India’s trade numbers delivered a rare positive surprise in November. Exports jumped to their strongest November level in over a decade, while imports cooled sharply after October’s spike. The result was the biggest month-on-month correction in India’s trade deficit this year. November’s data offers much-needed relief amid global tariff pressures and slowing growth risks.
Recommended For You
Feedback
Select your Category
Your Message
No Network
Server Issue
Internet Not Available
Wait for it…
Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.