Civil Services Mains 2020: UPSC releases results for reserve list. Check here

Civil Services Mains 2020: UPSC releases results for reserve list. Check here2 min read . 07:51 PM IST
- The list of these 75 candidates is also available on the UPSC website - www.upsc.gov.in
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The Union Public Service Commission (UPSC) on Friday released the final results of the reserve list of Civil Services (Main) Examination, 2020 and recommended 761 candidates in order of merit for appointment to IAS, IFS, IPS and Central Services Group ‘A’ and Group ‘B’ against 836 vacancies.
The Union Public Service Commission (UPSC) on Friday released the final results of the reserve list of Civil Services (Main) Examination, 2020 and recommended 761 candidates in order of merit for appointment to IAS, IFS, IPS and Central Services Group ‘A’ and Group ‘B’ against 836 vacancies.
The list of these 75 candidates is also available on the UPSC website - www.upsc.gov.in.
The list of these 75 candidates is also available on the UPSC website - www.upsc.gov.in.
The candidature of four candidates bearing Roll No. 0806225, 0867284, 1200240 and 5815776 are provisional, the commission said.
The candidature of four candidates bearing Roll No. 0806225, 0867284, 1200240 and 5815776 are provisional, the commission said.
S.NO - ROLL NO - NAME
S.NO - ROLL NO - NAME
1 1007341 K N CHANDANA JAHNAVI
1 1007341 K N CHANDANA JAHNAVI
2 0508481 SREEJITH J R
2 0508481 SREEJITH J R
3 6312605 ADAM MOHI UD DIN
3 6312605 ADAM MOHI UD DIN
4 0825713 NIKITA YADAV
4 0825713 NIKITA YADAV
5 1104982 AJEY SINGH RATHORE
5 1104982 AJEY SINGH RATHORE
6 0104868 MANSI RAJIV GOKHALE
6 0104868 MANSI RAJIV GOKHALE
7 0402983 RUCHI JAIN
7 0402983 RUCHI JAIN
8 0514416 PRASHANT SHARMA
8 0514416 PRASHANT SHARMA
9 7901754 MEDHA ANAND
9 7901754 MEDHA ANAND
10 0319662 GURHARSH SINGH
10 0319662 GURHARSH SINGH
11 6500444 KUSH MOTWANI
11 6500444 KUSH MOTWANI
12 5401273 KUNAL GURURANI
12 5401273 KUNAL GURURANI
13 1303453 JAGTAP KALYANI RAJENDRA
13 1303453 JAGTAP KALYANI RAJENDRA
14 3810938 PATIL LOKESH MANOHAR
14 3810938 PATIL LOKESH MANOHAR
15 7904838 PRASHASTI SRIVASTAVA
15 7904838 PRASHASTI SRIVASTAVA
16 6308054 ABHINAV SIWACH
16 6308054 ABHINAV SIWACH
17 7101468 PRACHI KUMAT
17 7101468 PRACHI KUMAT
18 1040660 MANTRI MOURYA BHARADWAJ
18 1040660 MANTRI MOURYA BHARADWAJ
19 0103831 AARTI AGARWAL
19 0103831 AARTI AGARWAL
20 6305665 KHATRI VISHAL DINANATH
20 6305665 KHATRI VISHAL DINANATH
21 6617429 JANHAVI BALASAHEB SHEKHAR
21 6617429 JANHAVI BALASAHEB SHEKHAR
22 0511002 PAWAN KUMAR GOEL
22 0511002 PAWAN KUMAR GOEL
23 3802135 RAKHECHA NIKHIL ASHOKKUMAR
23 3802135 RAKHECHA NIKHIL ASHOKKUMAR
24 3501141 ANURADHA
24 3501141 ANURADHA
25 1117654 MAYANK KHANDELWAL
25 1117654 MAYANK KHANDELWAL
26 1413205 NITESH SINGH RAWAT
26 1413205 NITESH SINGH RAWAT
27 6402335 RAVIJA
27 6402335 RAVIJA
28 0861890 AMIT SHEORAN
28 0861890 AMIT SHEORAN
29 0709504 ANKUR ABHILASH
29 0709504 ANKUR ABHILASH
30 4112400 APURVA VERMA
30 4112400 APURVA VERMA
31 1109068 SHREYA JAIN
31 1109068 SHREYA JAIN
32 0841602 ANIRUDDH YADAV
32 0841602 ANIRUDDH YADAV
33 6506656 DHIRAJ KUMAR
33 6506656 DHIRAJ KUMAR
34 2400168 P K SIDHARTH RAMKUMAR
34 2400168 P K SIDHARTH RAMKUMAR
35 0822019 SAKSHI SHARMA
35 0822019 SAKSHI SHARMA
36 7203400 AYUSH VERMA
36 7203400 AYUSH VERMA
37 0811798 ANUBHAV DIMRI
37 0811798 ANUBHAV DIMRI
38 0802702 CAPRIL ARORA
38 0802702 CAPRIL ARORA
39 0405320 SAMEER SAXENA
39 0405320 SAMEER SAXENA
40 7802782 ANANYA AWASTHI
40 7802782 ANANYA AWASTHI
41 0332801 SHRUTI OJHA
41 0332801 SHRUTI OJHA
42 0911170 MANOJ KUMAR
42 0911170 MANOJ KUMAR
43 6112198 SHUBHAM SINGH
43 6112198 SHUBHAM SINGH
44 1913339 C N ABHIJITH NARAYANAN
44 1913339 C N ABHIJITH NARAYANAN
45 0846079 AKSHAY BHANUDAS GADEKAR
45 0846079 AKSHAY BHANUDAS GADEKAR
46 4905746 SHRADHA SHUKLA
46 4905746 SHRADHA SHUKLA
47 2602273 SHUBHANSU KATIYAR
47 2602273 SHUBHANSU KATIYAR
48 0614994 ASHISH KUMAR
48 0614994 ASHISH KUMAR
49 1907370 LEKSHMI PRIYA S S
49 1907370 LEKSHMI PRIYA S S
50 8200104 G SESHA SAI NIKHIL BHARADWAJ
50 8200104 G SESHA SAI NIKHIL BHARADWAJ
51 0415671 CHHAYA SINGH
51 0415671 CHHAYA SINGH
52 1405186 ASHUTOSH SATI
52 1405186 ASHUTOSH SATI
53 4401459 ROBERT MEINAM
53 4401459 ROBERT MEINAM
54 0317147 BASAVARAJ M WALIKAR
54 0317147 BASAVARAJ M WALIKAR
55 5815776 ASHUTOSH GUPTA
55 5815776 ASHUTOSH GUPTA
56 1301494 JICHKAR CHETAN DILIPRAO
56 1301494 JICHKAR CHETAN DILIPRAO
57 1905867 HASSAN USAID N A
57 1905867 HASSAN USAID N A
58 1118907 RAMKISHAN SAIN
58 1118907 RAMKISHAN SAIN
59 6201121 INAKOLLU KAVYA
59 6201121 INAKOLLU KAVYA
60 1200240 VISHNUPRIYA S
60 1200240 VISHNUPRIYA S
61 0850696 RAHUL YADAV
61 0850696 RAHUL YADAV
62 1134877 RAHUL JHAJHRIA
62 1134877 RAHUL JHAJHRIA
63 0867284 BHANGE KHANDESH GUNWANTRAO
63 0867284 BHANGE KHANDESH GUNWANTRAO
64 1002371 MOURYAKRISHNA CHANDRASEKAR
64 1002371 MOURYAKRISHNA CHANDRASEKAR
65 5604643 LAKSHMAN SUNDARAM A
65 5604643 LAKSHMAN SUNDARAM A
66 1131784 VIKAS YADAV
66 1131784 VIKAS YADAV
67 1908819 AMBU P KUMAR
67 1908819 AMBU P KUMAR
68 0848282 MOHIT KASNIYA
68 0848282 MOHIT KASNIYA
69 2627137 ANKESH YADAV
69 2627137 ANKESH YADAV
70 7914203 PUNEET BIJARANIYA
70 7914203 PUNEET BIJARANIYA
71 5905182 PAWAR SWAPNIL VASANTRAO
71 5905182 PAWAR SWAPNIL VASANTRAO
72 2640759 DEWANSH MISHRA
72 2640759 DEWANSH MISHRA
73 5912645 KAMLA PRASAD SINGH
73 5912645 KAMLA PRASAD SINGH
74 0806225 RAJESH KUMAR MOURYA
74 0806225 RAJESH KUMAR MOURYA
75 7700839 ROHIT BHANGE
75 7700839 ROHIT BHANGE
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