Diwali school holidays 2026: Why some states may get a longer break even though Diwali falls on Sunday

Diwali will be celebrated on November 8, followed by Govardhan Puja on November 9 and Bhaiya Dooj on November 11. Some states may observe longer holidays in November. Here's all you need to know.

Written By Akriti Anand
Updated2 Nov 2026, 02:10 PM IST
Prefer LMPrefer Liveminton Google
Diwali school holidays 2026: Why some states may get a longer break even though Diwali falls on Sunday
Diwali school holidays 2026: Why some states may get a longer break even though Diwali falls on Sunday

After Durga Puja, Dussehra, Bathukamma (Telangana) and Golu (Tamil Nadu) festivals, school students are all in for another set of holidays as November 2026 begins. The month is jam-packed with festivities such as Diwali, Govardhan Puja, Bhai Dooj, Chhath Puja (Bihar) and Guru Nanak Jayanti.

Diwali falling on a Sunday (November 8) means no additional holiday for many employees. But in many states, students may get a longer break despite this. While some states have scheduled extended Diwali vacations, others will observe shorter breaks around the festival.

Diwali will be celebrated on November 8, followed by Govardhan Puja on November 9 and Bhaiya Dooj on November 11. Chhath Puja will be observed on November 15.

Holiday schedules may differ between government, private and individual schools.

Key holidays, Gazetted (G) and Restricted (R), in November across states:

• November 1: Kut (Manipur), Haryana Day (Haryana), Kannada Rajyotsava (Karnataka), Puducherry Liberation Day (Puducherry), Lhabab Duchen (Sikkim)

• November 8 (Sunday): Diwali (Deepavali) / Naraka Chaturdasi (Gazetted Holiday)

• November 9 (Monday): Govardhan Puja

• November 11 (Wednesday): Bhai Duj / Bhai Dooj

• November 13 (Friday): Wangala Festival (Meghalaya)

• November 15 (Sunday): Pratihar Shashthi or Surya Shashthi (Chhath Puja)

• November 23 (Monday): Seng Kut Snem (Meghalaya)

• November 24 (Tuesday): Guru Nanak Jayanti (Gurpurab) & Sri Guru Teg Bahadur Ji's Martyrdom Day (Gazetted Holiday)

• November 27 (Friday): Kanakadasa Jayanti (Karnataka)

Besides these festivals, different states may observe holidays during regional festivals in November as well. These days are as follows:

Bihar

November 8: Diwali (Gazetted Holiday)

November 10: Chitragupta Pooja / Bhai Dooj (Gazetted Holiday)

November 13: Chhath Puja (Kharna)

November 15: Chhath Puja (Gazetted Holiday)

November 16: Chhath Puja (Gazetted Holiday)

Haryana

November 9: Goverdhan Puja

November 9: Vishwakarma Day

November 15: Chhath Puja

November 24: Guru Nanak Dev Jayanti

Punjab

November 1: New Punjab Day

November 8: Diwali

November 9: Vishwakarma Day

November 9. Govardhan Pooja

November 11: Guru Gaddi Diwas Sri Guru Granth Sahib Ji

November 15: Chhath Pooja

November 16: Martyrdom Day of S. Kartar Singh Sarabha Ji

November 20: Birthday of Sant Nam Dev Ji

November 24: Birthday of Sri Guru Nanak Dev Ji

Asaam

November 1: Kuki Chavang Kut

November 7: Wangala Festival

November 8: Kali Puja & Diwali

November 19: Bir Raghav Moran Divas

(These holidays are as per the Circular issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.)

Goa

November 11: Bhaubij (Restricted holiday)

Odisha

November 24: Rahas Purnima

West Bengal

November 11: Bhratridwitiya

Uttar Pradesh

November 8: Diwali

November 8: Narak Chaturdashi

November 9: Govardhan Puja

November 11: Bhai Dooj / Chitragupta Jayanti

November 15: Chhath Puja

November 16: Veerangana Uda Devi Martyrdom Day

November 24: Guru Nanak Jayanti / Kartik Purnima

Maharashtra

Schools in Maharashtra are scheduled to observe a 13-day Diwali vacation from November 2 to November 14, 2026, according to the state education department’s holiday calendar. With November 15 falling on a Sunday, students are expected to return to school on November 16, News18 reported.

Rajasthan

Schools in Rajasthan are expected to observe a Diwali vacation from November 4 to November 15, 2026.

Sikkim

November 1: Lhabab Duechen

November 9: Laxmi Puja (Deepawali)

November 10: Laxmi Puja (Deepawali)

November 11: Laxmi Puja (Deepawali)

November 15: Chhath Puja

November 23: Birth Anniversary of Shri Satya Sai Baba

November 30: Sakewa

Stay updated with the latest Trending, India, World, CJP Protest in Delh LIVE and US news.

HomeNewsIndiaDiwali school holidays 2026: Why some states may get a longer break even though Diwali falls on Sunday
More

Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Wait for it…

Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.