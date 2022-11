Indian Railways on Monday cancelled 193 trains with 163 of them being fully canclled while the remaining thirty of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 147 trains have been cancelled fully while the rest 46 passenger trains have been cancelled partially. List of trains cancelled fully by Indian Railways on 14 November:

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time 01605 PTK-JMKR EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) PSPC 17:15 01606 PTK-JMKR EXP SPL

JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:35 01607 PTK-JDNX SPL

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 02:05 01608 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 04:00 01609 PTK-BJPL XPRES SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 15:20 01610 BJPL-PTK SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 17:55 01620 SMQ-DLI EXP SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) PSPC 01:55 01623 DLI-SMQL EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL) PSPC 19:00 01811 LAR-JHS UR EXP SPL

LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) PSPC 18:00 01812 JHS-LAR UR EXP SPL

VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR) PSPC 07:45 01819 BINA-LAR UR EXP SPL

BINA JN (BINA) - LALITPUR (LAR) PSPC 15:55 01820 LAR-BINA UR EXP SPL

LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA) PSPC 10:15 01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP

BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO) PSPC 18:00 02182 UDZ-REWA SF SPL

UDAIPUR CITY (UDZ) - REWA (REWA) TOD 17:20 03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL

AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25 03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL

NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) PSPC 05:35 03343 GMO-CPU PASS SPL

NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU) PSPC 05:30 03344 CPU-GMO PASS SPL

CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 07:25 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL

BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN) PSPC 15:40 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) PSPC 07:05 04019 DELHI-SHAMLI SPL

DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL) PSPC 04:35 04020 SHAMLI-DELHI SPL

SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) PSPC 09:55 04601 PTK-JDNX PASSANGER

PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) PSPC 10:10 04602 JDNX-PTK PASSNGER

JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) PSPC 07:10 04647 PTK-BJPL EXP SPL

PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) PSPC 08:45 04648 BJPL-PTK EXP SPL

BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) PSPC 16:25 05334 MB-RMR EXP

MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30 05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10 05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 16:20 05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 05:00 05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL

DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR) PSPC 08:25 05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL

HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG) PSPC 14:45 06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL

BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ) PSPC 10:20 06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL

KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA) PSPC 17:50 06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL

KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW) PSPC 06:00 06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL

BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE) PSPC 13:45 06802 CBE-SA MEMU EXP SPL

COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA) PSPC 09:05 06803 SA-CBE MEMU EXP SPL

SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE) PSPC 13:40 06977 JJJ-PGW EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) PSPC 11:10 06980 PGW-JJJ EXP SPL

PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 15:05 07458 GUDU-BZA

GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 06:20 07461 BZA-OGL

VIJAYAWADA JN (BZA) - ONGOLE (OGL) PSPC 08:00 07500 VIJAYAWADA-GDR

VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR) PSPC 16:40 07576 OGL-BZA

ONGOLE (OGL) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 14:10 07795 SC-MOB DEMU

SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL

DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) PSPC 07:05 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL

LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) PSPC 17:50 07977 BTTR-BZA MEMU

BITRAGUNTA (BTTR) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 04:00 07978 BZA-BTTR

VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR) PSPC 13:30 08015 KGP JGM MEMU SPL

KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM) PSPC 05:00 08016 JGM KGP MEMU SPL

JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP) PSPC 21:35 08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL

ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 14:20 08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU) PSPC 09:00 08279 KRBA-R PAS SPL

KORBA (KRBA) - RAIPUR JN (R) PSPC 08:15 08280 R-KRBA PAS SPL

RAIPUR JN (R) - KORBA (KRBA) PSPC 18:30 08733 KRBA BSP MEMU SPL

KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP) PSPC 13:35 08734 BSP KRBA MEMU SPL

BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA) PSPC 09:35 08737 RIG-BSP MEMU SPL

RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP) PSPC 15:35 08738 BSP RIG MEMU SPL

BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG) PSPC 10:40 08861 GONDIA JSG SPL

GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20 08862 JSG GONDIA MEMU SPL

JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20 09108 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 09:50 09109 PRTN - EKNR SPECIAL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 12:15 09110 EKNR - PRTN SPECIAL

EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) PSPC 13:55 09113 PRTN - EKNR SPL

PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) PSPC 15:45 10101 RATNAGIRI- MADGAON

RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 01:40 10102 MADGAON - RATNAGIRI

MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:00 11271 VINDHYACHAL EXP

ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL) MEX 16:20 11272 VINDHYACHAL EXP

BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET) MEX 18:20 11306 GDG-SUR EXP

GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR) MEX 02:45 11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP

JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL) MEX 15:15 11652 SGRL-MML INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP) MEX 04:40 12767 NED-SRC EXP

NANDED (NED) - SANTRAGACHI JN (SRC) SUF 15:25 12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP

LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE) SUF 00:15 13309 CPU-PRYJ EXPRESS

CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ) MEX 06:00 13310 PRYJ-CPU EXPRESS

PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU) MEX 15:00 13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP

VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL) MEX 14:10 13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP

SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB) MEX 05:30 14203 BSB LKO INTERCITY

VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO) MEX 17:50 14204 LKO BSB INTERCITY

LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB) MEX 07:00 14213 BSB-GD INTERCITY

VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK) MEX 14:00 14214 BSB-GD INTERCITY

BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB) MEX 05:15 17259 BZAPASS

GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA) MEX 13:15 17260 BZA-GDR PASS

VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR) MEX 05:00 18019 JGM-DHN MEMU EXP

JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN) MEX 05:55 18020 DHN-JGM MEMU EXP

DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM) MEX 14:15 18109 TATA ITR EXP

TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR) MEX 09:10 18110 ITR TATA EXP

ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 00:05 18113 TATA BSP EXP

TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP) MEX 19:45 18114 BSP TATA EXP

BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA) MEX 18:50 18207 DURG AII EXP

DURG (DURG) - AJMER JN (AII) MEX 16:00 18214 AII DURG EXP

AJMER JN (AII) - DURG (DURG) MEX 19:25 18235 BPL-BSP EXP CUM PASS

BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP) MEX 10:15 18236 BSP-BPL PASS CUM EXP

BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL) MEX 22:30 18613 RNC CPU EXPRESS

RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU) MEX 07:45 18632 CPU RNC EXP

CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC) MEX 08:10 19608 MDJN KOAA EXP

MADAR JN (MDJN) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) MEX 23:10 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI

EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI

AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20 22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI

BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO) SUF 17:55 22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI

DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL) SUF 05:30 22168 NZM-SGRL SF EXP

HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - SINGRAULI (SGRL) SUF 23:00 31411 SDAH -NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40 31414 NH - SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50 31423 SDAH - NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 12:20 31432 NH-SDAH LOCAL

NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 13:40 31711 NH - RHA LOCAL

NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00 31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05 32411 SDAH-BRPA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA) SUB 14:12 32412 BRPA - SDAH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH) SUB 15:23 32413 SDAH-BRPA LOCAL

SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA) SUB 20:42 32414 BRPA-SDAH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH) SUB 22:50 36011 HWH-BRPA LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA) SUB 09:40 36012 BRPA-HWH LOCAL

BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:05 36031 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 08:45 36032 CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 09:57 36033 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30 36034 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55 36035 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 13:50 36036 CDAE-HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:02 36037 HWH-CDAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55 36038 CDAE HWH LOCAL

CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 36071 HWH-GRAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE) SUB 05:05 36072 HOWRAH-GURAP LOCAL

GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 07:07 36081 HWH-MSAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE) SUB 05:45 36082 MSAE-HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:06 36085 HWH-MSAE LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE) SUB 16:25 36086 MSAE HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 18:25 36087 HWH-MSAELOCAL

HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE) SUB 19:27 36088 MSAE-HWH LOCAL

MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 22:06 36811 HWH-BWN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:00 36812 BWN-HWH CHORD LOCAL

BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) SUB 02:58 37305 ANDOLAN LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15 37306 SIU-HWH LOCAL

SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05 37307 HWH - HPL LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52 37308 HPL-HWH LOCAL

HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30 37319 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20 37327 HWH - TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38 37330 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00 37338 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15 37343 HWH-TAK LOCAL

HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05 37348 TAK-HWH LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 37411 SHE-TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 37412 TAK-SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 37415 SHE TAK LOCAL

SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25 37416 TAK SHE LOCAL

TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25 52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER

NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ) PAS 10:00



List of trains cancelled partially by Indian Railways on 14 November:24 Source Changed trains:

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time Cancel From

Cancel To New Source

Sch. Time 01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL

BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL) PSPC 12:15 BINA JN [BINA]

GUNA [GUNA] GUNA [GUNA]

14-Nov-2022 16:00 02101 CSMT-MMR SPL

CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR) TOD 15:45 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]

DADAR [DR] DADAR [DR]

14-Nov-2022 16:00 03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL

VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE) PSPC 15:15 VARANASI [BSB]

BUXAR [BXR] BUXAR [BXR]

14-Nov-2022 19:15 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL

NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) PSPC 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO]

DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN]

14-Nov-2022 17:25 04368 HSR-RE EXP SPL

HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE) PSPC 14:30 HISAR [HSR]

SADULPUR JN [SDLP] SADULPUR JN [SDLP]

14-Nov-2022 16:30 04399 JJJ - JUC EXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 05:00 JAIJON DOABA [JJJ]

N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS]

14-Nov-2022 05:45 04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL

SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 12:10 SIRSA [SSA]

HISAR [HSR] HISAR [HSR]

14-Nov-2022 14:15 04592 ASR-LDH SPL

CHHEHARTA (CIA) - LUDHIANA JN (LDH) PSPC 13:10 CHHEHARTA [CIA]

MANANWALA [MOW] MANANWALA [MOW]

14-Nov-2022 13:52 05364 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 15:45 KATHGODAM [KGM]

LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU]

14-Nov-2022 17:00 06979 JJJ-JUC MEXP SPL

JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) PSPC 17:50 JAIJON DOABA [JJJ]

N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS]

14-Nov-2022 18:35 07756 BZA-DKJ PUSH PULL

VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) PSPC 18:20 VIJAYAWADA JN [BZA]

KHAMMAM [KMT] KHAMMAM [KMT]

14-Nov-2022 20:33 07979 BZA-BDCR

VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) PSPC 07:50 VIJAYAWADA JN [BZA]

KHAMMAM [KMT] KHAMMAM [KMT]

14-Nov-2022 10:17 08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL

KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) PSPC 06:00 KIRANDUL [KRDL]

DANTE WARA [DWZ] DANTE WARA [DWZ]

14-Nov-2022 07:09 08745 GAD- R MEMU SPL

GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) PSPC 06:30 GEVRA-ROAD [GAD]

KORBA [KRBA] KORBA [KRBA]

14-Nov-2022 06:50 12366 RNC-PNBE JANSHATABDI

RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE) JSH 14:25 RANCHI [RNC]

BOKARO STEEL CITY [BKSC] BOKARO STEEL CITY [BKSC]

14-Nov-2022 16:35 12619 MATSYAGANDHA EXP

LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) SUF 15:20 LOKMANYATILAK [LTT]

PANVEL [PNVL] PANVEL [PNVL]

14-Nov-2022 16:33 13320 RNC-DUMK EXPRESS

RANCHI (RNC) - DUMKA (DUMK) MEX 13:20 RANCHI [RNC]

BOKARO STEEL CITY [BKSC] BOKARO STEEL CITY [BKSC]

14-Nov-2022 15:40 13349 SGRL-PNBE EXPRESS

SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE) MEX 18:15 SINGRAULI [SGRL]

RENUKUT [RNQ] RENUKUT [RNQ]

14-Nov-2022 21:00 15075 TRIVENI EXPRESS

SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU) MEX 15:45 SHAKTINAGAR [SKTN]

CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU]

14-Nov-2022 18:30 16128 GUV CHENNAI EXP

GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS) MEX 23:15 GURUVAYUR [GUV]

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC] THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]

15-Nov-2022 05:28 16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP

LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) MEX 11:40 LOKMANYATILAK [LTT]

PANVEL [PNVL] PANVEL [PNVL]

14-Nov-2022 12:55 17201 GNT-SC GOLCONDA EXP

GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) MEX 06:00 GUNTUR JN [GNT]

MADHIRA [MDR] MADHIRA [MDR]

14-Nov-2022 08:14 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP

GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) MEX 18:05 GEVRA-ROAD [GAD]

KORBA [KRBA] KORBA [KRBA]

14-Nov-2022 18:23 18513 KRDL-VSKP EXP

KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) MEX 15:00 KIRANDUL [KRDL]

DANTE WARA [DWZ] DANTE WARA [DWZ]

14-Nov-2022 16:07

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 14 November:Short Terminating trains

Train [Name]

[SRC-DSTN] Type Start Time Cancel From

Cancel To New Dstn.

Sch. Time 01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL

GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA) PSPC 08:20 GUNA [GUNA]

BINA JN [BINA] GUNA [GUNA]

14-Nov-2022 13:35 03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL

PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB) PSPC 05:45 BUXAR [BXR]

VARANASI [BSB] BUXAR [BXR]

14-Nov-2022 08:52 03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL

SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO) PSPC 13:40 DHANBAD JN [DHN]

NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN]

14-Nov-2022 14:52 03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL

SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL) PSPC 10:40 KAJORAGRAM [KJME]

ANDAL JN. [UDL] KAJORAGRAM [KJME]

14-Nov-2022 11:59 04351 DLI-HSR EXP SPL

DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR) PSPC 05:00 SADULPUR JN [SDLP]

HISAR [HSR] SADULPUR JN [SDLP]

14-Nov-2022 11:40 04400 JUC - JJJ EXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 17:05 N S DOABA JN [NSS]

JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS]

14-Nov-2022 18:50 04572 DHURI -SSA EXP SPL

DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA) PSPC 05:10 HISAR [HSR]

SIRSA [SSA] HISAR [HSR]

14-Nov-2022 08:35 04591 LDH-CIA SPL

LUDHIANA JN (LDH) - CHHEHARTA (CIA) PSPC 08:30 MANANWALA [MOW]

CHHEHARTA [CIA] MANANWALA [MOW]

14-Nov-2022 11:33 05363 MB-KGM SPL EXP

MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 06:05 LALKUA JN. [LKU]

KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU]

14-Nov-2022 09:47 06978 JUC -JJJ MEXP SPL

JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ) PSPC 06:30 N S DOABA JN [NSS]

JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS]

14-Nov-2022 08:02 07278 BDCR-BZA

BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 13:45 KHAMMAM [KMT]

VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT]

14-Nov-2022 15:54 07755 DKJ-BZA PUSH PULL

DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA) PSPC 09:00 KHAMMAM [KMT]

VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT]

14-Nov-2022 09:18 08210 BSP-GAD PASSENGER

BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD) PSPC 07:30 KORBA [KRBA]

GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA]

14-Nov-2022 09:55 08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL

VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL) PSPC 06:45 DANTE WARA [DWZ]

KIRANDUL [KRDL] DANTE WARA [DWZ]

14-Nov-2022 19:04 08746 R-GAD MEMU SPL

RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD) PSPC 13:50 KORBA [KRBA]

GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA]

14-Nov-2022 19:05 12365 PNBE-RNC JANSHATABDI

PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC) JSH 06:10 BOKARO STEEL CITY [BKSC]

RANCHI [RNC] BOKARO STEEL CITY [BKSC]

14-Nov-2022 11:35 12620 MATSYAGANDA EXP

MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 14:20 PANVEL [PNVL]

LOKMANYATILAK [LTT] PANVEL [PNVL]

15-Nov-2022 05:11 13319 DUMK-RNC EXPRESS

DUMKA (DUMK) - RANCHI (RNC) MEX 03:30 BOKARO STEEL CITY [BKSC]

RANCHI [RNC] BOKARO STEEL CITY [BKSC]

14-Nov-2022 10:25 16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS

CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV) MEX 09:00 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]

GURUVAYUR [GUV] THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]

14-Nov-2022 23:17 16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP

THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT) MEX 09:15 PANVEL [PNVL]

LOKMANYATILAK [LTT] PANVEL [PNVL]

15-Nov-2022 15:00 17202 SC-GNT GOLCONDA EXP

SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT) MEX 12:30 MADHIRA [MDR]

GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR]

14-Nov-2022 17:35 18514 VSKP-KRDL EXP

VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL) MEX 21:20 DANTE WARA [DWZ]

KIRANDUL [KRDL] DANTE WARA [DWZ]

15-Nov-2022 07:14

Meanwhile, Indian Railways in a bid to provide world-class facilities and comfort during the rail journey, the Ministry of Railways has accelerated the redevelopment of major stations across the country.

According to the data given by the Ministry, presently 40 Railway stations are being redeveloped to provide modern amenities. 14 Railway Stations are under tendering stage for redevelopment and they are likely to be awarded in the next 5 months.

Redevelopment of railway stations across the country will have a multiplier effect on the economy with increased job creation and improved economic growth.

The Ministry of Railways said in its statement that redevelopment of these Stations envisages the provision of spacious Roof Plaza, facilities such as food court, waiting lounge, children play area, designated space for local products, etc. The development will integrate various modes of transport with Railway Station viz. Metro, Bus, etc. and will also integrate both sides of the city with the station. The construction of station infrastructure will adopt green building technology and facilities for 'Divyangjans'. The stations will be developed on the concept of intelligent building, having state-of-the-art facilities for passengers. Station redevelopment will create a 'City Centre' like space at the station for the railway commuters as well as the general public.