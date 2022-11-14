Indian Railways cancels 193 passengers trains today fully or partially. Check full list1 min read . 09:23 AM IST
- Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions
Indian Railways on Monday cancelled 193 trains with 163 of them being fully canclled while the remaining thirty of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 147 trains have been cancelled fully while the rest 46 passenger trains have been cancelled partially. List of trains cancelled fully by Indian Railways on 14 November:
Indian Railways on Monday cancelled 193 trains with 163 of them being fully canclled while the remaining thirty of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 147 trains have been cancelled fully while the rest 46 passenger trains have been cancelled partially. List of trains cancelled fully by Indian Railways on 14 November:
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|01:55
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01811 LAR-JHS UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|18:00
|01812 JHS-LAR UR EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR)
|PSPC
|07:45
|01819 BINA-LAR UR EXP SPL
BINA JN (BINA) - LALITPUR (LAR)
|PSPC
|15:55
|01820 LAR-BINA UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|10:15
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|02182 UDZ-REWA SF SPL
UDAIPUR CITY (UDZ) - REWA (REWA)
|TOD
|17:20
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|PSPC
|05:30
|03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|07:25
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04019 DELHI-SHAMLI SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|04:35
|04020 SHAMLI-DELHI SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|09:55
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL
BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ)
|PSPC
|10:20
|06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL
KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|17:50
|06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL
KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW)
|PSPC
|06:00
|06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL
BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE)
|PSPC
|13:45
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07458 GUDU-BZA
GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|06:20
|07461 BZA-OGL
VIJAYAWADA JN (BZA) - ONGOLE (OGL)
|PSPC
|08:00
|07500 VIJAYAWADA-GDR
VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)
|PSPC
|16:40
|07576 OGL-BZA
ONGOLE (OGL) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|14:10
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|07977 BTTR-BZA MEMU
BITRAGUNTA (BTTR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|04:00
|07978 BZA-BTTR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR)
|PSPC
|13:30
|08015 KGP JGM MEMU SPL
KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)
|PSPC
|05:00
|08016 JGM KGP MEMU SPL
JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)
|PSPC
|21:35
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|09:00
|08279 KRBA-R PAS SPL
KORBA (KRBA) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|08:15
|08280 R-KRBA PAS SPL
RAIPUR JN (R) - KORBA (KRBA)
|PSPC
|18:30
|08733 KRBA BSP MEMU SPL
KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|13:35
|08734 BSP KRBA MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA)
|PSPC
|09:35
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|15:35
|08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|10:40
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11271 VINDHYACHAL EXP
ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|16:20
|11272 VINDHYACHAL EXP
BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)
|MEX
|18:20
|11306 GDG-SUR EXP
GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
|MEX
|02:45
|11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|15:15
|11652 SGRL-MML INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)
|MEX
|04:40
|12767 NED-SRC EXP
NANDED (NED) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|SUF
|15:25
|12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE)
|SUF
|00:15
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|17259 BZAPASS
GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|MEX
|13:15
|17260 BZA-GDR PASS
VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)
|MEX
|05:00
|18019 JGM-DHN MEMU EXP
JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN)
|MEX
|05:55
|18020 DHN-JGM MEMU EXP
DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM)
|MEX
|14:15
|18109 TATA ITR EXP
TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|MEX
|09:10
|18110 ITR TATA EXP
ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|00:05
|18113 TATA BSP EXP
TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|19:45
|18114 BSP TATA EXP
BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|18:50
|18207 DURG AII EXP
DURG (DURG) - AJMER JN (AII)
|MEX
|16:00
|18214 AII DURG EXP
AJMER JN (AII) - DURG (DURG)
|MEX
|19:25
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|10:15
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|22:30
|18613 RNC CPU EXPRESS
RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|07:45
|18632 CPU RNC EXP
CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)
|MEX
|08:10
|19608 MDJN KOAA EXP
MADAR JN (MDJN) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|MEX
|23:10
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)
|SUF
|17:55
|22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)
|SUF
|05:30
|22168 NZM-SGRL SF EXP
HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - SINGRAULI (SGRL)
|SUF
|23:00
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|10:00
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|01:55
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01811 LAR-JHS UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)
|PSPC
|18:00
|01812 JHS-LAR UR EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR)
|PSPC
|07:45
|01819 BINA-LAR UR EXP SPL
BINA JN (BINA) - LALITPUR (LAR)
|PSPC
|15:55
|01820 LAR-BINA UR EXP SPL
LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|10:15
|01885 BINA-DMO UNRSERVED EXP
BINA JN (BINA) - DAMOH (DMO)
|PSPC
|18:00
|02182 UDZ-REWA SF SPL
UDAIPUR CITY (UDZ) - REWA (REWA)
|TOD
|17:20
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|PSPC
|05:30
|03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|07:25
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04019 DELHI-SHAMLI SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|04:35
|04020 SHAMLI-DELHI SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|09:55
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL
BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ)
|PSPC
|10:20
|06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL
KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|17:50
|06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL
KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW)
|PSPC
|06:00
|06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL
BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE)
|PSPC
|13:45
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07458 GUDU-BZA
GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|06:20
|07461 BZA-OGL
VIJAYAWADA JN (BZA) - ONGOLE (OGL)
|PSPC
|08:00
|07500 VIJAYAWADA-GDR
VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)
|PSPC
|16:40
|07576 OGL-BZA
ONGOLE (OGL) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|14:10
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|07977 BTTR-BZA MEMU
BITRAGUNTA (BTTR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|04:00
|07978 BZA-BTTR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR)
|PSPC
|13:30
|08015 KGP JGM MEMU SPL
KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)
|PSPC
|05:00
|08016 JGM KGP MEMU SPL
JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)
|PSPC
|21:35
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|09:00
|08279 KRBA-R PAS SPL
KORBA (KRBA) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|08:15
|08280 R-KRBA PAS SPL
RAIPUR JN (R) - KORBA (KRBA)
|PSPC
|18:30
|08733 KRBA BSP MEMU SPL
KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|13:35
|08734 BSP KRBA MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA)
|PSPC
|09:35
|08737 RIG-BSP MEMU SPL
RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)
|PSPC
|15:35
|08738 BSP RIG MEMU SPL
BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)
|PSPC
|10:40
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11271 VINDHYACHAL EXP
ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|16:20
|11272 VINDHYACHAL EXP
BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)
|MEX
|18:20
|11306 GDG-SUR EXP
GADAG JN (GDG) - SOLAPUR JN (SUR)
|MEX
|02:45
|11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|15:15
|11652 SGRL-MML INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)
|MEX
|04:40
|12767 NED-SRC EXP
NANDED (NED) - SANTRAGACHI JN (SRC)
|SUF
|15:25
|12811 LTT-HTE SUPERFAST EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - HATIA (HTE)
|SUF
|00:15
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|14203 BSB LKO INTERCITY
VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)
|MEX
|17:50
|14204 LKO BSB INTERCITY
LUCKNOW (LKO) - VARANASI (BSB)
|MEX
|07:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|17259 BZAPASS
GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|MEX
|13:15
|17260 BZA-GDR PASS
VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)
|MEX
|05:00
|18019 JGM-DHN MEMU EXP
JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN)
|MEX
|05:55
|18020 DHN-JGM MEMU EXP
DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM)
|MEX
|14:15
|18109 TATA ITR EXP
TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|MEX
|09:10
|18110 ITR TATA EXP
ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|00:05
|18113 TATA BSP EXP
TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|19:45
|18114 BSP TATA EXP
BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|18:50
|18207 DURG AII EXP
DURG (DURG) - AJMER JN (AII)
|MEX
|16:00
|18214 AII DURG EXP
AJMER JN (AII) - DURG (DURG)
|MEX
|19:25
|18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|10:15
|18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)
|MEX
|22:30
|18613 RNC CPU EXPRESS
RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|07:45
|18632 CPU RNC EXP
CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)
|MEX
|08:10
|19608 MDJN KOAA EXP
MADAR JN (MDJN) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)
|MEX
|23:10
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)
|SUF
|17:55
|22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)
|SUF
|05:30
|22168 NZM-SGRL SF EXP
HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - SINGRAULI (SGRL)
|SUF
|23:00
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|32411 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|14:12
|32412 BRPA - SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|15:23
|32413 SDAH-BRPA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|20:42
|32414 BRPA-SDAH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|22:50
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36081 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|05:45
|36082 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:06
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36087 HWH-MSAELOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|19:27
|36088 MSAE-HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|22:06
|36811 HWH-BWN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:00
|36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|02:58
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)
|PAS
|10:00
List of trains cancelled partially by Indian Railways on 14 November:24 Source Changed trains:
List of trains cancelled partially by Indian Railways on 14 November:24 Source Changed trains:
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL
BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL)
|PSPC
|12:15
|BINA JN [BINA]
GUNA [GUNA]
|GUNA [GUNA]
14-Nov-2022 16:00
|02101 CSMT-MMR SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)
|TOD
|15:45
|CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]
|DADAR [DR]
14-Nov-2022 16:00
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|BUXAR [BXR]
14-Nov-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
14-Nov-2022 17:25
|04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|14:30
|HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]
|SADULPUR JN [SDLP]
14-Nov-2022 16:30
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
14-Nov-2022 05:45
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|12:10
|SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]
|HISAR [HSR]
14-Nov-2022 14:15
|04592 ASR-LDH SPL
CHHEHARTA (CIA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|13:10
|CHHEHARTA [CIA]
MANANWALA [MOW]
|MANANWALA [MOW]
14-Nov-2022 13:52
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
14-Nov-2022 17:00
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
14-Nov-2022 18:35
|07756 BZA-DKJ PUSH PULL
VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)
|PSPC
|18:20
|VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]
|KHAMMAM [KMT]
14-Nov-2022 20:33
|07979 BZA-BDCR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|PSPC
|07:50
|VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]
|KHAMMAM [KMT]
14-Nov-2022 10:17
|08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|06:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
14-Nov-2022 07:09
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
14-Nov-2022 06:50
|12366 RNC-PNBE JANSHATABDI
RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE)
|JSH
|14:25
|RANCHI [RNC]
BOKARO STEEL CITY [BKSC]
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
14-Nov-2022 16:35
|12619 MATSYAGANDHA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|SUF
|15:20
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
14-Nov-2022 16:33
|13320 RNC-DUMK EXPRESS
RANCHI (RNC) - DUMKA (DUMK)
|MEX
|13:20
|RANCHI [RNC]
BOKARO STEEL CITY [BKSC]
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
14-Nov-2022 15:40
|13349 SGRL-PNBE EXPRESS
SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|18:15
|SINGRAULI [SGRL]
RENUKUT [RNQ]
|RENUKUT [RNQ]
14-Nov-2022 21:00
|15075 TRIVENI EXPRESS
SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|15:45
|SHAKTINAGAR [SKTN]
CHOPAN [CPU]
|CHOPAN [CPU]
14-Nov-2022 18:30
|16128 GUV CHENNAI EXP
GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS)
|MEX
|23:15
|GURUVAYUR [GUV]
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
15-Nov-2022 05:28
|16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|MEX
|11:40
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
14-Nov-2022 12:55
|17201 GNT-SC GOLCONDA EXP
GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)
|MEX
|06:00
|GUNTUR JN [GNT]
MADHIRA [MDR]
|MADHIRA [MDR]
14-Nov-2022 08:14
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
14-Nov-2022 18:23
|18513 KRDL-VSKP EXP
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|15:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
14-Nov-2022 16:07
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL
BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL)
|PSPC
|12:15
|BINA JN [BINA]
GUNA [GUNA]
|GUNA [GUNA]
14-Nov-2022 16:00
|02101 CSMT-MMR SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)
|TOD
|15:45
|CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]
|DADAR [DR]
14-Nov-2022 16:00
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|BUXAR [BXR]
14-Nov-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
14-Nov-2022 17:25
|04368 HSR-RE EXP SPL
HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)
|PSPC
|14:30
|HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]
|SADULPUR JN [SDLP]
14-Nov-2022 16:30
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
14-Nov-2022 05:45
|04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|12:10
|SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]
|HISAR [HSR]
14-Nov-2022 14:15
|04592 ASR-LDH SPL
CHHEHARTA (CIA) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|13:10
|CHHEHARTA [CIA]
MANANWALA [MOW]
|MANANWALA [MOW]
14-Nov-2022 13:52
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
14-Nov-2022 17:00
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
14-Nov-2022 18:35
|07756 BZA-DKJ PUSH PULL
VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)
|PSPC
|18:20
|VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]
|KHAMMAM [KMT]
14-Nov-2022 20:33
|07979 BZA-BDCR
VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|PSPC
|07:50
|VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]
|KHAMMAM [KMT]
14-Nov-2022 10:17
|08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|PSPC
|06:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
14-Nov-2022 07:09
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
14-Nov-2022 06:50
|12366 RNC-PNBE JANSHATABDI
RANCHI (RNC) - PATNA JN (PNBE)
|JSH
|14:25
|RANCHI [RNC]
BOKARO STEEL CITY [BKSC]
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
14-Nov-2022 16:35
|12619 MATSYAGANDHA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)
|SUF
|15:20
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
14-Nov-2022 16:33
|13320 RNC-DUMK EXPRESS
RANCHI (RNC) - DUMKA (DUMK)
|MEX
|13:20
|RANCHI [RNC]
BOKARO STEEL CITY [BKSC]
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
14-Nov-2022 15:40
|13349 SGRL-PNBE EXPRESS
SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|18:15
|SINGRAULI [SGRL]
RENUKUT [RNQ]
|RENUKUT [RNQ]
14-Nov-2022 21:00
|15075 TRIVENI EXPRESS
SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|15:45
|SHAKTINAGAR [SKTN]
CHOPAN [CPU]
|CHOPAN [CPU]
14-Nov-2022 18:30
|16128 GUV CHENNAI EXP
GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS)
|MEX
|23:15
|GURUVAYUR [GUV]
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
15-Nov-2022 05:28
|16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)
|MEX
|11:40
|LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]
|PANVEL [PNVL]
14-Nov-2022 12:55
|17201 GNT-SC GOLCONDA EXP
GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)
|MEX
|06:00
|GUNTUR JN [GNT]
MADHIRA [MDR]
|MADHIRA [MDR]
14-Nov-2022 08:14
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
14-Nov-2022 18:23
|18513 KRDL-VSKP EXP
KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|15:00
|KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]
|DANTE WARA [DWZ]
14-Nov-2022 16:07
List of trains cancelled partially by Indian Railways on 14 November:Short Terminating trains
List of trains cancelled partially by Indian Railways on 14 November:Short Terminating trains
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|08:20
|GUNA [GUNA]
BINA JN [BINA]
|GUNA [GUNA]
14-Nov-2022 13:35
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|BUXAR [BXR]
14-Nov-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
14-Nov-2022 14:52
|03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|10:40
|KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]
|KAJORAGRAM [KJME]
14-Nov-2022 11:59
|04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
|PSPC
|05:00
|SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]
|SADULPUR JN [SDLP]
14-Nov-2022 11:40
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
14-Nov-2022 18:50
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:10
|HISAR [HSR]
SIRSA [SSA]
|HISAR [HSR]
14-Nov-2022 08:35
|04591 LDH-CIA SPL
LUDHIANA JN (LDH) - CHHEHARTA (CIA)
|PSPC
|08:30
|MANANWALA [MOW]
CHHEHARTA [CIA]
|MANANWALA [MOW]
14-Nov-2022 11:33
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
14-Nov-2022 09:47
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
14-Nov-2022 08:02
|07278 BDCR-BZA
BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|13:45
|KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
14-Nov-2022 15:54
|07755 DKJ-BZA PUSH PULL
DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|09:00
|KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
14-Nov-2022 09:18
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
14-Nov-2022 09:55
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|PSPC
|06:45
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
14-Nov-2022 19:04
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
14-Nov-2022 19:05
|12365 PNBE-RNC JANSHATABDI
PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC)
|JSH
|06:10
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
RANCHI [RNC]
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
14-Nov-2022 11:35
|12620 MATSYAGANDA EXP
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|14:20
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
15-Nov-2022 05:11
|13319 DUMK-RNC EXPRESS
DUMKA (DUMK) - RANCHI (RNC)
|MEX
|03:30
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
RANCHI [RNC]
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
14-Nov-2022 10:25
|16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)
|MEX
|09:00
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
GURUVAYUR [GUV]
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
14-Nov-2022 23:17
|16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|09:15
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
15-Nov-2022 15:00
|17202 SC-GNT GOLCONDA EXP
SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|12:30
|MADHIRA [MDR]
GUNTUR JN [GNT]
|MADHIRA [MDR]
14-Nov-2022 17:35
|18514 VSKP-KRDL EXP
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|MEX
|21:20
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
15-Nov-2022 07:14
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|08:20
|GUNA [GUNA]
BINA JN [BINA]
|GUNA [GUNA]
14-Nov-2022 13:35
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|BUXAR [BXR]
14-Nov-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
14-Nov-2022 14:52
|03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL
SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)
|PSPC
|10:40
|KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]
|KAJORAGRAM [KJME]
14-Nov-2022 11:59
|04351 DLI-HSR EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)
|PSPC
|05:00
|SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]
|SADULPUR JN [SDLP]
14-Nov-2022 11:40
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
14-Nov-2022 18:50
|04572 DHURI -SSA EXP SPL
DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)
|PSPC
|05:10
|HISAR [HSR]
SIRSA [SSA]
|HISAR [HSR]
14-Nov-2022 08:35
|04591 LDH-CIA SPL
LUDHIANA JN (LDH) - CHHEHARTA (CIA)
|PSPC
|08:30
|MANANWALA [MOW]
CHHEHARTA [CIA]
|MANANWALA [MOW]
14-Nov-2022 11:33
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
14-Nov-2022 09:47
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
14-Nov-2022 08:02
|07278 BDCR-BZA
BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|13:45
|KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
14-Nov-2022 15:54
|07755 DKJ-BZA PUSH PULL
DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)
|PSPC
|09:00
|KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]
|KHAMMAM [KMT]
14-Nov-2022 09:18
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
14-Nov-2022 09:55
|08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|PSPC
|06:45
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
14-Nov-2022 19:04
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
14-Nov-2022 19:05
|12365 PNBE-RNC JANSHATABDI
PATNA JN (PNBE) - RANCHI (RNC)
|JSH
|06:10
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
RANCHI [RNC]
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
14-Nov-2022 11:35
|12620 MATSYAGANDA EXP
MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|14:20
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
15-Nov-2022 05:11
|13319 DUMK-RNC EXPRESS
DUMKA (DUMK) - RANCHI (RNC)
|MEX
|03:30
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
RANCHI [RNC]
|BOKARO STEEL CITY [BKSC]
14-Nov-2022 10:25
|16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)
|MEX
|09:00
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
GURUVAYUR [GUV]
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
14-Nov-2022 23:17
|16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)
|MEX
|09:15
|PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]
|PANVEL [PNVL]
15-Nov-2022 15:00
|17202 SC-GNT GOLCONDA EXP
SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)
|MEX
|12:30
|MADHIRA [MDR]
GUNTUR JN [GNT]
|MADHIRA [MDR]
14-Nov-2022 17:35
|18514 VSKP-KRDL EXP
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)
|MEX
|21:20
|DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]
|DANTE WARA [DWZ]
15-Nov-2022 07:14
Meanwhile, Indian Railways in a bid to provide world-class facilities and comfort during the rail journey, the Ministry of Railways has accelerated the redevelopment of major stations across the country.
Meanwhile, Indian Railways in a bid to provide world-class facilities and comfort during the rail journey, the Ministry of Railways has accelerated the redevelopment of major stations across the country.
According to the data given by the Ministry, presently 40 Railway stations are being redeveloped to provide modern amenities. 14 Railway Stations are under tendering stage for redevelopment and they are likely to be awarded in the next 5 months.
According to the data given by the Ministry, presently 40 Railway stations are being redeveloped to provide modern amenities. 14 Railway Stations are under tendering stage for redevelopment and they are likely to be awarded in the next 5 months.
Redevelopment of railway stations across the country will have a multiplier effect on the economy with increased job creation and improved economic growth.
Redevelopment of railway stations across the country will have a multiplier effect on the economy with increased job creation and improved economic growth.
The Ministry of Railways said in its statement that redevelopment of these Stations envisages the provision of spacious Roof Plaza, facilities such as food court, waiting lounge, children play area, designated space for local products, etc. The development will integrate various modes of transport with Railway Station viz. Metro, Bus, etc. and will also integrate both sides of the city with the station. The construction of station infrastructure will adopt green building technology and facilities for 'Divyangjans'. The stations will be developed on the concept of intelligent building, having state-of-the-art facilities for passengers. Station redevelopment will create a 'City Centre' like space at the station for the railway commuters as well as the general public.
The Ministry of Railways said in its statement that redevelopment of these Stations envisages the provision of spacious Roof Plaza, facilities such as food court, waiting lounge, children play area, designated space for local products, etc. The development will integrate various modes of transport with Railway Station viz. Metro, Bus, etc. and will also integrate both sides of the city with the station. The construction of station infrastructure will adopt green building technology and facilities for 'Divyangjans'. The stations will be developed on the concept of intelligent building, having state-of-the-art facilities for passengers. Station redevelopment will create a 'City Centre' like space at the station for the railway commuters as well as the general public.