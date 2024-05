LIVE UPDATES

Sensex Today | Share Market Live Updates: Gift Nifty indicates a positive start for Sensex, Nifty; Asian indices up

1 min read . Updated: 31 May 2024, 08:00 AM IST

Sensex Today | Share Market Live Updates: Trends on Gift Nifty indicate a positive start for the Indian benchmark indices. Asian markets traded higher, while US stock indices settled lower overnight