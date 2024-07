European Tour Genesis Scottish Open Scores

Jul 12 (OPTA) - Scores from the European Tour Genesis Scottish Open on Friday -12 Ludvig Aberg (Sweden) 64 64 -11 Antoine Rozner (France) 65 64 -10 Sungjae Im (Korea Republic) 63 67 Matteo Manassero (Italy) 67 63 -9 Alejandro Del Rey (Spain) 69 62 Rasmus Hojgaard (Denmark) 68 63 Rory McIlroy (Northern Ireland) 65 66 Collin Morikawa (USA) 65 66 Alex Noren (Sweden) 65 66 Sahith Theegala (USA) 66 65 -8 Corey Conners (Canada) 65 67 Ugo Coussaud (France) 65 67 Nicolai Hojgaard (Denmark) 66 66 Mackenzie Hughes (Canada) 66 66 Matthew Jordan (England) 67 65 Robert MacIntyre (Scotland) 67 65 Yannik Paul (Germany) 65 67 Adam Scott (Australia) 67 65 -7 Stewart Cink (USA) 66 67 Thomas Detry (Belgium) 64 69 Max Greyserman (USA) 67 66 Niklas Norgaard (Denmark) 66 67 Aaron Rai (England) 68 65 -6 Daniel Brown (England) 65 69 Cam Davis (Australia) 68 66 Tommy Fleetwood (England) 65 69 Ryan Fox (New Zealand) 67 67 Adam Hadwin (Canada) 69 65 Brian Harman (USA) 67 67 Romain Langasque (France) 66 68 Victor Perez (France) 68 66 Xander Schauffele (USA) 69 65 Connor Syme (Scotland) 68 66 Justin Thomas (USA) 62 72 Brendon Todd (USA) 65 69 Erik van Rooyen (South Africa) 67 67 -5 Jorge Campillo (Spain) 68 67 Eric Cole (USA) 71 64 Jens Dantorp (Sweden) 67 68 Ben Griffin (USA) 65 70 Lee Hodges (USA) 67 68 Tom Kim (Korea Republic) 69 66 Ben Kohles (USA) 71 64 Jung-Hwan Lee (Korea Republic) 67 68 HaoTong Li (China PR) 64 67 Francesco Molinari (Italy) 66 69 -4 Nick Bachem (Germany) 67 69 Wyndham Clark (USA) 68 68 Harris English (USA) 68 68 Matt Fitzpatrick (England) 67 69 Grant Forrest (Scotland) 67 69 Viktor Hovland (Norway) 67 69 Maximilian Kieffer (Germany) 64 72 Kurt Kitayama (USA) 67 69 Justin Lower (USA) 64 72 Richard Mansell (England) 67 69 Thorbjørn Olesen (Denmark) 68 68 Seamus Power (Republic of Ireland) 69 67 Jesper Svensson (Sweden) 69 67 Nick Taylor (Canada) 65 71 Gary Woodland (USA) 67 69 Ashun Wu (China PR) 67 69 -3 Julien Guerrier (France) 69 68 Daniel Hillier (New Zealand) 66 71 Charley Hoffman (USA) 70 67 Max Homa (USA) 67 70 Si Woo Kim (Korea Republic) 68 69 Min Woo Lee (Australia) 67 70 Taylor Montgomery (USA) 66 71 Andrew Novak (USA) 66 71 Shubhankar Sharma (India) 69 68 Marcel Siem (Germany) 69 68 Sam Stevens (USA) 69 68 Davis Thompson (USA) 65 72 -2 Byeong Hun An (Korea Republic) 65 Luke Donald (England) 68 Austin Eckroat (USA) 67 Nacho Elvira (Spain) 71 Dylan Frittelli (South Africa) 67 Doug Ghim (USA) 70 Jordan Gumberg (USA) 72 Calum Hill (Scotland) 69 Tom Hoge (USA) 70 Rikuya Hoshino (Japan) 67 Thriston Lawrence (South Africa) 71 Joost Luiten (Netherlands) 68 Hideki Matsuyama (Japan) 71 Tom McKibbin (Northern Ireland) 69 Guido Migliozzi (Italy) 68 Chandler Phillips (USA) 70 Sepp Straka (Austria) 70 Sami Valimaki (Finland) 70 -1 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 72 Marcus Armitage (England) 68 Laurie Canter (England) 69 Aaron Cockerill (Canada) 71 Simon Forsstrom (Sweden) 72 Scott Jamieson (Scotland) 69 Pablo Larrazábal (Spain) 70 Luke List (USA) 70 Hurly Long (Germany) 70 Keith Mitchell (USA) 69 Callum Shinkwin (England) 72 Jordan Spieth (USA) 71 Louis de Jager (South Africa) 69 0 Adri Arnaus (Spain) 71 Alex Fitzpatrick (England) 65 Emiliano Grillo (Argentina) 72 Jeong-Woo Ham (Korea Republic) 71 Billy Horschel (USA) 69 David Law (Scotland) 72 Andrew Putnam (USA) 69 Matthias Schmid (Germany) 68 Matthew Southgate (England) 70 Matt Wallace (England) 68 Oliver Wilson (England) 68 1 Matthew Baldwin (England) 73 Nico Echavarria (Colombia) 71 Ewen Ferguson (Scotland) 73 Lucas Glover (USA) 71 Padraig Harrington (Republic of Ireland) 70 Keita Nakajima (Japan) 73 Richie Ramsay (Scotland) 68 Justin Rose (England) 69 Jason Scrivener (Australia) 68 Ockie Strydom (South Africa) 73 Santiago Tarrio ben (Spain) 70 Darius Van Driel (Netherlands) 70 Bernd Wiesberger (Austria) 70 Jeff Winther (Denmark) 72 2 Alexander Björk (Sweden) 71 Todd Clements (England) 72 Mark Hubbard (USA) 72 Sanghyun Park (Korea Republic) 69 Davis Riley (USA) 70 Kevin Yu (Chinese Taipei) 73 Will Zalatoris (USA) 71 3 Chris Gotterup (USA) 66 Ryo Hisatsune (Japan) 71 Taylor Moore (USA) 75 Vincent Norrman (Sweden) 70 Adrian Otaegui (Spain) 70 Jordan Smith (England) 73 4 Christiaan Bezuidenhout (South Africa) 69 Rickie Fowler (USA) 73 Matthieu Pavon (France) 74 Dale Whitnell (England) 70 5 Dan Bradbury (England) 73 Yuto Katsuragawa (Japan) 69 6 Brice Garnett (USA) 75 7 Daniel Gavins (England) 73 Masahiro Kawamura (Japan) 76 Kyoung-Hoon Lee (Korea Republic) 74 Denny McCarthy (USA) 73 8 Sean Crocker (USA) 73 11 Cole Rueck (USA) 74 {{^adFree}} {{/adFree}}

