Infrastructures Ltd, Goldiam International Ltd, GTPL Hathway Ltd, Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd, Gulf Oil Lubricants India Ltd, Himatsingka Seide Ltd, Hindustan Tin Works Ltd, Hi-Tech Pipes Ltd, The Hi-Tech Gears Ltd, HLE Glascoat Ltd, Incap Ltd, Jai Corp Ltd, Jay Ushin Ltd, Jonjua Overseas Ltd, Jyoti Resins & Adhesives Ltd, Vikram Kamats Hospitality Ltd, Keynote Financial Services Ltd, Marathon Nextgen Realty Ltd, Mazagon Dock Shipbuilders Ltd, Medicamen Biotech Ltd, Metroglobal Ltd, Mkventures Capital Ltd, Monarch Networth Capital Ltd, Narendra Properties Ltd, National Aluminium Company Ltd, Neogen Chemicals Ltd, NG Industries Ltd, Indo National Ltd, Nirbhay Colours India Ltd, NLC India Ltd, National Securities Depository Ltd, Olectra Greentech Ltd, Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd, Patels Airtemp India Ltd, Pee Cee Cosma Sope Ltd, PG Electroplast Ltd, Power and Instrumentation (Gujarat) Ltd, Pitti Engineering Ltd, Poddar Pigments Ltd, Poojawestern Metaliks Ltd, Rajoo Engineers Ltd, Reliance Chemotex Industries Ltd, Rithwik Facility Management Services Ltd, Sakthi Finance Ltd, Sal Automotive Ltd, Samkrg Pistons & Rings Ltd, Sanjivani Paranteral Ltd, Sansera Engineering Ltd, Shahlon Silk Industries Ltd, Shaily Engineering Plastics Ltd, Sharat Industries Ltd, Shivalik Rasayan Ltd, Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers Ltd, Signpost India Ltd, Softrak Venture Investment Ltd, Shankar Lal Rampal Dye-Chem Ltd, Sree Rayalaseema Hi-Strength Hypo Ltd, Star Housing Finance Ltd, Stove Kraft Ltd, Suraj Products Ltd, Suryalata Spinning Mills Ltd, Syrma SGS Technology Ltd, Tera Software Ltd, TGV Sraac Ltd, Titan Biotech Ltd, Triton Valves Ltd, Tyche Industries Ltd, United Van Der Horst Ltd, Veritas (India) Ltd, Victoria Mills Ltd, Vikram Thermo India Ltd, Vinati Organics Ltd, Vasundhara Rasayans Ltd, Wardwizard Innovations & Mobility Ltd, Zenith Fibres Ltd, and Southern Gas Ltd.
GHV Infra Projects Ltd declared a bonus issue of shares at a ratio of 3:2. Shares will trade ex-bonus on Tuesday, 16 September 2025.
Godfrey Phillips India Ltd declared a bonus issue of shares at a ratio of 2:1. Shares will trade ex-bonus on Tuesday, 16 September 2025.
A bonus issue is a corporate action that allows existing shareholders to subscribe for additional shares. Instead of increasing the dividend payout, companies offer to distribute additional shares to the shareholders. For example, the company may give out one bonus share for every ten shares held.
GHV Infra Projects Ltd will undergo a stock split from ₹10 to ₹5. Shares will trade ex-split on Tuesday, 16 September 2025.
Kesar Enterprises Ltd will undergo a stock split from ₹10 to Re 1. Shares will trade ex-split on Tuesday, 16 September 2025.
Zydus Wellness Ltd will undergo a stock split from ₹10 to ₹2. Shares will trade ex-split on Thursday, 18 September 2025.
Tourism Finance Corporation of India Ltd will undergo a stock split from ₹10 to ₹2. Shares will trade ex-split on Friday, 19 September 2025.
Mehai Technology Ltd: Rights issue of equity shares on 18 September 2025.
Wardwizard Innovations & Mobility Ltd: Rights issue of equity shares on 19 September 2025.
Disclaimer: This story is for educational purposes only. The views and recommendations above are those of individual analysts or broking companies, not Mint. We advise investors to check with certified experts before making any investment decisions.