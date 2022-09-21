Around 260 train services affected today, Check full list here More than 250 train services are affected on September 21. (PTI) 2 min read . 10:06 AM IST Livemint
Indian Railways has decided to cancel or partially cancel over 250 train services on Wednesday, September 21 due to various reasons. A total of 179 trains 181 trains will remain fully-cancelled, while 79 trains will be partially-cancelled today.
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Indian Railways has decided to cancel or partially cancel over 250 train services on Wednesday, September 21 due to various reasons. A total of 179 trains 181 trains will remain fully-cancelled, while 79 trains will be partially-cancelled today, according to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website.
Indian Railways has decided to cancel or partially cancel over 250 train services on Wednesday, September 21 due to various reasons. A total of 179 trains 181 trains will remain fully-cancelled, while 79 trains will be partially-cancelled today, according to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC) website.
Full list of cancelled trains on September 21
00113 BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)
Full list of cancelled trains on September 21
00113 BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY)
01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01605 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
01606 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01607 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01608 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01609 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01610 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
01620 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
01620 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
01623 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
01623 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
01885 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
01885 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
01886 DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
01886 DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03085 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
03086 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
03087 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
03087 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
03094 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03591 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03592 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03595 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03595 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03596 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03596 ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03597 RANCHI (RNC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03597 RANCHI (RNC) - ASANSOL MAIN (ASN)
03598 ASANSOL MAIN (ASN) - RANCHI (RNC)
03598 ASANSOL MAIN (ASN) - RANCHI (RNC)
04019 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
04019 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
04020 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
04020 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
04044 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - AMBIKAPUR (ABKP)
04044 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - AMBIKAPUR (ABKP)
04551 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
04551 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
04552 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
04552 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04601 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04602 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04647 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04648 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04685 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04686 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04699 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04700 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
05031 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
05031 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
05032 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05032 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05091 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05092 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05334 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
05366 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
05453 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05453 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
05454 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05454 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
05459 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
05459 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
06663 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
06663 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
06663 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
06663 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
06664 SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
06664 SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
06831 SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
06831 SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
06836 KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
06836 KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
06837 SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
06837 SALEM JN (SA) - KARUR (KRR)
06838 KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
06838 KARUR (KRR) - SALEM JN (SA)
06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06977 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
06980 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
07379 KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
07379 KULEM (QLM) - VASCO DA GAMA (VSG)
07380 VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
07380 VASCO DA GAMA (VSG) - KULEM (QLM)
07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07906 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
07907 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
This list include some of the fully-cancelled trains. Passengers can check the complete list of fully-cancelled and partially-cancelled trains for September 21 on its official website----
irctchelp.in.
This list include some of the fully-cancelled trains. Passengers can check the complete list of fully-cancelled and partially-cancelled trains for September 21 on its official website----
irctchelp.in.