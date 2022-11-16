Get the latest financial, economic and market news, instantly.
Subscribe
My Readse-paperNewslettersIFSC Code Finder NewWeb StoriesMintGenieFor You
Top Sections
Explore Mint
Copyright © HT Digital Streams Limited All rights reserved.
Switch to the app Download App
e-paper
Home / News / India /  Indian Railways cancels 202 passengers trains today fully or partially. Check full list

Indian Railways cancels 202 passengers trains today fully or partially. Check full list

1 min read . 09:24 AM ISTLivemint
Railways cancels 202 passengers trains which includes sub urban and long distance trains

  • Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions

Indian Railways on Wednesday cancelled 202 trains with 159 of them being fully canclled while the remaining fourty three of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 159 trains have been cancelled fully while the rest 43 passenger trains have been cancelled partially.

Indian Railways on Wednesday cancelled 202 trains with 159 of them being fully canclled while the remaining fourty three of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which includes track maintenance and weather conditions. A total of 159 trains have been cancelled fully while the rest 43 passenger trains have been cancelled partially.

List of trains cancelled fully by Indian Railways on 16 November:

 

List of trains cancelled fully by Indian Railways on 16 November:

 

Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart Time
00109 SGLA-MFP PEXP SPL
 SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PEXP00:05
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		PSPC17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:35
01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC15:20
01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC17:55
01617 DELHI-SHAMLI SEWA SERVICE
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC09:10
01618 SHAMLI-DELHI SEWA SERVICE
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC14:20
01620 SMQ-DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC01:55
01623 DLI-SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC19:00
01811 LAR-JHS UR EXP SPL
 LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)		PSPC18:00
01812 JHS-LAR UR EXP SPL
 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR)		PSPC07:45
01819 BINA-LAR UR EXP SPL
 BINA JN (BINA) - LALITPUR (LAR)		PSPC15:55
01820 LAR-BINA UR EXP SPL
 LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)		PSPC10:15
01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
 DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)		PSPC05:45
02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
 GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)		TOD21:00
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		PSPC22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC05:35
03344 CPU-GMO PASS SPL
 CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC07:25
03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC09:50
03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC12:00
03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)		PSPC12:50
03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)		PSPC14:05
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		PSPC07:05
04019 DELHI-SHAMLI SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC04:35
04020 SHAMLI-DELHI SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC09:55
04023 DLI-KPKI SPL
 DELHI JN. (DLI) - QASIMPUR KHERI (KPKI)		PSPC15:30
04024 KPKI-DLI SPL
 QASIMPUR KHERI (KPKI) - DELHI JN. (DLI)		PSPC18:35
04601 PTK-JDNX PASSANGER
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		PSPC07:10
04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC13:45
04647 PTK-BJPL EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC16:25
04997 LDH-FZR MEXP
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC10:05
04998 FZR-LDH MEXP
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		PSPC13:50
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		PSPC21:10
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC16:20
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC05:00
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC08:25
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC14:45
06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL
 BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ)		PSPC10:20
06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL
 KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA)		PSPC17:50
06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL
 KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW)		PSPC06:00
06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL
 BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE)		PSPC13:45
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)		PSPC09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)		PSPC13:40
06933 ASR-PTK EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC12:10
06935 VKA-PTK EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - PATHANKOT (PTK)		PSPC15:10
06936 PTK-VKA EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - VERKA JN (VKA)		PSPC12:05
06950 PTK-JUC EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC17:35
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		PSPC11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC15:05
06982 FZR-LDH EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		PSPC08:45
07458 GUDU-BZA
 GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC06:20
07461 BZA-OGL
 VIJAYAWADA JN (BZA) - ONGOLE (OGL)		PSPC08:00
07500 VIJAYAWADA-GDR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)		PSPC16:40
07576 OGL-BZA
 ONGOLE (OGL) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC14:10
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		PSPC05:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		PSPC07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		PSPC17:50
07977 BTTR-BZA MEMU
 BITRAGUNTA (BTTR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC04:00
07978 BZA-BTTR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR)		PSPC13:30
08015 KGP JGM MEMU SPL
 KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)		PSPC05:00
08016 JGM KGP MEMU SPL
 JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)		PSPC21:35
08279 KRBA-R PAS SPL
 KORBA (KRBA) - RAIPUR JN (R)		PSPC08:15
08280 R-KRBA PAS SPL
 RAIPUR JN (R) - KORBA (KRBA)		PSPC18:30
08733 KRBA BSP MEMU SPL
 KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC13:35
08734 BSP KRBA MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA)		PSPC09:35
08737 RIG-BSP MEMU SPL
 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)		PSPC10:40
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		PSPC07:20
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC15:45
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		MEX01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		MEX19:00
11271 VINDHYACHAL EXP
 ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)		MEX16:20
11272 VINDHYACHAL EXP
 BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)		MEX18:20
11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
 JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)		MEX15:15
11652 SGRL-MML INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)		MEX04:40
12768 SRC-NED EXP
 SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)		SUF14:45
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)		MEX14:10
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)		MEX05:30
14201 JNU - RBL EXPRESS
 JAUNPUR JN (JNU) - RAE BARELI JN (RBL)		MEX16:25
14202 RBL-JNU EXP
 RAE BARELI JN (RBL) - JAUNPUR JN (JNU)		MEX07:25
14203 BSB LKO INTERCITY
 VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)		MEX17:50
14214 BSB-GD INTERCITY
 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		MEX05:15
17259 BZAPASS
 GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		MEX13:15
17260 BZA-GDR PASS
 VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)		MEX05:00
18019 JGM-DHN MEMU EXP
 JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN)		MEX05:55
18020 DHN-JGM MEMU EXP
 DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM)		MEX14:15
18109 TATA ITR EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)		MEX09:10
18110 ITR TATA EXP
 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)		MEX00:05
18113 TATA BSP EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP)		MEX19:45
18114 BSP TATA EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA)		MEX18:50
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)		MEX10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)		MEX22:30
18614 CPU RNC EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)		MEX08:10
19413 ADI - KOAA EXPRESS
 AHMEDABAD JN (ADI) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)		MEX21:05
20472 PURI BKN EXP
 PURI (PURI) - BIKANER JN (BKN)		SUF06:35
20808 ASR-VSKP S F
 AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		SUF23:55
20847 DURG UPH EXP
 DURG (DURG) - UDHAMPUR (UHP)		SUF11:10
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		JSH11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		JSH15:20
22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
 BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)		SUF17:55
22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
 DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)		SUF05:30
22165 BPL-SGRL SF EXP
 BHOPAL (BPL) - SINGRAULI (SGRL)		SUF20:55
22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR
 RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC)		SUF14:25
22868 NZM DURG SF HUMSAFAR EXP
 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - DURG (DURG)		SUF11:25
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB04:50
31423 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB13:40
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		SUB05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:05
32411 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB14:12
32412 BRPA - SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)		SUB15:23
32413 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB20:42
32414 BRPA-SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)		SUB22:50
36011 HWH-BRPA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB09:40
36012 BRPA-HWH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)		SUB05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB07:07
36081 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB05:45
36082 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:06
36085 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB16:25
36086 MSAE HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB18:25
36087 HWH-MSAELOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB19:27
36088 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB22:06
36811 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		SUB04:00
36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		SUB02:58
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		SUB19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		SUB21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		SUB06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB07:25
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
 NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)		PAS10:00
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart Time
00109 SGLA-MFP PEXP SPL
 SANGOLA (SGLA) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PEXP00:05
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		PSPC17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:35
01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC15:20
01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC17:55
01617 DELHI-SHAMLI SEWA SERVICE
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC09:10
01618 SHAMLI-DELHI SEWA SERVICE
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC14:20
01620 SMQ-DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC01:55
01623 DLI-SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC19:00
01811 LAR-JHS UR EXP SPL
 LALITPUR (LAR) - VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB)		PSPC18:00
01812 JHS-LAR UR EXP SPL
 VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LALITPUR (LAR)		PSPC07:45
01819 BINA-LAR UR EXP SPL
 BINA JN (BINA) - LALITPUR (LAR)		PSPC15:55
01820 LAR-BINA UR EXP SPL
 LALITPUR (LAR) - BINA JN (BINA)		PSPC10:15
01886 DMO-BINA UNRSERVED EXP
 DAMOH (DMO) - BINA JN (BINA)		PSPC05:45
02518 GHY-KOAA TOD SPECIAL
 GUWAHATI (GHY) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)		TOD21:00
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		PSPC22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC05:35
03344 CPU-GMO PASS SPL
 CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC07:25
03513 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC09:50
03515 BWN-ASN MEMU PGR SPL
 BARDDHAMAN (BWN) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC12:00
03518 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)		PSPC12:50
03520 ASN-BWN MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BARDDHAMAN (BWN)		PSPC14:05
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		PSPC07:05
04019 DELHI-SHAMLI SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC04:35
04020 SHAMLI-DELHI SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC09:55
04023 DLI-KPKI SPL
 DELHI JN. (DLI) - QASIMPUR KHERI (KPKI)		PSPC15:30
04024 KPKI-DLI SPL
 QASIMPUR KHERI (KPKI) - DELHI JN. (DLI)		PSPC18:35
04601 PTK-JDNX PASSANGER
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		PSPC07:10
04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC13:45
04647 PTK-BJPL EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC16:25
04997 LDH-FZR MEXP
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC10:05
04998 FZR-LDH MEXP
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		PSPC13:50
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		PSPC21:10
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC16:20
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC05:00
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC08:25
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC14:45
06603 BINA-KMZ PSPC MEMU SPL
 BINA JN (BINA) - KATNI MURWARA (KMZ)		PSPC10:20
06604 KMZ-BINA PSPC MEMU SPL
 KATNI MURWARA (KMZ) - BINA JN (BINA)		PSPC17:50
06623 KTE-BRGW MEMU PSPC SPL
 KATNI (KTE) - BARGAWAN (BRGW)		PSPC06:00
06624 BRGW-KTE MEMU PSPC SPL
 BARGAWAN (BRGW) - KATNI (KTE)		PSPC13:45
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)		PSPC09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)		PSPC13:40
06933 ASR-PTK EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC12:10
06935 VKA-PTK EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - PATHANKOT (PTK)		PSPC15:10
06936 PTK-VKA EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - VERKA JN (VKA)		PSPC12:05
06950 PTK-JUC EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC17:35
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		PSPC11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC15:05
06982 FZR-LDH EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		PSPC08:45
07458 GUDU-BZA
 GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC06:20
07461 BZA-OGL
 VIJAYAWADA JN (BZA) - ONGOLE (OGL)		PSPC08:00
07500 VIJAYAWADA-GDR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)		PSPC16:40
07576 OGL-BZA
 ONGOLE (OGL) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC14:10
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		PSPC05:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		PSPC07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		PSPC17:50
07977 BTTR-BZA MEMU
 BITRAGUNTA (BTTR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC04:00
07978 BZA-BTTR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - BITRAGUNTA (BTTR)		PSPC13:30
08015 KGP JGM MEMU SPL
 KHARAGPUR JN (KGP) - JHARGRAM (JGM)		PSPC05:00
08016 JGM KGP MEMU SPL
 JHARGRAM (JGM) - KHARAGPUR JN (KGP)		PSPC21:35
08279 KRBA-R PAS SPL
 KORBA (KRBA) - RAIPUR JN (R)		PSPC08:15
08280 R-KRBA PAS SPL
 RAIPUR JN (R) - KORBA (KRBA)		PSPC18:30
08733 KRBA BSP MEMU SPL
 KORBA (KRBA) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC13:35
08734 BSP KRBA MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - KORBA (KRBA)		PSPC09:35
08737 RIG-BSP MEMU SPL
 RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN. (BSP)		PSPC15:35
08738 BSP RIG MEMU SPL
 BILASPUR JN. (BSP) - RAIGARH (RIG)		PSPC10:40
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		PSPC07:20
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC15:45
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		MEX01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		MEX19:00
11271 VINDHYACHAL EXP
 ITARSI JN (ET) - BHOPAL (BPL)		MEX16:20
11272 VINDHYACHAL EXP
 BHOPAL (BPL) - ITARSI JN (ET)		MEX18:20
11651 JBP-SGRL INTERCITY EXP
 JABALPUR (JBP) - SINGRAULI (SGRL)		MEX15:15
11652 SGRL-MML INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - JABALPUR (JBP)		MEX04:40
12768 SRC-NED EXP
 SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)		SUF14:45
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)		MEX14:10
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)		MEX05:30
14201 JNU - RBL EXPRESS
 JAUNPUR JN (JNU) - RAE BARELI JN (RBL)		MEX16:25
14202 RBL-JNU EXP
 RAE BARELI JN (RBL) - JAUNPUR JN (JNU)		MEX07:25
14203 BSB LKO INTERCITY
 VARANASI (BSB) - LUCKNOW (LKO)		MEX17:50
14214 BSB-GD INTERCITY
 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		MEX05:15
17259 BZAPASS
 GUDUR JN (GDR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		MEX13:15
17260 BZA-GDR PASS
 VIJAYAWADA JN (BZA) - GUDUR JN (GDR)		MEX05:00
18019 JGM-DHN MEMU EXP
 JHARGRAM (JGM) - DHANBAD JN (DHN)		MEX05:55
18020 DHN-JGM MEMU EXP
 DHANBAD JN (DHN) - JHARGRAM (JGM)		MEX14:15
18109 TATA ITR EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)		MEX09:10
18110 ITR TATA EXP
 ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)		MEX00:05
18113 TATA BSP EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - BILASPUR JN. (BSP)		MEX19:45
18114 BSP TATA EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - TATANAGAR JN (TATA)		MEX18:50
18235 BPL-BSP EXP CUM PASS
 BHOPAL (BPL) - BILASPUR JN. (BSP)		MEX10:15
18236 BSP-BPL PASS CUM EXP
 BILASPUR JN. (BSP) - BHOPAL (BPL)		MEX22:30
18614 CPU RNC EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)		MEX08:10
19413 ADI - KOAA EXPRESS
 AHMEDABAD JN (ADI) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA)		MEX21:05
20472 PURI BKN EXP
 PURI (PURI) - BIKANER JN (BKN)		SUF06:35
20808 ASR-VSKP S F
 AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		SUF23:55
20847 DURG UPH EXP
 DURG (DURG) - UDHAMPUR (UHP)		SUF11:10
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		JSH11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		JSH15:20
22161 BHOPAL-DAMOH RAJYA RANI
 BHOPAL (BPL) - DAMOH (DMO)		SUF17:55
22162 DAMOH-BHOPAL RAJYA RANI
 DAMOH (DMO) - BHOPAL (BPL)		SUF05:30
22165 BPL-SGRL SF EXP
 BHOPAL (BPL) - SINGRAULI (SGRL)		SUF20:55
22169 RKMP-SRC SF HAMSAFAR
 RANI KAMALAPATI (RKMP) - SANTRAGACHI JN (SRC)		SUF14:25
22868 NZM DURG SF HUMSAFAR EXP
 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - DURG (DURG)		SUF11:25
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB04:50
31423 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB13:40
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		SUB05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:05
32411 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB14:12
32412 BRPA - SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)		SUB15:23
32413 SDAH-BRPA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB20:42
32414 BRPA-SDAH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - SEALDAH (SDAH)		SUB22:50
36011 HWH-BRPA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB09:40
36012 BRPA-HWH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)		SUB05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB07:07
36081 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB05:45
36082 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:06
36085 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB16:25
36086 MSAE HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB18:25
36087 HWH-MSAELOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB19:27
36088 MSAE-HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB22:06
36811 HWH-BWN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		SUB04:00
36812 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		SUB02:58
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		SUB19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		SUB21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		SUB06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB07:25
52539 NJP-KGN-DJ AC PASSENGER
 NEW JALPAIGURI (NJP) - DARJEELING (DJ)		PAS10:00

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 16 November: 22 Source Changed trains

 

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 16 November: 22 Source Changed trains

 

 

 

Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Source
Sch. Time
01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL
 BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL)		PSPC12:15BINA JN [BINA]
GUNA [GUNA]		GUNA [GUNA]
16-Nov-2022 16:00
02101 CSMT-MMR SPL
 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)		TOD15:45CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]		DADAR [DR]
16-Nov-2022 16:00
03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)		PSPC15:15VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]		VARANASI [BSB]
16-Nov-2022 19:15
03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)		PSPC16:35NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]		DHANBAD JN [DHN]
16-Nov-2022 17:25
04368 HSR-RE EXP SPL
 HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)		PSPC14:30HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]		SADULPUR JN [SDLP]
16-Nov-2022 16:30
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC05:00JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
16-Nov-2022 05:45
04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
 SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)		PSPC12:10SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]		HISAR [HSR]
16-Nov-2022 14:15
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		PSPC07:15KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]		LALKUA JN. [LKU]
16-Nov-2022 08:30
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		PSPC15:45KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]		LALKUA JN. [LKU]
16-Nov-2022 17:00
06459 CBE-SRR EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)		PSPC16:30COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]		PODANUR JN [PTJ]
16-Nov-2022 16:42
06979 JJJ-JUC MEXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC17:50JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
16-Nov-2022 18:35
07756 BZA-DKJ PUSH PULL
 VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)		PSPC18:20VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]		KHAMMAM [KMT]
16-Nov-2022 20:33
07979 BZA-BDCR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)		PSPC07:50VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]		KHAMMAM [KMT]
16-Nov-2022 10:17
08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		PSPC06:00KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]		DANTE WARA [DWZ]
16-Nov-2022 07:09
08745 GAD- R MEMU SPL
 GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)		PSPC06:30GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
16-Nov-2022 06:50
12619 MATSYAGANDHA EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)		SUF15:20LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]		PANVEL [PNVL]
16-Nov-2022 16:33
16128 GUV CHENNAI EXP
 GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS)		MEX23:15GURUVAYUR [GUV]
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]		THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
17-Nov-2022 05:28
16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)		MEX11:40LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]		PANVEL [PNVL]
16-Nov-2022 12:55
16608 CBE-CAN MEMU EXP
 COIMBATORE JN (CBE) - KANNUR (CAN)		MEX14:20COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]		PODANUR JN [PTJ]
16-Nov-2022 14:38
17201 GNT-SC GOLCONDA EXP
 GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)		MEX06:00GUNTUR JN [GNT]
MADHIRA [MDR]		MADHIRA [MDR]
16-Nov-2022 08:14
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)		MEX18:05GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
16-Nov-2022 18:23
18513 KRDL-VSKP EXP
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		MEX15:00KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]		DANTE WARA [DWZ]
16-Nov-2022 16:07
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Source
Sch. Time
01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL
 BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL)		PSPC12:15BINA JN [BINA]
GUNA [GUNA]		GUNA [GUNA]
16-Nov-2022 16:00
02101 CSMT-MMR SPL
 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)		TOD15:45CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]		DADAR [DR]
16-Nov-2022 16:00
03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)		PSPC15:15VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]		VARANASI [BSB]
16-Nov-2022 19:15
03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)		PSPC16:35NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]		DHANBAD JN [DHN]
16-Nov-2022 17:25
04368 HSR-RE EXP SPL
 HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE)		PSPC14:30HISAR [HSR]
SADULPUR JN [SDLP]		SADULPUR JN [SDLP]
16-Nov-2022 16:30
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC05:00JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
16-Nov-2022 05:45
04573 SIRSA- LUDHINA EXP SPL
 SIRSA (SSA) - LUDHIANA JN (LDH)		PSPC12:10SIRSA [SSA]
HISAR [HSR]		HISAR [HSR]
16-Nov-2022 14:15
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		PSPC07:15KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]		LALKUA JN. [LKU]
16-Nov-2022 08:30
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		PSPC15:45KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]		LALKUA JN. [LKU]
16-Nov-2022 17:00
06459 CBE-SRR EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SHORANUR JN (SRR)		PSPC16:30COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]		PODANUR JN [PTJ]
16-Nov-2022 16:42
06979 JJJ-JUC MEXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC17:50JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
16-Nov-2022 18:35
07756 BZA-DKJ PUSH PULL
 VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ)		PSPC18:20VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]		KHAMMAM [KMT]
16-Nov-2022 20:33
07979 BZA-BDCR
 VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR)		PSPC07:50VIJAYAWADA JN [BZA]
KHAMMAM [KMT]		KHAMMAM [KMT]
16-Nov-2022 10:17
08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		PSPC06:00KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]		DANTE WARA [DWZ]
16-Nov-2022 07:09
08745 GAD- R MEMU SPL
 GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)		PSPC06:30GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
16-Nov-2022 06:50
12619 MATSYAGANDHA EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - MANGALORE CENTRAL (MAQ)		SUF15:20LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]		PANVEL [PNVL]
16-Nov-2022 16:33
16128 GUV CHENNAI EXP
 GURUVAYUR (GUV) - CHENNAI EGMORE (MS)		MEX23:15GURUVAYUR [GUV]
THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]		THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
17-Nov-2022 05:28
16345 LTT-TVC NETRAVATI EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC)		MEX11:40LOKMANYATILAK [LTT]
PANVEL [PNVL]		PANVEL [PNVL]
16-Nov-2022 12:55
16608 CBE-CAN MEMU EXP
 COIMBATORE JN (CBE) - KANNUR (CAN)		MEX14:20COIMBATORE JN [CBE]
PODANUR JN [PTJ]		PODANUR JN [PTJ]
16-Nov-2022 14:38
17201 GNT-SC GOLCONDA EXP
 GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC)		MEX06:00GUNTUR JN [GNT]
MADHIRA [MDR]		MADHIRA [MDR]
16-Nov-2022 08:14
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)		MEX18:05GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
16-Nov-2022 18:23
18513 KRDL-VSKP EXP
 KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		MEX15:00KIRANDUL [KRDL]
DANTE WARA [DWZ]		DANTE WARA [DWZ]
16-Nov-2022 16:07

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 16 November: 21 Short Terminating trains

 

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 16 November: 21 Short Terminating trains

 

 

 

Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Dstn.
Sch. Time
01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
 GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)		PSPC08:20GUNA [GUNA]
BINA JN [BINA]		GUNA [GUNA]
16-Nov-2022 13:35
03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)		PSPC05:45BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]		PATNA JN [PNBE]
16-Nov-2022 08:52
03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
 SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC13:40DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]		DHANBAD JN [DHN]
16-Nov-2022 14:52
03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL
 SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)		PSPC10:40KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]		KAJORAGRAM [KJME]
16-Nov-2022 11:59
04351 DLI-HSR EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)		PSPC05:00SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]		SADULPUR JN [SDLP]
16-Nov-2022 11:40
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC17:05N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
16-Nov-2022 18:50
04572 DHURI -SSA EXP SPL
 DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)		PSPC05:10HISAR [HSR]
SIRSA [SSA]		HISAR [HSR]
16-Nov-2022 08:35
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		PSPC06:05LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]		LALKUA JN. [LKU]
16-Nov-2022 09:47
06458 SRR-CBE EXP SPL
 SHORANUR JN (SRR) - COIMBATORE JN (CBE)		PSPC08:20PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]		PODANUR JN [PTJ]
16-Nov-2022 10:52
06978 JUC -JJJ MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC06:30N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
16-Nov-2022 08:02
07278 BDCR-BZA
 BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC13:45KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]		KHAMMAM [KMT]
16-Nov-2022 15:54
07755 DKJ-BZA PUSH PULL
 DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC09:00KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]		KHAMMAM [KMT]
16-Nov-2022 09:18
08210 BSP-GAD PASSENGER
 BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC07:30KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
16-Nov-2022 09:55
08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)		PSPC06:45DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]		DANTE WARA [DWZ]
16-Nov-2022 19:04
08746 R-GAD MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC13:50KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
16-Nov-2022 19:05
12620 MATSYAGANDA EXP
 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)		SUF14:20PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]		PANVEL [PNVL]
17-Nov-2022 05:11
16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
 CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)		MEX09:00THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
GURUVAYUR [GUV]		THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
16-Nov-2022 23:17
16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)		MEX09:15PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]		PANVEL [PNVL]
17-Nov-2022 15:00
16722 MDU-CBE EXPRESS
 MADURAI JN (MDU) - COIMBATORE JN (CBE)		MEX07:25PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]		PODANUR JN [PTJ]
16-Nov-2022 12:33
17202 SC-GNT GOLCONDA EXP
 SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)		MEX12:30MADHIRA [MDR]
GUNTUR JN [GNT]		MADHIRA [MDR]
16-Nov-2022 17:35
18514 VSKP-KRDL EXP
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)		MEX21:20DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]		DANTE WARA [DWZ]
17-Nov-2022 07:14
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Dstn.
Sch. Time
01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
 GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)		PSPC08:20GUNA [GUNA]
BINA JN [BINA]		GUNA [GUNA]
16-Nov-2022 13:35
03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)		PSPC05:45BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]		PATNA JN [PNBE]
16-Nov-2022 08:52
03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
 SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC13:40DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]		DHANBAD JN [DHN]
16-Nov-2022 14:52
03580 SNT-UDL MEMU PGR SPL
 SAINTHIA (SNT) - ANDAL JN. (UDL)		PSPC10:40KAJORAGRAM [KJME]
ANDAL JN. [UDL]		KAJORAGRAM [KJME]
16-Nov-2022 11:59
04351 DLI-HSR EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - HISAR (HSR)		PSPC05:00SADULPUR JN [SDLP]
HISAR [HSR]		SADULPUR JN [SDLP]
16-Nov-2022 11:40
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC17:05N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
16-Nov-2022 18:50
04572 DHURI -SSA EXP SPL
 DHURI JN (DUI) - SIRSA (SSA)		PSPC05:10HISAR [HSR]
SIRSA [SSA]		HISAR [HSR]
16-Nov-2022 08:35
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		PSPC06:05LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]		LALKUA JN. [LKU]
16-Nov-2022 09:47
06458 SRR-CBE EXP SPL
 SHORANUR JN (SRR) - COIMBATORE JN (CBE)		PSPC08:20PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]		PODANUR JN [PTJ]
16-Nov-2022 10:52
06978 JUC -JJJ MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC06:30N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
16-Nov-2022 08:02
07278 BDCR-BZA
 BHADRACHALAM RD (BDCR) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC13:45KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]		KHAMMAM [KMT]
16-Nov-2022 15:54
07755 DKJ-BZA PUSH PULL
 DORNAKAL JN (DKJ) - VIJAYAWADA JN (BZA)		PSPC09:00KHAMMAM [KMT]
VIJAYAWADA JN [BZA]		KHAMMAM [KMT]
16-Nov-2022 09:18
08210 BSP-GAD PASSENGER
 BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC07:30KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
16-Nov-2022 09:55
08551 VSKP-KRDL PASSENGER SPL
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)		PSPC06:45DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]		DANTE WARA [DWZ]
16-Nov-2022 19:04
08746 R-GAD MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC13:50KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
16-Nov-2022 19:05
12620 MATSYAGANDA EXP
 MANGALORE CENTRAL (MAQ) - LOKMANYATILAK (LTT)		SUF14:20PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]		PANVEL [PNVL]
17-Nov-2022 05:11
16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
 CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)		MEX09:00THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
GURUVAYUR [GUV]		THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL [TVC]
16-Nov-2022 23:17
16346 TVC-LTT NETRAVATHI EXP
 THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - LOKMANYATILAK (LTT)		MEX09:15PANVEL [PNVL]
LOKMANYATILAK [LTT]		PANVEL [PNVL]
17-Nov-2022 15:00
16722 MDU-CBE EXPRESS
 MADURAI JN (MDU) - COIMBATORE JN (CBE)		MEX07:25PODANUR JN [PTJ]
COIMBATORE JN [CBE]		PODANUR JN [PTJ]
16-Nov-2022 12:33
17202 SC-GNT GOLCONDA EXP
 SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT)		MEX12:30MADHIRA [MDR]
GUNTUR JN [GNT]		MADHIRA [MDR]
16-Nov-2022 17:35
18514 VSKP-KRDL EXP
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KIRANDUL (KRDL)		MEX21:20DANTE WARA [DWZ]
KIRANDUL [KRDL]		DANTE WARA [DWZ]
17-Nov-2022 07:14

Meanwhile in other related development, the Railway Board has given its catering and tourism arm IRCTC the flexibility to customise its menu to include local and regional cuisines as well as food suitable for diabetics, infants and health aficionados.

Meanwhile in other related development, the Railway Board has given its catering and tourism arm IRCTC the flexibility to customise its menu to include local and regional cuisines as well as food suitable for diabetics, infants and health aficionados.

According to a note sent by the Railway Board to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), the move is aimed at improving catering services on trains and give passengers more options.

According to a note sent by the Railway Board to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), the move is aimed at improving catering services on trains and give passengers more options.

"As a measure to improve catering services on trains, it has been decided to give IRCTC the flexibility to customize the menu so as to include items of regional cuisines/preferences, seasonal delicacies, requirement during festivals, food items as per the preferences of different group of passengers such as diabetic food, baby food, health food options, including millet-based local products among others," the note said.

"As a measure to improve catering services on trains, it has been decided to give IRCTC the flexibility to customize the menu so as to include items of regional cuisines/preferences, seasonal delicacies, requirement during festivals, food items as per the preferences of different group of passengers such as diabetic food, baby food, health food options, including millet-based local products among others," the note said.

At present, the IRCTC has to get the menus, comprising mostly of standardised food items and beverages, approved by the Railway Board before it can introduce them in trains.

At present, the IRCTC has to get the menus, comprising mostly of standardised food items and beverages, approved by the Railway Board before it can introduce them in trains.

Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint.Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
OPEN IN APP