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Upcoming dividend, bonus, rights record date next week, 9-13 Nov: Dabur, RITES, CONCOR, HUL, ONGC, Emami among others

Dharti Proteins is the only one of 75 companies with a bonus issue record date next week. Its board approved a 1:1 bonus issue, with November 13, 2026, set as the record date. 

Sharmila Bhadoria
Published7 Nov 2026, 01:49 PM IST
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Upcoming dividend, bonus, stock split record dates next week (AI Image for representational purpose)
Upcoming dividend, bonus, stock split record dates next week (AI Image for representational purpose)
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Upcoming dividend, bonus, rights, record date next week: Shares of Dabur India, RITES, Container Corporation of India Limited, Hindustan Unilever Limited, ONGC, Taparia Tools, Emami, etc will remain in focus next week due to their upcoming dividend, bonus, rights issue record dates.

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At least 75 companies have fixed record date for the coming week, ie between November 9 and November 13, 2026. Here are all the details about the record dates for upcoming dividend, bonus, rights issue, and other corporate actions.

Upcoming dividend, bonus, rights issue record dates

Dabur India, Container Corporation of India, Emami, Jyothi Labs, Dr Lal Pathlabs, NBCC (India), RITES, Premier Energies, Godfrey Phillips India, Taparia Tools, Safari Industries India, Mobavenue AI Tech, Transworld Shipping Lines, Rain Industries, etc are among the key companies with dividend record dates.

Company NamePurposeRecord Date
Brisk Technovision LtdInterim Dividend Rs. 210 Nov 2026
Dabur India LtdInterim Dividend Rs. 3.5010 Nov 2026
Esab India LtdInterim Dividend Rs. 2010 Nov 2026
Ganesh Consumer Products LtdInterim Dividend Rs. 3.7009 Nov 2026
Labelkraft Technologies LtdInterim Dividend Rs. 110 Nov 2026
Metropolis Healthcare LtdInterim Dividend Rs. 109 Nov 2026
Oswal Agro Mills LtdInterim Dividend Rs. 0.5010 Nov 2026
Saksoft LtdInterim Dividend Rs. 0.5010 Nov 2026
Adf Foods Ltd$Interim Dividend Rs. 0.6011 Nov 2026
Aurobindo Pharma LtdInterim Dividend Rs. 711 Nov 2026
Balkrishna Industries Ltd$Interim Dividend Rs. 411 Nov 2026
Balrampur Chini Mills LtdInterim Dividend Rs. 411 Nov 2026
Chambal Fertilisers & Chemicals LtdInterim Dividend Rs. 511 Nov 2026
Container Corporation of India LtdInterim Dividend Rs. 1.9011 Nov 2026
Evonile Pharma LtdRight Issue of Equity Shares11 Nov 2026
Galaxy Surfactants LtdInterim Dividend Rs. 1811 Nov 2026
GPT Infraprojects LtdInterim Dividend Rs. 111 Nov 2026
Housing & Urban Development Corporation LtdInterim Dividend Rs. 1.3511 Nov 2026
JM Financial Ltd$Interim Dividend Rs. 1.6511 Nov 2026
Jyothy Labs LtdBuy Back of Shares11 Nov 2026
Dr. Lal PathLabs LtdInterim Dividend Rs. 511 Nov 2026
Navneet Education LtdSpecial Dividend Rs. 1.5011 Nov 2026
Navneet Education LtdInterim Dividend Rs. 1.5011 Nov 2026
NBCC (India) LtdInterim Dividend Rs. 0.2511 Nov 2026
NRB Bearings LtdInterim Dividend Rs. 2.5011 Nov 2026
PDS LtdInterim Dividend Rs. 2.2011 Nov 2026
Premier Energies LtdInterim Dividend Rs. 0.5011 Nov 2026
RITES LtdInterim Dividend Rs. 1.9011 Nov 2026
SNL Bearings LtdInterim Dividend Rs. 611 Nov 2026
Sonata Software LtdInterim Dividend Rs. 1.2511 Nov 2026
ZodiacJRDMKJ LtdRight Issue of Equity Shares11 Nov 2026
Bayer CropScience LtdInterim Dividend Rs. 9012 Nov 2026
Gaja Alternative Asset Management LtdInterim Dividend Rs. 0.5012 Nov 2026
Godfrey Phillips India LtdInterim Dividend Rs. 1012 Nov 2026
Gujarat Pipavav Port LtdInterim Dividend Rs. 312 Nov 2026
GPT Healthcare LtdInterim Dividend Rs. 112 Nov 2026
Hindustan Unilever LtdInterim Dividend Rs. 1912 Nov 2026
Indian Metals & Ferro Alloys LtdInterim Dividend Rs. 512 Nov 2026
Insecticides (India) LtdInterim Dividend Rs. 512 Nov 2026
IRB Infrastructure Developers LtdInterim Dividend Rs. 0.0512 Nov 2026
NLC India LtdInterim Dividend Rs. 1.5012 Nov 2026
Oil and Natural Gas Corporation LtdInterim Dividend12 Nov 2026
Safari Industries India LtdInterim Dividend Rs. 212 Nov 2026
Taparia Tools LtdInterim Dividend Rs. 4012 Nov 2026
Aptus Value Housing Finance India LtdInterim Dividend Rs. 213 Nov 2026
Astral LtdInterim Dividend Rs. 1.5013 Nov 2026
Bhatia Communications & Retail (India) LtdInterim Dividend Rs. 0.0113 Nov 2026
BMW Ventures LtdInterim Dividend Rs. 1.5013 Nov 2026
Computer Age Management Services LtdInterim Dividend Rs. 3.2513 Nov 2026
Dharti Proteins LtdBonus issue 1:113 Nov 2026
Dynamatic Technologies Ltd$Interim Dividend Rs. 213 Nov 2026
Emami Ltd$Interim Dividend Rs. 513 Nov 2026
FDC LtdBuy Back of Shares13 Nov 2026
Great Eastern Shipping Company LtdInterim Dividend Rs. 14.4013 Nov 2026
IG Petrochemicals LtdInterim Dividend13 Nov 2026
iStreet Network LtdInterim Dividend Rs. 0.0513 Nov 2026
Kanel Industries LtdRight Issue of Equity Shares13 Nov 2026
Mafatlal Industries Ltd$Interim Dividend Rs. 113 Nov 2026
Mobavenue AI Tech LtdInterim Dividend Rs. 0.1013 Nov 2026
OCCL LtdInterim Dividend Rs. 213 Nov 2026
Orient Technologies LtdInterim Dividend Rs. 213 Nov 2026
Pearl Global Industries LtdInterim Dividend Rs. 513 Nov 2026
PPAP Automotive LtdInterim Dividend Rs. 1.5013 Nov 2026
Precision Wires India LtdInterim Dividend Rs. 0.3513 Nov 2026
Premco Global Ltd$Interim Dividend Rs. 1013 Nov 2026
Rain Industries LtdInterim Dividend Rs. 0.5013 Nov 2026
Repco Home Finance LtdInterim Dividend Rs. 513 Nov 2026
Shivalik Bimetal Controls LtdInterim Dividend Rs. 213 Nov 2026
Somany Ceramics LtdInterim Dividend Rs. 613 Nov 2026
SP Capital Financing LtdInterim Dividend Rs. 0.7513 Nov 2026
Star Cement LtdInterim Dividend Rs. 113 Nov 2026
TAAL Tech LtdInterim Dividend Rs. 513 Nov 2026
Techknowgreen Solutions LtdInterim Dividend Rs. 0.5013 Nov 2026
Transworld Shipping Lines LtdInterim Dividend Rs. 1113 Nov 2026

Upcoming bonus

Dharti Proteins is the only company out of 75 firms, which has fixed record date next week for bonus issue. The company’s board of directors has approved bonus issue in the ratio of 1:1 with 13 November as record date.

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Invetors who are willing to become eligible for any of the corporate action, must own the stock before record date to qualify for it.

DividendBonusRecord Date
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HomeMarketsStock MarketsUpcoming dividend, bonus, rights record date next week, 9-13 Nov: Dabur, RITES, CONCOR, HUL, ONGC, Emami among others
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