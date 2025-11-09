Q2 results 2025: Vodafone Idea, HAL, Tata Motors, IRCTC, SJVN, RVNL among companies to declare earnings next week.

Q2 results 2025: The earnings season has entered into its final week as around 2,500 companies are scheduled to release their second quarter financial earnings in the coming week.
Vodafone Idea, Oil and Natural Gas Corporation, SJVN, Rail Vikas Nigam, Bharat Forge, Hindustan Aeronautics, IRCTC - Indian Railway Catering & Tourism Corp, Hero Motocorp, and Tata Motors Passenger Vehicles are among the marquee companies to post their September quarter results next week.
According to brokerage firm JM Financial, Vodafone Idea will post a net loss of ₹6,823.5 crore for the quarter ended September 2025, compared to a loss of ₹7,175.9 crore in the same period last year and ₹6,608.1 crore in the previous quarter.
Revenue for Q2FY26 is projected to increase 1.7% year-on-year to ₹11,115 crore from ₹10,932.2 crore, and rise 0.8% sequentially from ₹11,022.5 crore in the preceding quarter.
Brokerage firm JM Financial projects ONGC's EBITDA likely to decline 2% quarter to quarter (QoQ) on higher opex in Q2 FY26. However, company may witness higher crude and gas realisation and crude stakes volume (QoQ).
The brokerage firm has reiterated ‘buy’ rating on ONGC stock with revised target price of ₹285.
Ather Energy Ltd., Bajaj Consumer Care Ltd., Bajaj Finance Ltd., Cello World Ltd., Emami Ltd., Hinduja Global Solutions Ltd., Housing & Urban Development Corporation Ltd., Vodafone Idea Ltd., Jindal Stainless Ltd., KPIT Technologies Ltd., Sri Lotus Developers And Realty Ltd., Navneet Education Ltd., Oil And Natural Gas Corporation Ltd., Reliance Power Ltd., RPSG Ventures Ltd., SJVN Ltd., Sun Pharma Advanced Research Company Ltd., Spencers Retail Ltd., Shriram Asset Management Company Ltd., Baazar Style Retail Ltd., Sula Vineyards Ltd., Suraksha Diagnostic Ltd., Syrma SGS Technology Ltd., Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd., Tourism Finance Corporation Of India Ltd., V-Mart Retail Ltd., WeWork India Management Ltd.
Anlon Healthcare Ltd., Amanta Healthcare Ltd., Artemis Medicare Services Ltd., Atul Auto Ltd., Bajaj Finserv Ltd., Bajaj Holdings & Investment Ltd., Belrise Industries Ltd., Bharat Forge Ltd., Bikaji Foods International Ltd., Biocon Ltd., Borosil Renewables Ltd., Bosch Ltd., Ceigall India Ltd., Container Corporation Of India Ltd., Edelweiss Financial Services Ltd., Finolex Cables Ltd., Fortis Healthcare Ltd., Godrej Industries Ltd., Gokaldas Exports Ltd., Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., Gujarat State Petronet Ltd., Hindustan Copper Ltd., HT Media Ltd., IFCI Ltd., India Tourism Development Corporation Ltd., Jindal Hotels Ltd., Kirloskar Electric Company Ltd., Kirloskar Oil Engines Ltd., Max Financial Services Ltd., National Fertilizers Ltd., Orient Bell Ltd., Orient Technologies Ltd., Pearl Global Industries Ltd., PTC India Ltd., Reliance Infrastructure Ltd., Rattanindia Enterprises Ltd., Rail Vikas Nigam Ltd., Suven Life Sciences Ltd., Tata Power Company Ltd., Texmaco Rail & Engineering Ltd., Thermax Ltd., Tamilnadu Petroproducts Ltd., Torrent Power Ltd., Triveni Enterprises Ltd., Trualt Bioenergy Ltd., Tirupati Tyres Ltd., TVS Electronics Ltd., Yatra Online Ltd.
3i Infotech Ltd., Afcons Infrastructure Ltd., Amkay Products Ltd., Ashiana Housing Ltd., Ashok Leyland Ltd., Asian Paints Ltd., Bajaj Hindusthan Sugar Ltd., CARE Ratings Ltd., Century Plyboards (India) Ltd., Cochin Shipyard Ltd., Cohance Lifesciences Ltd., Aditya Infotech Ltd., General Insurance Corporation of India, Gujarat Industries Power Company Ltd., Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd., Goldiam International Ltd., Hindustan Aeronautics Ltd., Hindustan Motors Ltd., IRCON International Ltd., Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd., Jyothy Labs Ltd., Kalyani Forge Ltd., Kanani Industries Ltd., Lemon Tree Hotels Ltd., Pfizer Ltd., P N Gadgil Jewellers Ltd., Keystone Realtors Ltd., Spicejet Ltd., Tata Steel Ltd., Techno Electric & Engineering Company Ltd., Zee Media Corporation Ltd.
Bharat Dynamics Ltd., Hero MotoCorp Ltd., Hindustan Organic Chemicals Ltd., LG Electronics India Ltd., Marksans Pharma Ltd., Matrimony.com Ltd., Max India Ltd., The New India Assurance Company Ltd., Premier Explosives Ltd., Scoda Tubes Ltd., Titagarh Rail Systems Ltd., TVS Supply Chain Solutions Ltd., Voltas Ltd.
Choksi Laboratories Ltd., Cosco India Ltd., Dish TV India Ltd., Engineers India Ltd., Exide Industries Ltd., Glenmark Pharmaceuticals Ltd., Gujarat Natural Resources Ltd., Godawari Power And Ispat Ltd., Gujarat Apollo Industries Ltd., GVK Power & Infrastructure Ltd., Marico Ltd., Oil India Ltd., Tata Motors Passenger Vehicles Ltd., V2 Retail Ltd.