Indian Railways cancelled 223 trains fully or partially today. Full list

Indian Railways cancelled 223 trains fully or partially today. Full list1 min read . 09:20 AM IST
- Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions
Indian Railways on Friday cancelled 193 trains with 163 of them being fully canclled while the remaining thirty of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions.
Indian Railways on Friday cancelled 193 trains with 163 of them being fully canclled while the remaining thirty of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions.
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|01:55
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01811 LAR-JHS UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|18:00
|01812 JHS-LAR UR EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR)
|PSPC
|07:45
|01820 LAR-BINA UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|10:15
|01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|08:20
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:22
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|PSPC
|05:30
|03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|07:25
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04019 DELHI-SHAMLI SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|04:35
|04020 SHAMLI-DELHI SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|09:55
|04169 JUC-FZR MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|14:35
|04170 FZR-JUC MEXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|06:15
|04597 HSX-JUC EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|11:50
|04598 JUC-HSX EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|10:00
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04634 JUC-FZR MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|04:50
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL
RAXAUL JN (RXL) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|10:20
|05253 MFP-PPTA MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - PATLIPUTRA (PPTA)
|PSPC
|08:05
|05254 PPTA-MFP MEMU PASS SPL
PATLIPUTRA (PPTA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|20:00
|05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:15
|05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|09:45
|05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|15:35
|05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|03:00
|05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|08:35
|05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|16:20
|05265 DBG-PPTA MEMU PASS SPL
DARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA)
|PSPC
|11:55
|05266 PPTA-DBG MEMU PASS SPL
PATLIPUTRA (PPTA) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|11:30
|05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|18:35
|05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|04:50
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05505 SPJ-MFP MEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|16:35
|05506 MFP-SPJ MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|18:25
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|05595 SPJ-MFP DEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|04:45
|05596 MFP - SPJ DEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|12:25
|06581 SBC-CPT PAS SPL
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - CHANNAPATNA (CPT)
|PSPC
|09:00
|06582 CPT-SBC PAS SPL
CHANNAPATNA (CPT) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|16:50
|06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL
BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ)
|PSPC
|10:20
|06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL
KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|17:50
|06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL
KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW)
|PSPC
|06:00
|06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL
BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE)
|PSPC
|13:45
|06663 MDU-SCT EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|11:30
|06664 SCT-MDU EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:50
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06965 JUC-FZR MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|08:50
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08263 TIG-BSP PAS SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|09:30
|08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|06:50
|08277 TIG-R PASS SPL
TITLAGARH (TIG) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|19:50
|08278 R-TIG PASS SPL
RAIPUR JN (R) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|02:00
|08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD)
|PSPC
|06:45
|08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL
JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|09:45
|08733 KRBA BSP MEMU SPL
KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|13:35
|08734 BSP KRBA MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA)
|PSPC
|09:35
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|15:35
|08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|10:40
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11271 VINDHYACHAL EXP
ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|16:20
|11272 VINDHYACHAL EXP
BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)
|MEX
|18:20
|11305 SUR-GDG EXP
SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)
|MEX
|11:50
|11306 GDG-SUR EXP
GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
|MEX
|02:45
|11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|15:15
|11652 SGRL-MML INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)
|MEX
|04:40
|12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS
HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|09:40
|12870 HWH-CSMT SF WEEKLY EXP
HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|SUF
|14:35
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|14:10
|13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:00
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP
PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|MEX
|17:10
|15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)
|MEX
|04:20
|15515 RXL-DNR EXPRESS
RAXAUL JN (RXL) - DANAPUR (DNR)
|MEX
|06:00
|15516 DNR-RXL EXPRESS
DANAPUR (DNR) - RAXAUL JN (RXL)
|MEX
|14:30
|18009 SRC-AII WEEKLY EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - AJMER JN (AII)
|MEX
|13:00
|18109 TATA ITR EXP
TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|MEX
|09:10
|18110 ITR TATA EXP
ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|00:05
|18113 TATA BSP EXP
TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|19:45
|18114 BSP TATA EXP
BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|18:50
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|10:15
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|22:30
|18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL
SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA)
|MEX
|06:05
|18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL
RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP)
|MEX
|13:25
|18614 CPU RNC EXPRESS
CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)
|MEX
|08:10
|18631 RNC CPU EXP
RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|09:45
|20411 DLI-SRE SUF EXP
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|SUF
|09:40
|20412 SRE-DLI SUF EXP
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|SUF
|19:15
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)
|SUF
|17:55
|22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)
|SUF
|05:30
|22843 BSP PNBE SF EXP
BILASPUR JN. (BSP) - PATNA JN (PNBE)
|SUF
|20:30
|22867 DURG NZM SF HUMSAFAR EXP
DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)
|SUF
|11:10
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|01:55
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01811 LAR-JHS UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|18:00
|01812 JHS-LAR UR EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR)
|PSPC
|07:45
|01820 LAR-BINA UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|10:15
|01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|08:20
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:22
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|PSPC
|05:30
|03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|07:25
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04019 DELHI-SHAMLI SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|04:35
|04020 SHAMLI-DELHI SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|09:55
|04169 JUC-FZR MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|14:35
|04170 FZR-JUC MEXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|06:15
|04597 HSX-JUC EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|11:50
|04598 JUC-HSX EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|10:00
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04634 JUC-FZR MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|04:50
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL
RAXAUL JN (RXL) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|10:20
|05253 MFP-PPTA MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - PATLIPUTRA (PPTA)
|PSPC
|08:05
|05254 PPTA-MFP MEMU PASS SPL
PATLIPUTRA (PPTA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|20:00
|05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:15
|05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|09:45
|05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|15:35
|05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|03:00
|05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|08:35
|05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|16:20
|05265 DBG-PPTA MEMU PASS SPL
DARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA)
|PSPC
|11:55
|05266 PPTA-DBG MEMU PASS SPL
PATLIPUTRA (PPTA) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|11:30
|05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|18:35
|05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|04:50
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05505 SPJ-MFP MEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|16:35
|05506 MFP-SPJ MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|18:25
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|05595 SPJ-MFP DEMU PASS SPL
SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|04:45
|05596 MFP - SPJ DEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)
|PSPC
|12:25
|06581 SBC-CPT PAS SPL
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - CHANNAPATNA (CPT)
|PSPC
|09:00
|06582 CPT-SBC PAS SPL
CHANNAPATNA (CPT) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|16:50
|06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL
BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ)
|PSPC
|10:20
|06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL
KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|17:50
|06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL
KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW)
|PSPC
|06:00
|06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL
BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE)
|PSPC
|13:45
|06663 MDU-SCT EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)
|PSPC
|11:30
|06664 SCT-MDU EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:50
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06965 JUC-FZR MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|08:50
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08263 TIG-BSP PAS SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|09:30
|08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|06:50
|08277 TIG-R PASS SPL
TITLAGARH (TIG) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|19:50
|08278 R-TIG PASS SPL
RAIPUR JN (R) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|02:00
|08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD)
|PSPC
|06:45
|08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL
JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|09:45
|08733 KRBA BSP MEMU SPL
KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|13:35
|08734 BSP KRBA MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA)
|PSPC
|09:35
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|15:35
|08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|10:40
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11271 VINDHYACHAL EXP
ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|16:20
|11272 VINDHYACHAL EXP
BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)
|MEX
|18:20
|11305 SUR-GDG EXP
SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)
|MEX
|11:50
|11306 GDG-SUR EXP
GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
|MEX
|02:45
|11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|15:15
|11652 SGRL-MML INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)
|MEX
|04:40
|12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS
HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|09:40
|12870 HWH-CSMT SF WEEKLY EXP
HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|SUF
|14:35
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|14:10
|13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:00
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP
PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|MEX
|17:10
|15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)
|MEX
|04:20
|15515 RXL-DNR EXPRESS
RAXAUL JN (RXL) - DANAPUR (DNR)
|MEX
|06:00
|15516 DNR-RXL EXPRESS
DANAPUR (DNR) - RAXAUL JN (RXL)
|MEX
|14:30
|18009 SRC-AII WEEKLY EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - AJMER JN (AII)
|MEX
|13:00
|18109 TATA ITR EXP
TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|MEX
|09:10
|18110 ITR TATA EXP
ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|00:05
|18113 TATA BSP EXP
TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|19:45
|18114 BSP TATA EXP
BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|18:50
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|10:15
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|22:30
|18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL
SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA)
|MEX
|06:05
|18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL
RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP)
|MEX
|13:25
|18614 CPU RNC EXPRESS
CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)
|MEX
|08:10
|18631 RNC CPU EXP
RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|09:45
|20411 DLI-SRE SUF EXP
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|SUF
|09:40
|20412 SRE-DLI SUF EXP
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|SUF
|19:15
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)
|SUF
|17:55
|22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)
|SUF
|05:30
|22843 BSP PNBE SF EXP
BILASPUR JN. (BSP) - PATNA JN (PNBE)
|SUF
|20:30
|22867 DURG NZM SF HUMSAFAR EXP
DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)
|SUF
|11:10
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|01675 MFP-ANVT SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|TOD
|23:45
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
SONPUR JN [SEE]
|SONPUR JN [SEE]
12-Nov-2022 01:06
|01765 SBC-WFD UR MEMU EXPRESS
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - WHITEFIELD (WFD)
|PSPC
|09:20
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
BANGALORE CANT [BNC]
|BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 09:33
|02101 CSMT-MMR SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)
|TOD
|15:45
|CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]
|DADAR [DR]
11-Nov-2022 16:00
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|BUXAR [BXR]
11-Nov-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
11-Nov-2022 17:25
|03676 JAJ - ASN MEMU PGR SPL
JHAJHA (JAJ) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|13:20
|JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]
|JASIDIH JN. [JSME]
11-Nov-2022 14:10
|04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|14:30
|HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]
|SADULPUR JN [SDLP]
11-Nov-2022 16:30
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 05:45
|04402 SREL-DLI DMU EXP SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|13:25
|SAHARANPUR [SRE]
SHAMLI [SMQL]
|SHAMLI [SMQL]
11-Nov-2022 15:04
|06257 SBC-MYS MEMU
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - MYSORE JN (MYS)
|PSPC
|09:40
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
NAYANDAHALLI [NYH]
|NAYANDAHALLI [NYH]
11-Nov-2022 09:54
|06561 SBC-BWT MEMU
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - BANGARAPET (BWT)
|PSPC
|09:50
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
BANGALORE CANT [BNC]
|BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 10:01
|06571 SBC-TK MEMU
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - TUMKUR (TK)
|PSPC
|09:20
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
YASVANTPUR JN [YPR]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 09:33
|06583 SBC-HAS DEMU
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - HASSAN (HAS)
|PSPC
|09:55
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
YASVANTPUR JN [YPR]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 10:10
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 18:35
|07756 BZA-DKJ PUSH PULL
VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)
|PSPC
|18:20
|VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]
|KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 20:33
|07979 BZA-BDCR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|PSPC
|07:50
|VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]
|KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 10:17
|08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|06:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 07:09
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 06:50
|12211 ANVT GARIBRATH
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|GBR
|15:15
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
11-Nov-2022 16:35
|12619 MATSYAGANDHA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|SUF
|15:20
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
11-Nov-2022 16:33
|13207 JSME - PNBE EXPRESS
JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|16:25
|JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]
|JHAJHA [JAJ]
11-Nov-2022 17:35
|13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)
|MEX
|23:05
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
NARAYNPUR ANANT [NRPA]
|NARAYNPUR ANANT [NRPA]
11-Nov-2022 23:17
|15075 TRIVENI EXPRESS
SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|15:45
|SHAKTINAGAR [SKTN]
CHOPAN [CPU]
|CHOPAN [CPU]
11-Nov-2022 18:30
|16128 GUV CHENNAI EXP
GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS)
|MEX
|23:15
|GURUVAYUR [GUV]
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
12-Nov-2022 05:28
|16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|MEX
|11:40
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
11-Nov-2022 12:55
|16868 MDU-VM EXPRESS
MADURAI JN (MDU) - VILLUPURAM JN (VM)
|MEX
|04:05
|MADURAI JN [MDU]
DINDIGUL JN [DG]
|DINDIGUL JN [DG]
11-Nov-2022 05:17
|18006 JDB-HWH SAMBALESWARI EXP
JAGDALPUR (JDB) - HOWRAH JN (HWH)
|MEX
|05:00
|JAGDALPUR [JDB]
SAMBALPUR [SBP]
|SAMBALPUR [SBP]
11-Nov-2022 17:40
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 18:23
|18513 KRDL-VSKP EXP
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|15:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 16:07
|22862 KBJ-TIG-HWH ISPAT EXP
KANTABANJI (KBJ) - HOWRAH JN (HWH)
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|01675 MFP-ANVT SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|TOD
|23:45
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
SONPUR JN [SEE]
|SONPUR JN [SEE]
12-Nov-2022 01:06
|01765 SBC-WFD UR MEMU EXPRESS
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - WHITEFIELD (WFD)
|PSPC
|09:20
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
BANGALORE CANT [BNC]
|BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 09:33
|02101 CSMT-MMR SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)
|TOD
|15:45
|CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]
|DADAR [DR]
11-Nov-2022 16:00
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|BUXAR [BXR]
11-Nov-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
11-Nov-2022 17:25
|03676 JAJ - ASN MEMU PGR SPL
JHAJHA (JAJ) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|13:20
|JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]
|JASIDIH JN. [JSME]
11-Nov-2022 14:10
|04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|14:30
|HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]
|SADULPUR JN [SDLP]
11-Nov-2022 16:30
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 05:45
|04402 SREL-DLI DMU EXP SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|13:25
|SAHARANPUR [SRE]
SHAMLI [SMQL]
|SHAMLI [SMQL]
11-Nov-2022 15:04
|06257 SBC-MYS MEMU
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - MYSORE JN (MYS)
|PSPC
|09:40
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
NAYANDAHALLI [NYH]
|NAYANDAHALLI [NYH]
11-Nov-2022 09:54
|06561 SBC-BWT MEMU
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - BANGARAPET (BWT)
|PSPC
|09:50
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
BANGALORE CANT [BNC]
|BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 10:01
|06571 SBC-TK MEMU
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - TUMKUR (TK)
|PSPC
|09:20
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
YASVANTPUR JN [YPR]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 09:33
|06583 SBC-HAS DEMU
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - HASSAN (HAS)
|PSPC
|09:55
|KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
YASVANTPUR JN [YPR]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 10:10
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 18:35
|07756 BZA-DKJ PUSH PULL
VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)
|PSPC
|18:20
|VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]
|KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 20:33
|07979 BZA-BDCR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|PSPC
|07:50
|VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]
|KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 10:17
|08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|06:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 07:09
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 06:50
|12211 ANVT GARIBRATH
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|GBR
|15:15
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
11-Nov-2022 16:35
|12619 MATSYAGANDHA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|SUF
|15:20
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
11-Nov-2022 16:33
|13207 JSME - PNBE EXPRESS
JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|16:25
|JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]
|JHAJHA [JAJ]
11-Nov-2022 17:35
|13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)
|MEX
|23:05
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
NARAYNPUR ANANT [NRPA]
|NARAYNPUR ANANT [NRPA]
11-Nov-2022 23:17
|15075 TRIVENI EXPRESS
SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|15:45
|SHAKTINAGAR [SKTN]
CHOPAN [CPU]
|CHOPAN [CPU]
11-Nov-2022 18:30
|16128 GUV CHENNAI EXP
GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS)
|MEX
|23:15
|GURUVAYUR [GUV]
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
12-Nov-2022 05:28
|16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|MEX
|11:40
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
11-Nov-2022 12:55
|16868 MDU-VM EXPRESS
MADURAI JN (MDU) - VILLUPURAM JN (VM)
|MEX
|04:05
|MADURAI JN [MDU]
DINDIGUL JN [DG]
|DINDIGUL JN [DG]
11-Nov-2022 05:17
|18006 JDB-HWH SAMBALESWARI EXP
JAGDALPUR (JDB) - HOWRAH JN (HWH)
|MEX
|05:00
|JAGDALPUR [JDB]
SAMBALPUR [SBP]
|SAMBALPUR [SBP]
11-Nov-2022 17:40
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 18:23
|18513 KRDL-VSKP EXP
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|15:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 16:07
|22862 KBJ-TIG-HWH ISPAT EXP
KANTABANJI (KBJ) - HOWRAH JN (HWH)
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|02102 MMR-CSMT SPL
MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|TOD
|08:45
|DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
|DADAR [DR]
11-Nov-2022 13:03
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|BUXAR [BXR]
11-Nov-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
11-Nov-2022 14:52
|03675 ASN-JAJ PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - JHAJHA (JAJ)
|PSPC
|09:35
|JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]
|JASIDIH JN. [JSME]
11-Nov-2022 11:42
|04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
|PSPC
|05:00
|SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]
|SADULPUR JN [SDLP]
11-Nov-2022 11:40
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 18:50
|04401 DLI-SRE DMU EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|PSPC
|07:45
|SHAMLI [SMQL]
SAHARANPUR [SRE]
|SHAMLI [SMQL]
11-Nov-2022 10:40
|06256 MYS-SBC MEMU
MYSORE JN (MYS) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|06:10
|NAYANDAHALLI [NYH]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|NAYANDAHALLI [NYH]
11-Nov-2022 08:45
|06264 MKM-SBC MEMU
MARIKUPPAM (MKM) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|06:30
|BANGALORE CANT [BNC]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 08:32
|06266 HUP-YPR MEMU
HINDUPUR (HUP) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|06:30
|YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 08:50
|06274 ASK-SBC PAS SPL
ARSIKERE JN (ASK) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|05:15
|YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 08:38
|06292 KPN-SBC MEMU
KUPPAM (KPN) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|06:45
|BANGALORE CANT [BNC]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 09:03
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 08:02
|07278 BDCR-BZA
BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|13:45
|KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 15:54
|07755 DKJ-BZA PUSH PULL
DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|09:00
|KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 09:18
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 09:55
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|PSPC
|06:45
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 19:04
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 19:05
|12620 MATSYAGANDA EXP
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|14:20
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
12-Nov-2022 05:11
|13208 PNBE-JSME EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - JASIDIH JN. (JSME)
|MEX
|08:55
|JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]
|JHAJHA [JAJ]
11-Nov-2022 15:03
|13350 PNBE-SGRL EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|19:30
|RENUKUT [RNQ]
SINGRAULI [SGRL]
|RENUKUT [RNQ]
12-Nov-2022 03:15
|13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|14:05
|NARAYNPUR ANANT [NRPA]
MUZAFFARPUR JN [MFP]
|NARAYNPUR ANANT [NRPA]
11-Nov-2022 20:23
|15074 TRIVENI EXP
TANAKPUR (TPU) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|08:35
|CHOPAN [CPU]
SINGRAULI [SGRL]
|CHOPAN [CPU]
12-Nov-2022 05:50
|16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)
|MEX
|09:00
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
GURUVAYUR [GUV]
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
11-Nov-2022 23:17
|16159 MS-MAQ EXPRESS
CHENNAI EGMORE (MS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|MEX
|23:15
|KOZHIKKODE [CLT]
MANGALORE CENTRAL [MAQ]
|KOZHIKKODE [CLT]
12-Nov-2022 15:00
|16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|09:15
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
12-Nov-2022 15:00
|16550 KQZ-SBC UR DEMU EXP
KOLAR (KQZ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|MEX
|06:15
|YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 09:17
|17202 SC-GNT GOLCONDA EXP
SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|12:30
|MADHIRA [MDR]
GUNTUR JN [GNT]
|MADHIRA [MDR]
11-Nov-2022 17:35
|18514 VSKP-KRDL EXP
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|MEX
|21:20
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
12-Nov-2022 07:14
|22861 HWH-TIG-KBJ ISPAT EXP
HOWRAH JN (HWH) - KANTABANJI (KBJ)
|SUF
|06:35
|BALANGIR [BLGR]
KANTABANJI [KBJ]
|BALANGIR [BLGR]
11-Nov-2022 18:12
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|02102 MMR-CSMT SPL
MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|TOD
|08:45
|DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
|DADAR [DR]
11-Nov-2022 13:03
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|BUXAR [BXR]
11-Nov-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
11-Nov-2022 14:52
|03675 ASN-JAJ PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - JHAJHA (JAJ)
|PSPC
|09:35
|JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]
|JASIDIH JN. [JSME]
11-Nov-2022 11:42
|04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
|PSPC
|05:00
|SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]
|SADULPUR JN [SDLP]
11-Nov-2022 11:40
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 18:50
|04401 DLI-SRE DMU EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|PSPC
|07:45
|SHAMLI [SMQL]
SAHARANPUR [SRE]
|SHAMLI [SMQL]
11-Nov-2022 10:40
|06256 MYS-SBC MEMU
MYSORE JN (MYS) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|06:10
|NAYANDAHALLI [NYH]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|NAYANDAHALLI [NYH]
11-Nov-2022 08:45
|06264 MKM-SBC MEMU
MARIKUPPAM (MKM) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|06:30
|BANGALORE CANT [BNC]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 08:32
|06266 HUP-YPR MEMU
HINDUPUR (HUP) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|06:30
|YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 08:50
|06274 ASK-SBC PAS SPL
ARSIKERE JN (ASK) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|05:15
|YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 08:38
|06292 KPN-SBC MEMU
KUPPAM (KPN) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|PSPC
|06:45
|BANGALORE CANT [BNC]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 09:03
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 08:02
|07278 BDCR-BZA
BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|13:45
|KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 15:54
|07755 DKJ-BZA PUSH PULL
DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|09:00
|KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 09:18
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 09:55
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|PSPC
|06:45
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 19:04
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 19:05
|12620 MATSYAGANDA EXP
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|14:20
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
12-Nov-2022 05:11
|13208 PNBE-JSME EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - JASIDIH JN. (JSME)
|MEX
|08:55
|JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]
|JHAJHA [JAJ]
11-Nov-2022 15:03
|13350 PNBE-SGRL EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|19:30
|RENUKUT [RNQ]
SINGRAULI [SGRL]
|RENUKUT [RNQ]
12-Nov-2022 03:15
|13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|14:05
|NARAYNPUR ANANT [NRPA]
MUZAFFARPUR JN [MFP]
|NARAYNPUR ANANT [NRPA]
11-Nov-2022 20:23
|15074 TRIVENI EXP
TANAKPUR (TPU) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|08:35
|CHOPAN [CPU]
SINGRAULI [SGRL]
|CHOPAN [CPU]
12-Nov-2022 05:50
|16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)
|MEX
|09:00
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
GURUVAYUR [GUV]
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
11-Nov-2022 23:17
|16159 MS-MAQ EXPRESS
CHENNAI EGMORE (MS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|MEX
|23:15
|KOZHIKKODE [CLT]
MANGALORE CENTRAL [MAQ]
|KOZHIKKODE [CLT]
12-Nov-2022 15:00
|16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|09:15
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
12-Nov-2022 15:00
|16550 KQZ-SBC UR DEMU EXP
KOLAR (KQZ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)
|MEX
|06:15
|YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
|YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 09:17
|17202 SC-GNT GOLCONDA EXP
SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|12:30
|MADHIRA [MDR]
GUNTUR JN [GNT]
|MADHIRA [MDR]
11-Nov-2022 17:35
|18514 VSKP-KRDL EXP
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|MEX
|21:20
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
12-Nov-2022 07:14
|22861 HWH-TIG-KBJ ISPAT EXP
HOWRAH JN (HWH) - KANTABANJI (KBJ)
|SUF
|06:35
|BALANGIR [BLGR]
KANTABANJI [KBJ]
|BALANGIR [BLGR]
11-Nov-2022 18:12
Meanwhile, the railways has achieved 1,223 route km of electrification in the 2022-23 financial year till October 2022, as compared to 895 RKMs during the corresponding period of FY 2021-22, the ministry said in a statement on Thursday.
Meanwhile, the railways has achieved 1,223 route km of electrification in the 2022-23 financial year till October 2022, as compared to 895 RKMs during the corresponding period of FY 2021-22, the ministry said in a statement on Thursday.
This is 36.64 per cent more than the previous year figures of the corresponding period.
This is 36.64 per cent more than the previous year figures of the corresponding period.
"The Indian Railways has embarked upon an ambitious plan of electrification of its complete Broad Gauge network which would not only result in a better fuel energy usage resulting in increased throughput, reduced fuel expenditure but also savings in precious foreign exchange," the ministry said.
"The Indian Railways has embarked upon an ambitious plan of electrification of its complete Broad Gauge network which would not only result in a better fuel energy usage resulting in increased throughput, reduced fuel expenditure but also savings in precious foreign exchange," the ministry said.
Earlier, highest electrification was 6,015 RKM during 2020-21.
Earlier, highest electrification was 6,015 RKM during 2020-21.
As on October 31, out of 65,141 RKM of broad gauge (BG) network of Indian Railways (including KRCL), 53,470 BG RKM have been electrified, which is 82.08 per cent of the total BG network.
As on October 31, out of 65,141 RKM of broad gauge (BG) network of Indian Railways (including KRCL), 53,470 BG RKM have been electrified, which is 82.08 per cent of the total BG network.
The Indian Railways uses 25 kV 50 Hz AC traction on all its electrified tracks. Railway electrification in India began with the first electric train, between Chhatrapati Shivaji Terminus and Kurla on the Harbour Line, on February 3, 1925, on the Great Indian Peninsula Railway (GIPR) at 1,500 V Dt
The Indian Railways uses 25 kV 50 Hz AC traction on all its electrified tracks. Railway electrification in India began with the first electric train, between Chhatrapati Shivaji Terminus and Kurla on the Harbour Line, on February 3, 1925, on the Great Indian Peninsula Railway (GIPR) at 1,500 V Dt