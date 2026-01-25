Mint Market
Q3 results 2026: Axis Bank, L&T, Maruti Suzuki, Vodafone Idea, Paytm among companies to declare earnings next week

Axis Bank, Larsen & Toubro, Bharat Electronics, Vodafone Idea, Maruti Suzuki, ITC, Bajaj Auto, Paytm (One97 Communications), among marquee companies, to release Q3 results FY26 next week.

Vaamanaa Sethi
Updated25 Jan 2026, 12:05 PM IST
Q3 results 2026: The market will enter the third week of Q3 earnings, with around 500 companies scheduled to release their financial results for the quarter ended December 31, 2025, in the coming week.

Axis Bank, Larsen & Toubro, Bharat Electronics, Vodafone Idea, Maruti Suzuki, ITC, Bajaj Auto, Paytm (One97 Communications), among marquee companies, to release Q3 results FY26 next week.

According to market experts, the ongoing Q3 earnings season will continue to drive the Indian stock market next week, however, expects the overall sentiment to remain cautious. “ With the Q3 earnings season still underway, stock-specific movements are expected to remain prominent. Overall sentiment is likely to stay cautious, shaped by global developments, currency trends, and earnings outcomes, with selective opportunities emerging in segments supported by resilient domestic demand,” said Vinod Nair, Head of Research, Geojit Investments Limited.

Axis Bank Q3 results preview

Brokerage firm Elara Capital expects better quarter-to-quarter (QoQ) growth in the loan book but a softer deposit growth.

"NIMs are likely to drop (driven by loan mix change), while the impact of the recent repo rate cut will bear fruit, largely in Q4. Opex trend would lend support to core PPoP growth.

Monitor the asset quality. Q3, a seasonally soft quarter on agri slippages and trajectory of technical slippages will need to be watched," the brokerage firm said.

Bajaj Auto Q3 results preview

Brokerage firm Axis Securities anticipates revenue to rise by 18% year-on-year (YoY), driven by a 16% increase in volumes due to strong domestic growth, higher exports and increased vehicle prices over the past year.

“ EBITDA margins are expected to increase by ~51 bps YoY and remain flat QoQ, supported by a richer product mix and cost control initiatives,” the firm said in a note.

ITC Q3 results preview

According to Elara Capital, ITC revenue growth likely to be 7%, led by 5% cigarette volume growth, however, the recent tax increase by the government will remain an overhang.

The brokerage firm further expects the FMCG giant to post 7.2% YoY and 0.1% growth in EBITDA for the December quarter FY26.

Here's a list of companies that will declare Q3 results for FY26 from January 26 to January 31 -

January 26

No.Company NameStock Symbol
1Axis BankAXISBANK

January 27

No.Company NameStock Symbol
1Aar Shyam India Investment CompanyAARSHYAM
2Alldigi Tech LimitedALLDIGI
3APT Packaging LimitedAPTPACK
4Arex Industries LimitedAREXMIS
5Asian Paints LimitedASIANPAINT
6Asutosh Enterprises LimitedASUTENT
7AVL LimitedAVL
8Bengal & Assam Company LimitedBENGALS
9Bikaji Foods International LimitedBIKAJI
10Bombay Potteries & Tiles LimitedBOMBPOT
11Bondada Engineering LimitedBONDADA
12Carnation Industries LimitedCARNATIN
13CG Power and Industrial Solutions LimitedCGPOWER
14CMX LimitedCMXLTD
15Dharmaj Crop Guard LimitedDHINDIA
16Dodla Dairy LimitedDODLA
17Dynamic Cables LimitedDYCL
18Emkay Global Financial Services LimitedEMKAY
19Gemini Aroma LimitedGEMAROMA
20Gopal Snacks LimitedGOPAL
21Hinduja Global Solutions LimitedHMVL
22Vodafone Idea LimitedIDEA
23Inventure Growth & Securities LimitedIFINSEC
24International Gemological Institute (India) LimitedIGIL
25KACL Industries LimitedKACL
26Kisan Mouldings LimitedKISAN
27Lexoraa Industries LimitedLEXORAA
28Mahindra Logistics LimitedMAHLOG
29Marico LimitedMARICO
30Metro Brands LimitedMETROBRAND
31Motilal Oswal Financial Services LimitedMOTILALOFS
32Nesco LimitedNESCO
33Nila Infrastructures LimitedNILAINFRA
34Omax Autos LimitedOMAXAUTO
35Orient Bell LimitedORIENTBELL
36Paushak LimitedPAUSHAKLTD
37PC Jeweller LimitedPCJEWELLER
38Prime Focus LimitedPFOCUS
39P.H. Capital LimitedPHCAP
40Prerna Infrabuild LimitedPRERINFRA
41Raymond LimitedRAYMOND
42Raymond Lifestyle LimitedRAYMONDLSL
43Raymond Realty LimitedRAYMONDREL
44Regal Entertainment & Consultants LimitedREGAL
45Ramkrishna Forgings LimitedRKFORGE
46RPG Life Sciences LimitedRPGLIFE
47Sambhaav Media LimitedSAMBHAAV
48Share India Securities LimitedSHAREINDIA
49Siyaram Silk Mills LimitedSIYSIL
50Spandana Sphoorty Financial LimitedSPANDANA
51Sueryaa Knitwear LimitedSUERYAAKNI
52Sumitomo Chemical India LimitedSUMICHEM
53Sunteck Realty LimitedSUNTECK
54Tata Consumer Products LimitedTATACONSUM
55Tips Films LimitedTIPSFILMS
56T Spiritual World LimitedTSPIRITUAL
57Vaibhav Global LimitedVAIBHAVGBL
58Vishal Mega Mart LimitedVMM
59WeWork India Management LimitedWEWORK

January 28

No.Company NameStock Symbol
1Aditya Birla Real Estate LtdABREL
2ACC LtdACC
3Accedere LtdACCEDERE
4Acutaas Chemicals LtdACUTAAS
5Aeroflex Industries LtdAEROFLEX
6AGI Greenpac LtdAGI
7Agri Bio Tech (India) LtdAGRIBIO
8AksharChem (India) LtdAKSHARCHEM
9Arvind Fashions LtdARVINDFASN
10Automotive Stampings & Assemblies LtdASAL
11ASI Industries LtdASIIL
12ASK Automotive LtdASKAUTOLTD
13Aviva Industries LtdAVIVA
14Balkrishna Industries LtdBALKRISIND
15Bharat Electronics LtdBEL
16Bharat Gears LtdBHARAT
17Borosil Renewables LtdBORORENEW
18Bosch Ltd (Home Comfort Group)BOSCH-HCIL
19Bright Hotels LtdBRIGHOTEL
20Birlasoft LtdBSOFT
21CarTrade Tech LtdCARTRADE
22Checkpoint Trends LtdCHECKPOINT
23Chemfab Alkalis LtdCHEMFAB
24Cineline India LtdCINELINE
25Cochin Shipyard LtdCOCHINSHIP
26Craftsman Automation LtdCRAFTSMAN
27Crizac LtdCRIZAC
28CSB Bank LtdCSBBANK
29Datamatics Global Services LtdDATAMATICS
30Digicontent LtdDGCONTENT
31Dolat Algotech LtdDOLATALGO
32eClerx Services LtdECLERX
33Eimco Elecon (India) LtdEENTER
34Elcid Investments LtdELCIDIN
35Five-Star Business Finance LtdFIVESTAR
36Flomic Global Logistics LtdFLOMIC
37Gagan Polycot India LtdGAGAN
38Gland Pharma LtdGLAND
39GPT Infraprojects LtdGPTINFRA
40Grovy India LtdGROVY
41Garden Reach Shipbuilders & Engineers LtdGRSE
42GSB Finance LtdGSBFIN
43Gujarat Poly Electronics LtdGUJARATPOLY
44Gujarat Ventures LtdGVTD
45Hawkins Cookers LtdHAWKINCOOK
46Hemisphere Properties India LtdHEMIPROP
47Heritage Foods LtdHERITGFOOD
48HT Media LtdHTMEDIA
49ICRA LtdICRA
50Indian Sillimanite Hydro Power LtdINDSILHYD
51Indus Finance LtdINDUSFINL
52Integra Engineering India LtdINTEGRAEN
53Jayant Infratech LtdJAYIND
54Jindal Drilling & Industries LtdJINDRILL
55Kaya LtdKAYA
56Liberty Shoes LtdLIBORD
57Lakshmi Machine Works LtdLMW
58Macrotech Developers LtdLODHA
59Larsen & Toubro LtdLT
60LT Foods LtdLTFOODS
61Ludlow Jute & Specialities LtdLUDLOWJUT
62Mahindra & Mahindra Financial Services LtdM&MFIN
63Maharashtra Seamless LtdMAHSEAMLES
64Manorama Industries LtdMANORAMA
65Maruti Suzuki India LtdMARUTI
66MAS Financial Services LtdMASFIN
67MEIL LtdMEIL
68Menon Pistons LtdMENNPIS
69Monte Carlo Fashions LtdMONTECARLO
70Mudra Financial Services LtdMUDRA
71New Delhi Television LtdNDTV
72Nettlinx LtdNETTLINX
73NIIT Learning Systems LtdNIITMTS
74Novartis India LtdNOVARTIND
75NPL India LtdNPL
76National Securities Depository LtdNSDL
77Oasis Securities LtdOASISEC
78Oscar Global LtdOSCARGLO
79Osiajee Texfab LtdOSIAJEE
80Park Hospitals LtdPARKHOSPS
81Phoenix Mills LtdPHOENIXLTD
82Pine Labs LtdPINELABS
83Pondy Oxides & Chemicals LtdPOCL
84Polychem LtdPOLYCHMP
85PPL Pharmaceuticals LtdPPLPHARMA
86Prudent Corporate Advisory Services LtdPRUDENT
87Patspin India LtdPTIL
88Punjab Chemicals & Crop Protection LtdPUNJABCHEM
89Quess Corp LtdQUESS
90Rainbow Children’s Medicare LtdRAINBOW
91Rama Petrochemicals LtdRAMAPETRO
92Ramco Systems LtdRAMCOSYS
93Robu.in LtdROBU
94Rushil Decor LtdRUSHIL
95RVTH LtdRVTH
96Sagility India LtdSAGILITY
97SAMHI Hotels LtdSAMHI
98Satchmo Holdings LtdSATCH
99Satin Creditcare Network LtdSATIN
100SBI Cards and Payment Services LtdSBICARD
101SBI Life Insurance Company LtdSBILIFE
102Sheshadri Industries LtdSHESHAINDS
103SJS Enterprises LtdSJS
104SKM Egg Products Export (India) LtdSKMEGGPROD
105SKP Securities LtdSKPSEC
106Solarworld Energy Solutions LtdSOLARWORLD
107Somany Ceramics LtdSOMANYCERA
108Star Health and Allied Insurance Co LtdSTARHEALTH
109Starlog Enterprises LtdSTARLOG
110Stellar Capital Services LtdSTEL
111Sudarshan Chemical Industries LtdSUDARSHAN
112Suyog Sunguard Solutions LtdSUGSLLOYD
113Sundram Fasteners LtdSUNDRMFAST
114Suraj Estate Developers LtdSURAJEST
115Surbhi Industries LtdSURBHIN
116Symphony LtdSYMPHONY
117Thyrocare Technologies LtdTHYROCARE
118Triveni Glass LtdTRIVENIGQ
119Trustedge Capital LtdTRUSTEDGE
120T T LtdTTL
121Tuni Textile Mills LtdTUNITEX
122TVS Holdings LtdTVSHLTD
123TVS Motor Company LtdTVSMOTOR
124V-Guard Industries LtdVGUARD
125Vimta Labs LtdVIMTALABS
126Vinco Feeds LtdVINCOFE
127Virat Industries LtdVIRAT

January 29

No.Company NameStock Symbol
1Allied Blenders and Distillers LimitedABDL
2Abhijit Capital Services LimitedABHICAP
3Abhijit Financial Services LimitedABHIFIN
4Accelya Solutions India LimitedACCELYA
5ACME Solar Holdings LimitedACMESOLAR
6Adani Power LimitedADANIPOWER
7Aegis Vopak Terminals LimitedAEGISVOPAK
8Adani Energy Solutions LimitedAEL
9AeQus LimitedAEQUS
10Ajmera Realty & Infra India LimitedAJMERA
11Alna Trading & Exports LimitedALNATRD
12Apar Industries LimitedAPARINDS
13Apcotex Industries LimitedAPCOTEXIND
14Apollo Pipes LimitedAPOLLOPIPE
15Arkade Developers LimitedARKADE
16Asahi Songwon Colors LimitedASAHISONG
17Balaji Amines LimitedBALAMINES
18Banaras Beads LimitedBANARBEADS
19BCPL Railway Infrastructure LimitedBCPL
20Birla Cable LimitedBIRLACABLE
21Blue Star LimitedBLUESTARCO
22BMW Industries LimitedBMW
23Buildpro India LimitedBUILDPRO
24Canara BankCANBK
25Capital Small Finance Bank LimitedCAPITALSFB
26Carborundum Universal LimitedCARBORUNIV
27Capri Global Capital LimitedCGCL
28Cinevista LimitedCINEVISTA
29Colgate-Palmolive (India) LimitedCOLPAL
30Container Corporation of India LimitedCONCOR
31Control Print LimitedCONTROLPR
32Coromandel International LimitedCOROMANDEL
33Cupid LimitedCUPID
34Dabur India LimitedDABUR
35Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation LimitedDEEPAKFERT
36Digitrade Financial Technologies LimitedDIGITIDE
37Dixon Technologies (India) LimitedDIXON
38Dolphin Offshore Enterprises (India) LimitedDOLPHIN
39Eiko Lifesciences LimitedEIKO
40Epsom Properties LimitedEPSOMPRO
41Equitas Small Finance Bank LimitedEQUITASBNK
42Excel Realty N Infra LimitedEXCEL
43FGP LimitedFGP
44Fino Payments Bank LimitedFINOPB
45Flair Writing Industries LimitedFLAIR
46Fynx Capital Market LimitedFYNX
47The Great Eastern Shipping Company LimitedGESHIP
48GHCL LimitedGHCL
49GHCL Textiles LimitedGHCLTEXTIL
50Gillette India LimitedGILLETTE
51Go Fashion (India) LimitedGOCOLORS
52Greenlam Industries LimitedGREENLAM
53G.S. Auto International LimitedGSAUTO
54Gujarat Intrux LimitedGUJINTRX
55Housing & Urban Development Corporation LimitedHUDCO
56Indian Energy Exchange LimitedIEX
57IFCI LimitedIFCI
58Indegene LimitedINDGN
59IndoStar Capital Finance LimitedINDOSTAR
60Indowind Energy LimitedINDOWIND
61ICICI Prudential Life Insurance Company LimitedINDPRUD
62Infinity Fincorp Solutions LimitedINFINITY
63Ion Exchange (India) LimitedIONEXCHANG
64ITC LimitedITC
65IVP LimitedIVP
66Jai Mata Glass LimitedJAIMATAG
67Jasch Industries LimitedJASCH
68Jindal Gases LimitedJGTL
69JJ Finance Corporation LimitedJJFINCOR
70JSW Holdings LimitedJSWHL
71Kabra Extrusion Technik LimitedKABRAEXTRU
72Khaitan (India) LimitedKHAITANLTD
73KPIT Technologies LimitedKPITTECH
74Kross LimitedKROSS
75LPD Capital LimitedLPDC
76Laxmi Organic Industries LimitedLXCHEM
77Lyka Labs LimitedLYKALABS
78Manappuram Finance LimitedMANAPPURAM
79Manba Finance LimitedMANBA
80Mahindra Holidays & Resorts India LimitedMHRIL
81MTAR Technologies LimitedMTARTECH
82NACL Industries LimitedNACLIND
83Nippon Life India Asset Management LimitedNAM-INDIA
84Nikki Global Finance LimitedNIKKIGL
85Niva Bupa Health Insurance Company LimitedNIVABUPA
86NTPC Green Energy LimitedNTPCGREEN
87Orient Cement LimitedORIENTCEM
88Pana Energy LimitedPANAENERG
89Panchmahal Steel LimitedPANCHMAHQ
90One 97 Communications LimitedPAYTM
91Prestige Estates Projects LimitedPRESTIGE
92Pricol LimitedPRICOLLTD
93Quick Heal Technologies LimitedQUICKHEAL
94Radix Industries (India) LimitedRADIXIND
95REC LimitedRECLTD
96Reva Mediaworks LimitedREVAMEDIA
97Saicom Capital LimitedSAICOM
98Sanghi Industries LimitedSANGHIIND
99Sharda Cropchem LimitedSHARDACROP
100Shardul Securities LimitedSHARDUL
101Shemaroo Entertainment LimitedSHEMAROO
102Shiva Cement LimitedSHIVACEM
103Shree Ganesh Biotech (India) LimitedSHREEGANES
104SICL India LimitedSICL
105SIS LimitedSIS
106Solid Macrotech LimitedSOLIMAC
107SPSL LimitedSPSL
108SSLEL LimitedSSLEL
109Stylam Industries LimitedSTYL
110Styrenix Performance Materials LimitedSTYRENIX
111Summit Securities LimitedSUMMITSEC
112Sun Clay LimitedSUNCLAY
113Sungold Capital LimitedSUNGOLD
114Surana Solar LimitedSURANASOL
115Suryavanshi Spinning Mills LimitedSURYVANSP
116Suven Life Sciences LimitedSUVEN
117Swiggy LimitedSWIGGY
118Syrma SGS Technology LimitedSYRMA
119TD Power Systems LimitedTDPOWERSYS
120TMC Life Sciences LimitedTMCV
121Tamil Nadu Newsprint and Papers LimitedTNPL
122TRF LimitedTRF
123TTK Prestige LimitedTTKPRESTIG
124UFO Moviez India LimitedUFO
125Usha Martin LimitedUSHAMART
126Vedanta LimitedVEDL
127Vega Jewellers LimitedVEGA
128Venus Remedies LimitedVENUSREM
129Vinvani Industries LimitedVINVANI
130Voltas LimitedVOLTAS
131VST Industries LimitedVSTIND
132Walchandnagar Industries LimitedWALCHANNAG
133Websol Energy System LimitedWEBELSOLAR
134Worth Peripherals LimitedWORTHPERI
135Zwelcast LimitedZWELCAST

January 30

No.Company NameStock Symbol
1Aadhar Housing Finance LtdAADHARHFC
2Aanand Laxmi Weaving Mills LtdAANANDALAK
3ABM Knowledgeware LtdABMKNO
4Ad-Manum Finance LtdADMANUM
5Aegis Logistics LtdAEGISLOG
6Agri-Tech (India) LtdAGRITECH
7AIA Engineering LtdAIAENG
8Ajanta Pharma LtdAJANTPHARM
9Ambuja Cements LtdAMBUJACEM
10Archidply Industries LtdARCHIDPLY
11ArisInfra Solutions LtdARISINFRA
12Arvind LtdARVIND
13Asahi India Glass LtdASAHIINDIA
14Ashoka Buildcon LtdASHOKA
15Astec Lifesciences LtdASTEC
16Aster DM Healthcare LtdASTERDM
17Avasara Technologies LtdAVASARA
18AVI Polymers LtdAVI
19AWH Engineering College LtdAWHCL
20Bajaj Auto LtdBAJAJ-AUTO
21Bank of BarodaBANKBARODA
22Bhilwara Spinners LtdBHILSPIN
23Blue Dart Express LtdBLUEDART
24Bombay Wire Ropes LtdBOMBWIR
25BPL Pharmaceuticals LtdBPLPHARMA
26Brigade Enterprises LtdBRIGADE
27CCCL LtdCCCL
28Cords Cable Industries LtdCFL
29Chandraprabhu Industries LtdCHANDRAP
30Cholamandalam Investment & Finance Co LtdCHOLAFIN
31Dhanlaxmi Fabrics LtdDHANFAB
32Dolphin Medical Services LtdDOLPHMED
33DOMS Industries LtdDOMS
34Epigral LtdEPIGRAL
35ESAF Small Finance Bank LtdESAFSFB
36Exide Industries LtdEXIDEIND
37Fiberweb (India) LtdFIBERWEB
38Fischer Medical Ventures LtdFISCHER
39Forbes & Company LtdFORBESCO
40Gujarat Ambuja Exports LtdGAEL
41Gangotri Textiles LtdGANGOTRI
42Garware Synthetics LtdGARWSYN
43Glenmark Pharmaceuticals LtdGLENMARK
44Godfrey Phillips India LtdGODFRYPHLP
45Golkunda Aluminium Extrusions LtdGOLKUNDIA
46Greenpanel Industries LtdGREENPANEL
47Gujarat Containers LtdGUJCONT
48Hester Biosciences LtdHESTERBIO
49IFB Agro Industries LtdIFBAGRO
50Inder Industries LtdINDERGR
51Indo KEM LtdINDOKEM
52Insecticides (India) LtdINSECTICID
53Intellect Design Arena LtdINTELLECT
54Invigo Industries LtdINVIGO
55ISRN Infrastructure Networks LtdISTRNETWK
56JBF Industries LtdJBFIND
57JBM Auto LtdJBMA
58Jindal Steel & Power LtdJINDALSTEL
59Jullundur Leaf & Tobacco LtdJLHL
60Jumbo Bag LtdJUMBO
61Kajaria Ceramics LtdKAJARIACER
62KEC International LtdKEC
63Kiran Syntex LtdKIRANSY-B
64Kokuyo Camlin LtdKOKUYOCMLN
65Kunststoffe Industries LtdKUNSTOFF
66Ladderup Finance LtdLADDERUP
67Lakshmi Electrical Control Systems LtdLAKSELEC
68Dr Lal PathLabs LtdLALPATHLAB
69LIC Housing Finance LtdLICHSGFIN
70Lynx Machinery & Commercials LtdLYNMC
71Mafatlal Industries LtdMAFATIND
72Maithan Alloys LtdMAITHANALL
73Manaksia LtdMANAKSIA
74Manraj Housing Finance LtdMANRAJH
75Mayur Uniquoters LtdMAYURUNIQ
76MedPlus Health Services LtdMEDPLUS
77Meesho LtdMEESHO
78Mitsu Chem Plast LtdMITSU
79Modern Shares & Stockbrokers LtdMODRNSH
80MOIL LtdMOIL
81Motherson Sumi Wiring India LtdMSUMI
82Mukesh Babu Financial Services LtdMUKESHB
83National Aluminium Co LtdNATIONALUM
84Navneet Education LtdNAVNETEDUL
85NB Footwear LtdNBFOOT
86Neelkanth LtdNEELKANTH
87Nestle India LtdNESTLEIND
88New India Assurance Co LtdNIACL
89NIIT LtdNIITLTD
90Nila Spaces LtdNILASPACES
91Nitta Gelatin India LtdNITTAGELA
92Noida Toll Bridge Company LtdNOIDATOLL
93NTPC LtdNTPC
94ODigMa Consultancy Services LtdODIGMA
95Pakka LtdPAKKA
96Procter & Gamble Health LtdPGHH
97Phosphate Chemicals LtdPHOSPHATE
98Ponni Sugars (Erode) LtdPONNIERODE
99Power Grid Corporation of India LtdPOWERGRID
100Praxis Home Retail LtdPRAXIS
101PSP Projects LtdPSPPROJECT
102Purshottam Profiles LtdPURSHOTTAM
103Quint Digital LtdQUINT
104Radhe Developers (India) LtdRADHEDE
105Relaxo Footwears LtdRELAXO
106Rich Universe Network LtdRICHUNV
107Sagarsoft (India) LtdSAGARSYST
108Steel Authority of India LtdSAIL
109Scoda Tubes LtdSCODATUBES
110Saint-Gobain Sekurit India LtdSEKURITIND
111Shree Bajrang Alloys LtdSHBAJRG
112Sicagen India LtdSICAGEN
113SM Filaments LtdSMFIL
114Southern Latex LtdSOUTLAT
115Sparkle Grain LtdSPARKLEGR
116SSWRL LtdSSWRL
117Strides Pharma Science LtdSTAR
118Steelcast LtdSTEELCAS
119Subros LtdSUBROS
120Sunraj Diamond Exports LtdSUNRAJDI
121Super Sales India LtdSUPER
122Tata Investment Corporation LtdTATAINVEST
123Tech India Engineering LtdTECHIN
124TFCI LtdTFCILTD
125Transindia Real Estate LtdTREL
126Triveni Engineering & Industries LtdTRIVENI
127UFBL LtdUFBL
128Universal Auto Parts LtdUNIVARTS
129Vivid Global Industries LtdVIVIDIND
130Welspun Corp LtdWELCORP
131Westlife Foodworld Ltd

January 31

No.Company NameStock Symbol
13P Land Holdings Ltd3PLAND
2Advanced Enzyme Technologies LtdADVENZYMES
3Arfin India LtdARFIN
4Bharat Dynamics LtdBDL
5Birla Corporation LtdBIRLACORPN
6BP Capital LtdBPCAP
7Clean Science and Technology LtdCLEAN
8Creative Newtech LtdCREATIVE
9Dev Information Technology LtdDEVX
10Dutron Polymers LtdDUTRON
11Eco Recycling LtdECORECO
12GAIL (India) LtdGAIL
13High Energy Batteries (India) LtdHIGHENE
14Hindustan Bio Sciences LtdHINDBIO
15IDFC First Bank LtdIDFCFIRSTB
16IKIO Lighting LtdIKIO
17InCap LtdINCAP
18Indorama Synthetics (India) LtdINDORAMA
19Lambodhara Textiles LtdLAMBODHARA
20Manaksia Steels LtdMANAKSTEEL
21MKTCreat LtdMKTCREAT
22MOL (Meghmani Organics Ltd)MOL
23Nitin Spinners LtdNITINSPIN
24PDMJEPAPER LtdPDMJEPAPER
25Prithvi Exchange (India) LtdPRITHVIEXCH
26RCC Cements LtdRCCEMEN
27RR Kabel LtdRRKABEL
28SC Agrotech LtdSCAGRO
29Seshasayee Paper and Boards LtdSESHAPAPER
30Shree Hari Chemicals Export LtdSHHARICH
31Sirca Paints India LtdSIRCA
32Standard Batteries LtdSTANPACK
33Stove Kraft LtdSTOVEKRAFT
34Sumuka Agro Industries LtdSUMUKA
35Sun Pharmaceutical Industries LtdSUNPHARMA
36Tee Aye Electronics LtdTEEAI
37Tourism Infrastructure Corporation LtdTICL
38Unick Fix-A-Form and Printers LtdUNICK
39Vinati Organics LtdVINATIORGA
40Vinayak Polycon International LtdVINAYAKPOL
41Vishnu Chemicals LtdVISHNU
42Vision Cinemas LtdVISIONCINE
43WeP Solutions LtdWEPSOLN
44Yaan Enterprises LtdYAANENT
 
 
