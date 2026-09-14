Subscribe

Dividend stocks this week, record date: Hindustan Copper, Cochin Shipyard, Balu Forge, IRCON, Karnataka Bank and more

Several companies, including Gujarat Alkalies, Cochin Shipyard, Chemicals and Blue Dart Express, have fixed their dividend record dates ranging from September 14 to 18. Check full list here

Sharmila Bhadoria
Updated14 Sep 2026, 09:20 AM IST
Advertisement
Several companies, including Gujarat Alkalies, Cochin Shipyard, Chemicals and Blue Dart Express (AI Image for representation purpose)
Several companies, including Gujarat Alkalies, Cochin Shipyard, Chemicals and Blue Dart Express (AI Image for representation purpose)
AI Quick Read

Dividend stocks this week: More than 180 stocks, including Hindustan Copper, Cochin Shipyard, IRCON International, and Karnataka Bank, are set to trade ex-dividend this week and are likely to be at the centre of stock market action. Investors willing to benefit from dividend record date must own the stock before the payout.

Advertisement

Apar Industries, Blue Dart Express, VST Tillers Tractors Limited, Excel Industries Limited, Sharda Motors Industries Limited, Gujarat Alkalies and Chemicals, and Gujarat Intrux Limited are among the key companies that have announced double digit dividends. Shares of these firms are set to trade ex-dividend this week between Monday, September 14, and Friday, September 18.

Dividend record date on Monday, September 14

Apar Industries, Balmer Lawrie, Poddar Pigments, DHP India, Nitin Spinners, Aarti Industries, Advait Energy Transitions, Bajaj Healthcare, Blue Jet Healthcare, are among key companies that have fixed Monday, September 14 as record date.

Company NamePurposeRecord Date
Apar Industries LtdFinal Dividend Rs. 6014 Sep 2026
Balmer Lawrie & Company LtdFinal Dividend Rs. 4.2514 Sep 2026
Poddar Pigments Ltd$Final Dividend Rs. 414 Sep 2026
DHP India LtdFinal Dividend Rs. 414 Sep 2026
Nitin Spinners LtdFinal Dividend Rs. 314 Sep 2026
Aarti Industries LtdFinal Dividend Rs. 114 Sep 2026
Advait Energy Transitions LtdFinal Dividend Rs. 214 Sep 2026
Bajaj Healthcare LtdFinal Dividend Rs. 1.5014 Sep 2026
Balmer Lawrie Investments LtdFinal Dividend Rs. 2.2714 Sep 2026
Blue Jet Healthcare LtdFinal Dividend Rs. 1.2014 Sep 2026
CMS Info Systems LtdFinal Dividend Rs. 2.5014 Sep 2026
Comfort Fincap LtdFinal Dividend Rs. 0.1014 Sep 2026
Comfort Intech Ltd$Final Dividend Rs. 0.0514 Sep 2026
Dhanalaxmi Roto Spinners LtdFinal Dividend Rs. 114 Sep 2026
Dynamic Industries Ltd$Final Dividend Rs. 114 Sep 2026
Haryana Leather Chemicals LtdFinal Dividend Rs. 114 Sep 2026
Mangal Credit and Fincorp LtdFinal Dividend Rs. 0.7514 Sep 2026
Manorama Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.8014 Sep 2026
MoldTek Technologies LtdFinal Dividend Rs. 214 Sep 2026
MoldTek Packaging LtdFinal Dividend Rs. 314 Sep 2026
National Plastic Technologies LtdFinal Dividend Rs. 1.5014 Sep 2026
National Fertilizers LtdFinal Dividend Rs. 1.0414 Sep 2026
Paisalo Digital LtdFinal Dividend Rs. 0.1014 Sep 2026
Rhi Magnesita India LtdFinal Dividend Rs. 2.5014 Sep 2026
Sal Automotive LtdFinal Dividend Rs. 214 Sep 2026
Tega Industries LtdFinal Dividend Rs. 214 Sep 2026
Zuari Industries LtdFinal Dividend Rs. 114 Sep 2026

Dividend record date on Tuesday, September 15

Blue Dart Express, Karnataka Bank, Agi Greenpac, J Kumar Infraprojects, Blue Dart Express, Dilip Buildcon Limited, Filatex India Limited, etc are among the key companies that have fixed Tuesday, September 15, as record date.

Advertisement
Company NamePurposeRecord Date
Blue Dart Express LtdFinal Dividend Rs. 2515 Sep 2026
Karnataka Bank LtdFinal Dividend Rs. 515 Sep 2026
Agi Greenpac LtdFinal Dividend Rs. 715 Sep 2026
J. Kumar Infraprojects LtdFinal Dividend Rs. 415 Sep 2026
Carysil LtdFinal Dividend Rs. 315 Sep 2026
Aarti Pharmalabs LtdFinal Dividend Rs. 215 Sep 2026
AksharChem India Ltd$Final Dividend Rs. 0.5015 Sep 2026
Arrow Greentech LtdFinal Dividend Rs. 515 Sep 2026
Belrise Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.5515 Sep 2026
Dilip Buildcon LtdFinal Dividend Rs. 115 Sep 2026
Filatex India Ltd$Final Dividend Rs. 0.3015 Sep 2026
Frontier Springs LtdFinal Dividend Rs. 0.7015 Sep 2026
Hexagon Nutrition LtdFinal Dividend Rs. 0.3015 Sep 2026
The HiTech Gears LtdFinal Dividend Rs. 415 Sep 2026
HP Adhesives LtdFinal Dividend Rs. 0.4015 Sep 2026
India Tourism Development Corporation LtdFinal Dividend Rs. 2.9515 Sep 2026
ITL Industries Ltd$Final Dividend Rs. 1.2515 Sep 2026
IL&FS Investment Managers LtdFinal Dividend Rs. 0.7015 Sep 2026
The Indian Wood Products Company LtdDividend Rs. 0.2015 Sep 2026
Kanchi Karpooram LtdFinal Dividend Rs. 115 Sep 2026
KNR Constructions LtdFinal Dividend Rs. 0.2515 Sep 2026
Manaksia Aluminium Company LtdFinal Dividend Rs. 0.0515 Sep 2026
NDL Ventures LtdFinal Dividend Rs. 0.5015 Sep 2026
Nikhil Adhesives Ltd$Final Dividend Rs. 0.2215 Sep 2026
Pondy Oxides & Chemicals LtdFinal Dividend Rs. 215 Sep 2026
Samkrg Pistons & Rings Ltd$Final Dividend Rs. 0.5015 Sep 2026
Simmonds Marshall LtdFinal Dividend Rs. 0.8015 Sep 2026
Solex Energy LtdDividend Rs. 0.5515 Sep 2026
Superhouse LtdFinal Dividend Rs. 0.8015 Sep 2026
Super Tannery LtdFinal Dividend Rs. 0.0515 Sep 2026
Suraksha Diagnostic LtdFinal Dividend Rs. 0.5015 Sep 2026
Systematix Corporate Services LtdFinal Dividend Rs. 0.1015 Sep 2026
Tilaknagar Industries Ltd$Final Dividend Rs. 115 Sep 2026
Time Technoplast LtdFinal Dividend Rs. 1.5015 Sep 2026
TPL Plastech LtdFinal Dividend Rs. 1.3015 Sep 2026
Websol Energy System LtdFinal Dividend Rs. 0.2515 Sep 2026

Dividend record date on Wednesday, September 16

Bajaj Steel Industries, Hindustan Copper, VST Tillers Tractors, Bannari Amman Sugars Limited, BLS International Services, Baid Finserve, etc have fixed Wednesday, September 16, as the record date to determine the eligibility of investors for the payout.

Company NamePurposeRecord Date
VST Tillers Tractors Ltd$Final Dividend Rs. 2516 Sep 2026
Bannari Amman Sugars LtdDividend Rs. 12.5016 Sep 2026
Garware HiTech Films LtdFinal Dividend Rs. 1216 Sep 2026
Eldeco Housing & Industries LtdFinal Dividend Rs. 916 Sep 2026
De Nora India LtdFinal Dividend Rs. 416 Sep 2026
63 Moons Technologies LtdFinal Dividend Rs. 216 Sep 2026
Accedere LtdFinal Dividend Rs. 0.1016 Sep 2026
Ajmera Realty & Infra India LtdFinal Dividend Rs. 116 Sep 2026
Arex Industries LtdFinal Dividend Rs. 2.5016 Sep 2026
ASI Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.4016 Sep 2026
Atam Valves LtdFinal Dividend Rs. 0.3516 Sep 2026
Baid Finserv LtdFinal Dividend Rs. 0.1016 Sep 2026
Bajaj Steel Industries LtdFinal Dividend Rs. 116 Sep 2026
BLS International Services LtdFinal Dividend Rs. 0.5016 Sep 2026
Cineline India LtdFinal Dividend Rs. 1.2516 Sep 2026
Dee Development Engineers LtdFinal Dividend Rs. 116 Sep 2026
Denta Water and Infra Solutions LtdFinal Dividend Rs. 2.5016 Sep 2026
Emmbi Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.3016 Sep 2026
Gujarat Craft Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.5016 Sep 2026
Hindustan Copper LtdFinal Dividend Rs. 1.8616 Sep 2026
Indo Tech Transformers LtdFinal Dividend Rs. 1016 Sep 2026
Jash Engineering LtdFinal Dividend Rs. 116 Sep 2026
Mangal Compusolution LtdFinal Dividend Rs. 0.5016 Sep 2026
Northern Spirits LtdFinal Dividend Rs. 0.3516 Sep 2026
The Phosphate Company LtdDividend Rs. 216 Sep 2026
Prakash Pipes LtdFinal Dividend Rs. 2.4016 Sep 2026
Prakash Industries LtdFinal Dividend Rs. 1.8016 Sep 2026
Regaal Resources LtdFinal Dividend Rs. 0.2516 Sep 2026
Rajputana Stainless LtdFinal Dividend Rs. 0.5016 Sep 2026
Shilp Gravures Ltd$Final Dividend Rs. 2.1016 Sep 2026
Sigma Solve LtdFinal Dividend Rs. 0.5016 Sep 2026
Stellant Securities (India) LtdFinal Dividend Rs. 0.2016 Sep 2026
TANFAC Industries Ltd$Dividend Rs. 4.5016 Sep 2026
United Drilling Tools LtdFinal Dividend Rs. 0.6016 Sep 2026
Vijaya Diagnostic Centre LtdFinal Dividend Rs. 216 Sep 2026
Vinati Organics Ltd$Final Dividend Rs. 8.5016 Sep 2026
WSFx Global Pay LtdFinal Dividend Rs. 1.5016 Sep 2026
Zodiac Energy LtdFinal Dividend Rs. 0.7516 Sep 2026

Dividend record date on Thursday, September 17

Excel Industries, Asian Energy Services, Bharat Rasayan, Gujarat Flourochemicals, Bal Pharma, International Conveyors, etc are set to trade ex-date on Thursday, September 17.

Company NamePurposeRecord Date
Excel Industries LtdFinal Dividend Rs. 13.7517 Sep 2026
Acutaas Chemicals LtdFinal Dividend Rs. 2.5017 Sep 2026
Agarwal Industrial Corporation LtdFinal Dividend Rs. 3.3017 Sep 2026
Asian Energy Services LtdFinal Dividend Rs. 1.2517 Sep 2026
AuSom Enterprise LtdFinal Dividend Rs. 117 Sep 2026
Bal Pharma LtdFinal Dividend Rs. 1.2017 Sep 2026
Bharat Rasayan LtdFinal Dividend Rs. 0.5017 Sep 2026
Craftroot Retail LtdFinal Dividend Rs. 0.0517 Sep 2026
Ester Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.2517 Sep 2026
Filtra Consultants and Engineers LtdFinal Dividend Rs. 217 Sep 2026
Gujarat Fluorochemicals LtdFinal Dividend Rs. 317 Sep 2026
Himatsingka Seide LtdFinal Dividend Rs. 0.2517 Sep 2026
HPL Electric & Power LtdFinal Dividend Rs. 117 Sep 2026
Indo Amines Ltd$Final Dividend Rs. 0.5017 Sep 2026
International Conveyors LtdFinal Dividend Rs. 0.5017 Sep 2026
IRCON International LtdFinal Dividend Rs. 0.7017 Sep 2026
KCP Sugar & Industries Corporation LtdFinal Dividend Rs. 0.1017 Sep 2026
Landmark Cars LtdFinal Dividend Rs. 1.5017 Sep 2026
Meghna Infracon Infrastructure LtdFinal Dividend Rs. 0.2517 Sep 2026
MSTC LtdFinal Dividend Rs. 8.1017 Sep 2026
Orient Ceratech Ltd$Final Dividend Rs. 0.3517 Sep 2026
Patel Integrated Logistics Ltd$Final Dividend Rs. 0.2017 Sep 2026
Premier Polyfilm LtdFinal Dividend Rs. 0.1517 Sep 2026
Rossell Techsys LtdFinal Dividend Rs. 0.3017 Sep 2026
Ruby Mills LtdFinal Dividend Rs. 2.5017 Sep 2026
Sansera Engineering LtdFinal Dividend Rs. 417 Sep 2026
Shri Jagdamba Polymers LtdFinal Dividend Rs. 117 Sep 2026
Star Paper Mills LtdFinal Dividend Rs. 2.5017 Sep 2026
Sunteck Realty LtdFinal Dividend Rs. 1.5017 Sep 2026
Tamilnadu Petroproducts LtdFinal Dividend Rs. 1.5017 Sep 2026
Tamil Nadu Newsprint & Papers LtdFinal Dividend Rs. 417 Sep 2026
Wealth First Portfolio Managers LtdFinal Dividend Rs. 117 Sep 2026

Dividend record date on Friday, September 18

Cochin Shipyard, Anupam Rasayan India, Balu Forge Industries, Gujarat Alkalies and Chemicals, Hinduja Global Solutions, Genus Power Infrastructure, etc have fixed Friday, September 18, as the record date for the corporate action.

Company NamePurposeRecord Date
Sharda Motor Industries LtdFinal Dividend Rs. 2018 Sep 2026
Gujarat Alkalies and Chemicals LtdFinal Dividend Rs. 17.7018 Sep 2026
Gujarat Intrux Ltd$Final Dividend Rs. 17.5018 Sep 2026
Cochin Minerals & Rutiles Ltd$Final Dividend Rs. 818 Sep 2026
A1 LtdFinal Dividend Rs. 0.0518 Sep 2026
Anupam Rasayan India LtdFinal Dividend Rs. 1.5018 Sep 2026
AVG Logistics LtdFinal Dividend Rs. 1.2018 Sep 2026
Balu Forge Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.1518 Sep 2026
B&B Triplewall Containers LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
BCL Industries Ltd$Final Dividend Rs. 0.3518 Sep 2026
Bharat Bhushan Finance & Commodity Brokers LtdFinal Dividend Rs. 0.4018 Sep 2026
Caplin Point Laboratories LtdFinal Dividend Rs. 418 Sep 2026
Cochin Shipyard LtdFinal Dividend Rs. 1.5018 Sep 2026
Denis Chem Lab LtdFinal Dividend Rs. 2.5018 Sep 2026
Prataap Snacks LtdFinal Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
Donear Industries Ltd$Final Dividend Rs. 0.2018 Sep 2026
Eco Recycling LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Everest Kanto Cylinder LtdFinal Dividend Rs. 0.7018 Sep 2026
Entertainment Network (India) LtdDividend Rs. 218 Sep 2026
Focus Business Solution LtdFinal Dividend Rs. 0.1018 Sep 2026
Foods & Inns LtdFinal Dividend Rs. 0.3018 Sep 2026
Genus Power Infrastructures Ltd$Final Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
Hinduja Global Solutions LtdFinal Dividend Rs. 518 Sep 2026
Incap LtdDividend Rs. 118 Sep 2026
Indraprastha Medical Corporation LtdFinal Dividend Rs. 418 Sep 2026
Jay Ushin LtdDividend Rs. 418 Sep 2026
JNK India LtdFinal Dividend Rs. 0.3018 Sep 2026
Kamdhenu LtdFinal Dividend Rs. 0.4018 Sep 2026
Kitex Garments LtdFinal Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
KRBL LtdFinal Dividend Rs. 4.5018 Sep 2026
Krsnaa Diagnostics LtdFinal Dividend Rs. 218 Sep 2026
Lakshmi Mills Company Ltd$Dividend Rs. 1018 Sep 2026
LT Foods LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Lux Industries LtdFinal Dividend Rs. 218 Sep 2026
Manba Finance LtdFinal Dividend Rs. 0.2518 Sep 2026
Marathon Nextgen Realty LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
M.K. Exim (India) LtdFinal Dividend Rs. 0.6018 Sep 2026
Narendra Properties LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Network People Services Technologies LtdFinal Dividend Rs. 218 Sep 2026
Pecos Hotels and Pubs LtdFinal Dividend Rs. 418 Sep 2026
PG Electroplast LtdFinal Dividend Rs. 0.2518 Sep 2026
Piccadily Agro Industries LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Praveg LtdFinal Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
PDP Shipping & Projects LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Ramky Infrastructure LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Rashtriya Chemicals and Fertilizers LtdFinal Dividend Rs. 1.3418 Sep 2026
Relaxo Footwears Ltd$Final Dividend Rs. 3.5018 Sep 2026
Reliance Chemotex Industries Ltd$Final Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
Reliable Data Services LtdFinal Dividend Rs. 0.0518 Sep 2026
Riddhi Siddhi Gluco Biols Ltd$Final Dividend Rs. 318 Sep 2026
Shahlon Silk Industries LtdFinal Dividend Rs. 0.0718 Sep 2026
Shervani Industrial Syndicate LtdDividend Rs. 2.5018 Sep 2026
Shree Pushkar Chemicals & Fertilisers LtdFinal Dividend Rs. 2.1018 Sep 2026
Softrak Venture Investment LtdFinal Dividend Rs. 0.5018 Sep 2026
Sree Rayalaseema HiStrength Hypo LtdFinal Dividend Rs. 318 Sep 2026
Swiss Military Consumer Goods LtdFinal Dividend Rs. 0.1018 Sep 2026
Transformers and Rectifiers (India) LtdFinal Dividend Rs. 0.2518 Sep 2026
TGV Sraac LtdFinal Dividend Rs. 118 Sep 2026
Triton Valves LtdFinal Dividend Rs. 2.5018 Sep 2026
VLS Finance LtdFinal Dividend Rs. 1.5018 Sep 2026
Dividend
Get Latest real-time updates
Catch all the Business News , Market News , Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
HomeMarketsStock MarketsDividend stocks this week, record date: Hindustan Copper, Cochin Shipyard, Balu Forge, IRCON, Karnataka Bank and more
Advertisement
Read Next Story