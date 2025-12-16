English
  • English
  • हिंदी
Active Stocks
Tue Dec 16 2025 15:42:02
  1. Eternal share price
  2. 284.35 -4.69%
  1. Bajaj Finance share price
  2. 998.50 -1.41%
  1. NTPC share price
  2. 321.00 -0.88%
  1. HDFC Bank share price
  2. 993.30 -0.26%
  1. ITC share price
  2. 401.70 -0.15%
Business News/ News / Exports Rebound, Imports Cool: India’s Trade Deficit Sees BIGGEST Monthly Correction

Exports Rebound, Imports Cool: India’s Trade Deficit Sees BIGGEST Monthly Correction

Updated: 16 Dec 2025, 09:56 pm IST Anna Mathew

India’s trade numbers delivered a rare positive surprise in November. Exports jumped to their strongest November level in over a decade, while imports cooled sharply after October’s spike. The result was the biggest month-on-month correction in India’s trade deficit this year. November’s data offers much-needed relief amid global tariff pressures and slowing growth risks.

 
Recommended For You

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

You are just one step away from creating your watchlist!

Login Now

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue