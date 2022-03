The Indian Railways on Saturday cancelled nearly 222 trains, the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) website showed. However, no reasons regarding the cancellation of the trains were cited. Besides, 54 trains have been partially cancelled on Saturday.

According to a report, the trains were scheduled to travel to/from Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Uttar Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha, Punjab, Assam, and Bihar.

Some of the trains that have been cancelled include Nokaro STL City, HDB-NJP passenger special train, Ratnagiri-Madgaon, among others.

People who had scheduled their travel for the day may check if their respective trains are on the list before leaving for the journey to avoid any inconvenience.

Here's a list of all the cancelled trains on March 26:

00105, 03042, 03051, 03052, 03057, 03068, 03085, 03086, 03887, 03091, 03094, 03295, 03411, 03412, 03468, 03529, 03530, 03578, 03591, 03592, 04476, 04477, 04478, 04620, 04869, 04870, 05019, 05020, 05331, 05332, 05334 05363, 05364, 05366 05445, 05446, 05701 05702, 85717, 05718, 85750, 05751, 06545, 06546, 06595, 06596, 06919, 06920, 07329, 07330, 07347, 07348, 07367, 07368, 07377, 07378, 07795, 07796, 06131, 08132, 08303, 08304, 08437, 08438, 09110, 09113, 09440, 09444, 10101, 10102, 11302, 11311; 11312, 15709, 15710, 15811, 15812, 17303, 17304, 17325, 17326, 17391, 17392 17435, 17436, 18413, 18414, 20948, 20949, 22627, 22628, 22884, 31191, 31311, 31312, 31411, 31412, 31414, 31511, 31512, 31514, 31612, 31712, 31721, 31741, 31871, 31812, 31911, 31912, 32211, 32212, 32213, 33311, 33512, 33514, 33651, 33711, 33712, 33811, 33812, 33813, 33814, 33815, 34111, 34112, 34114, 34352, 34411, 34412, 34511, 34513, 34711, 34712, 34713, 34714, 34715, 34715, 34717, 34791, 34811, 34812, 34813, 34814, 34815, 34882, 34914, 34935, 34937, 34981, 36033, 36034, 36811, 36812, 36813 36814 36854, 37211, 37212, 37213, 37214, 37216, 37246, 37253, 37305, 37306, 37307, 37308, 37309, 37312, 37314, 37316, 37319, 37327, 37330, 37335, 37338, 37343, 37348, 37354, 37371, 37385, 37386 37411, 37412, 37415, 37416, 3752137522, 37611, 37614, 37657, 37658, 37731, 37732, 37741, 37742, 37743, 37781, 37782, 37783, 37785, 37786, 37811, 37812, 37814, 37912, 37925, 37927, 38382, 38304, 38306, 38402, 38404, 38408, 38702, 38703 38704, 38801, 38802 38803, 52542, 52545, 52546

In addition to this, three trains have been rescheduled and 19 trains have been diverted on Saturday.

IRCTC updates: List of rescheduled trains on March 26, 2022:

05510 (Jamalpur- Saharsa)

05727 (Katihar-Radjikapur)

13152 (Jammu Tawi-Kolkata)

IRCTC updates: List of diverted trains on March 26, 2022:

04913 (Palwal-Ghaziabad)

05135 (Chhhapra-Aunrihar)

11013 (Lokmanyatilak- Coimbatore)

11014 (Coimbatore-Lokmanyatilak)

12562 (new Delhi-Jaynagar)

12572 (Anand Vihar terminal-Gorakhpur)

13005 (Amritsar-Howrah)

14266 (Dehradun-Varanasi)

15054 (Lucknow-Chhapra)

15115 (Chhapra-Delhi)

15273 (Raxaul-Anand Vihar)

15274 (Anand Vihar Terminal-Raxaul)

15643 (Puri-Kamakhya)

16544 (Hubli-Yasvantpur)

16591 (Hubli-Mysore)

16592 (Mysore-Hubli)

16731 (Palakkad-Tiruchendur)

16732 (Tiruchendur-Palakkad)

