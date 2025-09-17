Dreamfolks exit: Is your credit card blocked from airport lounges?
Dreamfolks' exit is expected to disrupt lounge access for credit card users of select banks who rely on complimentary lounge access as a key perk. Here are some bank cards that may be denied at airports.
Dreamfolks Services, once India’s largest airport lounge aggregator, has officially exited the lounge access business in India. The decision, announced in a stock exchange filing on Tuesday, is expected to disrupt lounge access for credit card users of select banks who rely on complimentary lounge access as a key perk.