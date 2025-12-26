IMD issues red alert for ‘very dense’ fog in several Uttar Pradesh districts including Ayodhya, Prayagraj & Raebareli

The India Meteorological Department (IMD) on Friday issued red and orange alerts, warning of ‘very dense’ fog in several Uttar Pradesh districts, including Ayodhya, Prayagraj and Raebareli.
In a post on X, the weather agency issued a Red alert for the following districts and said, “Very Dense fog with visibility in less than 50 meters very likely…”
- Ambedkar Nagar
- Amethi
- Ayodhya
- Azamgarh
- Bahraich
- Barabanki
- Bareilly
- Deoria
- Jaunpur
- Kanpur
- Kaushambi
- Kushinagar
- Maharajganj
- Mirzapur
- Moradabad
- Pratapgarh-Up
- Prayagraj
- Raibeareli
- Rampur
- Saharanpur
- Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)
- Shrawasti
- Sultanpur
- Varanasi
The IMD also issued an Orange alert for dense fog with visibility between 200 to 50 meters over the districts and adjoining areas of Uraiya, Balrampur-Up, Basti, Bijnor, Chandauli, Etawah, Fatehpur, Gonda, Gorakhpur, Hardoi, Jalaun, Kannauj, Lakhimpur-Kheri, Lucknow, Mau, Muzafarnagar, Pilibhit, Sant Kabir Nagar, Siddharth Nagar, Sitapur, and Unnao.