Stock recommendations for 15 September from MarketSmith India

Stock market recap: Domestic stocks staged a strong recovery from intraday lows on 11 September, recouping much of their opening losses as crude oil prices retreated after their recent surge, triggering buying in oil-sensitive stocks. The latest sell-off had also pushed frontline indices into oversold territory, prompting value buying at lower levels.
The Nifty 50 rebounded 0.72% from its intraday low but still ended the session 0.34% lower at 23,398. The Sensex also recovered sharply from its lows but closed 0.16% lower at 74,780.