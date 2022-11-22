Indian Railways cancels 185 passenger trains today fully or partially. Check full list2 min read . 09:03 AM IST
- Indian Railways cancels 208 passengers trains which includes sub urban and long distance trains
Indian Railways on Tuesday, 22 November cancelled 185 trains with 127 of them being fully cancelled while the remaining fifty eight of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 127 trains have been cancelled fully while the rest 58 passenger trains have been cancelled partially.
Indian Railways on Tuesday, 22 November cancelled 185 trains with 127 of them being fully cancelled while the remaining fifty eight of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 127 trains have been cancelled fully while the rest 58 passenger trains have been cancelled partially.
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|01:55
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|05:45
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03371 KQR-BRKA PASS SPL
KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|06:00
|03372 BRKA-KQR PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
|PSPC
|06:00
|03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|09:50
|03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|12:00
|03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|12:50
|03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:05
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)
|PSPC
|08:00
|06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL
ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|13:35
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07351 MRJ-LD UR EXP SPL
MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)
|PSPC
|19:10
|07352 LD-MRJ UR EXP SPL
LONDA JN (LD) - MIRAJ JN. (MRJ)
|PSPC
|06:40
|07458 GUDU-BZA
GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|06:20
|07461 BZA-OGL
VIJAYAWADA JN (BZA) - ONGOLE (OGL)
|PSPC
|08:00
|07576 OGL-BZA
ONGOLE (OGL) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|14:10
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|07977 BTTR-BZA MEMU
BITRAGUNTA (BTTR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|04:00
|07978 BZA-BTTR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR)
|PSPC
|13:30
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|09:00
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|PSPC
|06:45
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09459 ADI - VG SPL
AHMEDABAD JN (ADI) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|18:30
|09603 JP-LHU DEMU SPL
JAIPUR (JP) - LOHARU (LHU)
|PSPC
|09:50
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14705 BNW-DKBJ EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - DAHAR KA BALAJI (DKBJ)
|MEX
|05:45
|14706 DKBJ- BNW EXP SPL
DAHAR KA BALAJI (DKBJ) - BHIWANI JN. (BNW)
|MEX
|15:50
|17259 BZAPASS
GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|MEX
|13:15
|17260 BZA-GDR PASS
VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)
|MEX
|05:00
|17331 MRJ-UBL UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|06:10
|17332 UBL-MRJ UR EXP
HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|11:00
|17333 MRJ-CLR UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
|MEX
|11:50
|17334 CLR-MRJ UR EXP
CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|18:30
|18038 JJKR KGP EXP
JAJPUR K ROAD (JJKR) - KHARAGPUR JN (KGP)
|MEX
|06:10
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22321 HWH-SURI HOOL EXP
HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)
|SUF
|06:45
|22322 SURI-HWH HOOL EXP
SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|13:40
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|12:05
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|13:32
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:48
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|36842 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|14:20
|36848 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|17:50
|36849 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:00
|36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:42
|36854 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:07
|36855 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|23:15
|36858 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:43
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PAS
|09:10
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|01:55
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|05:45
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03371 KQR-BRKA PASS SPL
KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|06:00
|03372 BRKA-KQR PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
|PSPC
|06:00
|03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|09:50
|03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|12:00
|03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|12:50
|03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:05
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)
|PSPC
|08:00
|06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL
ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|13:35
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07351 MRJ-LD UR EXP SPL
MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)
|PSPC
|19:10
|07352 LD-MRJ UR EXP SPL
LONDA JN (LD) - MIRAJ JN. (MRJ)
|PSPC
|06:40
|07458 GUDU-BZA
GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|06:20
|07461 BZA-OGL
VIJAYAWADA JN (BZA) - ONGOLE (OGL)
|PSPC
|08:00
|07576 OGL-BZA
ONGOLE (OGL) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|14:10
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|07977 BTTR-BZA MEMU
BITRAGUNTA (BTTR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|04:00
|07978 BZA-BTTR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR)
|PSPC
|13:30
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|09:00
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|PSPC
|06:45
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09459 ADI - VG SPL
AHMEDABAD JN (ADI) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|18:30
|09603 JP-LHU DEMU SPL
JAIPUR (JP) - LOHARU (LHU)
|PSPC
|09:50
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14705 BNW-DKBJ EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - DAHAR KA BALAJI (DKBJ)
|MEX
|05:45
|14706 DKBJ- BNW EXP SPL
DAHAR KA BALAJI (DKBJ) - BHIWANI JN. (BNW)
|MEX
|15:50
|17259 BZAPASS
GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|MEX
|13:15
|17260 BZA-GDR PASS
VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)
|MEX
|05:00
|17331 MRJ-UBL UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|06:10
|17332 UBL-MRJ UR EXP
HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|11:00
|17333 MRJ-CLR UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
|MEX
|11:50
|17334 CLR-MRJ UR EXP
CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|18:30
|18038 JJKR KGP EXP
JAJPUR K ROAD (JJKR) - KHARAGPUR JN (KGP)
|MEX
|06:10
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22321 HWH-SURI HOOL EXP
HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)
|SUF
|06:45
|22322 SURI-HWH HOOL EXP
SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|13:40
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|12:05
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|13:32
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:48
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|36842 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|14:20
|36848 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|17:50
|36849 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:00
|36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:42
|36854 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:07
|36855 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|23:15
|36858 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:43
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PAS
|09:10
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|VARANASI [BSB]
22-Nov-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
22-Nov-2022 17:25
|03579 UDL-SNT MEMU PGR SPL
ANDAL JN. (UDL) - SAINTHIA (SNT)
|PSPC
|14:00
|ANDAL JN. [UDL]
KAJORAGRAM [KJME]
|KAJORAGRAM [KJME]
22-Nov-2022 14:10
|03583 UDL-SNT MEMU PGR SPL
ANDAL JN. (UDL) - SAINTHIA (SNT)
|PSPC
|17:10
|ANDAL JN. [UDL]
KAJORAGRAM [KJME]
|KAJORAGRAM [KJME]
22-Nov-2022 17:20
|03585 UDL-SNT MEMU PGR SPL
ANDAL JN. (UDL) - SAINTHIA (SNT)
|PSPC
|19:05
|ANDAL JN. [UDL]
UKHRA [UKA]
|UKHRA [UKA]
22-Nov-2022 19:26
|03676 JAJ - ASN MEMU PGR SPL
JHAJHA (JAJ) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|13:20
|JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]
|JASIDIH JN. [JSME]
22-Nov-2022 14:10
|04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|14:30
|HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]
|SADULPUR JN [SDLP]
22-Nov-2022 16:30
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
22-Nov-2022 05:45
|04402 SREL-DLI DMU EXP SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|13:25
|SAHARANPUR [SRE]
SHAMLI [SMQL]
|SHAMLI [SMQL]
22-Nov-2022 15:04
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|12:10
|SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]
|HISAR [HSR]
22-Nov-2022 14:15
|05061 MTJ-TPU SPL EXP
MATHURA JN. (MTJ) - TANAKPUR (TPU)
|TOD
|13:45
|MATHURA JN. [MTJ]
MATHURA CANT [MRT]
|MATHURA CANT [MRT]
22-Nov-2022 13:57
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:15
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
22-Nov-2022 08:30
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
22-Nov-2022 17:00
|06459 CBE-SRR EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
|PSPC
|16:30
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
22-Nov-2022 16:42
|06726 VM-MLMR MEMU EXP SPL
VILLUPURAM JN (VM) - MELMARUVATHUR (MLMR)
|PSPC
|13:40
|VILLUPURAM JN [VM]
VIKRAVANDI [VVN]
|VIKRAVANDI [VVN]
22-Nov-2022 13:56
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
22-Nov-2022 18:35
|07526 NBQ - SGUJ DEMU SPL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - SILIGURI JN (SGUJ)
|PSPC
|05:00
|NEW BONGAIGAON [NBQ]
GAURIPUR [GUP]
|GAURIPUR [GUP]
22-Nov-2022 08:51
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
22-Nov-2022 06:50
|12619 MATSYAGANDHA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|SUF
|15:20
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
22-Nov-2022 16:33
|12925 PASCHIM EXPRESS
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|11:25
|MUMBAI CENTRAL [MMCT]
MUMBAI CENTRAL [MMCT]
|MUMBAI CENTRAL [MMCT]
22-Nov-2022 11:25
|13207 JSME - PNBE EXPRESS
JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|16:25
|JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]
|JHAJHA [JAJ]
22-Nov-2022 17:35
|14029 SGNR-DLI XPRES
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - DELHI JN. (DLI)
|MEX
|01:35
|SHRI GANGANAGAR [SGNR]
BHATINDA [BTI]
|BHATINDA [BTI]
22-Nov-2022 04:10
|14119 KGM-DDN EXP
KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|19:55
|KATHGODAM [KGM]
HALDWANI [HDW]
|HALDWANI [HDW]
22-Nov-2022 20:15
|16112 PDY-TPTY MEMU EXPRESS
PONDICHERRY (PDY) - TIRUPATI (TPTY)
|MEX
|14:55
|PONDICHERRY [PDY]
VILLUPURAM JN [VM]
|VILLUPURAM JN [VM]
22-Nov-2022 15:50
|16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|MEX
|11:40
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
22-Nov-2022 12:55
|16608 CBE-CAN MEMU EXP
COIMBATORE JN (CBE) - KANNUR (CAN)
|MEX
|14:20
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
22-Nov-2022 14:38
|16732 TCN-PGT EXPRESS
TIRUCHENDUR (TCN) - PALGHAT (PGT)
|MEX
|12:05
|TIRUCHENDUR [TCN]
KOVILPATTI [CVP]
|KOVILPATTI [CVP]
22-Nov-2022 14:57
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
22-Nov-2022 18:23
|19015 SAURASHTRA EXPRESS
DADAR (DDR) - PORBANDAR (PBR)
|MEX
|09:30
|DADAR [DDR]
DADAR [DDR]
|DADAR [DDR]
22-Nov-2022 09:30
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|VARANASI [BSB]
22-Nov-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
22-Nov-2022 17:25
|03579 UDL-SNT MEMU PGR SPL
ANDAL JN. (UDL) - SAINTHIA (SNT)
|PSPC
|14:00
|ANDAL JN. [UDL]
KAJORAGRAM [KJME]
|KAJORAGRAM [KJME]
22-Nov-2022 14:10
|03583 UDL-SNT MEMU PGR SPL
ANDAL JN. (UDL) - SAINTHIA (SNT)
|PSPC
|17:10
|ANDAL JN. [UDL]
KAJORAGRAM [KJME]
|KAJORAGRAM [KJME]
22-Nov-2022 17:20
|03585 UDL-SNT MEMU PGR SPL
ANDAL JN. (UDL) - SAINTHIA (SNT)
|PSPC
|19:05
|ANDAL JN. [UDL]
UKHRA [UKA]
|UKHRA [UKA]
22-Nov-2022 19:26
|03676 JAJ - ASN MEMU PGR SPL
JHAJHA (JAJ) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|13:20
|JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]
|JASIDIH JN. [JSME]
22-Nov-2022 14:10
|04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|14:30
|HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]
|SADULPUR JN [SDLP]
22-Nov-2022 16:30
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
22-Nov-2022 05:45
|04402 SREL-DLI DMU EXP SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|13:25
|SAHARANPUR [SRE]
SHAMLI [SMQL]
|SHAMLI [SMQL]
22-Nov-2022 15:04
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|12:10
|SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]
|HISAR [HSR]
22-Nov-2022 14:15
|05061 MTJ-TPU SPL EXP
MATHURA JN. (MTJ) - TANAKPUR (TPU)
|TOD
|13:45
|MATHURA JN. [MTJ]
MATHURA CANT [MRT]
|MATHURA CANT [MRT]
22-Nov-2022 13:57
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:15
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
22-Nov-2022 08:30
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
22-Nov-2022 17:00
|06459 CBE-SRR EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
|PSPC
|16:30
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
22-Nov-2022 16:42
|06726 VM-MLMR MEMU EXP SPL
VILLUPURAM JN (VM) - MELMARUVATHUR (MLMR)
|PSPC
|13:40
|VILLUPURAM JN [VM]
VIKRAVANDI [VVN]
|VIKRAVANDI [VVN]
22-Nov-2022 13:56
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
22-Nov-2022 18:35
|07526 NBQ - SGUJ DEMU SPL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - SILIGURI JN (SGUJ)
|PSPC
|05:00
|NEW BONGAIGAON [NBQ]
GAURIPUR [GUP]
|GAURIPUR [GUP]
22-Nov-2022 08:51
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
22-Nov-2022 06:50
|12619 MATSYAGANDHA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|SUF
|15:20
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
22-Nov-2022 16:33
|12925 PASCHIM EXPRESS
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|11:25
|MUMBAI CENTRAL [MMCT]
MUMBAI CENTRAL [MMCT]
|MUMBAI CENTRAL [MMCT]
22-Nov-2022 11:25
|13207 JSME - PNBE EXPRESS
JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|16:25
|JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]
|JHAJHA [JAJ]
22-Nov-2022 17:35
|14029 SGNR-DLI XPRES
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - DELHI JN. (DLI)
|MEX
|01:35
|SHRI GANGANAGAR [SGNR]
BHATINDA [BTI]
|BHATINDA [BTI]
22-Nov-2022 04:10
|14119 KGM-DDN EXP
KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|19:55
|KATHGODAM [KGM]
HALDWANI [HDW]
|HALDWANI [HDW]
22-Nov-2022 20:15
|16112 PDY-TPTY MEMU EXPRESS
PONDICHERRY (PDY) - TIRUPATI (TPTY)
|MEX
|14:55
|PONDICHERRY [PDY]
VILLUPURAM JN [VM]
|VILLUPURAM JN [VM]
22-Nov-2022 15:50
|16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|MEX
|11:40
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
22-Nov-2022 12:55
|16608 CBE-CAN MEMU EXP
COIMBATORE JN (CBE) - KANNUR (CAN)
|MEX
|14:20
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
22-Nov-2022 14:38
|16732 TCN-PGT EXPRESS
TIRUCHENDUR (TCN) - PALGHAT (PGT)
|MEX
|12:05
|TIRUCHENDUR [TCN]
KOVILPATTI [CVP]
|KOVILPATTI [CVP]
22-Nov-2022 14:57
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
22-Nov-2022 18:23
|19015 SAURASHTRA EXPRESS
DADAR (DDR) - PORBANDAR (PBR)
|MEX
|09:30
|DADAR [DDR]
DADAR [DDR]
|DADAR [DDR]
22-Nov-2022 09:30
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|02102 MMR-CSMT SPL
MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|TOD
|08:45
|DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
|DADAR [DR]
22-Nov-2022 13:03
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|PATNA JN [PNBE]
22-Nov-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
22-Nov-2022 14:52
|03560 RPH-UDL MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|08:20
|UKHRA [UKA]
ANDAL JN. [UDL]
|UKHRA [UKA]
22-Nov-2022 10:01
|03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|10:40
|KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]
|KAJORAGRAM [KJME]
22-Nov-2022 11:59
|03584 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|16:40
|KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]
|KAJORAGRAM [KJME]
22-Nov-2022 17:57
|03675 ASN-JAJ PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - JHAJHA (JAJ)
|PSPC
|09:35
|JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]
|JASIDIH JN. [JSME]
22-Nov-2022 11:42
|04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
|PSPC
|05:00
|SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]
|SADULPUR JN [SDLP]
22-Nov-2022 11:40
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
22-Nov-2022 18:50
|04401 DLI-SRE DMU EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|PSPC
|07:45
|SHAMLI [SMQL]
SAHARANPUR [SRE]
|SHAMLI [SMQL]
22-Nov-2022 10:40
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:10
|HISAR [HSR]
SIRSA [SSA]
|HISAR [HSR]
22-Nov-2022 08:35
|05062 TPU-MTJ SPL EXP
TANAKPUR (TPU) - MATHURA JN. (MTJ)
|TOD
|05:00
|MATHURA CANT [MRT]
MATHURA JN. [MTJ]
|MATHURA CANT [MRT]
22-Nov-2022 11:08
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
22-Nov-2022 09:47
|06458 SRR-CBE EXP SPL
SHORANUR JN (SRR) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|08:20
|PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
22-Nov-2022 10:52
|06725 MLMR-VM MEMU EXP SPL
MELMARUVATHUR (MLMR) - VILLUPURAM JN (VM)
|PSPC
|11:30
|VIKRAVANDI [VVN]
VILLUPURAM JN [VM]
|VIKRAVANDI [VVN]
22-Nov-2022 12:56
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
22-Nov-2022 08:02
|07526 NBQ - SGUJ DEMU SPL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - SILIGURI JN (SGUJ)
|PSPC
|05:00
|GAURIPUR [GUP]
SILIGURI JN [SGUJ]
|GAURIPUR [GUP]
22-Nov-2022 08:49
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
22-Nov-2022 09:55
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
22-Nov-2022 19:05
|09068 UDZ - BL SUMMER SPECIAL
UDAIPUR CITY (UDZ) - VALSAD (BL)
|TOD
|21:15
|VALSAD [BL]
BANDRA TERMINUS [BDTS]
|VALSAD [BL]
23-Nov-2022 10:25
|12620 MATSYAGANDA EXP
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|14:20
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
23-Nov-2022 05:11
|12926 PASCHIM EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|SUF
|07:35
|MUMBAI CENTRAL [MMCT]
MUMBAI CENTRAL [MMCT]
|MUMBAI CENTRAL [MMCT]
23-Nov-2022 14:55
|13208 PNBE-JSME EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - JASIDIH JN. (JSME)
|MEX
|08:55
|JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]
|JHAJHA [JAJ]
22-Nov-2022 15:03
|14120 DDN-KGM SPECIAL EXP
DEHRADUN (DDN) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|23:30
|HALDWANI [HDW]
KATHGODAM [KGM]
|HALDWANI [HDW]
23-Nov-2022 06:50
|16111 TPTY-PDY MEMU EXP
TIRUPATI (TPTY) - PONDICHERRY (PDY)
|MEX
|04:10
|VILLUPURAM JN [VM]
PONDICHERRY [PDY]
|VILLUPURAM JN [VM]
22-Nov-2022 11:55
|16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|09:15
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
23-Nov-2022 15:00
|16722 MDU-CBE EXPRESS
MADURAI JN (MDU) - COIMBATORE JN (CBE)
|MEX
|07:25
|PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
22-Nov-2022 12:33
|16731 PGT-TCN EXPRESS
PALGHAT (PGT) - TIRUCHENDUR (TCN)
|MEX
|05:30
|KOVILPATTI [CVP]
TIRUCHENDUR [TCN]
|KOVILPATTI [CVP]
22-Nov-2022 12:24
|19016 SAURASHTRA MAIL
PORBANDAR (PBR) - DADAR (DDR)
|MEX
|22:40
|DADAR [DDR]
DADAR [DDR]
|DADAR [DDR]
23-Nov-2022 19:05
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|02102 MMR-CSMT SPL
MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|TOD
|08:45
|DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
|DADAR [DR]
22-Nov-2022 13:03
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|PATNA JN [PNBE]
22-Nov-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
22-Nov-2022 14:52
|03560 RPH-UDL MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|08:20
|UKHRA [UKA]
ANDAL JN. [UDL]
|UKHRA [UKA]
22-Nov-2022 10:01
|03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|10:40
|KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]
|KAJORAGRAM [KJME]
22-Nov-2022 11:59
|03584 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|16:40
|KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]
|KAJORAGRAM [KJME]
22-Nov-2022 17:57
|03675 ASN-JAJ PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - JHAJHA (JAJ)
|PSPC
|09:35
|JASIDIH JN. [JSME]
JHAJHA [JAJ]
|JASIDIH JN. [JSME]
22-Nov-2022 11:42
|04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
|PSPC
|05:00
|SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]
|SADULPUR JN [SDLP]
22-Nov-2022 11:40
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
22-Nov-2022 18:50
|04401 DLI-SRE DMU EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|PSPC
|07:45
|SHAMLI [SMQL]
SAHARANPUR [SRE]
|SHAMLI [SMQL]
22-Nov-2022 10:40
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:10
|HISAR [HSR]
SIRSA [SSA]
|HISAR [HSR]
22-Nov-2022 08:35
|05062 TPU-MTJ SPL EXP
TANAKPUR (TPU) - MATHURA JN. (MTJ)
|TOD
|05:00
|MATHURA CANT [MRT]
MATHURA JN. [MTJ]
|MATHURA CANT [MRT]
22-Nov-2022 11:08
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
22-Nov-2022 09:47
|06458 SRR-CBE EXP SPL
SHORANUR JN (SRR) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|08:20
|PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
22-Nov-2022 10:52
|06725 MLMR-VM MEMU EXP SPL
MELMARUVATHUR (MLMR) - VILLUPURAM JN (VM)
|PSPC
|11:30
|VIKRAVANDI [VVN]
VILLUPURAM JN [VM]
|VIKRAVANDI [VVN]
22-Nov-2022 12:56
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
22-Nov-2022 08:02
|07526 NBQ - SGUJ DEMU SPL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - SILIGURI JN (SGUJ)
|PSPC
|05:00
|GAURIPUR [GUP]
SILIGURI JN [SGUJ]
|GAURIPUR [GUP]
22-Nov-2022 08:49
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
22-Nov-2022 09:55
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
22-Nov-2022 19:05
|09068 UDZ - BL SUMMER SPECIAL
UDAIPUR CITY (UDZ) - VALSAD (BL)
|TOD
|21:15
|VALSAD [BL]
BANDRA TERMINUS [BDTS]
|VALSAD [BL]
23-Nov-2022 10:25
|12620 MATSYAGANDA EXP
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|14:20
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
23-Nov-2022 05:11
|12926 PASCHIM EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|SUF
|07:35
|MUMBAI CENTRAL [MMCT]
MUMBAI CENTRAL [MMCT]
|MUMBAI CENTRAL [MMCT]
23-Nov-2022 14:55
|13208 PNBE-JSME EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - JASIDIH JN. (JSME)
|MEX
|08:55
|JHAJHA [JAJ]
JASIDIH JN. [JSME]
|JHAJHA [JAJ]
22-Nov-2022 15:03
|14120 DDN-KGM SPECIAL EXP
DEHRADUN (DDN) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|23:30
|HALDWANI [HDW]
KATHGODAM [KGM]
|HALDWANI [HDW]
23-Nov-2022 06:50
|16111 TPTY-PDY MEMU EXP
TIRUPATI (TPTY) - PONDICHERRY (PDY)
|MEX
|04:10
|VILLUPURAM JN [VM]
PONDICHERRY [PDY]
|VILLUPURAM JN [VM]
22-Nov-2022 11:55
|16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|09:15
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
23-Nov-2022 15:00
|16722 MDU-CBE EXPRESS
MADURAI JN (MDU) - COIMBATORE JN (CBE)
|MEX
|07:25
|PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
22-Nov-2022 12:33
|16731 PGT-TCN EXPRESS
PALGHAT (PGT) - TIRUCHENDUR (TCN)
|MEX
|05:30
|KOVILPATTI [CVP]
TIRUCHENDUR [TCN]
|KOVILPATTI [CVP]
22-Nov-2022 12:24
|19016 SAURASHTRA MAIL
PORBANDAR (PBR) - DADAR (DDR)
|MEX
|22:40
|DADAR [DDR]
DADAR [DDR]
|DADAR [DDR]
23-Nov-2022 19:05
Meanwhile, The survey for laying railway lines upto Myanmar borders in Manipur's Moreh has been completed and the project would be finished in over two years of works being formally sanctioned, Anshul Gupta, General Manager of Northeast Frontier Railway told ANI.
Meanwhile, The survey for laying railway lines upto Myanmar borders in Manipur's Moreh has been completed and the project would be finished in over two years of works being formally sanctioned, Anshul Gupta, General Manager of Northeast Frontier Railway told ANI.
"As works are being sanctioned, the railway lines till Moreh will be completed in two-to-two-and-a-half years," Gupta said.
"As works are being sanctioned, the railway lines till Moreh will be completed in two-to-two-and-a-half years," Gupta said.
These railways would be part of Indian Railways' expansion in underserved northeast region which would boost strategic needs, tourism and all-weather connectivity.
These railways would be part of Indian Railways' expansion in underserved northeast region which would boost strategic needs, tourism and all-weather connectivity.
Besides, the railway line between Karimganj (India) and Shahbajpur (Bangladesh) will be completed by March 2023. Lines between Agartala (in India) and Akhaura (in Bangladesh) will be completed by 2023, the GM said.
Besides, the railway line between Karimganj (India) and Shahbajpur (Bangladesh) will be completed by March 2023. Lines between Agartala (in India) and Akhaura (in Bangladesh) will be completed by 2023, the GM said.
Further, the survey for the first rail connectivity to Bhutan has been initiated and will be completed by March 2023. Once work is sanctioned, the project completion will be done in over two years, Gupta said.
Further, the survey for the first rail connectivity to Bhutan has been initiated and will be completed by March 2023. Once work is sanctioned, the project completion will be done in over two years, Gupta said.
On connecting railways to state capitals in the northeast India region, he said they had connected the state capitals of Tripura and Arunachal Pradesh by far.
On connecting railways to state capitals in the northeast India region, he said they had connected the state capitals of Tripura and Arunachal Pradesh by far.
"Projects in another three states are in the advanced stage; in Sikkim, the work will be completed till Rangpo by December 2023. In Mizoram, Sairang railway line project will also be completed by December 2023. In Manipur, we are aiming for the state capital connectivity to complete by December 2023," he explained.
"Projects in another three states are in the advanced stage; in Sikkim, the work will be completed till Rangpo by December 2023. In Mizoram, Sairang railway line project will also be completed by December 2023. In Manipur, we are aiming for the state capital connectivity to complete by December 2023," he explained.
The railway connectivity in Nagaland's capital city Kohima is also being taken up on a war footing.
The railway connectivity in Nagaland's capital city Kohima is also being taken up on a war footing.
"There were some delays in land acquisitions...and it is expected that the connectivity till capital Kohima will be functional by March 2026," the GM added.
"There were some delays in land acquisitions...and it is expected that the connectivity till capital Kohima will be functional by March 2026," the GM added.