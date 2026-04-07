Delhi Metro extends last train timings for Delhi Capitals vs Gujarat Titans IPL match at Arun Jaitley Stadium tomorrow

Gujarat Titans, who have lost their first two matches of IPL 2026, will next take on Delhi Capitals (DC) in Delhi on Wednesday at 7.30 PM.

In a social media post, the Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) said, “Delhi Metro has extended last train timings on all lines for IPL match at Arun Jaitley Stadium on 8th April 2026, ensuring smooth and hassle-free travel for all cricket lovers heading home after the game.”

Delhi Capitals : Axar Patel (c), Abishek Porel, Karun Nair, KL Rahul, Nitish Rana, Sameer Rizvi, Tristan Stubbs, Ashutosh Sharma, Madhav Tiwari, Dushmantha Chameera, Kuldeep Yadav, Mukesh Kumar, Vipraj Nigam, Mitchell Starc, Tripurana Vijay, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi Dar, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson, T Natarajan, Ajay Jadav Mandal, Sahil Parakh.

Delhi Capitals will be expecting to maintain their winning momentum. They have had a near-perfect couple of games with the ball, while 22-year-old Sameer Rizvi has been carrying the bulk of their batting load.

Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Anuj Rawat, Jos Buttler, Kumar Kushagra, Shahrukh Khan, Glenn Phillips, Rashid Khan, Manav Suthar, Nishant Sindhu, Rahul Tewatia, Washington Sundar, Gurnoor Brar, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Kagiso Rabada, Ravisrinivasan Sai Kishore, Jayant Yadav, Ishant Sharma, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj Yarra, Luke Wood, Sai Sudharsan, Arshad Khan.