Hardeep Singh Nijjar murder: Three Indian nationals accused of killing appear in Canada court amid diplomatic crisis
Accused killers of Canadian Sikh leader Hardeep Singh Nijjar made a brief court appearance in British Columbia. The murder caused tensions between Canada and India. Canadian police are looking into connections to the Indian government
TORONTO: The three men accused of murdering Canadian Sikh leader Hardeep Singh Nijjar last year in a killing that triggered a diplomatic crisis between Canada and India appeared briefly in a British Columbia courtroom on Tuesday.
Next Story
Feedback
Select your Category
Your Message