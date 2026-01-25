Q3 results 2026: Axis Bank, L&T, Maruti Suzuki, Vodafone Idea, Paytm among companies to declare earnings next week

Q3 results 2026: The market will enter the third week of Q3 earnings, with around 500 companies scheduled to release their financial results for the quarter ended December 31, 2025, in the coming week.
Axis Bank, Larsen & Toubro, Bharat Electronics, Vodafone Idea, Maruti Suzuki, ITC, Bajaj Auto, Paytm (One97 Communications), among marquee companies, to release Q3 results FY26 next week.
According to market experts, the ongoing Q3 earnings season will continue to drive the Indian stock market next week, however, expects the overall sentiment to remain cautious. “ With the Q3 earnings season still underway, stock-specific movements are expected to remain prominent. Overall sentiment is likely to stay cautious, shaped by global developments, currency trends, and earnings outcomes, with selective opportunities emerging in segments supported by resilient domestic demand,” said Vinod Nair, Head of Research, Geojit Investments Limited.
Brokerage firm Elara Capital expects better quarter-to-quarter (QoQ) growth in the loan book but a softer deposit growth.
"NIMs are likely to drop (driven by loan mix change), while the impact of the recent repo rate cut will bear fruit, largely in Q4. Opex trend would lend support to core PPoP growth.
Monitor the asset quality. Q3, a seasonally soft quarter on agri slippages and trajectory of technical slippages will need to be watched," the brokerage firm said.
Brokerage firm Axis Securities anticipates revenue to rise by 18% year-on-year (YoY), driven by a 16% increase in volumes due to strong domestic growth, higher exports and increased vehicle prices over the past year.
“ EBITDA margins are expected to increase by ~51 bps YoY and remain flat QoQ, supported by a richer product mix and cost control initiatives,” the firm said in a note.
According to Elara Capital, ITC revenue growth likely to be 7%, led by 5% cigarette volume growth, however, the recent tax increase by the government will remain an overhang.
The brokerage firm further expects the FMCG giant to post 7.2% YoY and 0.1% growth in EBITDA for the December quarter FY26.
|No.
|Company Name
|Stock Symbol
|1
|Axis Bank
|AXISBANK
|No.
|Company Name
|Stock Symbol
|1
|Aar Shyam India Investment Company
|AARSHYAM
|2
|Alldigi Tech Limited
|ALLDIGI
|3
|APT Packaging Limited
|APTPACK
|4
|Arex Industries Limited
|AREXMIS
|5
|Asian Paints Limited
|ASIANPAINT
|6
|Asutosh Enterprises Limited
|ASUTENT
|7
|AVL Limited
|AVL
|8
|Bengal & Assam Company Limited
|BENGALS
|9
|Bikaji Foods International Limited
|BIKAJI
|10
|Bombay Potteries & Tiles Limited
|BOMBPOT
|11
|Bondada Engineering Limited
|BONDADA
|12
|Carnation Industries Limited
|CARNATIN
|13
|CG Power and Industrial Solutions Limited
|CGPOWER
|14
|CMX Limited
|CMXLTD
|15
|Dharmaj Crop Guard Limited
|DHINDIA
|16
|Dodla Dairy Limited
|DODLA
|17
|Dynamic Cables Limited
|DYCL
|18
|Emkay Global Financial Services Limited
|EMKAY
|19
|Gemini Aroma Limited
|GEMAROMA
|20
|Gopal Snacks Limited
|GOPAL
|21
|Hinduja Global Solutions Limited
|HMVL
|22
|Vodafone Idea Limited
|IDEA
|23
|Inventure Growth & Securities Limited
|IFINSEC
|24
|International Gemological Institute (India) Limited
|IGIL
|25
|KACL Industries Limited
|KACL
|26
|Kisan Mouldings Limited
|KISAN
|27
|Lexoraa Industries Limited
|LEXORAA
|28
|Mahindra Logistics Limited
|MAHLOG
|29
|Marico Limited
|MARICO
|30
|Metro Brands Limited
|METROBRAND
|31
|Motilal Oswal Financial Services Limited
|MOTILALOFS
|32
|Nesco Limited
|NESCO
|33
|Nila Infrastructures Limited
|NILAINFRA
|34
|Omax Autos Limited
|OMAXAUTO
|35
|Orient Bell Limited
|ORIENTBELL
|36
|Paushak Limited
|PAUSHAKLTD
|37
|PC Jeweller Limited
|PCJEWELLER
|38
|Prime Focus Limited
|PFOCUS
|39
|P.H. Capital Limited
|PHCAP
|40
|Prerna Infrabuild Limited
|PRERINFRA
|41
|Raymond Limited
|RAYMOND
|42
|Raymond Lifestyle Limited
|RAYMONDLSL
|43
|Raymond Realty Limited
|RAYMONDREL
|44
|Regal Entertainment & Consultants Limited
|REGAL
|45
|Ramkrishna Forgings Limited
|RKFORGE
|46
|RPG Life Sciences Limited
|RPGLIFE
|47
|Sambhaav Media Limited
|SAMBHAAV
|48
|Share India Securities Limited
|SHAREINDIA
|49
|Siyaram Silk Mills Limited
|SIYSIL
|50
|Spandana Sphoorty Financial Limited
|SPANDANA
|51
|Sueryaa Knitwear Limited
|SUERYAAKNI
|52
|Sumitomo Chemical India Limited
|SUMICHEM
|53
|Sunteck Realty Limited
|SUNTECK
|54
|Tata Consumer Products Limited
|TATACONSUM
|55
|Tips Films Limited
|TIPSFILMS
|56
|T Spiritual World Limited
|TSPIRITUAL
|57
|Vaibhav Global Limited
|VAIBHAVGBL
|58
|Vishal Mega Mart Limited
|VMM
|59
|WeWork India Management Limited
|WEWORK
|No.
|Company Name
|Stock Symbol
|1
|Aditya Birla Real Estate Ltd
|ABREL
|2
|ACC Ltd
|ACC
|3
|Accedere Ltd
|ACCEDERE
|4
|Acutaas Chemicals Ltd
|ACUTAAS
|5
|Aeroflex Industries Ltd
|AEROFLEX
|6
|AGI Greenpac Ltd
|AGI
|7
|Agri Bio Tech (India) Ltd
|AGRIBIO
|8
|AksharChem (India) Ltd
|AKSHARCHEM
|9
|Arvind Fashions Ltd
|ARVINDFASN
|10
|Automotive Stampings & Assemblies Ltd
|ASAL
|11
|ASI Industries Ltd
|ASIIL
|12
|ASK Automotive Ltd
|ASKAUTOLTD
|13
|Aviva Industries Ltd
|AVIVA
|14
|Balkrishna Industries Ltd
|BALKRISIND
|15
|Bharat Electronics Ltd
|BEL
|16
|Bharat Gears Ltd
|BHARAT
|17
|Borosil Renewables Ltd
|BORORENEW
|18
|Bosch Ltd (Home Comfort Group)
|BOSCH-HCIL
|19
|Bright Hotels Ltd
|BRIGHOTEL
|20
|Birlasoft Ltd
|BSOFT
|21
|CarTrade Tech Ltd
|CARTRADE
|22
|Checkpoint Trends Ltd
|CHECKPOINT
|23
|Chemfab Alkalis Ltd
|CHEMFAB
|24
|Cineline India Ltd
|CINELINE
|25
|Cochin Shipyard Ltd
|COCHINSHIP
|26
|Craftsman Automation Ltd
|CRAFTSMAN
|27
|Crizac Ltd
|CRIZAC
|28
|CSB Bank Ltd
|CSBBANK
|29
|Datamatics Global Services Ltd
|DATAMATICS
|30
|Digicontent Ltd
|DGCONTENT
|31
|Dolat Algotech Ltd
|DOLATALGO
|32
|eClerx Services Ltd
|ECLERX
|33
|Eimco Elecon (India) Ltd
|EENTER
|34
|Elcid Investments Ltd
|ELCIDIN
|35
|Five-Star Business Finance Ltd
|FIVESTAR
|36
|Flomic Global Logistics Ltd
|FLOMIC
|37
|Gagan Polycot India Ltd
|GAGAN
|38
|Gland Pharma Ltd
|GLAND
|39
|GPT Infraprojects Ltd
|GPTINFRA
|40
|Grovy India Ltd
|GROVY
|41
|Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd
|GRSE
|42
|GSB Finance Ltd
|GSBFIN
|43
|Gujarat Poly Electronics Ltd
|GUJARATPOLY
|44
|Gujarat Ventures Ltd
|GVTD
|45
|Hawkins Cookers Ltd
|HAWKINCOOK
|46
|Hemisphere Properties India Ltd
|HEMIPROP
|47
|Heritage Foods Ltd
|HERITGFOOD
|48
|HT Media Ltd
|HTMEDIA
|49
|ICRA Ltd
|ICRA
|50
|Indian Sillimanite Hydro Power Ltd
|INDSILHYD
|51
|Indus Finance Ltd
|INDUSFINL
|52
|Integra Engineering India Ltd
|INTEGRAEN
|53
|Jayant Infratech Ltd
|JAYIND
|54
|Jindal Drilling & Industries Ltd
|JINDRILL
|55
|Kaya Ltd
|KAYA
|56
|Liberty Shoes Ltd
|LIBORD
|57
|Lakshmi Machine Works Ltd
|LMW
|58
|Macrotech Developers Ltd
|LODHA
|59
|Larsen & Toubro Ltd
|LT
|60
|LT Foods Ltd
|LTFOODS
|61
|Ludlow Jute & Specialities Ltd
|LUDLOWJUT
|62
|Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
|M&MFIN
|63
|Maharashtra Seamless Ltd
|MAHSEAMLES
|64
|Manorama Industries Ltd
|MANORAMA
|65
|Maruti Suzuki India Ltd
|MARUTI
|66
|MAS Financial Services Ltd
|MASFIN
|67
|MEIL Ltd
|MEIL
|68
|Menon Pistons Ltd
|MENNPIS
|69
|Monte Carlo Fashions Ltd
|MONTECARLO
|70
|Mudra Financial Services Ltd
|MUDRA
|71
|New Delhi Television Ltd
|NDTV
|72
|Nettlinx Ltd
|NETTLINX
|73
|NIIT Learning Systems Ltd
|NIITMTS
|74
|Novartis India Ltd
|NOVARTIND
|75
|NPL India Ltd
|NPL
|76
|National Securities Depository Ltd
|NSDL
|77
|Oasis Securities Ltd
|OASISEC
|78
|Oscar Global Ltd
|OSCARGLO
|79
|Osiajee Texfab Ltd
|OSIAJEE
|80
|Park Hospitals Ltd
|PARKHOSPS
|81
|Phoenix Mills Ltd
|PHOENIXLTD
|82
|Pine Labs Ltd
|PINELABS
|83
|Pondy Oxides & Chemicals Ltd
|POCL
|84
|Polychem Ltd
|POLYCHMP
|85
|PPL Pharmaceuticals Ltd
|PPLPHARMA
|86
|Prudent Corporate Advisory Services Ltd
|PRUDENT
|87
|Patspin India Ltd
|PTIL
|88
|Punjab Chemicals & Crop Protection Ltd
|PUNJABCHEM
|89
|Quess Corp Ltd
|QUESS
|90
|Rainbow Children’s Medicare Ltd
|RAINBOW
|91
|Rama Petrochemicals Ltd
|RAMAPETRO
|92
|Ramco Systems Ltd
|RAMCOSYS
|93
|Robu.in Ltd
|ROBU
|94
|Rushil Decor Ltd
|RUSHIL
|95
|RVTH Ltd
|RVTH
|96
|Sagility India Ltd
|SAGILITY
|97
|SAMHI Hotels Ltd
|SAMHI
|98
|Satchmo Holdings Ltd
|SATCH
|99
|Satin Creditcare Network Ltd
|SATIN
|100
|SBI Cards and Payment Services Ltd
|SBICARD
|101
|SBI Life Insurance Company Ltd
|SBILIFE
|102
|Sheshadri Industries Ltd
|SHESHAINDS
|103
|SJS Enterprises Ltd
|SJS
|104
|SKM Egg Products Export (India) Ltd
|SKMEGGPROD
|105
|SKP Securities Ltd
|SKPSEC
|106
|Solarworld Energy Solutions Ltd
|SOLARWORLD
|107
|Somany Ceramics Ltd
|SOMANYCERA
|108
|Star Health and Allied Insurance Co Ltd
|STARHEALTH
|109
|Starlog Enterprises Ltd
|STARLOG
|110
|Stellar Capital Services Ltd
|STEL
|111
|Sudarshan Chemical Industries Ltd
|SUDARSHAN
|112
|Suyog Sunguard Solutions Ltd
|SUGSLLOYD
|113
|Sundram Fasteners Ltd
|SUNDRMFAST
|114
|Suraj Estate Developers Ltd
|SURAJEST
|115
|Surbhi Industries Ltd
|SURBHIN
|116
|Symphony Ltd
|SYMPHONY
|117
|Thyrocare Technologies Ltd
|THYROCARE
|118
|Triveni Glass Ltd
|TRIVENIGQ
|119
|Trustedge Capital Ltd
|TRUSTEDGE
|120
|T T Ltd
|TTL
|121
|Tuni Textile Mills Ltd
|TUNITEX
|122
|TVS Holdings Ltd
|TVSHLTD
|123
|TVS Motor Company Ltd
|TVSMOTOR
|124
|V-Guard Industries Ltd
|VGUARD
|125
|Vimta Labs Ltd
|VIMTALABS
|126
|Vinco Feeds Ltd
|VINCOFE
|127
|Virat Industries Ltd
|VIRAT
|No.
|Company Name
|Stock Symbol
|1
|Allied Blenders and Distillers Limited
|ABDL
|2
|Abhijit Capital Services Limited
|ABHICAP
|3
|Abhijit Financial Services Limited
|ABHIFIN
|4
|Accelya Solutions India Limited
|ACCELYA
|5
|ACME Solar Holdings Limited
|ACMESOLAR
|6
|Adani Power Limited
|ADANIPOWER
|7
|Aegis Vopak Terminals Limited
|AEGISVOPAK
|8
|Adani Energy Solutions Limited
|AEL
|9
|AeQus Limited
|AEQUS
|10
|Ajmera Realty & Infra India Limited
|AJMERA
|11
|Alna Trading & Exports Limited
|ALNATRD
|12
|Apar Industries Limited
|APARINDS
|13
|Apcotex Industries Limited
|APCOTEXIND
|14
|Apollo Pipes Limited
|APOLLOPIPE
|15
|Arkade Developers Limited
|ARKADE
|16
|Asahi Songwon Colors Limited
|ASAHISONG
|17
|Balaji Amines Limited
|BALAMINES
|18
|Banaras Beads Limited
|BANARBEADS
|19
|BCPL Railway Infrastructure Limited
|BCPL
|20
|Birla Cable Limited
|BIRLACABLE
|21
|Blue Star Limited
|BLUESTARCO
|22
|BMW Industries Limited
|BMW
|23
|Buildpro India Limited
|BUILDPRO
|24
|Canara Bank
|CANBK
|25
|Capital Small Finance Bank Limited
|CAPITALSFB
|26
|Carborundum Universal Limited
|CARBORUNIV
|27
|Capri Global Capital Limited
|CGCL
|28
|Cinevista Limited
|CINEVISTA
|29
|Colgate-Palmolive (India) Limited
|COLPAL
|30
|Container Corporation of India Limited
|CONCOR
|31
|Control Print Limited
|CONTROLPR
|32
|Coromandel International Limited
|COROMANDEL
|33
|Cupid Limited
|CUPID
|34
|Dabur India Limited
|DABUR
|35
|Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
|DEEPAKFERT
|36
|Digitrade Financial Technologies Limited
|DIGITIDE
|37
|Dixon Technologies (India) Limited
|DIXON
|38
|Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited
|DOLPHIN
|39
|Eiko Lifesciences Limited
|EIKO
|40
|Epsom Properties Limited
|EPSOMPRO
|41
|Equitas Small Finance Bank Limited
|EQUITASBNK
|42
|Excel Realty N Infra Limited
|EXCEL
|43
|FGP Limited
|FGP
|44
|Fino Payments Bank Limited
|FINOPB
|45
|Flair Writing Industries Limited
|FLAIR
|46
|Fynx Capital Market Limited
|FYNX
|47
|The Great Eastern Shipping Company Limited
|GESHIP
|48
|GHCL Limited
|GHCL
|49
|GHCL Textiles Limited
|GHCLTEXTIL
|50
|Gillette India Limited
|GILLETTE
|51
|Go Fashion (India) Limited
|GOCOLORS
|52
|Greenlam Industries Limited
|GREENLAM
|53
|G.S. Auto International Limited
|GSAUTO
|54
|Gujarat Intrux Limited
|GUJINTRX
|55
|Housing & Urban Development Corporation Limited
|HUDCO
|56
|Indian Energy Exchange Limited
|IEX
|57
|IFCI Limited
|IFCI
|58
|Indegene Limited
|INDGN
|59
|IndoStar Capital Finance Limited
|INDOSTAR
|60
|Indowind Energy Limited
|INDOWIND
|61
|ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
|INDPRUD
|62
|Infinity Fincorp Solutions Limited
|INFINITY
|63
|Ion Exchange (India) Limited
|IONEXCHANG
|64
|ITC Limited
|ITC
|65
|IVP Limited
|IVP
|66
|Jai Mata Glass Limited
|JAIMATAG
|67
|Jasch Industries Limited
|JASCH
|68
|Jindal Gases Limited
|JGTL
|69
|JJ Finance Corporation Limited
|JJFINCOR
|70
|JSW Holdings Limited
|JSWHL
|71
|Kabra Extrusion Technik Limited
|KABRAEXTRU
|72
|Khaitan (India) Limited
|KHAITANLTD
|73
|KPIT Technologies Limited
|KPITTECH
|74
|Kross Limited
|KROSS
|75
|LPD Capital Limited
|LPDC
|76
|Laxmi Organic Industries Limited
|LXCHEM
|77
|Lyka Labs Limited
|LYKALABS
|78
|Manappuram Finance Limited
|MANAPPURAM
|79
|Manba Finance Limited
|MANBA
|80
|Mahindra Holidays & Resorts India Limited
|MHRIL
|81
|MTAR Technologies Limited
|MTARTECH
|82
|NACL Industries Limited
|NACLIND
|83
|Nippon Life India Asset Management Limited
|NAM-INDIA
|84
|Nikki Global Finance Limited
|NIKKIGL
|85
|Niva Bupa Health Insurance Company Limited
|NIVABUPA
|86
|NTPC Green Energy Limited
|NTPCGREEN
|87
|Orient Cement Limited
|ORIENTCEM
|88
|Pana Energy Limited
|PANAENERG
|89
|Panchmahal Steel Limited
|PANCHMAHQ
|90
|One 97 Communications Limited
|PAYTM
|91
|Prestige Estates Projects Limited
|PRESTIGE
|92
|Pricol Limited
|PRICOLLTD
|93
|Quick Heal Technologies Limited
|QUICKHEAL
|94
|Radix Industries (India) Limited
|RADIXIND
|95
|REC Limited
|RECLTD
|96
|Reva Mediaworks Limited
|REVAMEDIA
|97
|Saicom Capital Limited
|SAICOM
|98
|Sanghi Industries Limited
|SANGHIIND
|99
|Sharda Cropchem Limited
|SHARDACROP
|100
|Shardul Securities Limited
|SHARDUL
|101
|Shemaroo Entertainment Limited
|SHEMAROO
|102
|Shiva Cement Limited
|SHIVACEM
|103
|Shree Ganesh Biotech (India) Limited
|SHREEGANES
|104
|SICL India Limited
|SICL
|105
|SIS Limited
|SIS
|106
|Solid Macrotech Limited
|SOLIMAC
|107
|SPSL Limited
|SPSL
|108
|SSLEL Limited
|SSLEL
|109
|Stylam Industries Limited
|STYL
|110
|Styrenix Performance Materials Limited
|STYRENIX
|111
|Summit Securities Limited
|SUMMITSEC
|112
|Sun Clay Limited
|SUNCLAY
|113
|Sungold Capital Limited
|SUNGOLD
|114
|Surana Solar Limited
|SURANASOL
|115
|Suryavanshi Spinning Mills Limited
|SURYVANSP
|116
|Suven Life Sciences Limited
|SUVEN
|117
|Swiggy Limited
|SWIGGY
|118
|Syrma SGS Technology Limited
|SYRMA
|119
|TD Power Systems Limited
|TDPOWERSYS
|120
|TMC Life Sciences Limited
|TMCV
|121
|Tamil Nadu Newsprint and Papers Limited
|TNPL
|122
|TRF Limited
|TRF
|123
|TTK Prestige Limited
|TTKPRESTIG
|124
|UFO Moviez India Limited
|UFO
|125
|Usha Martin Limited
|USHAMART
|126
|Vedanta Limited
|VEDL
|127
|Vega Jewellers Limited
|VEGA
|128
|Venus Remedies Limited
|VENUSREM
|129
|Vinvani Industries Limited
|VINVANI
|130
|Voltas Limited
|VOLTAS
|131
|VST Industries Limited
|VSTIND
|132
|Walchandnagar Industries Limited
|WALCHANNAG
|133
|Websol Energy System Limited
|WEBELSOLAR
|134
|Worth Peripherals Limited
|WORTHPERI
|135
|Zwelcast Limited
|ZWELCAST
|No.
|Company Name
|Stock Symbol
|1
|Aadhar Housing Finance Ltd
|AADHARHFC
|2
|Aanand Laxmi Weaving Mills Ltd
|AANANDALAK
|3
|ABM Knowledgeware Ltd
|ABMKNO
|4
|Ad-Manum Finance Ltd
|ADMANUM
|5
|Aegis Logistics Ltd
|AEGISLOG
|6
|Agri-Tech (India) Ltd
|AGRITECH
|7
|AIA Engineering Ltd
|AIAENG
|8
|Ajanta Pharma Ltd
|AJANTPHARM
|9
|Ambuja Cements Ltd
|AMBUJACEM
|10
|Archidply Industries Ltd
|ARCHIDPLY
|11
|ArisInfra Solutions Ltd
|ARISINFRA
|12
|Arvind Ltd
|ARVIND
|13
|Asahi India Glass Ltd
|ASAHIINDIA
|14
|Ashoka Buildcon Ltd
|ASHOKA
|15
|Astec Lifesciences Ltd
|ASTEC
|16
|Aster DM Healthcare Ltd
|ASTERDM
|17
|Avasara Technologies Ltd
|AVASARA
|18
|AVI Polymers Ltd
|AVI
|19
|AWH Engineering College Ltd
|AWHCL
|20
|Bajaj Auto Ltd
|BAJAJ-AUTO
|21
|Bank of Baroda
|BANKBARODA
|22
|Bhilwara Spinners Ltd
|BHILSPIN
|23
|Blue Dart Express Ltd
|BLUEDART
|24
|Bombay Wire Ropes Ltd
|BOMBWIR
|25
|BPL Pharmaceuticals Ltd
|BPLPHARMA
|26
|Brigade Enterprises Ltd
|BRIGADE
|27
|CCCL Ltd
|CCCL
|28
|Cords Cable Industries Ltd
|CFL
|29
|Chandraprabhu Industries Ltd
|CHANDRAP
|30
|Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd
|CHOLAFIN
|31
|Dhanlaxmi Fabrics Ltd
|DHANFAB
|32
|Dolphin Medical Services Ltd
|DOLPHMED
|33
|DOMS Industries Ltd
|DOMS
|34
|Epigral Ltd
|EPIGRAL
|35
|ESAF Small Finance Bank Ltd
|ESAFSFB
|36
|Exide Industries Ltd
|EXIDEIND
|37
|Fiberweb (India) Ltd
|FIBERWEB
|38
|Fischer Medical Ventures Ltd
|FISCHER
|39
|Forbes & Company Ltd
|FORBESCO
|40
|Gujarat Ambuja Exports Ltd
|GAEL
|41
|Gangotri Textiles Ltd
|GANGOTRI
|42
|Garware Synthetics Ltd
|GARWSYN
|43
|Glenmark Pharmaceuticals Ltd
|GLENMARK
|44
|Godfrey Phillips India Ltd
|GODFRYPHLP
|45
|Golkunda Aluminium Extrusions Ltd
|GOLKUNDIA
|46
|Greenpanel Industries Ltd
|GREENPANEL
|47
|Gujarat Containers Ltd
|GUJCONT
|48
|Hester Biosciences Ltd
|HESTERBIO
|49
|IFB Agro Industries Ltd
|IFBAGRO
|50
|Inder Industries Ltd
|INDERGR
|51
|Indo KEM Ltd
|INDOKEM
|52
|Insecticides (India) Ltd
|INSECTICID
|53
|Intellect Design Arena Ltd
|INTELLECT
|54
|Invigo Industries Ltd
|INVIGO
|55
|ISRN Infrastructure Networks Ltd
|ISTRNETWK
|56
|JBF Industries Ltd
|JBFIND
|57
|JBM Auto Ltd
|JBMA
|58
|Jindal Steel & Power Ltd
|JINDALSTEL
|59
|Jullundur Leaf & Tobacco Ltd
|JLHL
|60
|Jumbo Bag Ltd
|JUMBO
|61
|Kajaria Ceramics Ltd
|KAJARIACER
|62
|KEC International Ltd
|KEC
|63
|Kiran Syntex Ltd
|KIRANSY-B
|64
|Kokuyo Camlin Ltd
|KOKUYOCMLN
|65
|Kunststoffe Industries Ltd
|KUNSTOFF
|66
|Ladderup Finance Ltd
|LADDERUP
|67
|Lakshmi Electrical Control Systems Ltd
|LAKSELEC
|68
|Dr Lal PathLabs Ltd
|LALPATHLAB
|69
|LIC Housing Finance Ltd
|LICHSGFIN
|70
|Lynx Machinery & Commercials Ltd
|LYNMC
|71
|Mafatlal Industries Ltd
|MAFATIND
|72
|Maithan Alloys Ltd
|MAITHANALL
|73
|Manaksia Ltd
|MANAKSIA
|74
|Manraj Housing Finance Ltd
|MANRAJH
|75
|Mayur Uniquoters Ltd
|MAYURUNIQ
|76
|MedPlus Health Services Ltd
|MEDPLUS
|77
|Meesho Ltd
|MEESHO
|78
|Mitsu Chem Plast Ltd
|MITSU
|79
|Modern Shares & Stockbrokers Ltd
|MODRNSH
|80
|MOIL Ltd
|MOIL
|81
|Motherson Sumi Wiring India Ltd
|MSUMI
|82
|Mukesh Babu Financial Services Ltd
|MUKESHB
|83
|National Aluminium Co Ltd
|NATIONALUM
|84
|Navneet Education Ltd
|NAVNETEDUL
|85
|NB Footwear Ltd
|NBFOOT
|86
|Neelkanth Ltd
|NEELKANTH
|87
|Nestle India Ltd
|NESTLEIND
|88
|New India Assurance Co Ltd
|NIACL
|89
|NIIT Ltd
|NIITLTD
|90
|Nila Spaces Ltd
|NILASPACES
|91
|Nitta Gelatin India Ltd
|NITTAGELA
|92
|Noida Toll Bridge Company Ltd
|NOIDATOLL
|93
|NTPC Ltd
|NTPC
|94
|ODigMa Consultancy Services Ltd
|ODIGMA
|95
|Pakka Ltd
|PAKKA
|96
|Procter & Gamble Health Ltd
|PGHH
|97
|Phosphate Chemicals Ltd
|PHOSPHATE
|98
|Ponni Sugars (Erode) Ltd
|PONNIERODE
|99
|Power Grid Corporation of India Ltd
|POWERGRID
|100
|Praxis Home Retail Ltd
|PRAXIS
|101
|PSP Projects Ltd
|PSPPROJECT
|102
|Purshottam Profiles Ltd
|PURSHOTTAM
|103
|Quint Digital Ltd
|QUINT
|104
|Radhe Developers (India) Ltd
|RADHEDE
|105
|Relaxo Footwears Ltd
|RELAXO
|106
|Rich Universe Network Ltd
|RICHUNV
|107
|Sagarsoft (India) Ltd
|SAGARSYST
|108
|Steel Authority of India Ltd
|SAIL
|109
|Scoda Tubes Ltd
|SCODATUBES
|110
|Saint-Gobain Sekurit India Ltd
|SEKURITIND
|111
|Shree Bajrang Alloys Ltd
|SHBAJRG
|112
|Sicagen India Ltd
|SICAGEN
|113
|SM Filaments Ltd
|SMFIL
|114
|Southern Latex Ltd
|SOUTLAT
|115
|Sparkle Grain Ltd
|SPARKLEGR
|116
|SSWRL Ltd
|SSWRL
|117
|Strides Pharma Science Ltd
|STAR
|118
|Steelcast Ltd
|STEELCAS
|119
|Subros Ltd
|SUBROS
|120
|Sunraj Diamond Exports Ltd
|SUNRAJDI
|121
|Super Sales India Ltd
|SUPER
|122
|Tata Investment Corporation Ltd
|TATAINVEST
|123
|Tech India Engineering Ltd
|TECHIN
|124
|TFCI Ltd
|TFCILTD
|125
|Transindia Real Estate Ltd
|TREL
|126
|Triveni Engineering & Industries Ltd
|TRIVENI
|127
|UFBL Ltd
|UFBL
|128
|Universal Auto Parts Ltd
|UNIVARTS
|129
|Vivid Global Industries Ltd
|VIVIDIND
|130
|Welspun Corp Ltd
|WELCORP
|131
|Westlife Foodworld Ltd
|No.
|Company Name
|Stock Symbol
|1
|3P Land Holdings Ltd
|3PLAND
|2
|Advanced Enzyme Technologies Ltd
|ADVENZYMES
|3
|Arfin India Ltd
|ARFIN
|4
|Bharat Dynamics Ltd
|BDL
|5
|Birla Corporation Ltd
|BIRLACORPN
|6
|BP Capital Ltd
|BPCAP
|7
|Clean Science and Technology Ltd
|CLEAN
|8
|Creative Newtech Ltd
|CREATIVE
|9
|Dev Information Technology Ltd
|DEVX
|10
|Dutron Polymers Ltd
|DUTRON
|11
|Eco Recycling Ltd
|ECORECO
|12
|GAIL (India) Ltd
|GAIL
|13
|High Energy Batteries (India) Ltd
|HIGHENE
|14
|Hindustan Bio Sciences Ltd
|HINDBIO
|15
|IDFC First Bank Ltd
|IDFCFIRSTB
|16
|IKIO Lighting Ltd
|IKIO
|17
|InCap Ltd
|INCAP
|18
|Indorama Synthetics (India) Ltd
|INDORAMA
|19
|Lambodhara Textiles Ltd
|LAMBODHARA
|20
|Manaksia Steels Ltd
|MANAKSTEEL
|21
|MKTCreat Ltd
|MKTCREAT
|22
|MOL (Meghmani Organics Ltd)
|MOL
|23
|Nitin Spinners Ltd
|NITINSPIN
|24
|PDMJEPAPER Ltd
|PDMJEPAPER
|25
|Prithvi Exchange (India) Ltd
|PRITHVIEXCH
|26
|RCC Cements Ltd
|RCCEMEN
|27
|RR Kabel Ltd
|RRKABEL
|28
|SC Agrotech Ltd
|SCAGRO
|29
|Seshasayee Paper and Boards Ltd
|SESHAPAPER
|30
|Shree Hari Chemicals Export Ltd
|SHHARICH
|31
|Sirca Paints India Ltd
|SIRCA
|32
|Standard Batteries Ltd
|STANPACK
|33
|Stove Kraft Ltd
|STOVEKRAFT
|34
|Sumuka Agro Industries Ltd
|SUMUKA
|35
|Sun Pharmaceutical Industries Ltd
|SUNPHARMA
|36
|Tee Aye Electronics Ltd
|TEEAI
|37
|Tourism Infrastructure Corporation Ltd
|TICL
|38
|Unick Fix-A-Form and Printers Ltd
|UNICK
|39
|Vinati Organics Ltd
|VINATIORGA
|40
|Vinayak Polycon International Ltd
|VINAYAKPOL
|41
|Vishnu Chemicals Ltd
|VISHNU
|42
|Vision Cinemas Ltd
|VISIONCINE
|43
|WeP Solutions Ltd
|WEPSOLN
|44
|Yaan Enterprises Ltd
|YAANENT
Catch all the Business News , Market News , Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.