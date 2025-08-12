Q1 Results Today: ONGC, HAL, Nykaa, NMDC, Suzlon Energy, Zydus among 580+ companies to announce earnings on August 12

Q1 Results Today: Several state-owned companies, including Hindustan Aeronautics, Oil and Natural Gas Corporation are scheduled to announce their financial results for the quarter ended on 30 June 2025 today, August 12, according to the BSE calendar.
Here's a list of major companies expected to announce earnings today —
Hindustan Aeronautics, Oil and Natural Gas Corporation, Hindalco Industries, Apollo Hospitals Enterprises, Jindal Steel & Power, Zydus Lifesciences, Suzlon Energy, NHPC, Lloyds Metals and Energy, Rail Vikas Nigam, Abbott India, Oil India, NMDC, MRF, PI Industries, FSN E-Commerce Ventures (Nykaa), Alkem Laboratories, Bharat Dynamics, Cochin Shipyard, ELITECON INTERNATIONAL, ZF Commercial Vehicle Control Systems India, National Securities Depository, Gujarat State Petronet, Techno Electric & Engineering Company Ltd, Elgi Equipments, Natco Pharma, Dr Agarwals Health Care, Jupiter Wagons, AAVAS Financiers.
Nazara Technologies, Finolex Cables, Bombay Burmah Trading Corporation, Jyothy Labs, Ingersoll Rand (India), Balrampur Chini Mills, Minda Corporation, Granules India, NMDC Steel, Usha Martin, Kama Holdings, Marksans Pharma, Va Tech Wabag, Mrs. Bectors Food Specialities, Honasa Consumer, Religare Enterprises, Rashtriya Chemicals and Fertilisers, Aarti Pharmalabs, P N Gadgil Jewellers, Rattanindia Enterprises, Karnataka Bank, Juniper Hotels, Shilchar Technologies, Piccadily Agro Industries, Senco Gold, Ashapura Minechem, Refex Industries, Smartworks Coworking Spaces, TARC, Hubtown, Bharat Rasayan.
India Tourism Development Corporation, Indo Count Industries, Gokul Agro Resources, Indiqube Spaces, 63 Moons Technologies, Kirloskar Industries, Lux Industries, Orchid Pharma, Dishman Carbogen Amcis, Lancer Containers Lines, Prabha Energy, Bhagiradh Chemicals and Industries, Vadilal Industries, Polyplex Corporation, Allcargo Logistics, Nalwa Sons Investment, EMS, Marsons, Ashiana Housing, Sundrop Brands, Bajaj Hindusthan Sugar, Gujarat Industries Power Co, Honda India Power Products Limited, Alembic, Venus Pipes and Tubes.
Fineotex Chemical, Sika Interplant Systems, Thejo Engineering, Premier Explosives, Hindware Home Innovation, GRM Overseas, Carysil, TVS Srichakra, Laxmi Dental, TIL, Rane Holdings, Dr Agrawals Eye Hospital, Wonder Electricals, Indian Hume Pipe Company, Landmark Cars, Tarsons Products, Windlas Biotech, NIBE, Frontier Springs, Amrutanjan Health Care, RIR Power Electronics, Arihant Superstructures, Ecos India Mobility & Hospitality, GOCL Corporation, Rama Steel Tubes, Lucent Industries, Jyoti Resins and Adhesives, Rupa and Company, Asian Energy Services, HMA Agro Industries, Himatsingka Seide, Deccan Cements, DCM Shriram Industries, Madras Fertilizers.
Heranba Industries, Orient Technologies, BCL Industries, Shree Pushkar Chemicals and Fertilisers, Unicommerce Esolutions, Kellton Tech Solutions, Diffusion Engineers, Amines and Plasticisers, Asian Star, Renaissance Global, Faze Three, Arrow Greentech, Balaji Telefilms, Pacheli Industrial Finance, Aeroflex Enterprises, Hexa Tradex, Fermenta Biotech, Indo Amines, Indo Farm Equipment, Nisus Finance Services Co, GIC Housing Finance, Gujarat Natural Resources, Kothari Petrochem, Beekay Steel Industries, Worth Investment & Trading, Sasta Sundar Ventures, Zuari Industries, Dish TV India, Rico Auto, Suyog Telematics.
Indo Borax and Chemicals, Tamilnadu Petroproducts, Dhunseri Investments, Selan Exploration Technology, Shivalik Rasayan, Bodal Chemicals, Kriti Industries (India), Denta Water and Infra Solutions, Ritco Logistics, Krishival Foods, Kirloskar Electric Co, R K Swamy, Tembo Global Industries, NINtec SYSTEMS, Aayush Wellness, Eldeco Housing and Industries, AB Cotspin India, CSL Finance, Zodiac Energy, ADC India Communications, Bemco Hydraulics, Valiant Communications.
Maan Aluminium, S J Logistics India, RBZ Jewellers, Uravi Defence and Technology, Transworld Shipping Lines, Sukhjit Starch and Chemicals, Hercules Hoists,Nicco Park and Resorts, Jenburkt Pharma, Filatex Fashions, Ashima, Kriti Nutrients, Digispice Technologies, Investment and Precision Castings, Nahar Industrial Enterprises, Medicamen Biotech , Shree Rama Newsprint, Khadim India.
Disclaimer: This story is for educational purposes only. The views and recommendations expressed are those of individual analysts or broking firms, not Mint. We advise investors to consult with certified experts before making any investment decisions, as market conditions can change rapidly and circumstances may vary.