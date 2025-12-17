Chinese Billionaires Are Mass Producing Babies via Surrogacy In The U.S. | ExplainedUpdated: 17 Dec 2025, 12:01 am IST
Chinese Billionaires' Secret US Surrogacy Empire Exposed! Wealthy elites pay $200K+ per child via American surrogates - bypassing China's ban for US-born heirs (citizenship + inheritance). One tech tycoon eyed 20+ boys; judge denies rights, calls it mass-producing heirs. Clinics, agencies, nannies profit-multiple surrogates per client, minimal oversight. Regulatory arbitrage booms amid birth tourism debates.