Stock recommendations for 15 September from MarketSmith India

Nifty Bank opened on a negative note at 55,970.15, sharply below the previous close, and initially slipped to an intraday low of 55,699.45. Strong buying interest at lower levels subsequently drove a sustained recovery, taking the index to a high of 56,645.85 before it closed at 56,606.55, gaining 134.60 points, or 0.24%. The index reclaimed to its 100-DMA at 56,533.15 but remained below the 21-, 50-, and 200-DMA. The session formed a strong bullish recovery candle with a lower shadow and a close near the day’s high, indicating demand around 55,700. However, volume expanded to 358.13 million, suggesting an active contest between buyers and sellers near this important technical zone.