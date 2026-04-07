Delhi Metro extends last train timings for Delhi Capitals vs Gujarat Titans IPL match at Arun Jaitley Stadium tomorrow

Written By Arshdeep Kaur
Updated7 Apr 2026, 11:51 AM IST
As the Delhi Capitals (DC) and Gujarat Titans (GT) gear up for their IPL 2026 clash at Arun Jaitley Stadium, Delhi, on Wednesday, the Delhi Metro revised its train timings for a “smooth and hassle-free travel” for the cricket lovers.

Gujarat Titans, who have lost their first two matches of IPL 2026, will next take on Delhi Capitals (DC) in Delhi on Wednesday at 7.30 PM.

In a social media post, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) said, “Delhi Metro has extended last train timings on all lines for IPL match at Arun Jaitley Stadium on 8th April 2026, ensuring smooth and hassle-free travel for all cricket lovers heading home after the game.”

Most routes of the Delhi metro will operate past midnight to ensure safe and convenient late-night travel, and to reduce dependency on road transport, avoiding congestion.

Check the revised metro schedule here:

LINEROUTENORMAL LAST TRAINREVISED LAST TRAIN
RED LINEShaheed Sthal Rithala23:0000:10
Rithala Shaheed Sthal23:0000:15
YELLOW LINESamaypur Badli HUDA City Centre23:0000:20
HUDA City Centre Samaypur Badli23:0023:45
BLUE LINEDwarka Sec-21 Vaishali23:0023:45
Vaishali Dwarka Sec-2123:0000:00
Dwarka Sec-21 Noida Electronic City22:5023:35
Noida Electronic City Dwarka Sec-2123:0000:00
GREEN LINEKirti Nagar Brig. Hoshiar Singh23:0001:00
Inderlok Mundka23:0001:00
Brig. Hoshiar Singh Inderlok22:4500:00
Brig. Hoshiar Singh Kirti Nagar23:0000:10
VIOLET LINEKashmere Gate Raja Nahar Singh23:0000:25
Raja Nahar Singh Kashmere Gate23:0023:20
PINK LINEMajlis Park (-)22:4000:12
Majlis Park (+)22:4023:50
Maujpur Shiv Vihar00:2001:55
Shiv Vihar Maujpur22:5001:30
MAGENTA LINEBotanical Garden Janakpuri West23:0000:45
Janakpuri West Botanical Garden23:0000:30
Janakpuri Krishna Park Ext.22:4001:50
Krishna Park Ext. Janakpuri22:5001:30
Majlis Park Deepali Chowk23:0002:20
Deepali Chowk Majlis Park23:0002:20
GREY LINEDwarka Dhansa Bus Stand23:0001:30
Dhansa Dwarka23:0001:15
AIRPORT EXPRESSYashobhoomi New Delhi23:1500:30
New Delhi Yashobhoomi23:4001:00
Delhi Capitals vs Gujarat Titans: Squads

Delhi Capitals: Axar Patel (c), Abishek Porel, Karun Nair, KL Rahul, Nitish Rana, Sameer Rizvi, Tristan Stubbs, Ashutosh Sharma, Madhav Tiwari, Dushmantha Chameera, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, Vipraj Nigam, Mitchell Starc, Tripurana Vijay, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi Dar, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson, T Natarajan, Ajay Jadav Mandal, Sahil Parakh.

Delhi Capitals will be expecting to maintain their winning momentum. They have had a near-perfect couple of games with the ball, while 22-year-old Sameer Rizvi has been carrying the bulk of their batting load.

Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Anuj Rawat, Jos Buttler, Kumar Kushagra, Shahrukh Khan, Glenn Phillips, Rashid Khan, Manav Suthar, Nishant Sindhu, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Gurnoor Brar, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Kagiso Rabada, Ravisrinivasan Sai Kishore, Jayant Yadav, Ishant Sharma, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj Yarra, Luke Wood, Sai Sudharsan, Arshad Khan.

GT Captain Shubman Gill missed the previous game due to a muscle spasm, but stand-in skipper Rashid Khan said he should be fine for their crucial fixture against the Delhi Capitals.

