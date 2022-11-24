Indian Railways cancels 190 passenger trains today fully or partially. Check full list15 min read . 08:07 AM IST
- Indian Railways cancels 190 passengers trains which includes sub urban and long distance trains
Indian Railways on Thursday, 24 November cancelled 185 trains with 127 of them being fully cancelled while the remaining fifty eight of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 127 trains have been cancelled fully while the rest 58 passenger trains have been cancelled partially.
Indian Railways on Thursday, 24 November cancelled 185 trains with 127 of them being fully cancelled while the remaining fifty eight of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 127 trains have been cancelled fully while the rest 58 passenger trains have been cancelled partially.
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|01:55
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:10
|01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|16:25
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|02101 CSMT-MMR SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)
|TOD
|15:45
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03371 KQR-BRKA PASS SPL
KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|06:00
|03372 BRKA-KQR PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
|PSPC
|06:00
|03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|09:50
|03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|12:00
|03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|12:50
|03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:05
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04974 BNW-ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|15:55
|04975 ROK BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|PSPC
|13:30
|04983 ROK-PNP EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|11:55
|04984 PNP-ROK EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|14:50
|05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|07:00
|05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)
|PSPC
|16:20
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|05607 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|12:30
|05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|17:00
|05804 GHY-NBQ PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)
|PSPC
|07:20
|06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)
|PSPC
|08:00
|06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL
ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|13:35
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06919 UBL-BJP PASS SPL
HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|06:25
|06920 BJP-UBL PAS SPL
BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|12:00
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07351 MRJ-LD UR EXP SPL
MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)
|PSPC
|19:10
|07352 LD-MRJ UR EXP SPL
LONDA JN (LD) - MIRAJ JN. (MRJ)
|PSPC
|06:40
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08131 TATA BMPR MEMU PASS SPL
TATANAGAR JN (TATA) - BADAMPAHAR (BMPR)
|PSPC
|06:00
|08132 BMPR TATA MEMU PASS SPL
BADAMPAHAR (BMPR) - TATANAGAR JN (TATA)
|PSPC
|10:00
|08521 GNPR-VSKP EXP SPECIAL
GUNUPUR (GNPR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|13:55
|08522 VSKP-GNPR SPECIAL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - GUNUPUR (GNPR)
|PSPC
|05:35
|08531 PSA-VSKP PASSENGER SPL
PALASA (PSA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|05:00
|08532 VSKP - PSA PASS
VISAKHAPATNAM (VSKP) - PALASA (PSA)
|PSPC
|17:45
|08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|06:00
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09459 ADI - VG SPL
AHMEDABAD JN (ADI) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|18:30
|09460 VG - ADI SPL
VIRAMGAM JN (VG) - AHMEDABAD JN (ADI)
|PSPC
|07:50
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|17331 MRJ-UBL UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|06:10
|17332 UBL-MRJ UR EXP
HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|11:00
|17333 MRJ-CLR UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
|MEX
|11:50
|17334 CLR-MRJ UR EXP
CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|18:30
|18525 BAM-VSKP EXPRESS
BRAHMAPUR (BAM) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|09:45
|18526 VSKP-BAM EXPRESS
VISAKHAPATNAM (VSKP) - BRAHMAPUR (BAM)
|MEX
|15:00
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22321 HWH-SURI HOOL EXP
HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)
|SUF
|06:45
|22322 SURI-HWH HOOL EXP
SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|13:40
|22819 BBS-VSKP SUF
BHUBANESWAR (BBS) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|SUF
|08:15
|22820 VSKP-BBS SUF
VISAKHAPATNAM (VSKP) - BHUBANESWAR (BBS)
|SUF
|16:20
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|12:05
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|13:32
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:48
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|36842 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|14:20
|36848 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|17:50
|36849 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:00
|36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:42
|36854 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:07
|36855 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|23:15
|36858 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:43
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PAS
|09:10
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|01:55
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:10
|01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|16:25
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|02101 CSMT-MMR SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)
|TOD
|15:45
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03371 KQR-BRKA PASS SPL
KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|06:00
|03372 BRKA-KQR PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
|PSPC
|06:00
|03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|09:50
|03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL
BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|12:00
|03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|12:50
|03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:05
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04974 BNW-ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|15:55
|04975 ROK BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|PSPC
|13:30
|04983 ROK-PNP EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|11:55
|04984 PNP-ROK EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|14:50
|05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|07:00
|05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)
|PSPC
|16:20
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|05607 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|12:30
|05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL
NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|17:00
|05804 GHY-NBQ PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - NEW BONGAIGAON (NBQ)
|PSPC
|07:20
|06768 QLN-ERS MEMU EXP SPL
KOLLAM JN (QLN) - ERNAKULAM JN (ERS)
|PSPC
|08:00
|06769 ERS-QLN MEMU EXP SPL
ERNAKULAM JN (ERS) - KOLLAM JN (QLN)
|PSPC
|13:35
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06919 UBL-BJP PASS SPL
HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|06:25
|06920 BJP-UBL PAS SPL
BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL)
|TOD
|12:00
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07351 MRJ-LD UR EXP SPL
MIRAJ JN. (MRJ) - LONDA JN (LD)
|PSPC
|19:10
|07352 LD-MRJ UR EXP SPL
LONDA JN (LD) - MIRAJ JN. (MRJ)
|PSPC
|06:40
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08131 TATA BMPR MEMU PASS SPL
TATANAGAR JN (TATA) - BADAMPAHAR (BMPR)
|PSPC
|06:00
|08132 BMPR TATA MEMU PASS SPL
BADAMPAHAR (BMPR) - TATANAGAR JN (TATA)
|PSPC
|10:00
|08521 GNPR-VSKP EXP SPECIAL
GUNUPUR (GNPR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|13:55
|08522 VSKP-GNPR SPECIAL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - GUNUPUR (GNPR)
|PSPC
|05:35
|08531 PSA-VSKP PASSENGER SPL
PALASA (PSA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|05:00
|08532 VSKP - PSA PASS
VISAKHAPATNAM (VSKP) - PALASA (PSA)
|PSPC
|17:45
|08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|06:00
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09459 ADI - VG SPL
AHMEDABAD JN (ADI) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|18:30
|09460 VG - ADI SPL
VIRAMGAM JN (VG) - AHMEDABAD JN (ADI)
|PSPC
|07:50
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|13343 BSB-SKTN INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|17331 MRJ-UBL UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - HUBLI JN (UBL)
|MEX
|06:10
|17332 UBL-MRJ UR EXP
HUBLI JN (UBL) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|11:00
|17333 MRJ-CLR UR EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - CASTLE ROCK (CLR)
|MEX
|11:50
|17334 CLR-MRJ UR EXP
CASTLE ROCK (CLR) - MIRAJ JN. (MRJ)
|MEX
|18:30
|18525 BAM-VSKP EXPRESS
BRAHMAPUR (BAM) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|09:45
|18526 VSKP-BAM EXPRESS
VISAKHAPATNAM (VSKP) - BRAHMAPUR (BAM)
|MEX
|15:00
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22321 HWH-SURI HOOL EXP
HOWRAH JN (HWH) - SIURI (SURI)
|SUF
|06:45
|22322 SURI-HWH HOOL EXP
SIURI (SURI) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|13:40
|22819 BBS-VSKP SUF
BHUBANESWAR (BBS) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|SUF
|08:15
|22820 VSKP-BBS SUF
VISAKHAPATNAM (VSKP) - BHUBANESWAR (BBS)
|SUF
|16:20
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|36825 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|11:22
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|12:05
|36829 HWH-BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|13:32
|36838 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:48
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|36842 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|14:20
|36848 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|17:50
|36849 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:00
|36851 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|21:42
|36854 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:07
|36855 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|23:15
|36858 BWN HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|20:43
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PAS
|09:10
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|01814 CNB-JHS UR SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|09:05
|KANPUR CENTRAL [CNB]
ORAI [ORAI]
|ORAI [ORAI]
24-Nov-2022 11:59
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|VARANASI [BSB]
24-Nov-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
24-Nov-2022 17:25
|04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|14:30
|HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]
|SADULPUR JN [SDLP]
24-Nov-2022 16:30
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
24-Nov-2022 05:45
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|12:10
|SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]
|HISAR [HSR]
24-Nov-2022 14:15
|05061 MTJ-TPU SPL EXP
MATHURA JN. (MTJ) - TANAKPUR (TPU)
|TOD
|13:45
|MATHURA JN. [MTJ]
MATHURA CANT [MRT]
|MATHURA CANT [MRT]
24-Nov-2022 13:57
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:15
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
24-Nov-2022 08:30
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
24-Nov-2022 17:00
|06459 CBE-SRR EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
|PSPC
|16:30
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
24-Nov-2022 16:42
|06726 VM-MLMR MEMU EXP SPL
VILLUPURAM JN (VM) - MELMARUVATHUR (MLMR)
|PSPC
|13:40
|VILLUPURAM JN [VM]
VIKRAVANDI [VVN]
|VIKRAVANDI [VVN]
24-Nov-2022 13:56
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
24-Nov-2022 18:35
|07377 BJP-MAJN EXP SPL
BIJAPUR (BJP) - MANGALORE JUNCTION (MAJN)
|TOD
|18:35
|BIJAPUR [BJP]
HUBLI JN [UBL]
|HUBLI JN [UBL]
25-Nov-2022 00:31
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
24-Nov-2022 06:50
|09007 BL - BHIWANI SUMMER SPL
VALSAD (BL) - BHIWANI JN. (BNW)
|TOD
|13:50
|BANDRA TERMINUS [BDTS]
VALSAD [BL]
|VALSAD [BL]
24-Nov-2022 13:53
|12619 MATSYAGANDHA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|SUF
|15:20
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
24-Nov-2022 16:33
|14119 KGM-DDN EXP
KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|19:55
|KATHGODAM [KGM]
HALDWANI [HDW]
|HALDWANI [HDW]
24-Nov-2022 20:15
|16112 PDY-TPTY MEMU EXPRESS
PONDICHERRY (PDY) - TIRUPATI (TPTY)
|MEX
|14:55
|PONDICHERRY [PDY]
VILLUPURAM JN [VM]
|VILLUPURAM JN [VM]
24-Nov-2022 15:50
|16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|MEX
|11:40
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
24-Nov-2022 12:55
|16608 CBE-CAN MEMU EXP
COIMBATORE JN (CBE) - KANNUR (CAN)
|MEX
|14:20
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
24-Nov-2022 14:38
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
24-Nov-2022 18:23
|18513 KRDL-VSKP EXP
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|15:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
24-Nov-2022 16:07
|19015 SAURASHTRA EXPRESS
DADAR (DDR) - PORBANDAR (PBR)
|MEX
|09:30
|DADAR [DDR]
DADAR [DDR]
|DADAR [DDR]
24-Nov-2022 09:30
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|01814 CNB-JHS UR SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|09:05
|KANPUR CENTRAL [CNB]
ORAI [ORAI]
|ORAI [ORAI]
24-Nov-2022 11:59
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|VARANASI [BSB]
24-Nov-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
24-Nov-2022 17:25
|04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|14:30
|HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]
|SADULPUR JN [SDLP]
24-Nov-2022 16:30
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
24-Nov-2022 05:45
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|12:10
|SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]
|HISAR [HSR]
24-Nov-2022 14:15
|05061 MTJ-TPU SPL EXP
MATHURA JN. (MTJ) - TANAKPUR (TPU)
|TOD
|13:45
|MATHURA JN. [MTJ]
MATHURA CANT [MRT]
|MATHURA CANT [MRT]
24-Nov-2022 13:57
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:15
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
24-Nov-2022 08:30
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
24-Nov-2022 17:00
|06459 CBE-SRR EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)
|PSPC
|16:30
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
24-Nov-2022 16:42
|06726 VM-MLMR MEMU EXP SPL
VILLUPURAM JN (VM) - MELMARUVATHUR (MLMR)
|PSPC
|13:40
|VILLUPURAM JN [VM]
VIKRAVANDI [VVN]
|VIKRAVANDI [VVN]
24-Nov-2022 13:56
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
24-Nov-2022 18:35
|07377 BJP-MAJN EXP SPL
BIJAPUR (BJP) - MANGALORE JUNCTION (MAJN)
|TOD
|18:35
|BIJAPUR [BJP]
HUBLI JN [UBL]
|HUBLI JN [UBL]
25-Nov-2022 00:31
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
24-Nov-2022 06:50
|09007 BL - BHIWANI SUMMER SPL
VALSAD (BL) - BHIWANI JN. (BNW)
|TOD
|13:50
|BANDRA TERMINUS [BDTS]
VALSAD [BL]
|VALSAD [BL]
24-Nov-2022 13:53
|12619 MATSYAGANDHA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|SUF
|15:20
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
24-Nov-2022 16:33
|14119 KGM-DDN EXP
KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|19:55
|KATHGODAM [KGM]
HALDWANI [HDW]
|HALDWANI [HDW]
24-Nov-2022 20:15
|16112 PDY-TPTY MEMU EXPRESS
PONDICHERRY (PDY) - TIRUPATI (TPTY)
|MEX
|14:55
|PONDICHERRY [PDY]
VILLUPURAM JN [VM]
|VILLUPURAM JN [VM]
24-Nov-2022 15:50
|16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|MEX
|11:40
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
24-Nov-2022 12:55
|16608 CBE-CAN MEMU EXP
COIMBATORE JN (CBE) - KANNUR (CAN)
|MEX
|14:20
|COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]
|PODANUR JN [PTJ]
24-Nov-2022 14:38
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
24-Nov-2022 18:23
|18513 KRDL-VSKP EXP
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|15:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
24-Nov-2022 16:07
|19015 SAURASHTRA EXPRESS
DADAR (DDR) - PORBANDAR (PBR)
|MEX
|09:30
|DADAR [DDR]
DADAR [DDR]
|DADAR [DDR]
24-Nov-2022 09:30
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|01813 JHS-CNB UR SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|08:50
|ORAI [ORAI]
KANPUR CENTRAL [CNB]
|ORAI [ORAI]
24-Nov-2022 11:23
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|PATNA JN [PNBE]
24-Nov-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
24-Nov-2022 14:52
|03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|10:40
|KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]
|KAJORAGRAM [KJME]
24-Nov-2022 11:59
|04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
|PSPC
|05:00
|SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]
|SADULPUR JN [SDLP]
24-Nov-2022 11:40
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
24-Nov-2022 18:50
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:10
|HISAR [HSR]
SIRSA [SSA]
|HISAR [HSR]
24-Nov-2022 08:35
|05062 TPU-MTJ SPL EXP
TANAKPUR (TPU) - MATHURA JN. (MTJ)
|TOD
|05:00
|MATHURA CANT [MRT]
MATHURA JN. [MTJ]
|MATHURA CANT [MRT]
24-Nov-2022 11:08
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
24-Nov-2022 17:10
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
24-Nov-2022 09:47
|06458 SRR-CBE EXP SPL
SHORANUR JN (SRR) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|08:20
|PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
24-Nov-2022 10:52
|06725 MLMR-VM MEMU EXP SPL
MELMARUVATHUR (MLMR) - VILLUPURAM JN (VM)
|PSPC
|11:30
|VIKRAVANDI [VVN]
VILLUPURAM JN [VM]
|VIKRAVANDI [VVN]
24-Nov-2022 12:56
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
24-Nov-2022 08:02
|07378 MAJN-BJP EXP SPL
MANGALORE JUNCTION (MAJN) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|14:50
|HUBLI JN [UBL]
BIJAPUR [BJP]
|HUBLI JN [UBL]
25-Nov-2022 03:35
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
24-Nov-2022 09:55
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|PSPC
|06:45
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
24-Nov-2022 19:04
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
24-Nov-2022 19:05
|09160 BL BDTS PASS SPL
VALSAD (BL) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|PSPC
|16:35
|BORIVALI [BVI]
BANDRA TERMINUS [BDTS]
|BORIVALI [BVI]
24-Nov-2022 20:11
|11139 CSMT-GADAG SF EXPRESS
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - GADAG JN (GDG)
|SUF
|21:20
|BAGALKOT [BGK]
GADAG JN [GDG]
|BAGALKOT [BGK]
25-Nov-2022 10:27
|12620 MATSYAGANDA EXP
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|14:20
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
25-Nov-2022 05:11
|14120 DDN-KGM SPECIAL EXP
DEHRADUN (DDN) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|23:30
|HALDWANI [HDW]
KATHGODAM [KGM]
|HALDWANI [HDW]
25-Nov-2022 06:50
|16111 TPTY-PDY MEMU EXP
TIRUPATI (TPTY) - PONDICHERRY (PDY)
|MEX
|04:10
|VILLUPURAM JN [VM]
PONDICHERRY [PDY]
|VILLUPURAM JN [VM]
24-Nov-2022 11:55
|16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|09:15
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
25-Nov-2022 15:00
|16722 MDU-CBE EXPRESS
MADURAI JN (MDU) - COIMBATORE JN (CBE)
|MEX
|07:25
|PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
24-Nov-2022 12:33
|18514 VSKP-KRDL EXP
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|MEX
|21:20
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
25-Nov-2022 07:14
|19016 SAURASHTRA MAIL
PORBANDAR (PBR) - DADAR (DDR)
|MEX
|22:40
|DADAR [DDR]
DADAR [DDR]
|DADAR [DDR]
25-Nov-2022 19:05
|20910 KOCHUVELI EXP
PORBANDAR (PBR) - KOCHUVELI (KCVL)
|SUF
|18:40
|KOLLAM JN [QLN]
KOCHUVELI [KCVL]
|KOLLAM JN [QLN]
26-Nov-2022 13:50
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|01813 JHS-CNB UR SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|08:50
|ORAI [ORAI]
KANPUR CENTRAL [CNB]
|ORAI [ORAI]
24-Nov-2022 11:23
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|PATNA JN [PNBE]
24-Nov-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
24-Nov-2022 14:52
|03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|10:40
|KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]
|KAJORAGRAM [KJME]
24-Nov-2022 11:59
|04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
|PSPC
|05:00
|SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]
|SADULPUR JN [SDLP]
24-Nov-2022 11:40
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
24-Nov-2022 18:50
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:10
|HISAR [HSR]
SIRSA [SSA]
|HISAR [HSR]
24-Nov-2022 08:35
|05062 TPU-MTJ SPL EXP
TANAKPUR (TPU) - MATHURA JN. (MTJ)
|TOD
|05:00
|MATHURA CANT [MRT]
MATHURA JN. [MTJ]
|MATHURA CANT [MRT]
24-Nov-2022 11:08
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
24-Nov-2022 17:10
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
24-Nov-2022 09:47
|06458 SRR-CBE EXP SPL
SHORANUR JN (SRR) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|08:20
|PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
24-Nov-2022 10:52
|06725 MLMR-VM MEMU EXP SPL
MELMARUVATHUR (MLMR) - VILLUPURAM JN (VM)
|PSPC
|11:30
|VIKRAVANDI [VVN]
VILLUPURAM JN [VM]
|VIKRAVANDI [VVN]
24-Nov-2022 12:56
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
24-Nov-2022 08:02
|07378 MAJN-BJP EXP SPL
MANGALORE JUNCTION (MAJN) - BIJAPUR (BJP)
|TOD
|14:50
|HUBLI JN [UBL]
BIJAPUR [BJP]
|HUBLI JN [UBL]
25-Nov-2022 03:35
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
24-Nov-2022 09:55
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|PSPC
|06:45
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
24-Nov-2022 19:04
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
24-Nov-2022 19:05
|09160 BL BDTS PASS SPL
VALSAD (BL) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|PSPC
|16:35
|BORIVALI [BVI]
BANDRA TERMINUS [BDTS]
|BORIVALI [BVI]
24-Nov-2022 20:11
|11139 CSMT-GADAG SF EXPRESS
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - GADAG JN (GDG)
|SUF
|21:20
|BAGALKOT [BGK]
GADAG JN [GDG]
|BAGALKOT [BGK]
25-Nov-2022 10:27
|12620 MATSYAGANDA EXP
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|14:20
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
25-Nov-2022 05:11
|14120 DDN-KGM SPECIAL EXP
DEHRADUN (DDN) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|23:30
|HALDWANI [HDW]
KATHGODAM [KGM]
|HALDWANI [HDW]
25-Nov-2022 06:50
|16111 TPTY-PDY MEMU EXP
TIRUPATI (TPTY) - PONDICHERRY (PDY)
|MEX
|04:10
|VILLUPURAM JN [VM]
PONDICHERRY [PDY]
|VILLUPURAM JN [VM]
24-Nov-2022 11:55
|16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|09:15
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
25-Nov-2022 15:00
|16722 MDU-CBE EXPRESS
MADURAI JN (MDU) - COIMBATORE JN (CBE)
|MEX
|07:25
|PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]
|PODANUR JN [PTJ]
24-Nov-2022 12:33
|18514 VSKP-KRDL EXP
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|MEX
|21:20
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
25-Nov-2022 07:14
|19016 SAURASHTRA MAIL
PORBANDAR (PBR) - DADAR (DDR)
|MEX
|22:40
|DADAR [DDR]
DADAR [DDR]
|DADAR [DDR]
25-Nov-2022 19:05
|20910 KOCHUVELI EXP
PORBANDAR (PBR) - KOCHUVELI (KCVL)
|SUF
|18:40
|KOLLAM JN [QLN]
KOCHUVELI [KCVL]
|KOLLAM JN [QLN]
26-Nov-2022 13:50
Meanwhile, the Ministry of Railway has approved a revised design for the boundary wall that will be built to prevent cattle being run over by trains.
Meanwhile, the Ministry of Railway has approved a revised design for the boundary wall that will be built to prevent cattle being run over by trains.
Railways Minister Ashwini Vaishnaw on Wednesday said that the new boundary wall will be built in the next five to six months.
Railways Minister Ashwini Vaishnaw on Wednesday said that the new boundary wall will be built in the next five to six months.
"To stop cattle-hit incidents in trains, approval has been given to a new design for the boundary wall. This new boundary wall will be installed in the next 5-6 months," said Railways Minister Ashwini Vaishnaw.
"To stop cattle-hit incidents in trains, approval has been given to a new design for the boundary wall. This new boundary wall will be installed in the next 5-6 months," said Railways Minister Ashwini Vaishnaw.
This comes amid the recent cases of cattle being over run by trains. Earlier on October 29, a Vande Bharat train was delayed for about 15 minutes on Saturday morning after a cattle runover incident was reported near Atul in Mumbai Central Division.
This comes amid the recent cases of cattle being over run by trains. Earlier on October 29, a Vande Bharat train was delayed for about 15 minutes on Saturday morning after a cattle runover incident was reported near Atul in Mumbai Central Division.