Delhi Metro extends last train timings for Delhi Capitals vs Gujarat Titans IPL match at Arun Jaitley Stadium tomorrow

As the Delhi Capitals (DC) and Gujarat Titans (GT) gear up for their IPL 2026 clash at Arun Jaitley Stadium, Delhi, on Wednesday, the Delhi Metro revised its train timings for a “smooth and hassle-free travel” for the cricket lovers.
Gujarat Titans, who have lost their first two matches of IPL 2026, will next take on Delhi Capitals (DC) in Delhi on Wednesday at 7.30 PM.
In a social media post, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) said, “Delhi Metro has extended last train timings on all lines for IPL match at Arun Jaitley Stadium on 8th April 2026, ensuring smooth and hassle-free travel for all cricket lovers heading home after the game.”
Most routes of the Delhi metro will operate past midnight to ensure safe and convenient late-night travel, and to reduce dependency on road transport, avoiding congestion.
|LINE
|ROUTE
|NORMAL LAST TRAIN
|REVISED LAST TRAIN
|RED LINE
|Shaheed Sthal Rithala
|23:00
|00:10
|Rithala Shaheed Sthal
|23:00
|00:15
|YELLOW LINE
|Samaypur Badli HUDA City Centre
|23:00
|00:20
|HUDA City Centre Samaypur Badli
|23:00
|23:45
|BLUE LINE
|Dwarka Sec-21 Vaishali
|23:00
|23:45
|Vaishali Dwarka Sec-21
|23:00
|00:00
|Dwarka Sec-21 Noida Electronic City
|22:50
|23:35
|Noida Electronic City Dwarka Sec-21
|23:00
|00:00
|GREEN LINE
|Kirti Nagar Brig. Hoshiar Singh
|23:00
|01:00
|Inderlok Mundka
|23:00
|01:00
|Brig. Hoshiar Singh Inderlok
|22:45
|00:00
|Brig. Hoshiar Singh Kirti Nagar
|23:00
|00:10
|VIOLET LINE
|Kashmere Gate Raja Nahar Singh
|23:00
|00:25
|Raja Nahar Singh Kashmere Gate
|23:00
|23:20
|PINK LINE
|Majlis Park (-)
|22:40
|00:12
|Majlis Park (+)
|22:40
|23:50
|Maujpur Shiv Vihar
|00:20
|01:55
|Shiv Vihar Maujpur
|22:50
|01:30
|MAGENTA LINE
|Botanical Garden Janakpuri West
|23:00
|00:45
|Janakpuri West Botanical Garden
|23:00
|00:30
|Janakpuri Krishna Park Ext.
|22:40
|01:50
|Krishna Park Ext. Janakpuri
|22:50
|01:30
|Majlis Park Deepali Chowk
|23:00
|02:20
|Deepali Chowk Majlis Park
|23:00
|02:20
|GREY LINE
|Dwarka Dhansa Bus Stand
|23:00
|01:30
|Dhansa Dwarka
|23:00
|01:15
|AIRPORT EXPRESS
|Yashobhoomi New Delhi
|23:15
|00:30
|New Delhi Yashobhoomi
|23:40
|01:00
Delhi Capitals: Axar Patel (c), Abishek Porel, Karun Nair, KL Rahul, Nitish Rana, Sameer Rizvi, Tristan Stubbs, Ashutosh Sharma, Madhav Tiwari, Dushmantha Chameera, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, Vipraj Nigam, Mitchell Starc, Tripurana Vijay, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi Dar, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson, T Natarajan, Ajay Jadav Mandal, Sahil Parakh.
Delhi Capitals will be expecting to maintain their winning momentum. They have had a near-perfect couple of games with the ball, while 22-year-old Sameer Rizvi has been carrying the bulk of their batting load.
Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Anuj Rawat, Jos Buttler, Kumar Kushagra, Shahrukh Khan, Glenn Phillips, Rashid Khan, Manav Suthar, Nishant Sindhu, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Gurnoor Brar, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Kagiso Rabada, Ravisrinivasan Sai Kishore, Jayant Yadav, Ishant Sharma, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj Yarra, Luke Wood, Sai Sudharsan, Arshad Khan.
GT Captain Shubman Gill missed the previous game due to a muscle spasm, but stand-in skipper Rashid Khan said he should be fine for their crucial fixture against the Delhi Capitals.