Indian Railways cancels 128 trains today on these routes. Check full list

Indian Railways cancels 128 trains today on these routes. Check full list7 min read . 09:22 AM IST
- Trains cancelled on 12 October: Indian Railways cancels several trains operating on its network due to several reasons.
Indian Railways on Wednesday cancelled around 128 across several zones due to various reasons which include repair, maintenance, and also due to natural reasons.
Indian Railways on Wednesday cancelled around 128 across several zones due to various reasons which include repair, maintenance, and also due to natural reasons.
00113 BIRD-SGTY PCET SPL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) PEXP
00113 BIRD-SGTY PCET SPL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) PEXP
01535 PUNE-PLLD DMU SPL
01535 PUNE-PLLD DMU SPL
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD)
01536 PLLD-PUNE SPECIAL
01536 PLLD-PUNE SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE)
01537 LNN-PLLD SPECIAL
01537 LNN-PLLD SPECIAL
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD)
01538 PLLD-LNN SPECIAL
01538 PLLD-LNN SPECIAL
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN)
01539 PUNE STR DMU
01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
01540 STR-PUNE DMU
01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
01605 PTK-JMKR EXP SPL
01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
01606 PTK-JMKR EXP SPL
01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC
01607 PTK-JDNX SPL
01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC
01608 BJPL-PTK EXP SPL
01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC
01610 BJPL-PTK SPL
01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC
01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC
01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA) PSPC
01922 VGLB-PUNE SUMMER SPL EXP
01922 VGLB-PUNE SUMMER SPL EXP
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - PUNE JN (PUNE) TOD
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - PUNE JN (PUNE) TOD
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC
ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC
04494 ANVT-LKO SPL
04494 ANVT-LKO SPL
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LKO) TOD
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LKO) TOD
04551 BTI-FKA EXP SPL
04551 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
04552 FKA-BTI MEXP SPL
04552 FKA-BTI MEXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
04601 PTK-JDNX PASSANGER
04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC
04602 JDNX-PTK PASSNGER
04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC
04647 PTK-BJPL EXP SPL
04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC
04648 BJPL-PTK EXP SPL
04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC
04685 PTK-BJPL EXPSPL
04685 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC
04686 JDNX-PTK PASSNGER
04686 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC
04699 PTK-BJPL EXPSPL
04699 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC
04700 BJPL-PTK EXPSPL
04700 BJPL-PTK EXPSPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC
05031 GKP-GD UN-RESERVED
05031 GKP-GD UN-RESERVED
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD) PSPC
05032 GD-GKP UN-RESERVED
05032 GD-GKP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
05091 GD-STP SPL
05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC
05092 STP-GD SPECIAL
05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC
05334 MB-RMR EXP
05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC
05363 MB-KGM SPL EXP
05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC
05366 RMR-MB SPL EXP
05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC
05453 GD-STP UN-RESERVED
05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP) PSPC
05454 STP-GD UN-RESERVED
05454 STP-GD UN-RESERVED
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD) PSPC
05459 STP-SPN UR SPL
05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN) PSPC
05460 SPN-STP UR SPL
05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP) PSPC
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC
06635 STA-MKP MEMU SPL
06635 STA-MKP MEMU SPL
SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC
SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC
06637 STA-MKP PASS MEMU
06637 STA-MKP PASS MEMU
SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC
SATNA (STA) - MANIKPUR JN (MKP) PSPC
06663 MDU-SCT EXP SPL
06663 MDU-SCT EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC
MADURAI JN (MDU) - SENGOTTAI (SCT) PSPC
06664 SCT-MDU EXP SPL
06664 SCT-MDU EXP SPL
SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC
SENGOTTAI (SCT) - MADURAI JN (MDU) PSPC
07795 SC-MOB DEMU
07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC
09113 PRTN - EKNR SPL
09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC
09131 ANAND - GDA MEMU SPECIAL
09131 ANAND - GDA MEMU SPECIAL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
09132 GODHRA ANND MEMU SPL
09132 GODHRA ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC
09133 ANND-GODHRA MEMU SPECIAL
09133 ANND-GODHRA MEMU SPECIAL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
09134 GODHRA - ANND MEMU SPL
09134 GODHRA - ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC
09282 GDA - BRC MEMU SPL
09282 GDA - BRC MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC
GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC
09317 BRC - DHD SPECIAL
09317 BRC - DHD SPECIAL
VADODARA JN (BRC) - DAHOD (DHD) PSPC
VADODARA JN (BRC) - DAHOD (DHD) PSPC
09319 BRC-DHD MEMU
09319 BRC-DHD MEMU
VADODARA JN (BRC) - DAHOD (DHD) PSPC
VADODARA JN (BRC) - DAHOD (DHD) PSPC
09320 DHD-BRC MEMU SPECIAL
09320 DHD-BRC MEMU SPECIAL
DAHOD (DHD) - VADODARA JN (BRC) PSPC
DAHOD (DHD) - VADODARA JN (BRC) PSPC
09349 ANND-GDA MEMU SPL
09349 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
09350 GDA-ANND MEMU SPL
09350 GDA-ANND MEMU SPL
DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND) PSPC
DAHOD (DHD) - ANAND JN (ANND) PSPC
09391 BRC - GDA MEMU SPL
09391 BRC - GDA MEMU SPL
VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA) PSPC
VADODARA JN (BRC) - GODHRA JN (GDA) PSPC
09392 GDA - BRC MEMU SPL
09392 GDA - BRC MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC
GODHRA JN (GDA) - VADODARA JN (BRC) PSPC
09393 ANND-GDA MEMU SPL
09393 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
09394 GDA-ANND MEMU SPL
09394 GDA-ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC
09395 ANND-GDA MEMU SPL
09395 ANND-GDA MEMU SPL
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
ANAND JN (ANND) - GODHRA JN (GDA) PSPC
09396 GDA-ANND MEMU SPL
09396 GDA-ANND MEMU SPL
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC
GODHRA JN (GDA) - ANAND JN (ANND) PSPC
09483 MSH - PTN PASSENGER
09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN) PSPC
09484 PTN - MSH PASSENGER
09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH) PSPC
10101 RATNAGIRI- MADGAON
10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX
10102 MADGAON - RATNAGIRI
10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX
11039 MAHARASHTRA EXP
11039 MAHARASHTRA EXP
KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G) MEX
KOLHAPUR (KOP) - GONDIA JN (G) MEX
11040 MAHARASHTRA EXP
11040 MAHARASHTRA EXP
GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) MEX
GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) MEX
11041 DR-SNSI VIA DDCC
11041 DR-SNSI VIA DDCC
DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) MEX
DADAR (DR) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) MEX
11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE
11042 SNSI-DR SPL VIA PUNE
SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR) MEX
SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - DADAR (DR) MEX
12113 PUNE-NGP GARIB RATH EXP
12113 PUNE-NGP GARIB RATH EXP
PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP) GBR
PUNE JN (PUNE) - NAGPUR (NGP) GBR
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX
14203 BSB LKO INTERCITY
14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX
14204 LKO BSB INTERCITY
14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX
14213 BSB-GD INTERCITY
14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX
14214 BSB-GD INTERCITY
14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX
15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
15069 GKP-ASH INTERCITY EXP
GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH) MEX
GORAKHPUR (GKP) - AISHBAGH (ASH) MEX
15082 GTNR-JEA EXPRESS
15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA) MEX
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA) MEX
17228 GNT-DHNE
17228 GNT-DHNE
GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE) MEX
GUNTUR JN (GNT) - DRONACHELLAM JN (DHNE) MEX
20927 PNU BHUJ SF EXP
20927 PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ) SUF
20928 BHUJ PNU SF EXP
20928 BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU) SUF
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH
22483 JU GIMB EXP
22483 JU GIMB EXP
JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB) SUF
JODHPUR JN (JU) - GANDHIDHAM BG (GIMB) SUF
22959 JAMNAGAR INTERCITY
22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) SUF
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) SUF
31411 SDAH -NH LOCAL
31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB
31414 NH - SDAH LOCAL
31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB
31423 SDAH - NH LOCAL
31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB
31432 NH-SDAH LOCAL
31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB
31711 NH - RHA LOCAL
31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB
31712 RHA-NH LOCAL
31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB
36033 HWH-CDAE LOCAL
36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB
36034 CDAE HWH LOCAL
36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37211 HWH-BDC LOCAL
37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB
37216 BDC-HWH LOCAL
37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37246 BDC-HWH LOCAL
37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37247 HWH-BDC LOCAL
37247 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB
37253 HWH-BDC LOCAL
37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB
37256 BDC-HWH LOCAL
37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37305 ANDOLAN LOCAL
37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB
37306 SIU-HWH LOCAL
37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37307 HWH - HPL LOCAL
37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB
37308 HPL-HWH LOCAL
37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37319 HWH-TAK LOCAL
37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB
37327 HWH - TAK LOCAL
37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB
37330 TAK-HWH LOCAL
37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37338 TAK-HWH LOCAL
37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37343 HWH-TAK LOCAL
37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB
37348 TAK-HWH LOCAL
37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB
37411 SHE-TAK LOCAL
37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB
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37412 TAK-SHE LOCAL
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TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB
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37415 SHE TAK LOCAL
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SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB
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37416 TAK SHE LOCAL
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TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB
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37731 BDC-MYM LOCAL
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BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB
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37732 MYM-BDC LOCAL
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MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB
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37782 BWN-BDC LOCAL
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BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB
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37783 BDC-BWN LOCAL
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BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB
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37785 BDC-BWN LOCAL
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BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB
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37786 BWN-BDC LOCAL
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BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB
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