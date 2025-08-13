Q1 Results Today: BPCL, IRCTC, United Spirits, Muthoot Finance, 500+ companies to declare earnings on August 13

Q1 Results Today: Major tech companies like Tata Consultancy Services, Wipro, and Infosys, as well as banking giants such as HDFC Bank, ICICI Bank, and State Bank of India, have announced their financial results for the quarter ending on June 30, 2025.
On Monday, August 13, 2025, more than 500 companies, including Bharat Petroleum (BPCL), Muthoot Finance, and IRCTC, are scheduled to announce quarterly earnings.
Here's a detailed list of major companies expected to declare earnings today —
Bharat Petroleum Corporation (BPCL), Max Healthcare Institute Limited, Muthoot Finance, Samvardhana Motherson International, United Spirits, Vishal Mega Mart, Fertilisers and Chemicals Travancore, Indian Railway Catering & Tourism Corp (IRCTC), Jubilant Foodworks, Anthem Biosciences, Godrej Industries, Endurance Technologies, ITI, AIA Engineering, Deepak Nitrite, Nuvama Wealth Management, Cohance Lifesciences, Brigade Enterprises, Pfizer, Hindustan Copper, KIOCL, Brainbees Solutions, Devyani International, Ventive Hospitality, Anupam Rasayan India, Engineers India, Vesuvius India, Sammaan Capital, Astra Microwave Products, Avanti Feeds, Bengal and Assam Company, Aditya Birla Fashion & Retail, Shilpa Medicare, BLACK BOX, Kalpataru, Galaxy Surfactants Ltd.
Campus Activewear, PNC Infratech, ISGEC Heavy Engineering, Gujarat Pipavav Port, Mishra Dhatu Nigam, CSB Bank, Surya Roshni, HMT, Man Infraconstruction, HG Infra Engineering Ltd, Gulf Oil Lubricants India, Kaveri Seed Company, Texmaco Rail and Engineering, Kennametal India, Suven Life Sciences, Grauer and Weil (India), Supriya Lifescience, R Systems International, Samhi Hotels, Styrenix Performance Materials, FIEM Industries, Prime Focus, Uflex, Ganesha Ecosphere, Sindhu Trade Links, Indostar Capital Finance, HPL Electric and Power, Gufic Biosciences, MSTC, Maithan Alloys, Insecticides India, Pennar Industries, Shivalik Bimetal Controls.
Veedol Corporation, Cosmo First, Mahanagar Telephone Nigam, Bhansali Engineering Polymers, BF Utilities, City Pulse MultIventures, Genesys International Corporation, Rossell Techsys, GE Power India, Shalby, Somany Ceramics, Deccan Gold Mines, Seamec, SPML Infra, Unitech, Balmer Lawrie Investment, Vishnu Prakash R Punglia, Simplex Infrastructures, Indo Tech Transformers, Dredging Corporation India, India Nippon Electricals, Stanley Lifestyles, Omaxe, Ador Welding, BF Investment, Confidence Petroleum, Paramount Communications, Dolat Algotech, Everest Kanto Cylinder, Elpro International, Arman Financial Services, Saraswati Commercial (India).
Yuken India, Asian Granito India, Capital India Finance, Finkurve Financial Services, COLAB PLATFORMS, Dynacons Systems and Solutions, Salasar Techno Engineering, One Point One Solutions Ltd, PRAVEG, Bhartiya International, Royal Orchid Hotels, Dharmaj Crop Guard, Matrimony.com, Pashupati Cotspin, AVT Natural Products, Innovana Thinklabs, KMC Speciality Hospitals, Uniphos Enterprises, IST, Veritas, Swelect Energy Systems, Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilisers, UP Hotels, Valiant Organics, Uttam Sugar Mills, Hazoor Multi Projects, Shree Vasu Logistics, Virat Industries, JITF Infralogistics, Jindal Photo, Mukka Proteins, Shukra Pharmaceuticals, PAKKA, Laxmi India Finance, TVS Electronics, Kilitch Drugs (India).
Jindal Poly Investment and Finance Company, Ind-Swift Laboratories, Mirc Electronics, Munjal Auto Industries, Suratwwala Business Group, Foods and Inns, IRIS Business Services, Media Matrix Worldwide, Hardwyn India, GFL, Indogulf Cropsciences, Prevest Denpro, Empire Industries, Asian Hotels (North), LKP Finance, NR Agarwal Industries, Tolins Tyres, IZMO, Precot, Gretex Corporate Services, GVK Power & Infrastructure, SPEL Semiconductor, OnMobile Global, Fluidomat, Modi Naturals, Essar Shipping, One Global Service Provider, DIC India, Supreme Power Equipment, Danlaw Technologies India, Kanpur Plastipacks, PVP Ventures, Gujarat Apollo Industries, SRG Housing Finance, Raghuvir Synthetics, Reliance Communications.
Ludlow Jute & Specialities, Kothari Products, Aries Agro, RUDRA ECOVATION, Brooks Laboratories, Dynemic Products, Vardhman Polytex, Mini Diamonds (India), Goa Carbon, Rubfila International, Pasupati Acrylon, Sakuma Exports, Naga Dhunseri Group, Kings Infra Ventures, Riddhi Siddhi Gluco Biols, BPL, ABATE AS INDUSTRIES, Titan Biotech, KCP Sugar Ind Corp, Apollo Sindoori Hotels, Bombay Oxygen Investments, Welspun Investments and Commercials, Brand Concepts, Indag Rubber, Triton Valves, Trident Texofab, DCM NOUVELLE LIMITED, U. Y. Fincorp, Ucal, Global Vectra Helicorp, Aveer Foods, Graviss Hospitality, Pro Fin Capital Services.
Vikas Ecotech, Vaarad Ventures, Autoline Industries, Pritika Auto Industries, Akme Fintrade India, Manomay Tex India, Hindusthan Urban Infrastructure Limited, Niraj Cement Structurals, Milgrey Finance & Investments, CP Capital, Atlantaa, Navkar Urbanstructure, Rajasthan Gases, Universus Photo Imagings Limit, Variman Global Enterprises, Sakthi Sugars, Kalyani Forge, Jay Ushin, Team India Guaranty, Star Paper Mills, Ajanta Soya, PG Foils, Murudeshwar Ceramics, Zodiac Clothing Company, Sayaji Hotels, Veto Switchgears and Cables, Kothari Sugars and Chemicals, Som Datt Finance Corp, Paul Merchants, SAB Industries, Raj Television Network, Kanchi Karpooram, Narmada Gelatines, Naturite Agro Products.
Nidhi Granites, Alpa Laboratories, DHP India, Coral Laboratories, Agribio Spirits, Intense Technologies, Dolfin Rubbers, Chemtech Industrial Valves, Mangalam Seeds, Him Teknoforge, Bharat Agri Fert & Realty, Incredible Industries, Optimus Finance, Aarey Drugs and Pharmaceuticals, KIFS Financial Services, Akar Auto Industries, Bimetal Bearings, Rajshree Polypack, Signet Industries, Empower India, Dollex Agrotech, Maximus International, Lancor Holdings, Coromandel Engineering Company, Uma Exports, Hindustan Tin Works, Magnum Ventures, KG Petrochem, Ganges Securities, Hindustan Hardy, Tamboli Industries, Smruthi Organics Limited, Choksi Labs, Sanmit Infra, Hindprakash Industries, Krishanveer Forge, Maha Rashtra Apex Corporation, ACS TECHNOLOGIES.
Sarthak Metals, Sonal Mercantile, Yuvraaj Hygiene Products, SecMark Consultancy, Madhav Copper, Sharda Ispat, Parnax Lab, ZR2 Bioenergy, Omansh Enterprises, Hindustan Organic Chemicals, Sanco Trans, Lahoti Overseas, James Warren Tea, Kohinoor Foods, Art Nirman, CREDENT GLOBAL FINANCE, The Western India Plywoods, CG-Vak Software and Exports, Denis Chem Lab, Gujarat State Finance Corporation, Lactose (India), Cubex Tubings, Bengal Tea and Fabrics, Orissa Bengal Carrier, Zenith Steel Pipes and Industries, Moksh Ornaments, SGL Resources, Baroda Extrusion, Raja Bahadur International, F Mec International Financial Services, SPL Industries, Indian Acrylics, Kranti Industries, Samrat Pharmachem, Galaxy Cloud Kitchens, Mitcon Consultancy and Engineering Services, Accuracy Shipping, Goyal Aluminiums, Silgo Retail, Ador Multiproducts, Mercury Laboratories, Bhagwati Autocast, Kothari Fermentation and Biochem, Inter Globe Finance, Super Tannery, Archit Organosys, Abhinav Capital Services.
Kore Foods, B. N. Rathi Securities, Source Natural Foods and Herbal Supplements, Accel, Cerebra Integrated Technologies, Suvidhaa Infoserve, Trans India House Impex, Paras Petrofils, Shristi Infrastructure Development Corporation, Future Market Networks, Teamo Productions, Porwal Auto Components, Mysore Petro Chemicals, Nagreeka Exports, Terai Tea Co, Sky Industries, Minal Industries, Unique Organics, Sylph Technologies, Dhanalaxmi Cotex, Ram Informatics, Tamilnadu Telecommunications, Tirupati Tyres, Titan Securities, Palco Metals, Mefcom Capital Markets, Vistar Amar, EAST WEST FREIGHT CARRIERS, Ashnoor Textile Mills, Raj Oil Mills.
Disclaimer: This story is for educational purposes only. The views and recommendations expressed are those of individual analysts or broking firms, not Mint. We advise investors to consult with certified experts before making any investment decisions, as market conditions can change rapidly and circumstances may vary.
