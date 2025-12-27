Why experts warn caution on gold, silver after stellar gains

“We are baking in a ₹95,000-1,00,000 per 10 gm price for gold and ₹1.75-1.80 lakh per kg for silver next year,” said Mathur. At the lower end of the range, that is 17% below the 19 December ETF price of ₹1,14,000 per 10 gm for gold and 15% below for silver from ₹200,000 per kg, as of 19 December.