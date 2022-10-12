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Home / News / India /  Indian Railways cancels 128 trains today on these routes. Check full list

Indian Railways cancels 128 trains today on these routes. Check full list

Indian Railways cancels several trains operating on its network due to several reasons.
7 min read . 09:22 AM ISTLivemint

  • Trains cancelled on 12 October: Indian Railways cancels several trains operating on its network due to several reasons.

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Indian Railways on Wednesday cancelled around 128 across several zones due to various reasons which include repair, maintenance, and also due to natural reasons. 

Indian Railways on Wednesday cancelled around 128 across several zones due to various reasons which include repair, maintenance, and also due to natural reasons. 

Full list of trains cancelled by Indian Railway on 12 October:

00113 BIRD-SGTY PCET SPL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) PEXP

Full list of trains cancelled by Indian Railway on 12 October:

00113 BIRD-SGTY PCET SPL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) PEXP

01535 PUNE-PLLD DMU SPL

01535 PUNE-PLLD DMU SPL

PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)

PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)

01536 PLLD-PUNE SPECIAL

01536 PLLD-PUNE SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)

PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)

01537 LNN-PLLD SPECIAL

01537 LNN-PLLD SPECIAL

LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)

LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)

01538 PLLD-LNN SPECIAL

01538 PLLD-LNN SPECIAL

PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)

PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)

01539 PUNE STR DMU

01539 PUNE STR DMU

PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)

PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)

01540 STR-PUNE DMU

01540 STR-PUNE DMU

SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)

SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)

01605 PTK-JMKR EXP SPL

01605 PTK-JMKR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)

01606 PTK-JMKR EXP SPL

01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC

01607 PTK-JDNX SPL

01607 PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC

01608 BJPL-PTK EXP SPL

01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC

01609 PTK-BJPL XPRES SPL

01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC

01610 BJPL-PTK SPL

01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC

01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC

BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC

01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP

01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP

DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC

DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC

01922 VGLB-PUNE SUMMER SPL EXP

01922 VGLB-PUNE SUMMER SPL EXP

VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - PUNE JN (PUNE) TOD

VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - PUNE JN (PUNE) TOD

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC

ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC

04494 ANVT-LKO SPL

04494 ANVT-LKO SPL

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LKO) TOD

ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LKO) TOD

04551 BTI-FKA EXP SPL

04551 BTI-FKA EXP SPL

BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)

BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)

04552 FKA-BTI MEXP SPL

04552 FKA-BTI MEXP SPL

FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)

FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)

04601 PTK-JDNX PASSANGER

04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC

04602 JDNX-PTK PASSNGER

04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC

04647 PTK-BJPL EXP SPL

04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC

04648 BJPL-PTK EXP SPL

04648 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC

04685 PTK-BJPL EXPSPL

04685 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC

04686 JDNX-PTK PASSNGER

04686 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC

04699 PTK-BJPL EXPSPL

04699 PTK-BJPL EXPSPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC

04700 BJPL-PTK EXPSPL

04700 BJPL-PTK EXPSPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC

05031 GKP-GD UN-RESERVED

05031 GKP-GD UN-RESERVED

GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC

GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC

05032 GD-GKP UN-RESERVED

05032 GD-GKP UN-RESERVED

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)

05091 GD-STP SPL

05091 GD-STP SPL

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC

05092 STP-GD SPECIAL

05092 STP-GD SPECIAL

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC

05334 MB-RMR EXP

05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC

05363 MB-KGM SPL EXP

05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC

05366 RMR-MB SPL EXP

05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC

05453 GD-STP UN-RESERVED

05453 GD-STP UN-RESERVED

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC

GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC

05454 STP-GD UN-RESERVED

05454 STP-GD UN-RESERVED

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC

SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC

05459 STP-SPN UR SPL

05459 STP-SPN UR SPL

SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC

SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC

05460 SPN-STP UR SPL

05460 SPN-STP UR SPL

SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC

SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC

05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC

06635 STA-MKP MEMU SPL

06635 STA-MKP MEMU SPL

SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC

SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC

06637 STA-MKP PASS MEMU

06637 STA-MKP PASS MEMU

SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC

SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC

06663 MDU-SCT EXP SPL

06663 MDU-SCT EXP SPL

MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC

MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC

06664 SCT-MDU EXP SPL

06664 SCT-MDU EXP SPL

SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC

SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC

07795 SC-MOB DEMU

07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC

09108 EKNR - PRTN SPECIAL

09108 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC

09109 PRTN - EKNR SPECIAL

09109 PRTN - EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC

09110 EKNR - PRTN SPECIAL

09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC

09113 PRTN - EKNR SPL

09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC

09131 ANAND - GDA MEMU SPECIAL

09131 ANAND - GDA MEMU SPECIAL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

09132 GODHRA ANND MEMU SPL

09132 GODHRA ANND MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC

09133 ANND-GODHRA MEMU SPECIAL

09133 ANND-GODHRA MEMU SPECIAL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

09134 GODHRA - ANND MEMU SPL

09134 GODHRA - ANND MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC

09282 GDA - BRC MEMU SPL

09282 GDA - BRC MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC

GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC

09317 BRC - DHD SPECIAL

09317 BRC - DHD SPECIAL

VADODARA JN (BRC) - DAHOD (DHD) PSPC

VADODARA JN (BRC) - DAHOD (DHD) PSPC

09319 BRC-DHD MEMU

09319 BRC-DHD MEMU

VADODARA JN (BRC) - DAHOD (DHD) PSPC

VADODARA JN (BRC) - DAHOD (DHD) PSPC

09320 DHD-BRC MEMU SPECIAL

09320 DHD-BRC MEMU SPECIAL

DAHOD (DHD) - VADODARA JN (BRC) PSPC

DAHOD (DHD) - VADODARA JN (BRC) PSPC

09349 ANND-GDA MEMU SPL

09349 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

09350 GDA-ANND MEMU SPL

09350 GDA-ANND MEMU SPL

DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND) PSPC

DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND) PSPC

09391 BRC - GDA MEMU SPL

09391 BRC - GDA MEMU SPL

VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA) PSPC

VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA) PSPC

09392 GDA - BRC MEMU SPL

09392 GDA - BRC MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC

GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC

09393 ANND-GDA MEMU SPL

09393 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

09394 GDA-ANND MEMU SPL

09394 GDA-ANND MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC

09395 ANND-GDA MEMU SPL

09395 ANND-GDA MEMU SPL

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC

09396 GDA-ANND MEMU SPL

09396 GDA-ANND MEMU SPL

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC

GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC

09483 MSH - PTN PASSENGER

09483 MSH - PTN PASSENGER

MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC

MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC

09484 PTN - MSH PASSENGER

09484 PTN - MSH PASSENGER

PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC

PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC

10101 RATNAGIRI- MADGAON

10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX

10102 MADGAON - RATNAGIRI

10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX

11039 MAHARASHTRA EXP

11039 MAHARASHTRA EXP

KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G) MEX

KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G) MEX

11040 MAHARASHTRA EXP

11040 MAHARASHTRA EXP

GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) MEX

GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) MEX

11041 DR-SNSI VIA DDCC

11041 DR-SNSI VIA DDCC

DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) MEX

DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) MEX

11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE

11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE

SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR) MEX

SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR) MEX

12113 PUNE-NGP GARIB RATH EXP

12113 PUNE-NGP GARIB RATH EXP

PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP) GBR

PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP) GBR

13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX

VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX

13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX

SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX

14203 BSB LKO INTERCITY

14203 BSB LKO INTERCITY

VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX

VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX

14204 LKO BSB INTERCITY

14204 LKO BSB INTERCITY

LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX

LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX

14213 BSB-GD INTERCITY

14213 BSB-GD INTERCITY

VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX

VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX

14214 BSB-GD INTERCITY

14214 BSB-GD INTERCITY

BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX

BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX

15069 GKP-ASH INTERCITY EXP

15069 GKP-ASH INTERCITY EXP

GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH) MEX

GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH) MEX

15082 GTNR-JEA EXPRESS

15082 GTNR-JEA EXPRESS

GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA) MEX

GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA) MEX

17228 GNT-DHNE

17228 GNT-DHNE

GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE) MEX

GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE) MEX

20927 PNU BHUJ SF EXP

20927 PNU BHUJ SF EXP

PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF

PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF

20928 BHUJ PNU SF EXP

20928 BHUJ PNU SF EXP

BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF

BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH

20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH

22483 JU GIMB EXP

22483 JU GIMB EXP

JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB) SUF

JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB) SUF

22959 JAMNAGAR INTERCITY

22959 JAMNAGAR INTERCITY

VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) SUF

VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) SUF

31411 SDAH -NH LOCAL

31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB

31414 NH - SDAH LOCAL

31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB

31423 SDAH - NH LOCAL

31423 SDAH - NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB

31432 NH-SDAH LOCAL

31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB

31711 NH - RHA LOCAL

31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB

31712 RHA-NH LOCAL

31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB

36033 HWH-CDAE LOCAL

36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB

36034 CDAE HWH LOCAL

36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37211 HWH-BDC LOCAL

37211 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB

37216 BDC-HWH LOCAL

37216 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37246 BDC-HWH LOCAL

37246 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37247 HWH-BDC LOCAL

37247 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB

37253 HWH-BDC LOCAL

37253 HWH-BDC LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB

HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB

37256 BDC-HWH LOCAL

37256 BDC-HWH LOCAL

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB

BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37305 ANDOLAN LOCAL

37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB

37306 SIU-HWH LOCAL

37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37307 HWH - HPL LOCAL

37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB

37308 HPL-HWH LOCAL

37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37319 HWH-TAK LOCAL

37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB

37327 HWH - TAK LOCAL

37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB

37330 TAK-HWH LOCAL

37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37338 TAK-HWH LOCAL

37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37343 HWH-TAK LOCAL

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HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB

37348 TAK-HWH LOCAL

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TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB

37411 SHE-TAK LOCAL

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SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB

37412 TAK-SHE LOCAL

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TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB

37415 SHE TAK LOCAL

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SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB

37416 TAK SHE LOCAL

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TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB

37731 BDC-MYM LOCAL

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BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB

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37732 MYM-BDC LOCAL

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MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB

MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB

37782 BWN-BDC LOCAL

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BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB

BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB

37783 BDC-BWN LOCAL

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BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB

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37785 BDC-BWN LOCAL

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BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB

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37786 BWN-BDC LOCAL

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BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB

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