The Union Public Service Commission (UPSC) on Friday released the final results of the reserve list of Civil Services (Main) Examination, 2020 and recommended 761 candidates in order of merit for appointment to IAS, IFS, IPS and Central Services Group ‘A’ and Group ‘B’ against 836 vacancies.

The list of these 75 candidates is also available on the UPSC website - www.upsc.gov.in.

The candidature of four candidates bearing Roll No. 0806225, 0867284, 1200240 and 5815776 are provisional, the commission said.

S.NO - ROLL NO - NAME

1 1007341 K N CHANDANA JAHNAVI

2 0508481 SREEJITH J R

3 6312605 ADAM MOHI UD DIN

4 0825713 NIKITA YADAV

5 1104982 AJEY SINGH RATHORE

6 0104868 MANSI RAJIV GOKHALE

7 0402983 RUCHI JAIN

8 0514416 PRASHANT SHARMA

9 7901754 MEDHA ANAND

10 0319662 GURHARSH SINGH

11 6500444 KUSH MOTWANI

12 5401273 KUNAL GURURANI

13 1303453 JAGTAP KALYANI RAJENDRA

14 3810938 PATIL LOKESH MANOHAR

15 7904838 PRASHASTI SRIVASTAVA

16 6308054 ABHINAV SIWACH

17 7101468 PRACHI KUMAT

18 1040660 MANTRI MOURYA BHARADWAJ

19 0103831 AARTI AGARWAL

20 6305665 KHATRI VISHAL DINANATH

21 6617429 JANHAVI BALASAHEB SHEKHAR

22 0511002 PAWAN KUMAR GOEL

23 3802135 RAKHECHA NIKHIL ASHOKKUMAR

24 3501141 ANURADHA

25 1117654 MAYANK KHANDELWAL

26 1413205 NITESH SINGH RAWAT

27 6402335 RAVIJA

28 0861890 AMIT SHEORAN

29 0709504 ANKUR ABHILASH

30 4112400 APURVA VERMA

31 1109068 SHREYA JAIN

32 0841602 ANIRUDDH YADAV

33 6506656 DHIRAJ KUMAR

34 2400168 P K SIDHARTH RAMKUMAR

35 0822019 SAKSHI SHARMA

36 7203400 AYUSH VERMA

37 0811798 ANUBHAV DIMRI

38 0802702 CAPRIL ARORA

39 0405320 SAMEER SAXENA

40 7802782 ANANYA AWASTHI

41 0332801 SHRUTI OJHA

42 0911170 MANOJ KUMAR

43 6112198 SHUBHAM SINGH

44 1913339 C N ABHIJITH NARAYANAN

45 0846079 AKSHAY BHANUDAS GADEKAR

46 4905746 SHRADHA SHUKLA

47 2602273 SHUBHANSU KATIYAR

48 0614994 ASHISH KUMAR

49 1907370 LEKSHMI PRIYA S S

50 8200104 G SESHA SAI NIKHIL BHARADWAJ

51 0415671 CHHAYA SINGH

52 1405186 ASHUTOSH SATI

53 4401459 ROBERT MEINAM

54 0317147 BASAVARAJ M WALIKAR

55 5815776 ASHUTOSH GUPTA

56 1301494 JICHKAR CHETAN DILIPRAO

57 1905867 HASSAN USAID N A

58 1118907 RAMKISHAN SAIN

59 6201121 INAKOLLU KAVYA

60 1200240 VISHNUPRIYA S

61 0850696 RAHUL YADAV

62 1134877 RAHUL JHAJHRIA

63 0867284 BHANGE KHANDESH GUNWANTRAO

64 1002371 MOURYAKRISHNA CHANDRASEKAR

65 5604643 LAKSHMAN SUNDARAM A

66 1131784 VIKAS YADAV

67 1908819 AMBU P KUMAR

68 0848282 MOHIT KASNIYA

69 2627137 ANKESH YADAV

70 7914203 PUNEET BIJARANIYA

71 5905182 PAWAR SWAPNIL VASANTRAO

72 2640759 DEWANSH MISHRA

73 5912645 KAMLA PRASAD SINGH

74 0806225 RAJESH KUMAR MOURYA

75 7700839 ROHIT BHANGE

