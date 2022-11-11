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Home / News / India /  Indian Railways cancelled 223 trains fully or partially today. Full list

Indian Railways cancelled 223 trains fully or partially today. Full list

1 min read . 09:20 AM ISTLivemint
Indian Railways

  • Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions

Indian Railways on Friday cancelled 193 trains with 163 of them being fully canclled while the remaining thirty of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions.

Indian Railways on Friday cancelled 193 trains with 163 of them being fully canclled while the remaining thirty of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions.

List of trains cancelled fully by Indian Railways on 11 November:

List of trains cancelled fully by Indian Railways on 11 November:

Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart Time
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		PSPC17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:35
01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC15:20
01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC17:55
01620 SMQ-DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC01:55
01623 DLI-SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC19:00
01811 LAR-JHS UR EXP SPL
 LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)		PSPC18:00
01812 JHS-LAR UR EXP SPL
 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR)		PSPC07:45
01820 LAR-BINA UR EXP SPL
 LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)		PSPC10:15
01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
 GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)		PSPC08:20
01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)		PSPC18:00
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		PSPC22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		PSPC04:22
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC18:20
03343 GMO-CPU PASS SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)		PSPC05:30
03344 CPU-GMO PASS SPL
 CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC07:25
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		PSPC07:05
04019 DELHI-SHAMLI SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC04:35
04020 SHAMLI-DELHI SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC09:55
04169 JUC-FZR MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC14:35
04170 FZR-JUC MEXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC06:15
04597 HSX-JUC EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC11:50
04598 JUC-HSX EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		PSPC10:00
04601 PTK-JDNX PASSANGER
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		PSPC07:10
04634 JUC-FZR MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC04:50
04647 PTK-BJPL EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC16:25
05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL
 RAXAUL JN (RXL) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC10:20
05253 MFP-PPTA MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - PATLIPUTRA (PPTA)		PSPC08:05
05254 PPTA-MFP MEMU PASS SPL
 PATLIPUTRA (PPTA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC20:00
05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC12:15
05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC09:45
05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC15:35
05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC03:00
05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC08:35
05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC16:20
05265 DBG-PPTA MEMU PASS SPL
 DARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA)		PSPC11:55
05266 PPTA-DBG MEMU PASS SPL
 PATLIPUTRA (PPTA) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC11:30
05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC18:35
05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC04:50
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		PSPC21:10
05505 SPJ-MFP MEMU PASS SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC16:35
05506 MFP-SPJ MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		PSPC18:25
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC16:20
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC08:25
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC14:45
05595 SPJ-MFP DEMU PASS SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC04:45
05596 MFP - SPJ DEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		PSPC12:25
06581 SBC-CPT PAS SPL
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - CHANNAPATNA (CPT)		PSPC09:00
06582 CPT-SBC PAS SPL
 CHANNAPATNA (CPT) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC16:50
06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL
 BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ)		PSPC10:20
06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL
 KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA)		PSPC17:50
06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL
 KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW)		PSPC06:00
06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL
 BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE)		PSPC13:45
06663 MDU-SCT EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)		PSPC11:30
06664 SCT-MDU EXP SPL
 SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)		PSPC11:50
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)		PSPC09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)		PSPC13:40
06965 JUC-FZR MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC08:50
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		PSPC11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC15:05
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		PSPC07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		PSPC17:50
08263 TIG-BSP PAS SPL
 TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC09:30
08264 BSP-TIG SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG)		PSPC06:50
08277 TIG-R PASS SPL
 TITLAGARH (TIG) - RAIPUR JN (R)		PSPC19:50
08278 R-TIG PASS SPL
 RAIPUR JN (R) - TITLAGARH (TIG)		PSPC02:00
08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD)		PSPC06:45
08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL
 JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP)		PSPC09:45
08733 KRBA BSP MEMU SPL
 KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC13:35
08734 BSP KRBA MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA)		PSPC09:35
08737 RIG-BSP MEMU SPL
 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)		PSPC10:40
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC05:20
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC15:45
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		MEX01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		MEX19:00
11271 VINDHYACHAL EXP
 ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)		MEX16:20
11272 VINDHYACHAL EXP
 BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)		MEX18:20
11305 SUR-GDG EXP
 SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)		MEX11:50
11306 GDG-SUR EXP
 GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)		MEX02:45
11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
 JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)		MEX15:15
11652 SGRL-MML INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)		MEX04:40
12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS
 HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)		SUF09:40
12870 HWH-CSMT SF WEEKLY EXP
 HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)		SUF14:35
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)		MEX06:00
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)		MEX15:00
13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)		MEX14:10
13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
 SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)		MEX05:00
14203 BSB LKO INTERCITY
 VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)		MEX17:50
14204 LKO BSB INTERCITY
 LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)		MEX07:00
14213 BSB-GD INTERCITY
 VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)		MEX14:00
14214 BSB-GD INTERCITY
 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		MEX05:15
15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP
 PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		MEX17:10
15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)		MEX04:20
15515 RXL-DNR EXPRESS
 RAXAUL JN (RXL) - DANAPUR (DNR)		MEX06:00
15516 DNR-RXL EXPRESS
 DANAPUR (DNR) - RAXAUL JN (RXL)		MEX14:30
18009 SRC-AII WEEKLY EXP
 SANTRAGACHI JN (SRC) - AJMER JN (AII)		MEX13:00
18109 TATA ITR EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)		MEX09:10
18110 ITR TATA EXP
 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)		MEX00:05
18113 TATA BSP EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP)		MEX19:45
18114 BSP TATA EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA)		MEX18:50
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)		MEX10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)		MEX22:30
18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL
 SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA)		MEX06:05
18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL
 RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP)		MEX13:25
18614 CPU RNC EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)		MEX08:10
18631 RNC CPU EXP
 RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)		MEX09:45
20411 DLI-SRE SUF EXP
 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)		SUF09:40
20412 SRE-DLI SUF EXP
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		SUF19:15
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		JSH11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		JSH15:20
22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
 BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)		SUF17:55
22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
 DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)		SUF05:30
22843 BSP PNBE SF EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - PATNA JN (PNBE)		SUF20:30
22867 DURG NZM SF HUMSAFAR EXP
 DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)		SUF11:10
32411 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB14:12
32412 BRPA - SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)		SUB15:23
32413 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB20:42
32414 BRPA-SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)		SUB22:50
36011 HWH-BRPA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB09:40
36012 BRPA-HWH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)		SUB05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB07:07
36081 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB05:45
36082 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:06
36085 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB16:25
36086 MSAE HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB18:25
36087 HWH-MSAELOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB19:27
36088 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB22:06
36811 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		SUB04:00
36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		SUB02:58
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		SUB19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		SUB21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		SUB06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB07:25
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart Time
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		PSPC17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:35
01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC15:20
01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC17:55
01620 SMQ-DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC01:55
01623 DLI-SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC19:00
01811 LAR-JHS UR EXP SPL
 LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)		PSPC18:00
01812 JHS-LAR UR EXP SPL
 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR)		PSPC07:45
01820 LAR-BINA UR EXP SPL
 LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)		PSPC10:15
01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
 GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)		PSPC08:20
01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
 BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)		PSPC18:00
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		PSPC22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		PSPC04:22
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC18:20
03343 GMO-CPU PASS SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)		PSPC05:30
03344 CPU-GMO PASS SPL
 CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC07:25
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		PSPC07:05
04019 DELHI-SHAMLI SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC04:35
04020 SHAMLI-DELHI SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC09:55
04169 JUC-FZR MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC14:35
04170 FZR-JUC MEXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC06:15
04597 HSX-JUC EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC11:50
04598 JUC-HSX EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		PSPC10:00
04601 PTK-JDNX PASSANGER
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		PSPC07:10
04634 JUC-FZR MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC04:50
04647 PTK-BJPL EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC16:25
05218 RXL-DBG DEMU SPECIAL
 RAXAUL JN (RXL) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC10:20
05253 MFP-PPTA MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - PATLIPUTRA (PPTA)		PSPC08:05
05254 PPTA-MFP MEMU PASS SPL
 PATLIPUTRA (PPTA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC20:00
05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC12:15
05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC09:45
05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC15:35
05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC03:00
05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC08:35
05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC16:20
05265 DBG-PPTA MEMU PASS SPL
 DARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA)		PSPC11:55
05266 PPTA-DBG MEMU PASS SPL
 PATLIPUTRA (PPTA) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC11:30
05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC18:35
05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC04:50
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		PSPC21:10
05505 SPJ-MFP MEMU PASS SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC16:35
05506 MFP-SPJ MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		PSPC18:25
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC16:20
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC08:25
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC14:45
05595 SPJ-MFP DEMU PASS SPL
 SAMASTIPUR JN (SPJ) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC04:45
05596 MFP - SPJ DEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - SAMASTIPUR JN (SPJ)		PSPC12:25
06581 SBC-CPT PAS SPL
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - CHANNAPATNA (CPT)		PSPC09:00
06582 CPT-SBC PAS SPL
 CHANNAPATNA (CPT) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC16:50
06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL
 BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ)		PSPC10:20
06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL
 KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA)		PSPC17:50
06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL
 KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW)		PSPC06:00
06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL
 BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE)		PSPC13:45
06663 MDU-SCT EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT)		PSPC11:30
06664 SCT-MDU EXP SPL
 SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU)		PSPC11:50
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)		PSPC09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)		PSPC13:40
06965 JUC-FZR MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC08:50
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		PSPC11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC15:05
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		PSPC07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		PSPC17:50
08263 TIG-BSP PAS SPL
 TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC09:30
08264 BSP-TIG SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG)		PSPC06:50
08277 TIG-R PASS SPL
 TITLAGARH (TIG) - RAIPUR JN (R)		PSPC19:50
08278 R-TIG PASS SPL
 RAIPUR JN (R) - TITLAGARH (TIG)		PSPC02:00
08317 SBP-JNRD PASS SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - JUNAGARH ROAD (JNRD)		PSPC06:45
08318 JNRD-SBP PASSENGER SPL
 JUNAGARH ROAD (JNRD) - SAMBALPUR (SBP)		PSPC09:45
08733 KRBA BSP MEMU SPL
 KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC13:35
08734 BSP KRBA MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA)		PSPC09:35
08737 RIG-BSP MEMU SPL
 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)		PSPC10:40
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC05:20
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC15:45
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		MEX01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		MEX19:00
11271 VINDHYACHAL EXP
 ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)		MEX16:20
11272 VINDHYACHAL EXP
 BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)		MEX18:20
11305 SUR-GDG EXP
 SOLAPUR JN (SUR) - GADAG JN (GDG)		MEX11:50
11306 GDG-SUR EXP
 GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)		MEX02:45
11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
 JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)		MEX15:15
11652 SGRL-MML INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)		MEX04:40
12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS
 HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT)		SUF09:40
12870 HWH-CSMT SF WEEKLY EXP
 HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)		SUF14:35
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)		MEX06:00
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)		MEX15:00
13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)		MEX14:10
13344 SKTN-BSB INTERCITY EXP
 SHAKTINAGAR (SKTN) - VARANASI (BSB)		MEX05:00
14203 BSB LKO INTERCITY
 VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)		MEX17:50
14204 LKO BSB INTERCITY
 LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)		MEX07:00
14213 BSB-GD INTERCITY
 VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)		MEX14:00
14214 BSB-GD INTERCITY
 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		MEX05:15
15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP
 PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		MEX17:10
15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)		MEX04:20
15515 RXL-DNR EXPRESS
 RAXAUL JN (RXL) - DANAPUR (DNR)		MEX06:00
15516 DNR-RXL EXPRESS
 DANAPUR (DNR) - RAXAUL JN (RXL)		MEX14:30
18009 SRC-AII WEEKLY EXP
 SANTRAGACHI JN (SRC) - AJMER JN (AII)		MEX13:00
18109 TATA ITR EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)		MEX09:10
18110 ITR TATA EXP
 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)		MEX00:05
18113 TATA BSP EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP)		MEX19:45
18114 BSP TATA EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA)		MEX18:50
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)		MEX10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)		MEX22:30
18301 SBP-RGDA EXPRESS SPL
 SAMBALPUR (SBP) - RAYAGADA (RGDA)		MEX06:05
18302 RGDA-SBP EXPRESS SPL
 RAYAGADA (RGDA) - SAMBALPUR (SBP)		MEX13:25
18614 CPU RNC EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)		MEX08:10
18631 RNC CPU EXP
 RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)		MEX09:45
20411 DLI-SRE SUF EXP
 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)		SUF09:40
20412 SRE-DLI SUF EXP
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		SUF19:15
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		JSH11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		JSH15:20
22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
 BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)		SUF17:55
22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
 DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)		SUF05:30
22843 BSP PNBE SF EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - PATNA JN (PNBE)		SUF20:30
22867 DURG NZM SF HUMSAFAR EXP
 DURG (DURG) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)		SUF11:10
32411 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB14:12
32412 BRPA - SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)		SUB15:23
32413 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB20:42
32414 BRPA-SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)		SUB22:50
36011 HWH-BRPA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB09:40
36012 BRPA-HWH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)		SUB05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB07:07
36081 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB05:45
36082 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:06
36085 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB16:25
36086 MSAE HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB18:25
36087 HWH-MSAELOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB19:27
36088 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB22:06
36811 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		SUB04:00
36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		SUB02:58
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		SUB19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		SUB21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		SUB06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB07:25

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 11 November:30 Source Changed trains

 

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 11 November:30 Source Changed trains

 

Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Source
Sch. Time
01675 MFP-ANVT SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		TOD23:45MUZAFFARPUR JN [MFP]
SONPUR JN [SEE]		SONPUR JN [SEE]
12-Nov-2022 01:06
01765 SBC-WFD UR MEMU EXPRESS
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - WHITEFIELD (WFD)		PSPC09:20KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
BANGALORE CANT [BNC]		BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 09:33
02101 CSMT-MMR SPL
 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)		TOD15:45CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]		DADAR [DR]
11-Nov-2022 16:00
03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)		PSPC15:15VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]		BUXAR [BXR]
11-Nov-2022 19:15
03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)		PSPC16:35NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]		DHANBAD JN [DHN]
11-Nov-2022 17:25
03676 JAJ - ASN MEMU PGR SPL
 JHAJHA (JAJ) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC13:20JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]		JASIDIH JN. [JSME]
11-Nov-2022 14:10
04368 HSR-RE EXP SPL
 HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)		PSPC14:30HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]		SADULPUR JN [SDLP]
11-Nov-2022 16:30
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC05:00JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 05:45
04402 SREL-DLI DMU EXP SPL
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		PSPC13:25SAHARANPUR [SRE]
SHAMLI [SMQL]		SHAMLI [SMQL]
11-Nov-2022 15:04
06257 SBC-MYS MEMU
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - MYSORE JN (MYS)		PSPC09:40KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
NAYANDAHALLI [NYH]		NAYANDAHALLI [NYH]
11-Nov-2022 09:54
06561 SBC-BWT MEMU
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - BANGARAPET (BWT)		PSPC09:50KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
BANGALORE CANT [BNC]		BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 10:01
06571 SBC-TK MEMU
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - TUMKUR (TK)		PSPC09:20KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
YASVANTPUR JN [YPR]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 09:33
06583 SBC-HAS DEMU
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - HASSAN (HAS)		PSPC09:55KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
YASVANTPUR JN [YPR]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 10:10
06979 JJJ-JUC MEXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC17:50JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 18:35
07756 BZA-DKJ PUSH PULL
 VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)		PSPC18:20VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]		KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 20:33
07979 BZA-BDCR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)		PSPC07:50VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]		KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 10:17
08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		PSPC06:00KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]		DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 07:09
08745 GAD- R MEMU SPL
 GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)		PSPC06:30GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 06:50
12211 ANVT GARIBRATH
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		GBR15:15MUZAFFARPUR JN [MFP]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
11-Nov-2022 16:35
12619 MATSYAGANDHA EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)		SUF15:20LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]		PANVEL [PNVL]
11-Nov-2022 16:33
13207 JSME - PNBE EXPRESS
 JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE)		MEX16:25JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]		JHAJHA [JAJ]
11-Nov-2022 17:35
13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)		MEX23:05MUZAFFARPUR JN [MFP]
NARAYNPUR ANANT [NRPA]		NARAYNPUR ANANT [NRPA]
11-Nov-2022 23:17
15075 TRIVENI EXPRESS
 SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU)		MEX15:45SHAKTINAGAR [SKTN]
CHOPAN [CPU]		CHOPAN [CPU]
11-Nov-2022 18:30
16128 GUV CHENNAI EXP
 GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS)		MEX23:15GURUVAYUR [GUV]
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]		THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
12-Nov-2022 05:28
16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)		MEX11:40LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]		PANVEL [PNVL]
11-Nov-2022 12:55
16868 MDU-VM EXPRESS
 MADURAI JN (MDU) - VILLUPURAM JN (VM)		MEX04:05MADURAI JN [MDU]
DINDIGUL JN [DG]		DINDIGUL JN [DG]
11-Nov-2022 05:17
18006 JDB-HWH SAMBALESWARI EXP
 JAGDALPUR (JDB) - HOWRAH JN (HWH)		MEX05:00JAGDALPUR [JDB]
SAMBALPUR [SBP]		SAMBALPUR [SBP]
11-Nov-2022 17:40
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)		MEX18:05GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 18:23
18513 KRDL-VSKP EXP
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		MEX15:00KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]		DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 16:07
22862 KBJ-TIG-HWH ISPAT EXP
 KANTABANJI (KBJ) - HOWRAH JN (HWH)		    
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Source
Sch. Time
01675 MFP-ANVT SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		TOD23:45MUZAFFARPUR JN [MFP]
SONPUR JN [SEE]		SONPUR JN [SEE]
12-Nov-2022 01:06
01765 SBC-WFD UR MEMU EXPRESS
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - WHITEFIELD (WFD)		PSPC09:20KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
BANGALORE CANT [BNC]		BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 09:33
02101 CSMT-MMR SPL
 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)		TOD15:45CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]		DADAR [DR]
11-Nov-2022 16:00
03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)		PSPC15:15VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]		BUXAR [BXR]
11-Nov-2022 19:15
03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)		PSPC16:35NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]		DHANBAD JN [DHN]
11-Nov-2022 17:25
03676 JAJ - ASN MEMU PGR SPL
 JHAJHA (JAJ) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC13:20JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]		JASIDIH JN. [JSME]
11-Nov-2022 14:10
04368 HSR-RE EXP SPL
 HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)		PSPC14:30HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]		SADULPUR JN [SDLP]
11-Nov-2022 16:30
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC05:00JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 05:45
04402 SREL-DLI DMU EXP SPL
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		PSPC13:25SAHARANPUR [SRE]
SHAMLI [SMQL]		SHAMLI [SMQL]
11-Nov-2022 15:04
06257 SBC-MYS MEMU
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - MYSORE JN (MYS)		PSPC09:40KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
NAYANDAHALLI [NYH]		NAYANDAHALLI [NYH]
11-Nov-2022 09:54
06561 SBC-BWT MEMU
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - BANGARAPET (BWT)		PSPC09:50KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
BANGALORE CANT [BNC]		BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 10:01
06571 SBC-TK MEMU
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - TUMKUR (TK)		PSPC09:20KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
YASVANTPUR JN [YPR]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 09:33
06583 SBC-HAS DEMU
 KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) - HASSAN (HAS)		PSPC09:55KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]
YASVANTPUR JN [YPR]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 10:10
06979 JJJ-JUC MEXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC17:50JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 18:35
07756 BZA-DKJ PUSH PULL
 VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)		PSPC18:20VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]		KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 20:33
07979 BZA-BDCR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)		PSPC07:50VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]		KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 10:17
08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		PSPC06:00KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]		DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 07:09
08745 GAD- R MEMU SPL
 GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)		PSPC06:30GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 06:50
12211 ANVT GARIBRATH
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		GBR15:15MUZAFFARPUR JN [MFP]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
11-Nov-2022 16:35
12619 MATSYAGANDHA EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)		SUF15:20LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]		PANVEL [PNVL]
11-Nov-2022 16:33
13207 JSME - PNBE EXPRESS
 JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE)		MEX16:25JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]		JHAJHA [JAJ]
11-Nov-2022 17:35
13420 MFP-BGP JANASEWA EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - BHAGALPUR (BGP)		MEX23:05MUZAFFARPUR JN [MFP]
NARAYNPUR ANANT [NRPA]		NARAYNPUR ANANT [NRPA]
11-Nov-2022 23:17
15075 TRIVENI EXPRESS
 SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU)		MEX15:45SHAKTINAGAR [SKTN]
CHOPAN [CPU]		CHOPAN [CPU]
11-Nov-2022 18:30
16128 GUV CHENNAI EXP
 GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS)		MEX23:15GURUVAYUR [GUV]
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]		THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
12-Nov-2022 05:28
16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)		MEX11:40LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]		PANVEL [PNVL]
11-Nov-2022 12:55
16868 MDU-VM EXPRESS
 MADURAI JN (MDU) - VILLUPURAM JN (VM)		MEX04:05MADURAI JN [MDU]
DINDIGUL JN [DG]		DINDIGUL JN [DG]
11-Nov-2022 05:17
18006 JDB-HWH SAMBALESWARI EXP
 JAGDALPUR (JDB) - HOWRAH JN (HWH)		MEX05:00JAGDALPUR [JDB]
SAMBALPUR [SBP]		SAMBALPUR [SBP]
11-Nov-2022 17:40
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)		MEX18:05GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 18:23
18513 KRDL-VSKP EXP
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		MEX15:00KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]		DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 16:07
22862 KBJ-TIG-HWH ISPAT EXP
 KANTABANJI (KBJ) - HOWRAH JN (HWH)		    

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 11 November:Short Terminating trains

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 11 November:Short Terminating trains

Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Dstn.
Sch. Time
02102 MMR-CSMT SPL
 MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)		TOD08:45DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]		DADAR [DR]
11-Nov-2022 13:03
03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)		PSPC05:45BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]		BUXAR [BXR]
11-Nov-2022 08:52
03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
 SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC13:40DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]		DHANBAD JN [DHN]
11-Nov-2022 14:52
03675 ASN-JAJ PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - JHAJHA (JAJ)		PSPC09:35JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]		JASIDIH JN. [JSME]
11-Nov-2022 11:42
04351 DLI-HSR EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)		PSPC05:00SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]		SADULPUR JN [SDLP]
11-Nov-2022 11:40
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC17:05N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 18:50
04401 DLI-SRE DMU EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)		PSPC07:45SHAMLI [SMQL]
SAHARANPUR [SRE]		SHAMLI [SMQL]
11-Nov-2022 10:40
06256 MYS-SBC MEMU
 MYSORE JN (MYS) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC06:10NAYANDAHALLI [NYH]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		NAYANDAHALLI [NYH]
11-Nov-2022 08:45
06264 MKM-SBC MEMU
 MARIKUPPAM (MKM) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC06:30BANGALORE CANT [BNC]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 08:32
06266 HUP-YPR MEMU
 HINDUPUR (HUP) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC06:30YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 08:50
06274 ASK-SBC PAS SPL
 ARSIKERE JN (ASK) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC05:15YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 08:38
06292 KPN-SBC MEMU
 KUPPAM (KPN) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC06:45BANGALORE CANT [BNC]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 09:03
06978 JUC -JJJ MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC06:30N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 08:02
07278 BDCR-BZA
 BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC13:45KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]		KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 15:54
07755 DKJ-BZA PUSH PULL
 DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC09:00KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]		KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 09:18
08210 BSP-GAD PASSENGER
 BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC07:30KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 09:55
08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)		PSPC06:45DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]		DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 19:04
08746 R-GAD MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC13:50KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 19:05
12620 MATSYAGANDA EXP
 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)		SUF14:20PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]		PANVEL [PNVL]
12-Nov-2022 05:11
13208 PNBE-JSME EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - JASIDIH JN. (JSME)		MEX08:55JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]		JHAJHA [JAJ]
11-Nov-2022 15:03
13350 PNBE-SGRL EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)		MEX19:30RENUKUT [RNQ]
SINGRAULI [SGRL]		RENUKUT [RNQ]
12-Nov-2022 03:15
13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		MEX14:05NARAYNPUR ANANT [NRPA]
MUZAFFARPUR JN [MFP]		NARAYNPUR ANANT [NRPA]
11-Nov-2022 20:23
15074 TRIVENI EXP
 TANAKPUR (TPU) - SINGRAULI (SGRL)		MEX08:35CHOPAN [CPU]
SINGRAULI [SGRL]		CHOPAN [CPU]
12-Nov-2022 05:50
16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
 CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)		MEX09:00THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
GURUVAYUR [GUV]		THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
11-Nov-2022 23:17
16159 MS-MAQ EXPRESS
 CHENNAI EGMORE (MS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)		MEX23:15KOZHIKKODE [CLT]
MANGALORE CENTRAL [MAQ]		KOZHIKKODE [CLT]
12-Nov-2022 15:00
16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)		MEX09:15PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]		PANVEL [PNVL]
12-Nov-2022 15:00
16550 KQZ-SBC UR DEMU EXP
 KOLAR (KQZ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		MEX06:15YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 09:17
17202 SC-GNT GOLCONDA EXP
 SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)		MEX12:30MADHIRA [MDR]
GUNTUR JN [GNT]		MADHIRA [MDR]
11-Nov-2022 17:35
18514 VSKP-KRDL EXP
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)		MEX21:20DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]		DANTE WARA [DWZ]
12-Nov-2022 07:14
22861 HWH-TIG-KBJ ISPAT EXP
 HOWRAH JN (HWH) - KANTABANJI (KBJ)		SUF06:35BALANGIR [BLGR]
KANTABANJI [KBJ]		BALANGIR [BLGR]
11-Nov-2022 18:12
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Dstn.
Sch. Time
02102 MMR-CSMT SPL
 MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)		TOD08:45DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]		DADAR [DR]
11-Nov-2022 13:03
03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)		PSPC05:45BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]		BUXAR [BXR]
11-Nov-2022 08:52
03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
 SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC13:40DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]		DHANBAD JN [DHN]
11-Nov-2022 14:52
03675 ASN-JAJ PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - JHAJHA (JAJ)		PSPC09:35JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]		JASIDIH JN. [JSME]
11-Nov-2022 11:42
04351 DLI-HSR EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)		PSPC05:00SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]		SADULPUR JN [SDLP]
11-Nov-2022 11:40
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC17:05N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 18:50
04401 DLI-SRE DMU EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)		PSPC07:45SHAMLI [SMQL]
SAHARANPUR [SRE]		SHAMLI [SMQL]
11-Nov-2022 10:40
06256 MYS-SBC MEMU
 MYSORE JN (MYS) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC06:10NAYANDAHALLI [NYH]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		NAYANDAHALLI [NYH]
11-Nov-2022 08:45
06264 MKM-SBC MEMU
 MARIKUPPAM (MKM) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC06:30BANGALORE CANT [BNC]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 08:32
06266 HUP-YPR MEMU
 HINDUPUR (HUP) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC06:30YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 08:50
06274 ASK-SBC PAS SPL
 ARSIKERE JN (ASK) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC05:15YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 08:38
06292 KPN-SBC MEMU
 KUPPAM (KPN) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		PSPC06:45BANGALORE CANT [BNC]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		BANGALORE CANT [BNC]
11-Nov-2022 09:03
06978 JUC -JJJ MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC06:30N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
11-Nov-2022 08:02
07278 BDCR-BZA
 BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC13:45KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]		KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 15:54
07755 DKJ-BZA PUSH PULL
 DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC09:00KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]		KHAMMAM [KMT]
11-Nov-2022 09:18
08210 BSP-GAD PASSENGER
 BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC07:30KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 09:55
08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)		PSPC06:45DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]		DANTE WARA [DWZ]
11-Nov-2022 19:04
08746 R-GAD MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC13:50KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
11-Nov-2022 19:05
12620 MATSYAGANDA EXP
 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)		SUF14:20PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]		PANVEL [PNVL]
12-Nov-2022 05:11
13208 PNBE-JSME EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - JASIDIH JN. (JSME)		MEX08:55JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]		JHAJHA [JAJ]
11-Nov-2022 15:03
13350 PNBE-SGRL EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)		MEX19:30RENUKUT [RNQ]
SINGRAULI [SGRL]		RENUKUT [RNQ]
12-Nov-2022 03:15
13419 BGP-MFP JANASEWA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		MEX14:05NARAYNPUR ANANT [NRPA]
MUZAFFARPUR JN [MFP]		NARAYNPUR ANANT [NRPA]
11-Nov-2022 20:23
15074 TRIVENI EXP
 TANAKPUR (TPU) - SINGRAULI (SGRL)		MEX08:35CHOPAN [CPU]
SINGRAULI [SGRL]		CHOPAN [CPU]
12-Nov-2022 05:50
16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
 CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)		MEX09:00THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
GURUVAYUR [GUV]		THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
11-Nov-2022 23:17
16159 MS-MAQ EXPRESS
 CHENNAI EGMORE (MS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)		MEX23:15KOZHIKKODE [CLT]
MANGALORE CENTRAL [MAQ]		KOZHIKKODE [CLT]
12-Nov-2022 15:00
16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)		MEX09:15PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]		PANVEL [PNVL]
12-Nov-2022 15:00
16550 KQZ-SBC UR DEMU EXP
 KOLAR (KQZ) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC)		MEX06:15YASVANTPUR JN [YPR]
KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) [SBC]		YASVANTPUR JN [YPR]
11-Nov-2022 09:17
17202 SC-GNT GOLCONDA EXP
 SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)		MEX12:30MADHIRA [MDR]
GUNTUR JN [GNT]		MADHIRA [MDR]
11-Nov-2022 17:35
18514 VSKP-KRDL EXP
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)		MEX21:20DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]		DANTE WARA [DWZ]
12-Nov-2022 07:14
22861 HWH-TIG-KBJ ISPAT EXP
 HOWRAH JN (HWH) - KANTABANJI (KBJ)		SUF06:35BALANGIR [BLGR]
KANTABANJI [KBJ]		BALANGIR [BLGR]
11-Nov-2022 18:12

Meanwhile, the railways has achieved 1,223 route km of electrification in the 2022-23 financial year till October 2022, as compared to 895 RKMs during the corresponding period of FY 2021-22, the ministry said in a statement on Thursday.

Meanwhile, the railways has achieved 1,223 route km of electrification in the 2022-23 financial year till October 2022, as compared to 895 RKMs during the corresponding period of FY 2021-22, the ministry said in a statement on Thursday.

This is 36.64 per cent more than the previous year figures of the corresponding period.

This is 36.64 per cent more than the previous year figures of the corresponding period.

"The Indian Railways has embarked upon an ambitious plan of electrification of its complete Broad Gauge network which would not only result in a better fuel energy usage resulting in increased throughput, reduced fuel expenditure but also savings in precious foreign exchange," the ministry said.

"The Indian Railways has embarked upon an ambitious plan of electrification of its complete Broad Gauge network which would not only result in a better fuel energy usage resulting in increased throughput, reduced fuel expenditure but also savings in precious foreign exchange," the ministry said.

Earlier, highest electrification was 6,015 RKM during 2020-21.

Earlier, highest electrification was 6,015 RKM during 2020-21.

As on October 31, out of 65,141 RKM of broad gauge (BG) network of Indian Railways (including KRCL), 53,470 BG RKM have been electrified, which is 82.08 per cent of the total BG network.

As on October 31, out of 65,141 RKM of broad gauge (BG) network of Indian Railways (including KRCL), 53,470 BG RKM have been electrified, which is 82.08 per cent of the total BG network.

The Indian Railways uses 25 kV 50 Hz AC traction on all its electrified tracks. Railway electrification in India began with the first electric train, between Chhatrapati Shivaji Terminus and Kurla on the Harbour Line, on February 3, 1925, on the Great Indian Peninsula Railway (GIPR) at 1,500 V Dt

The Indian Railways uses 25 kV 50 Hz AC traction on all its electrified tracks. Railway electrification in India began with the first electric train, between Chhatrapati Shivaji Terminus and Kurla on the Harbour Line, on February 3, 1925, on the Great Indian Peninsula Railway (GIPR) at 1,500 V Dt

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