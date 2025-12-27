After a two-year run of stellar gains, US traders are signalling far more modest returns for gold and silver in 2026, possibly driven by lower central bank purchases, a stronger dollar, and moderating safe-haven demand, according to experts.
Why experts warn caution on gold, silver after stellar gains
SummaryAnalysts and financial planners have called for caution, especially as Indian investors continue to diversify portfolios through gold and silver exchange-traded funds (ETFs).
