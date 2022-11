Indian Railways on Friday cancelled 193 trains with 163 of them being fully canclled while the remaining thirty of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions.

List of trains cancelled fully by Indian Railways on 11 November:

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time 01605 PTK-JMKR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15 01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35 01607 PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05 01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00 01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20 01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55 01620 SMQ-DLI EXP SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) PSPC 01:55 01623 DLI-SMQL EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL) PSPC 19:00 01811 LAR-JHS UR EXP SPL

LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) PSPC 18:00 01812 JHS-LAR UR EXP SPL

VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR) PSPC 07:45 01820 LAR-BINA UR EXP SPL

LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA) PSPC 10:15 01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL

GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA) PSPC 08:20 01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35 03087 AZ RPH MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) PSPC 04:22 03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL

RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 18:20 03343 GMO-CPU PASS SPL

NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU) PSPC 05:30 03344 CPU-GMO PASS SPL

CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 07:25 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN) PSPC 15:40 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05 04019 DELHI-SHAMLI SPL

DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL) PSPC 04:35 04020 SHAMLI-DELHI SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) PSPC 09:55 04169 JUC-FZR MEXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 14:35 04170 FZR-JUC MEXP SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 06:15 04597 HSX-JUC EXP SPL

HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 11:50 04598 JUC-HSX EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX) PSPC 10:00 04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10 04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 04634 JUC-FZR MEX SPL

FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 04:50 04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45 04648 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25 05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL

RAXAUL JN (RXL) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 10:20 05253 MFP-PPTA MEMU PASS SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) - PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 08:05 05254 PPTA-MFP MEMU PASS SPL

PATLIPUTRA (PPTA) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 20:00 05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 12:15 05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL

NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 09:45 05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) PSPC 15:35 05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL

NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 03:00 05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL) PSPC 08:35 05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL

RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 16:20 05265 DBG-PPTA MEMU PASS SPL

DARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 11:55 05266 PPTA-DBG MEMU PASS SPL

PATLIPUTRA (PPTA) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 11:30 05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL) PSPC 18:35 05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL

RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 04:50 05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30 05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10 05505 SPJ-MFP MEMU PASS SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 16:35 05506 MFP-SPJ MEMU PASS SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 18:25 05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20 05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25 05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45 05595 SPJ-MFP DEMU PASS SPL

SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PSPC 04:45 05596 MFP - SPJ DEMU PASS SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ) PSPC 12:25 06581 SBC-CPT PAS SPL

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - CHANNAPATNA (CPT) PSPC 09:00 06582 CPT-SBC PAS SPL

CHANNAPATNA (CPT) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) PSPC 16:50 06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL

BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ) PSPC 10:20 06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL

KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA) PSPC 17:50 06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL

KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW) PSPC 06:00 06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL

BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE) PSPC 13:45 06663 MDU-SCT EXP SPL

MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC 11:30 06664 SCT-MDU EXP SPL

SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC 11:50 06802 CBE-SA MEMU EXP SPL

COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05 06803 SA-CBE MEMU EXP SPL

SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40 06965 JUC-FZR MEXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR) PSPC 08:50 06977 JJJ-PGW EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10 06980 PGW-JJJ EXP SPL

PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50 08263 TIG-BSP PAS SPL

TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP) PSPC 09:30 08264 BSP-TIG SPL

BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG) PSPC 06:50 08277 TIG-R PASS SPL

TITLAGARH (TIG) - RAIPUR JN (R) PSPC 19:50 08278 R-TIG PASS SPL

RAIPUR JN (R) - TITLAGARH (TIG) PSPC 02:00 08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL

SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD) PSPC 06:45 08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL

JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP) PSPC 09:45 08733 KRBA BSP MEMU SPL

KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP) PSPC 13:35 08734 BSP KRBA MEMU SPL

BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA) PSPC 09:35 08737 RIG-BSP MEMU SPL

RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP) PSPC 15:35 08738 BSP RIG MEMU SPL

BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG) PSPC 10:40 08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20 09108 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50 09109 PRTN - EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15 09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55 09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45 10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40 10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00 11271 VINDHYACHAL EXP

ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL) MEX 16:20 11272 VINDHYACHAL EXP

BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET) MEX 18:20 11305 SUR-GDG EXP

SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG) MEX 11:50 11306 GDG-SUR EXP

GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR) MEX 02:45 11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP

JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL) MEX 15:15 11652 SGRL-MML INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP) MEX 04:40 12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS

HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 09:40 12870 HWH-CSMT SF WEEKLY EXP

HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) SUF 14:35 13309 CPU-PRYJ EXPRESS

CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ) MEX 06:00 13310 PRYJ-CPU EXPRESS

PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU) MEX 15:00 13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN) MEX 14:10 13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP

SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB) MEX 05:00 14203 BSB LKO INTERCITY

VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50 14204 LKO BSB INTERCITY

LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00 14213 BSB-GD INTERCITY

VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00 14214 BSB-GD INTERCITY

BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15 15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP

PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE) MEX 17:10 15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP

NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA) MEX 04:20 15515 RXL-DNR EXPRESS

RAXAUL JN (RXL) - DANAPUR (DNR) MEX 06:00 15516 DNR-RXL EXPRESS

DANAPUR (DNR) - RAXAUL JN (RXL) MEX 14:30 18009 SRC-AII WEEKLY EXP

SANTRAGACHI JN (SRC) - AJMER JN (AII) MEX 13:00 18109 TATA ITR EXP

TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR) MEX 09:10 18110 ITR TATA EXP

ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 00:05 18113 TATA BSP EXP

TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP) MEX 19:45 18114 BSP TATA EXP

BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 18:50 18235 BPL-BSP EXP CUM PASS

BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP) MEX 10:15 18236 BSP-BPL PASS CUM EXP

BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL) MEX 22:30 18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL

SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA) MEX 06:05 18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL

RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP) MEX 13:25 18614 CPU RNC EXPRESS

CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC) MEX 08:10 18631 RNC CPU EXP

RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU) MEX 09:45 20411 DLI-SRE SUF EXP

DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE) SUF 09:40 20412 SRE-DLI SUF EXP

SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) SUF 19:15 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20 22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI

BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO) SUF 17:55 22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI

DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL) SUF 05:30 22843 BSP PNBE SF EXP

BILASPUR JN. (BSP) - PATNA JN (PNBE) SUF 20:30 22867 DURG NZM SF HUMSAFAR EXP

DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) SUF 11:10 32411 SDAH-BRPA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA) SUB 14:12 32412 BRPA - SDAH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH) SUB 15:23 32413 SDAH-BRPA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA) SUB 20:42 32414 BRPA-SDAH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH) SUB 22:50 36011 HWH-BRPA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA) SUB 09:40 36012 BRPA-HWH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:05 36031 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 08:45 36032 CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 09:57 36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30 36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55 36035 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 13:50 36036 CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:02 36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55 36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 36071 HWH-GRAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE) SUB 05:05 36072 HOWRAH-GURAP LOCAL

GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 07:07 36081 HWH-MSAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE) SUB 05:45 36082 MSAE-HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:06 36085 HWH-MSAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE) SUB 16:25 36086 MSAE HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 18:25 36087 HWH-MSAELOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE) SUB 19:27 36088 MSAE-HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 22:06 36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00 36812 BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58 37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15 37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05 37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52 37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30 37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20 37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38 37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00 37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15 37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05 37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25 37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 11 November:30 Source Changed trains

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time Cancel From

Cancel To New Source

Sch. Time 01675 MFP-ANVT SPL

MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) TOD 23:45 MUZAFFARPUR JN [MFP]

SONPUR JN [SEE] SONPUR JN [SEE]

12-Nov-2022 01:06 01765 SBC-WFD UR MEMU EXPRESS

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - WHITEFIELD (WFD) PSPC 09:20 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]

BANGALORE CANT [BNC] BANGALORE CANT [BNC]

11-Nov-2022 09:33 02101 CSMT-MMR SPL

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR) TOD 15:45 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]

DADAR [DR] DADAR [DR]

11-Nov-2022 16:00 03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL

VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE) PSPC 15:15 VARANASI [BSB]

BUXAR [BXR] BUXAR [BXR]

11-Nov-2022 19:15 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL

NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) PSPC 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO]

DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN]

11-Nov-2022 17:25 03676 JAJ - ASN MEMU PGR SPL

JHAJHA (JAJ) - ASANSOL JN. (ASN) PSPC 13:20 JHAJHA [JAJ]

JASIDIH JN. [JSME] JASIDIH JN. [JSME]

11-Nov-2022 14:10 04368 HSR-RE EXP SPL

HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE) PSPC 14:30 HISAR [HSR]

SADULPUR JN [SDLP] SADULPUR JN [SDLP]

11-Nov-2022 16:30 04399 JJJ - JUC EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:00 JAIJON DOABA [JJJ]

N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS]

11-Nov-2022 05:45 04402 SREL-DLI DMU EXP SPL

SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) PSPC 13:25 SAHARANPUR [SRE]

SHAMLI [SMQL] SHAMLI [SMQL]

11-Nov-2022 15:04 06257 SBC-MYS MEMU

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - MYSORE JN (MYS) PSPC 09:40 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]

NAYANDAHALLI [NYH] NAYANDAHALLI [NYH]

11-Nov-2022 09:54 06561 SBC-BWT MEMU

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - BANGARAPET (BWT) PSPC 09:50 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]

BANGALORE CANT [BNC] BANGALORE CANT [BNC]

11-Nov-2022 10:01 06571 SBC-TK MEMU

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - TUMKUR (TK) PSPC 09:20 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]

YASVANTPUR JN [YPR] YASVANTPUR JN [YPR]

11-Nov-2022 09:33 06583 SBC-HAS DEMU

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - HASSAN (HAS) PSPC 09:55 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]

YASVANTPUR JN [YPR] YASVANTPUR JN [YPR]

11-Nov-2022 10:10 06979 JJJ-JUC MEXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 17:50 JAIJON DOABA [JJJ]

N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS]

11-Nov-2022 18:35 07756 BZA-DKJ PUSH PULL

VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) PSPC 18:20 VIJAYAWADA JN [BZA]

KHAMMAM [KMT] KHAMMAM [KMT]

11-Nov-2022 20:33 07979 BZA-BDCR

VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) PSPC 07:50 VIJAYAWADA JN [BZA]

KHAMMAM [KMT] KHAMMAM [KMT]

11-Nov-2022 10:17 08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL

KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) PSPC 06:00 KIRANDUL [KRDL]

DANTE WARA [DWZ] DANTE WARA [DWZ]

11-Nov-2022 07:09 08745 GAD- R MEMU SPL

GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) PSPC 06:30 GEVRA-ROAD [GAD]

KORBA [KRBA] KORBA [KRBA]

11-Nov-2022 06:50 12211 ANVT GARIBRATH

MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) GBR 15:15 MUZAFFARPUR JN [MFP]

BAPUDM MOTIHARI [BMKI] BAPUDM MOTIHARI [BMKI]

11-Nov-2022 16:35 12619 MATSYAGANDHA EXP

LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) SUF 15:20 LOKMANYATILAK [LTT]

PANVEL [PNVL] PANVEL [PNVL]

11-Nov-2022 16:33 13207 JSME - PNBE EXPRESS

JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE) MEX 16:25 JASIDIH JN. [JSME]

JHAJHA [JAJ] JHAJHA [JAJ]

11-Nov-2022 17:35 13420 MFP-BGP JANASEWA EXP

MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP) MEX 23:05 MUZAFFARPUR JN [MFP]

NARAYNPUR ANANT [NRPA] NARAYNPUR ANANT [NRPA]

11-Nov-2022 23:17 15075 TRIVENI EXPRESS

SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU) MEX 15:45 SHAKTINAGAR [SKTN]

CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU]

11-Nov-2022 18:30 16128 GUV CHENNAI EXP

GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS) MEX 23:15 GURUVAYUR [GUV]

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC] THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]

12-Nov-2022 05:28 16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP

LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) MEX 11:40 LOKMANYATILAK [LTT]

PANVEL [PNVL] PANVEL [PNVL]

11-Nov-2022 12:55 16868 MDU-VM EXPRESS

MADURAI JN (MDU) - VILLUPURAM JN (VM) MEX 04:05 MADURAI JN [MDU]

DINDIGUL JN [DG] DINDIGUL JN [DG]

11-Nov-2022 05:17 18006 JDB-HWH SAMBALESWARI EXP

JAGDALPUR (JDB) - HOWRAH JN (HWH) MEX 05:00 JAGDALPUR [JDB]

SAMBALPUR [SBP] SAMBALPUR [SBP]

11-Nov-2022 17:40 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP

GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) MEX 18:05 GEVRA-ROAD [GAD]

KORBA [KRBA] KORBA [KRBA]

11-Nov-2022 18:23 18513 KRDL-VSKP EXP

KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) MEX 15:00 KIRANDUL [KRDL]

DANTE WARA [DWZ] DANTE WARA [DWZ]

11-Nov-2022 16:07 22862 KBJ-TIG-HWH ISPAT EXP

KANTABANJI (KBJ) - HOWRAH JN (HWH)

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 11 November:Short Terminating trains

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time Cancel From

Cancel To New Dstn.

Sch. Time 02102 MMR-CSMT SPL

MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) TOD 08:45 DADAR [DR]

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT] DADAR [DR]

11-Nov-2022 13:03 03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL

PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB) PSPC 05:45 BUXAR [BXR]

VARANASI [BSB] BUXAR [BXR]

11-Nov-2022 08:52 03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL

SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 13:40 DHANBAD JN [DHN]

NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN]

11-Nov-2022 14:52 03675 ASN-JAJ PGR SPL

ASANSOL JN. (ASN) - JHAJHA (JAJ) PSPC 09:35 JASIDIH JN. [JSME]

JHAJHA [JAJ] JASIDIH JN. [JSME]

11-Nov-2022 11:42 04351 DLI-HSR EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR) PSPC 05:00 SADULPUR JN [SDLP]

HISAR [HSR] SADULPUR JN [SDLP]

11-Nov-2022 11:40 04400 JUC - JJJ EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 17:05 N S DOABA JN [NSS]

JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS]

11-Nov-2022 18:50 04401 DLI-SRE DMU EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE) PSPC 07:45 SHAMLI [SMQL]

SAHARANPUR [SRE] SHAMLI [SMQL]

11-Nov-2022 10:40 06256 MYS-SBC MEMU

MYSORE JN (MYS) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) PSPC 06:10 NAYANDAHALLI [NYH]

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC] NAYANDAHALLI [NYH]

11-Nov-2022 08:45 06264 MKM-SBC MEMU

MARIKUPPAM (MKM) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) PSPC 06:30 BANGALORE CANT [BNC]

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC] BANGALORE CANT [BNC]

11-Nov-2022 08:32 06266 HUP-YPR MEMU

HINDUPUR (HUP) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) PSPC 06:30 YASVANTPUR JN [YPR]

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC] YASVANTPUR JN [YPR]

11-Nov-2022 08:50 06274 ASK-SBC PAS SPL

ARSIKERE JN (ASK) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) PSPC 05:15 YASVANTPUR JN [YPR]

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC] YASVANTPUR JN [YPR]

11-Nov-2022 08:38 06292 KPN-SBC MEMU

KUPPAM (KPN) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) PSPC 06:45 BANGALORE CANT [BNC]

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC] BANGALORE CANT [BNC]

11-Nov-2022 09:03 06978 JUC -JJJ MEXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 06:30 N S DOABA JN [NSS]

JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS]

11-Nov-2022 08:02 07278 BDCR-BZA

BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 13:45 KHAMMAM [KMT]

VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT]

11-Nov-2022 15:54 07755 DKJ-BZA PUSH PULL

DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 09:00 KHAMMAM [KMT]

VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT]

11-Nov-2022 09:18 08210 BSP-GAD PASSENGER

BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD) PSPC 07:30 KORBA [KRBA]

GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA]

11-Nov-2022 09:55 08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL

VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL) PSPC 06:45 DANTE WARA [DWZ]

KIRANDUL [KRDL] DANTE WARA [DWZ]

11-Nov-2022 19:04 08746 R-GAD MEMU SPL

RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD) PSPC 13:50 KORBA [KRBA]

GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA]

11-Nov-2022 19:05 12620 MATSYAGANDA EXP

MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 14:20 PANVEL [PNVL]

LOKMANYATILAK [LTT] PANVEL [PNVL]

12-Nov-2022 05:11 13208 PNBE-JSME EXPRESS

PATNA JN (PNBE) - JASIDIH JN. (JSME) MEX 08:55 JHAJHA [JAJ]

JASIDIH JN. [JSME] JHAJHA [JAJ]

11-Nov-2022 15:03 13350 PNBE-SGRL EXPRESS

PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL) MEX 19:30 RENUKUT [RNQ]

SINGRAULI [SGRL] RENUKUT [RNQ]

12-Nov-2022 03:15 13419 BGP-MFP JANASEWA EXP

BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP) MEX 14:05 NARAYNPUR ANANT [NRPA]

MUZAFFARPUR JN [MFP] NARAYNPUR ANANT [NRPA]

11-Nov-2022 20:23 15074 TRIVENI EXP

TANAKPUR (TPU) - SINGRAULI (SGRL) MEX 08:35 CHOPAN [CPU]

SINGRAULI [SGRL] CHOPAN [CPU]

12-Nov-2022 05:50 16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS

CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV) MEX 09:00 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]

GURUVAYUR [GUV] THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]

11-Nov-2022 23:17 16159 MS-MAQ EXPRESS

CHENNAI EGMORE (MS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) MEX 23:15 KOZHIKKODE [CLT]

MANGALORE CENTRAL [MAQ] KOZHIKKODE [CLT]

12-Nov-2022 15:00 16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT) MEX 09:15 PANVEL [PNVL]

LOKMANYATILAK [LTT] PANVEL [PNVL]

12-Nov-2022 15:00 16550 KQZ-SBC UR DEMU EXP

KOLAR (KQZ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) MEX 06:15 YASVANTPUR JN [YPR]

KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC] YASVANTPUR JN [YPR]

11-Nov-2022 09:17 17202 SC-GNT GOLCONDA EXP

SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT) MEX 12:30 MADHIRA [MDR]

GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR]

11-Nov-2022 17:35 18514 VSKP-KRDL EXP

VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL) MEX 21:20 DANTE WARA [DWZ]

KIRANDUL [KRDL] DANTE WARA [DWZ]

12-Nov-2022 07:14 22861 HWH-TIG-KBJ ISPAT EXP

HOWRAH JN (HWH) - KANTABANJI (KBJ) SUF 06:35 BALANGIR [BLGR]

KANTABANJI [KBJ] BALANGIR [BLGR]

11-Nov-2022 18:12

Meanwhile, the railways has achieved 1,223 route km of electrification in the 2022-23 financial year till October 2022, as compared to 895 RKMs during the corresponding period of FY 2021-22, the ministry said in a statement on Thursday.

This is 36.64 per cent more than the previous year figures of the corresponding period.

"The Indian Railways has embarked upon an ambitious plan of electrification of its complete Broad Gauge network which would not only result in a better fuel energy usage resulting in increased throughput, reduced fuel expenditure but also savings in precious foreign exchange," the ministry said.

Earlier, highest electrification was 6,015 RKM during 2020-21.

As on October 31, out of 65,141 RKM of broad gauge (BG) network of Indian Railways (including KRCL), 53,470 BG RKM have been electrified, which is 82.08 per cent of the total BG network.

The Indian Railways uses 25 kV 50 Hz AC traction on all its electrified tracks. Railway electrification in India began with the first electric train, between Chhatrapati Shivaji Terminus and Kurla on the Harbour Line, on February 3, 1925, on the Great Indian Peninsula Railway (GIPR) at 1,500 V Dt