Q1 Results Today: Astral, Bata India, Muthoot Microfin, BEML among 260+ companies to announce earnings on August 11

Q1 Results Today: Major tech companies, including Tata Consultancy Services, Wipro and Infosys, while banking giants such as HDFC Bank, ICICI Bank, and State Bank of India have declared the financial results for the quarter ended on June 30, 2025.
On Monday, August 11, 2025, several companies, including Astral Limited, SJVN, BEML, Bata India and JM Financial are scheduled to announce quarterly results, according to the BSE calendar.
Here's a detailed list of companies expected to announce earnings today —
Astral Limited, SJVN, Ipca Laboratories, BEML, Bata India, JM Financial, Travel Food Services, Embassy Developments, Cello World, Belrise Industries, Eureka Forbes, TITAGARH RAIL SYSTEMS, Time Technoplast, Tilaknagar Industries, Praj Industries, Esab India, Sansera Engineering, Shaily Engineering Plastics, Technocraft Industries (India), KNR Constructions, Websol Energy System, Ashoka Buildcon, Sunflag Iron and Steel Company, Nirlon, Enviro Infra Engineers, Awfis Space Solutions, Rolex Rings, Goldiam International, VST Tillers Tractors, Marathon Nextgen Realty, West Coast Paper Mills, Prakash Industries, Brigade Hotel Ventures, Man Industries (India), Bajaj Consumer Care, Kiri Industries.
Patel Engineering Company, Som Distilleries and Breweries , Ddev Plastiks Industries, Federal-Mogul Goetze, Goodyear India, HLE Glascoat, Nitco, Krsnaa Diagnostics, Muthoot Microfin, KCP, Capacite Infraprojects, Ndr Auto Components, Kalyani Investment Company, Dollar Industries, Disa India, Exicom Tele-Systems, Ugro Capital, J G Chemicals, DEE Development Engineers, Precision Camshafts, IG Petrochemicals, Borosil Scientific, Heubach Colorants India, Rhetan TMT, The Hi-Tech Gears, Bharat Wire Ropes, Texmaco Infrastructure & Holdings, Dhunseri Ventures, Kwality Pharmaceuticals, Scoda Tubes, Manali Petrochemicals, Fairchem Organics, RACL Geartech, OM Infra, Manoj Vaibhav Gems N Jewellers.
Forbes Precision Tools and Machine Parts, Gandhi Special Tubes, RB Denims, Kamdhenu, Satia Industries, Sarveshwar Foods, POCL Enterprises, Allcargo Terminals, Ind-Swift Laboratories, Bigbloc Construction, Apex Frozen Foods, Rushil Decor, Subex, Shalimar Paints, Ganesh Benzoplast, Kronox Lab Sciences, MIZZEN VENTURES, Fratelli Vineyards, Kiran Vyapar, Wim Plast, Emkay Global Financial Services , UVS Hospitality and Services , Last Mile Enterprises, Panchmahal Steels, RPP Infra Projects, Affordable Robotic & Automation, Sumit Woods, Tirupati Forge, ILandFS Engineering and Construction Company, KELTECH Energies, Ruchira Papers, Remsons Industries, Madhuveer Com 18 Network, AION-TECH SOLUTIONS, Shalibhadra Finance, SMS Lifesciences India, Axita Cotton, Poddar Pigments.
Rajapalayam Mills, Alacrity Securities, Aban Offshore, India Gelatine and Chemicals, Trigyn Technologies, Swadeshi Polytex, Mauria Udyog, Bannari Amman Spinning Mills , DRC Systems India, Ambalal Sarabhai Enterprise, United Nilgiri Tea Estates Company, Arihant Academy, Dhunseri Tea & Industries, Mangalam Seeds, Caprihans India, Peria Karamalai Tea and Produce Company, Amba Enterprises, Crown Lifters, Starlineps Enterprises, Sikko Industries, Bal Pharma, Gujarat Toolroom, Athena Global Technologies, Globus Constructors & Developers, Modern Dairies, Regency Ceramics, Rexnord Electronics and Controls, Samkrg Pistons and Rings, Addi Industries, ARSS Infrastructure Projects, Samor Reality, Suryalakshmi Cotton Mills, Salona Cotspin, Raaj Medisafe India, Kakatiya Cements, BA Packaging India, ITL Industries, Piccadilly Sugar and Allied Industries, Rishiroop.
Haryana Capfin, Deepak Spinners, Atam Valves, J A Finance, Motor and General Finance, Prakash Steelage, WEP Solutions, Fundviser Capital (India), Yamini Investments, Caspian Corporate Services, G G Engineering, T and I Global, Orchasp, Everlon Financials, Atlas Cycle Industries, Shreeji Translogistics, Trustedge Capital, Kemistar Corporation, Oceanic Foods, Constronics Infra Limited, Odyssey Corporation, Universal Starch Chem Allied, Continental Petroleums, Vivid Mercantile, Saboo Sodium Chloro, Lakshmi Finance and Industrial Corporation, Spectrum Foods, Keerthi Industries, Futuristic Solutions, KG Denim, Garment Mantra Lifestyle, Savera Industries, Hiliks Technologies.
JFL Life Sciences, Kalyan Capitals, Indus Finance, Jaysynth Orgochem, Acrow (India), Ashoka Metcast Limited, Katare Spinning Mills, Esaar (India), Shree Rajasthan Syntex, Ind Cement Cap, Envair Electrodyne, Gujarat Terce Laboratories, Fine-line Circuits, Sujala Trading & Holdings, TCM, Standard Batteries, National General Industries, Maharashtra Corporation, Bombay Talkies, Modern Steels, Infronics Systems, Pentokey Organy (India), RTCL, Dynamic Portfolio Management & Services, Paragon Finance, Amit Securities, Galaxy Agrico Exports, Gyan Developers and Builders , S.M. Gold, Inter State Oil Carrier, Kisaan Parivar Industries, Siel Financial Services, Daulat Securities, India Lease Development, Gautam Gems, Harmony Capital Services, Rajasthan Petro Synthetics, Yash Management and Financial Services, JMD Ventures, Shree Karthik Paper, United Credit Financial Services, Shyam Telecom, Organic Coatings, U. H. Zaveri, Uniroyal Industries, Market Creators.
Jackson Investments, First Custodian Fund (India), Kumbhat Financial Services, Ladam Affordable Housing, Amforge Industries, El Forge, Svam Software, Cubical Financial Services, Sri Lakshmi Saraswathi Textiles (Arni), Shukra Diamond Exports, Phyto Chem (India), Chandni Machines, Indo Euro Indchem, Uniroyal Marine Exports, Premier, RO Jewels, VCU Data Management, Photoquip (India), Indergiri Finance, Milestone Furniture, Universal Office Automation, Longspur International Ventures , Agio Paper & Industries, Tatia Skylines and Health Farms, Abhinav Leasing & Finance, PS IT Infrastructure & Services, Ambitious Plastomac, Promact Impex, Epsom Properties, Williamson Financial Services, Dharani Finance, Ashutosh Paper Mills and Nibe Ordnance and Maritime.
