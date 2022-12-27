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Home / News / India /  Indian Railways cancels 363 passenger trains on 27 December fully or partially. Check full list

Indian Railways cancels 363 passenger trains on 27 December fully or partially. Check full list

26 min read . 07:39 AM ISTLivemint
A train runs on a railway track amid low visibility due to a thick fog on a cold winter day, in Gurugram.

  • Indian Railways cancels 363 passengers trains which includes sub urban and long distance trains

Indian Railways on Tuesday, 27 December cancelled 363 trains with 289 of them being fully cancelled while the remaining seventy-four of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which include track maintenance and weather conditions. A total of 283 trains have been cancelled fully while the rest 74 passenger trains have been cancelled partially.

Indian Railways on Tuesday, 27 December cancelled 363 trains with 289 of them being fully cancelled while the remaining seventy-four of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which include track maintenance and weather conditions. A total of 283 trains have been cancelled fully while the rest 74 passenger trains have been cancelled partially.

List of trains cancelled fully by Indian Railways on 27 December:

List of trains cancelled fully by Indian Railways on 27 December:

Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart Time
00107 DVL-MFP EXP
 DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PEXP11:00
01513 MRJ-KOP DMU EXP
 MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP)		PSPC21:55
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		PSPC17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:35
01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC15:20
01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC17:55
01620 SMQ-DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC02:10
01623 DLI-SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC19:00
01625 DUI-BTI MEXP SPL
 DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)		PSPC04:10
01626 BTI-DUI MEXP SPL
 BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)		PSPC21:10
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)		PSPC04:10
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
 LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		PSPC16:25
02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		TOD09:20
02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		TOD11:25
02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		TOD13:25
02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		TOD15:30
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		PSPC22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC05:35
03343 GMO-CPU PASS SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)		PSPC05:30
03344 CPU-GMO PASS SPL
 CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC07:25
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)		PSPC03:30
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)		PSPC07:00
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		PSPC07:05
04029 GHH-FN DMU
 GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)		PSPC06:20
04030 FN-DEE SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		PSPC07:00
04041 DEE-FN SPL
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)		PSPC09:05
04042 FN-DEE SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		PSPC16:15
04148 MTC-GZB SPL
 MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC16:30
04149 GZB-MTC SPL
 GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)		PSPC09:00
04319 LKO-SPN EXP SPL
 LUCKNOW (LKO) - SHAHJEHANPUR (SPN)		PSPC18:45
04320 SPN-LKO EXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)		PSPC04:55
04335 MB-ANVT MEX SPL
 MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC05:10
04336 ANVT-MB MEX SPL
 GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)		PSPC18:20
04353 BLM-STP EXP SPL
 BALAMU JN (BLM) - SITAPUR (STP)		PSPC07:45
04354 STP-BLM EXP SPL
 SITAPUR (STP) - BALAMU JN (BLM)		PSPC18:20
04379 ROZA BARELLY MEXP
 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)		PSPC06:15
04380 BE - RAC MEXP SPL
 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)		PSPC18:50
04383 PYGS- JNU EXP SPL
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)		PSPC06:00
04384 JNU-PYGS EXP SPL
 JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		PSPC17:50
04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)		PSPC16:45
04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		PSPC04:20
04408 SSB-PWL EXP SPL
 SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)		PSPC10:00
04421 PWL-SSB EXP SPL
 PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)		PSPC12:15
04424 JIND- DELHI EXP SPL
 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)		PSPC07:05
04464 FZR - LDH EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		PSPC11:00
04549 UMB - PTA EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)		PSPC07:50
04550 PTA - UMB EXP SPL
 PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)		PSPC17:15
04568 NLDM-UMB SPL
 NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)		PSPC10:45
04577 UMB-NLDM SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)		PSPC11:35
04601 PTK-JDNX PASSANGER
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		PSPC07:10
04647 PTK-BJPL EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC16:25
04901 DEE-FN SPL
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)		PSPC18:00
04902 FN-GHH SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)		PSPC19:50
04909 DLI-PNP SPL
 DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)		PSPC19:25
04910 PNP-DLI SPL
 PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)		PSPC06:20
04912 GZB-PWL CAR EMU
 GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)		PSPC11:30
04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC08:05
04916 NDLS-PWL EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)		PSPC04:25
04919 KSV-NDLS EXP SPL
 KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)		PSPC19:45
04927 NDLS-SSB EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)		PSPC09:50
04938 DLI-GZB SPL
 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC20:45
04941 GZB-DLI SPL
 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)		PSPC18:20
04946 DLI-GZB SPL
 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC08:40
04950 NDLS-GZB EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC09:35
04953 GZB-NDLS EXP SPL
 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)		PSPC16:40
04958 NDLS-GZB SPL
 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC17:45
04959 GZB-NDLS SPL
 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)		PSPC19:25
04961 GZB-NDLS SPL
 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)		PSPC08:30
04963 NDLS-PNP EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)		PSPC17:50
04964 PNP-NDLS EXP SPL
 PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)		PSPC06:40
04974 BNW-ROK EXP SPL
 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)		PSPC15:55
04975 ROK BNW EXP SPL
 ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)		PSPC13:30
04977 ROK-BNW EXP SPL
 ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)		PSPC17:30
04978 BNW ROK EXP SPL
 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)		PSPC07:30
04987 DELHI JIND EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)		PSPC11:40
04988 JIND DELHI EXP SPL
 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)		PSPC15:50
04997 LDH-FZR MEXP
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC10:05
04999 DELHI SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC21:00
05000 SMQL DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC04:20
05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
 MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)		PSPC07:00
05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
 GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)		PSPC16:20
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
 SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)		PSPC17:35
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)		PSPC05:00
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		PSPC19:20
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC12:30
05091 GD-STP SPL
 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)		PSPC11:45
05092 STP-GD SPECIAL
 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)		PSPC06:45
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)		PSPC06:00
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)		PSPC18:05
05155 CPR-GKP EXP SPL
 CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)		PSPC16:45
05156 GKP-CPR EXP SPL
 GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)		PSPC09:00
05209 RXL-NKE DEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC17:50
05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC07:30
05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC12:15
05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC09:45
05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC15:35
05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC03:00
05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC08:35
05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC16:20
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC04:30
05453 GD-STP UN-RESERVED
 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)		PSPC04:45
05454 STP-GD UN-RESERVED
 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)		PSPC18:25
05459 STP-SPN UR SPL
 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)		PSPC09:30
05460 SPN-STP UR SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)		PSPC15:00
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
 NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		PSPC09:40
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)		PSPC13:45
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC16:20
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC05:00
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC08:25
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC14:45
05607 MNDP-GHY PASSENGER SPL
 MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)		PSPC12:30
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)		PSPC09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)		PSPC13:40
06921 DBNK-ASR DMU
 AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)		PSPC04:20
06922 DBNK-ASR EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		PSPC06:05
06923 VKA-DBNK EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)		PSPC09:40
06924 VKA-DBNK EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		PSPC11:20
06925 VKA-DBNK EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)		PSPC13:15
06926 DBNK-VKA EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		PSPC14:45
06934 PTK-ASR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)		PSPC04:15
06937 ASR-PTK EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC20:35
06958 HSX-JUC EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		PSPC21:35
06959 HSX-ASR EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC05:05
06964 FZR-JUC EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC03:00
06967 JUC-FZR EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC21:30
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		PSPC11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC15:05
06991 KKP-FKA EXP SPL
 KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)		PSPC04:25
06994 FKA-KKP EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)		PSPC20:10
06995 BTI-FKA EXP SPL
 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)		PSPC20:15
06996 FKA-BTI EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)		PSPC02:35
07593 NZB-KCG
 NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)		PSPC14:25
07596 KCG-NZB
 KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)		PSPC09:50
07765 KRMR-SRUR
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - SIRPUR TOWN (SRUR)		PSPC08:00
07766 SRUR-KRMR
 SIRPUR TOWN (SRUR) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		PSPC11:50
07793 KCG-PDPL PASSENGER
 KACHEGUDA (KCG) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		PSPC06:00
07794 PDPL-KCG PASSENGER
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - KACHEGUDA (KCG)		PSPC15:22
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		PSPC05:45
07853 NZB-PAU
 NIZAMABAD JN. (NZB) - PURNA JN (PAU)		PSPC06:30
07893 NZB-KRMR
 NIZAMABAD JN. (NZB) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		PSPC04:45
07894 KRMR-NZB
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - NIZAMABAD JN. (NZB)		PSPC14:35
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		PSPC07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		PSPC17:50
08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
 ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC14:20
08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)		PSPC09:00
08169 JSG-SBP MEMU SPECIAL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)		PSPC16:50
08170 SBP-JSG MEMU SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC18:45
08171 JSG-SBP MEMU SPECIAL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)		PSPC04:35
08172 SBP-JSG MEMU SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC07:30
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		PSPC07:20
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC15:45
09369 SBIB- PTN DEMU SPL
 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)		PSPC09:15
09370 PTN-SBIB DEMU SPL
 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)		PSPC12:35
09476 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		PSPC16:40
09481 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		PSPC18:05
09483 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		PSPC20:50
09484 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		PSPC19:20
09491 MSH - VG PASSENGER SPL
 MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)		PSPC20:20
09492 VG-MSH PASSENGER SPL
 VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)		PSPC18:25
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		MEX01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		MEX19:00
11124 BJU- GWL MAIL
 BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)		MEX18:45
12033 CNB NDLS SHT
 KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)		SHT06:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
 NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)		SHT15:50
12172 HW - LTT SUPER FAST EXP
 HARIDWAR JN (HW) - LOKMANYATILAK (LTT)		SUF17:20
12241 CDG-ASR SUPERFAST
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		SUF16:40
12242 ASR-CDG SUPERFAST
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		SUF05:10
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)		SUF12:10
12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		SUF11:50
12370 DDN HWH KUMBHA EXP
 DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)		SUF22:05
12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP
 NEW DELHI (NDLS) - GAYA JN (GAYA)		SUF12:50
12506 NORTHEAST EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)		SUF07:40
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)		SUF16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		SUF05:00
12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC
 LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		SUF04:55
12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)		SUF14:05
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		SUF20:00
12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
 HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		SUF13:40
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)		SUF20:45
12988 AII SDAH EXP
 AJMER JN (AII) - SEALDAH (SDAH)		SUF12:45
13020 KGM HWH BAGH EXPRESS
 KATHGODAM (KGM) - HOWRAH JN (HWH)		MEX21:50
13305 DHN-DOS INTERCITY EXP
 DHANBAD JN (DHN) - DEHRI ON SONE (DOS)		MEX06:00
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)		MEX06:00
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)		MEX15:00
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)		MEX14:10
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)		MEX05:30
13349 SGRL-PNBE EXPRESS
 SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE)		MEX18:15
13350 PNBE-SGRL EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)		MEX19:30
13553 ASN-BSB MEMU EXP
 ASANSOL JN. (ASN) - VARANASI (BSB)		MEX06:40
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
 MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)		MEX09:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		MEX02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		MEX18:00
14213 BSB-GD INTERCITY
 VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)		MEX14:00
14214 BSB-GD INTERCITY
 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		MEX05:15
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		MEX14:00
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		MEX16:45
14229 PYGS-HW EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		MEX23:40
14231 MARWAR SANGAM EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)		MEX04:30
14232 MANWAR SANGM EXP
 BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		MEX13:50
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)		MEX23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)		MEX16:35
14265 BSB DDN EXP
 BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)		MEX08:20
14266 DDN BSBS EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)		MEX18:30
14307 PYGS -BE PASS EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)		MEX01:10
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
 BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		MEX17:30
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		MEX14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		MEX07:20
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
 AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)		MEX22:20
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
 BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)		MEX06:30
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)		MEX06:35
14674 SHAHEED EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		MEX13:05
15035 DLI-KGM S K EXP
 DELHI JN. (DLI) - KATHGODAM (KGM)		MEX16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
 KATHGODAM (KGM) - DELHI JN. (DLI)		MEX08:40
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)		MEX19:35
15081 JEA-GTNR EXPRESS
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)		MEX12:40
15082 GTNR-JEA EXPRESS
 GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		MEX06:10
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		MEX14:30
15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP
 BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)		JSH06:20
15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP
 PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)		JSH17:20
15128 NDLS -BSBS K V EXP
 NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)		MEX11:35
15129 GKP-BCY MAIL EXP
 GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)		MEX09:55
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)		MEX11:10
15160 DURG CPR SARNATH EXP
 DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)		MEX20:25
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
 BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)		MEX20:25
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
 LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)		MEX15:15
15619 GAYA-KYQ EXPRESS
 GAYA JN (GAYA) - KAMAKHYA (KYQ)		MEX12:55
15910 AVADH ASSAM EXPRESS
 LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)		MEX19:50
17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
 KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)		MEX05:25
17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)		MEX16:00
17011 HYB-SKZR-INTERCITY
 HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)		MEX04:50
17012 SKZR-SC-INTERCITY
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		MEX11:55
17036 BPQ-KZJ
 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)		MEX03:50
17234 SKZR-SC BHAGYANAGAR EXP
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		MEX03:35
18635 RANCHI SASARAM EXP
 RANCHI (RNC) - SASARAM (SSM)		MEX17:00
18636 SASARAM - RANCHI EXP
 SASARAM (SSM) - RANCHI (RNC)		MEX03:45
20927 PNU BHUJ SF EXP
 PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)		SUF13:10
20928 BHUJ PNU SF EXP
 BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)		SUF11:05
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		JSH11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		JSH15:20
22441 CKTD-CNB-INTERCITY
 CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)		SUF15:55
22442 CNB-CKTD-INTERCITY
 KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)		SUF06:30
25035 DLI-RMR LINK EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		MEX19:10
25036 RMR-DLI LINK EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		MEX10:00
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB04:50
31423 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB13:40
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		SUB05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:05
36011 HWH-BRPA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB09:40
36012 BRPA-HWH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)		SUB05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB07:07
36085 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB16:25
36086 MSAE HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB18:25
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		SUB12:05
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		SUB13:05
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		SUB19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		SUB21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		SUB06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB07:25
52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
 DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)		PAS09:10
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart Time
00107 DVL-MFP EXP
 DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PEXP11:00
01513 MRJ-KOP DMU EXP
 MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP)		PSPC21:55
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		PSPC17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:35
01607 PTK-JDNX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC15:20
01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC17:55
01620 SMQ-DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC02:10
01623 DLI-SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC19:00
01625 DUI-BTI MEXP SPL
 DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)		PSPC04:10
01626 BTI-DUI MEXP SPL
 BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)		PSPC21:10
01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)		PSPC04:10
01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
 LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		PSPC16:25
02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		TOD09:20
02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		TOD11:25
02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		TOD13:25
02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
 DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)		TOD15:30
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		PSPC22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		PSPC05:35
03343 GMO-CPU PASS SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)		PSPC05:30
03344 CPU-GMO PASS SPL
 CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC07:25
03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
 BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)		PSPC03:30
03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)		PSPC07:00
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)		PSPC15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)		PSPC07:05
04029 GHH-FN DMU
 GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)		PSPC06:20
04030 FN-DEE SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		PSPC07:00
04041 DEE-FN SPL
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)		PSPC09:05
04042 FN-DEE SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)		PSPC16:15
04148 MTC-GZB SPL
 MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC16:30
04149 GZB-MTC SPL
 GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)		PSPC09:00
04319 LKO-SPN EXP SPL
 LUCKNOW (LKO) - SHAHJEHANPUR (SPN)		PSPC18:45
04320 SPN-LKO EXP SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)		PSPC04:55
04335 MB-ANVT MEX SPL
 MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC05:10
04336 ANVT-MB MEX SPL
 GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)		PSPC18:20
04353 BLM-STP EXP SPL
 BALAMU JN (BLM) - SITAPUR (STP)		PSPC07:45
04354 STP-BLM EXP SPL
 SITAPUR (STP) - BALAMU JN (BLM)		PSPC18:20
04379 ROZA BARELLY MEXP
 ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)		PSPC06:15
04380 BE - RAC MEXP SPL
 BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)		PSPC18:50
04383 PYGS- JNU EXP SPL
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)		PSPC06:00
04384 JNU-PYGS EXP SPL
 JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		PSPC17:50
04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)		PSPC16:45
04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
 SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)		PSPC04:20
04408 SSB-PWL EXP SPL
 SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)		PSPC10:00
04421 PWL-SSB EXP SPL
 PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)		PSPC12:15
04424 JIND- DELHI EXP SPL
 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)		PSPC07:05
04464 FZR - LDH EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		PSPC11:00
04549 UMB - PTA EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)		PSPC07:50
04550 PTA - UMB EXP SPL
 PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)		PSPC17:15
04568 NLDM-UMB SPL
 NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)		PSPC10:45
04577 UMB-NLDM SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)		PSPC11:35
04601 PTK-JDNX PASSANGER
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		PSPC10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		PSPC07:10
04647 PTK-BJPL EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		PSPC08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		PSPC16:25
04901 DEE-FN SPL
 DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)		PSPC18:00
04902 FN-GHH SPL
 FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)		PSPC19:50
04909 DLI-PNP SPL
 DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)		PSPC19:25
04910 PNP-DLI SPL
 PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)		PSPC06:20
04912 GZB-PWL CAR EMU
 GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)		PSPC11:30
04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
 PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC08:05
04916 NDLS-PWL EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)		PSPC04:25
04919 KSV-NDLS EXP SPL
 KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)		PSPC19:45
04927 NDLS-SSB EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)		PSPC09:50
04938 DLI-GZB SPL
 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC20:45
04941 GZB-DLI SPL
 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)		PSPC18:20
04946 DLI-GZB SPL
 DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC08:40
04950 NDLS-GZB EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC09:35
04953 GZB-NDLS EXP SPL
 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)		PSPC16:40
04958 NDLS-GZB SPL
 NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)		PSPC17:45
04959 GZB-NDLS SPL
 GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)		PSPC19:25
04961 GZB-NDLS SPL
 GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)		PSPC08:30
04963 NDLS-PNP EXP SPL
 NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)		PSPC17:50
04964 PNP-NDLS EXP SPL
 PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)		PSPC06:40
04974 BNW-ROK EXP SPL
 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)		PSPC15:55
04975 ROK BNW EXP SPL
 ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)		PSPC13:30
04977 ROK-BNW EXP SPL
 ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)		PSPC17:30
04978 BNW ROK EXP SPL
 BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)		PSPC07:30
04987 DELHI JIND EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)		PSPC11:40
04988 JIND DELHI EXP SPL
 JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)		PSPC15:50
04997 LDH-FZR MEXP
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC10:05
04999 DELHI SMQL EXP SPL
 DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)		PSPC21:00
05000 SMQL DLI EXP SPL
 SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)		PSPC04:20
05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
 MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)		PSPC07:00
05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
 GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)		PSPC16:20
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
 SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)		PSPC17:35
05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)		PSPC05:00
05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		PSPC19:20
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC12:30
05091 GD-STP SPL
 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)		PSPC11:45
05092 STP-GD SPECIAL
 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)		PSPC06:45
05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
 GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)		PSPC06:00
05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
 GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)		PSPC18:05
05155 CPR-GKP EXP SPL
 CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)		PSPC16:45
05156 GKP-CPR EXP SPL
 GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)		PSPC09:00
05209 RXL-NKE DEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC17:50
05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC07:30
05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC12:15
05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC09:45
05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		PSPC15:35
05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC03:00
05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC08:35
05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC16:20
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC04:30
05453 GD-STP UN-RESERVED
 GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)		PSPC04:45
05454 STP-GD UN-RESERVED
 SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)		PSPC18:25
05459 STP-SPN UR SPL
 SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)		PSPC09:30
05460 SPN-STP UR SPL
 SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)		PSPC15:00
05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
 NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		PSPC09:40
05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)		PSPC13:45
05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC16:20
05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC05:00
05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
 DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)		PSPC08:25
05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
 HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		PSPC14:45
05607 MNDP-GHY PASSENGER SPL
 MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)		PSPC12:30
06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
 COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)		PSPC09:05
06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
 SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)		PSPC13:40
06921 DBNK-ASR DMU
 AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)		PSPC04:20
06922 DBNK-ASR EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		PSPC06:05
06923 VKA-DBNK EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)		PSPC09:40
06924 VKA-DBNK EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		PSPC11:20
06925 VKA-DBNK EXP SPL
 VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)		PSPC13:15
06926 DBNK-VKA EXP SPL
 DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)		PSPC14:45
06934 PTK-ASR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)		PSPC04:15
06937 ASR-PTK EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)		PSPC20:35
06958 HSX-JUC EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)		PSPC21:35
06959 HSX-ASR EXP SPL
 HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC05:05
06964 FZR-JUC EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC03:00
06967 JUC-FZR EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)		PSPC21:30
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		PSPC11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC15:05
06991 KKP-FKA EXP SPL
 KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)		PSPC04:25
06994 FKA-KKP EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)		PSPC20:10
06995 BTI-FKA EXP SPL
 BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)		PSPC20:15
06996 FKA-BTI EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)		PSPC02:35
07593 NZB-KCG
 NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)		PSPC14:25
07596 KCG-NZB
 KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)		PSPC09:50
07765 KRMR-SRUR
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - SIRPUR TOWN (SRUR)		PSPC08:00
07766 SRUR-KRMR
 SIRPUR TOWN (SRUR) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		PSPC11:50
07793 KCG-PDPL PASSENGER
 KACHEGUDA (KCG) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		PSPC06:00
07794 PDPL-KCG PASSENGER
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - KACHEGUDA (KCG)		PSPC15:22
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		PSPC05:45
07853 NZB-PAU
 NIZAMABAD JN. (NZB) - PURNA JN (PAU)		PSPC06:30
07893 NZB-KRMR
 NIZAMABAD JN. (NZB) - KARIMNAGAR OA (KRMR)		PSPC04:45
07894 KRMR-NZB
 KARIMNAGAR OA (KRMR) - NIZAMABAD JN. (NZB)		PSPC14:35
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		PSPC07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		PSPC17:50
08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
 ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC14:20
08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)		PSPC09:00
08169 JSG-SBP MEMU SPECIAL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)		PSPC16:50
08170 SBP-JSG MEMU SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC18:45
08171 JSG-SBP MEMU SPECIAL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)		PSPC04:35
08172 SBP-JSG MEMU SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC07:30
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		PSPC05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		PSPC07:20
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		PSPC13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		PSPC15:45
09369 SBIB- PTN DEMU SPL
 SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)		PSPC09:15
09370 PTN-SBIB DEMU SPL
 PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)		PSPC12:35
09476 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		PSPC16:40
09481 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		PSPC18:05
09483 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)		PSPC20:50
09484 PTN - MSH PASSENGER
 PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		PSPC19:20
09491 MSH - VG PASSENGER SPL
 MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)		PSPC20:20
09492 VG-MSH PASSENGER SPL
 VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)		PSPC18:25
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		MEX01:40
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		MEX19:00
11124 BJU- GWL MAIL
 BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)		MEX18:45
12033 CNB NDLS SHT
 KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)		SHT06:00
12034 NDLS -CNB SHATABDI
 NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)		SHT15:50
12172 HW - LTT SUPER FAST EXP
 HARIDWAR JN (HW) - LOKMANYATILAK (LTT)		SUF17:20
12241 CDG-ASR SUPERFAST
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		SUF16:40
12242 ASR-CDG SUPERFAST
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		SUF05:10
12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
 KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)		SUF12:10
12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
 BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		SUF11:50
12370 DDN HWH KUMBHA EXP
 DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)		SUF22:05
12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP
 NEW DELHI (NDLS) - GAYA JN (GAYA)		SUF12:50
12506 NORTHEAST EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)		SUF07:40
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)		SUF16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		SUF05:00
12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC
 LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		SUF04:55
12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)		SUF14:05
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		SUF20:00
12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
 HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		SUF13:40
12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)		SUF20:45
12988 AII SDAH EXP
 AJMER JN (AII) - SEALDAH (SDAH)		SUF12:45
13020 KGM HWH BAGH EXPRESS
 KATHGODAM (KGM) - HOWRAH JN (HWH)		MEX21:50
13305 DHN-DOS INTERCITY EXP
 DHANBAD JN (DHN) - DEHRI ON SONE (DOS)		MEX06:00
13309 CPU-PRYJ EXPRESS
 CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)		MEX06:00
13310 PRYJ-CPU EXPRESS
 PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)		MEX15:00
13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
 VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)		MEX14:10
13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
 SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)		MEX05:30
13349 SGRL-PNBE EXPRESS
 SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE)		MEX18:15
13350 PNBE-SGRL EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)		MEX19:30
13553 ASN-BSB MEMU EXP
 ASANSOL JN. (ASN) - VARANASI (BSB)		MEX06:40
14003 MLDT-NDLS EXPRESS
 MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)		MEX09:05
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		MEX02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		MEX18:00
14213 BSB-GD INTERCITY
 VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)		MEX14:00
14214 BSB-GD INTERCITY
 BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)		MEX05:15
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		MEX14:00
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		MEX16:45
14229 PYGS-HW EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)		MEX23:40
14231 MARWAR SANGAM EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)		MEX04:30
14232 MANWAR SANGM EXP
 BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		MEX13:50
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)		MEX23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)		MEX16:35
14265 BSB DDN EXP
 BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)		MEX08:20
14266 DDN BSBS EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)		MEX18:30
14307 PYGS -BE PASS EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)		MEX01:10
14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
 BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		MEX17:30
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		MEX14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		MEX07:20
14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
 AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)		MEX22:20
14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
 BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)		MEX06:30
14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)		MEX06:35
14674 SHAHEED EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		MEX13:05
15035 DLI-KGM S K EXP
 DELHI JN. (DLI) - KATHGODAM (KGM)		MEX16:00
15036 KGM-DLI S K EXP
 KATHGODAM (KGM) - DELHI JN. (DLI)		MEX08:40
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)		MEX19:35
15081 JEA-GTNR EXPRESS
 NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)		MEX12:40
15082 GTNR-JEA EXPRESS
 GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)		MEX06:10
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		MEX14:30
15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP
 BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)		JSH06:20
15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP
 PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)		JSH17:20
15128 NDLS -BSBS K V EXP
 NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)		MEX11:35
15129 GKP-BCY MAIL EXP
 GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)		MEX09:55
15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)		MEX11:10
15160 DURG CPR SARNATH EXP
 DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)		MEX20:25
15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
 BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)		MEX20:25
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
 LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)		MEX15:15
15619 GAYA-KYQ EXPRESS
 GAYA JN (GAYA) - KAMAKHYA (KYQ)		MEX12:55
15910 AVADH ASSAM EXPRESS
 LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)		MEX19:50
17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
 KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)		MEX05:25
17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)		MEX16:00
17011 HYB-SKZR-INTERCITY
 HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)		MEX04:50
17012 SKZR-SC-INTERCITY
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		MEX11:55
17036 BPQ-KZJ
 BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)		MEX03:50
17234 SKZR-SC BHAGYANAGAR EXP
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		MEX03:35
18635 RANCHI SASARAM EXP
 RANCHI (RNC) - SASARAM (SSM)		MEX17:00
18636 SASARAM - RANCHI EXP
 SASARAM (SSM) - RANCHI (RNC)		MEX03:45
20927 PNU BHUJ SF EXP
 PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)		SUF13:10
20928 BHUJ PNU SF EXP
 BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)		SUF11:05
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
 EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)		JSH11:15
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)		JSH15:20
22441 CKTD-CNB-INTERCITY
 CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)		SUF15:55
22442 CNB-CKTD-INTERCITY
 KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)		SUF06:30
25035 DLI-RMR LINK EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		MEX19:10
25036 RMR-DLI LINK EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		MEX10:00
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB04:50
31423 SDAH - NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		SUB12:20
31432 NH-SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		SUB13:40
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		SUB05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		SUB04:05
36011 HWH-BRPA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)		SUB09:40
36012 BRPA-HWH LOCAL
 BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:05
36031 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB08:45
36032 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB09:57
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB11:55
36035 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB13:50
36036 CDAE-HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:02
36037 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		SUB17:55
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
36071 HWH-GRAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)		SUB05:05
36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
 GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB07:07
36085 HWH-MSAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)		SUB16:25
36086 MSAE HWH LOCAL
 MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)		SUB18:25
36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)		SUB12:05
36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		SUB13:05
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		SUB19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		SUB21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		SUB06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		SUB08:30
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB12:00
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		SUB20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		SUB19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		SUB08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		SUB07:25
52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
 DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)		PAS09:10

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 27 December: 38 Source Changed trains

 

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 27 December: 38 Source Changed trains

 

Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Source
Sch. Time
01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL
 BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL)		PSPC12:15BINA JN [BINA]
GUNA [GUNA]		GUNA [GUNA]
27-Dec-2022 16:00
02101 CSMT-MMR SPL
 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)		TOD15:45CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]		DADAR [DR]
27-Dec-2022 16:00
03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)		PSPC15:15VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]		BUXAR [BXR]
27-Dec-2022 19:15
03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)		PSPC16:35NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]		DHANBAD JN [DHN]
27-Dec-2022 17:25
03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
 DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)		PSPC14:40DEHRI ON SONE [DOS]
BARWADIH JN [BRWD]		BARWADIH JN [BRWD]
27-Dec-2022 19:35
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC05:00JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 05:45
04431 DELHI JIND JAKHAL MEX SPL
 DELHI JN. (DLI) - JAKHAL JN (JHL)		PSPC15:40DELHI JN. [DLI]
JIND JN [JIND]		JIND JN [JIND]
27-Dec-2022 19:20
05061 MTJ-TPU SPL EXP
 MATHURA JN. (MTJ) - TANAKPUR (TPU)		TOD13:45MATHURA JN. [MTJ]
MATHURA CANT [MRT]		MATHURA CANT [MRT]
27-Dec-2022 13:57
05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC04:50RAXAUL JN [RXL]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 06:31
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		PSPC07:15KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]		LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 08:30
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		PSPC15:45KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]		LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 17:00
05368 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		PSPC14:05RAMNAGAR [RMR]
KASHIPUR [KPV]		KASHIPUR [KPV]
27-Dec-2022 14:43
06652 RMM-MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		PSPC05:40RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 07:02
06654 RMM-MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		PSPC11:00RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 12:23
06656 RMM - MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		PSPC18:00RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 19:29
06780 RMM-MDU SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		TOD06:20RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]		MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 06:45
06979 JJJ-JUC MEXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC17:50JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 18:35
08745 GAD- R MEMU SPL
 GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)		PSPC06:30GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 06:50
11426 KOP-PUNE DMU
 KOLHAPUR (KOP) - PUNE JN (PUNE)		MEX05:30KOLHAPUR [KOP]
MIRAJ JN. [MRJ]		MIRAJ JN. [MRJ]
27-Dec-2022 06:40
12279 TAJ EXPRESS
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - NEW DELHI (NDLS)		SUF15:20VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION [VGLB]
GWALIOR JN. [GWL]		GWALIOR JN. [GWL]
27-Dec-2022 16:39
12758 SKZR-SC EXP
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		SUF14:50SIRPUR KAGHAZNAGAR [SKZR]
KAZIPET JN [KZJ]		KAZIPET JN [KZJ]
27-Dec-2022 17:38
14009 CHAMPARAN- SATYAGRAH EXP
 BAPUDM MOTIHARI (BMKI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		MEX21:14BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
BETTIAH [BTH]		BETTIAH [BTH]
27-Dec-2022 22:05
14119 KGM-DDN EXP
 KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN)		MEX19:55KATHGODAM [KGM]
HALDWANI [HDW]		HALDWANI [HDW]
27-Dec-2022 20:15
14682 JUC-NDLS EXPRESS
 JALANDHAR CITY (JUC) - NEW DELHI (NDLS)		MEX04:15JALANDHAR CITY [JUC]
AMBALA CANT JN [UMB]		AMBALA CANT JN [UMB]
27-Dec-2022 07:42
14711 HW SGNR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)		MEX14:25HARIDWAR JN [HW]
SAHARANPUR [SRE]		SAHARANPUR [SRE]
27-Dec-2022 16:05
15073 TRIVENI EXPRESS
 SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU)		MEX16:15SINGRAULI [SGRL]
CHOPAN [CPU]		CHOPAN [CPU]
27-Dec-2022 18:30
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		MEX15:00NAUTANWA [NTV]
NAKAHA JUNGLE [JEA]		NAKAHA JUNGLE [JEA]
27-Dec-2022 16:50
15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)		MEX04:20NARKATIAGANJ JN [NKE]
MUZAFFARPUR JN [MFP]		MUZAFFARPUR JN [MFP]
27-Dec-2022 08:45
15216 NKE-MFP EXPRESS
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		MEX13:50NARKATIAGANJ JN [NKE]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 15:43
16087 AJJ-SA MEMU EXP
 ARAKKONAM (AJJ) - SALEM JN (SA)		MEX05:15ARAKKONAM [AJJ]
KATPADI JN [KPD]		KATPADI JN [KPD]
27-Dec-2022 06:25
16850 RMM-TPJ EXP
 RAMESWARAM (RMM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)		MEX14:35RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 15:53
16852 RMM MS EXP
 RAMESWARAM (RMM) - CHENNAI EGMORE (MS)		MEX17:20RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]		MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 18:01
17034 SRUR-BDCR SINGARENI
 SIRPUR TOWN (SRUR) - BHADRACHALAM RD (BDCR)		MEX12:30SIRPUR TOWN [SRUR]
WARANGAL [WL]		WARANGAL [WL]
27-Dec-2022 16:42
18176 JSG-HTE MEMU EXP
 JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)		MEX08:25JHARSUGUDA JN [JSG]
DHUTRA [DTV]		DHUTRA [DTV]
27-Dec-2022 08:35
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)		MEX18:05GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 18:23
20488 MALANI EXPRESS
 DELHI JN. (DLI) - BARMER (BME)		SUF15:40DELHI JN. [DLI]
JAIPUR [JP]		JAIPUR [JP]
27-Dec-2022 21:00
20974 RMM AII SF HUMSAFAR EXP
 RAMESWARAM (RMM) - AJMER JN (AII)		SUF22:45RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]		MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 23:20
22662 RMM-MS SF EXP
 RAMESWARAM (RMM) - CHENNAI EGMORE (MS)		SUF20:20RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]		MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 20:58
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Source
Sch. Time
01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL
 BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL)		PSPC12:15BINA JN [BINA]
GUNA [GUNA]		GUNA [GUNA]
27-Dec-2022 16:00
02101 CSMT-MMR SPL
 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)		TOD15:45CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]		DADAR [DR]
27-Dec-2022 16:00
03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
 VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)		PSPC15:15VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]		BUXAR [BXR]
27-Dec-2022 19:15
03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
 NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)		PSPC16:35NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]		DHANBAD JN [DHN]
27-Dec-2022 17:25
03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
 DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)		PSPC14:40DEHRI ON SONE [DOS]
BARWADIH JN [BRWD]		BARWADIH JN [BRWD]
27-Dec-2022 19:35
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC05:00JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 05:45
04431 DELHI JIND JAKHAL MEX SPL
 DELHI JN. (DLI) - JAKHAL JN (JHL)		PSPC15:40DELHI JN. [DLI]
JIND JN [JIND]		JIND JN [JIND]
27-Dec-2022 19:20
05061 MTJ-TPU SPL EXP
 MATHURA JN. (MTJ) - TANAKPUR (TPU)		TOD13:45MATHURA JN. [MTJ]
MATHURA CANT [MRT]		MATHURA CANT [MRT]
27-Dec-2022 13:57
05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL
 RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		PSPC04:50RAXAUL JN [RXL]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 06:31
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		PSPC07:15KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]		LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 08:30
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		PSPC15:45KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]		LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 17:00
05368 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		PSPC14:05RAMNAGAR [RMR]
KASHIPUR [KPV]		KASHIPUR [KPV]
27-Dec-2022 14:43
06652 RMM-MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		PSPC05:40RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 07:02
06654 RMM-MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		PSPC11:00RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 12:23
06656 RMM - MDU EXP SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		PSPC18:00RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 19:29
06780 RMM-MDU SPL
 RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)		TOD06:20RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]		MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 06:45
06979 JJJ-JUC MEXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		PSPC17:50JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]		N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 18:35
08745 GAD- R MEMU SPL
 GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)		PSPC06:30GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 06:50
11426 KOP-PUNE DMU
 KOLHAPUR (KOP) - PUNE JN (PUNE)		MEX05:30KOLHAPUR [KOP]
MIRAJ JN. [MRJ]		MIRAJ JN. [MRJ]
27-Dec-2022 06:40
12279 TAJ EXPRESS
 VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - NEW DELHI (NDLS)		SUF15:20VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION [VGLB]
GWALIOR JN. [GWL]		GWALIOR JN. [GWL]
27-Dec-2022 16:39
12758 SKZR-SC EXP
 SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)		SUF14:50SIRPUR KAGHAZNAGAR [SKZR]
KAZIPET JN [KZJ]		KAZIPET JN [KZJ]
27-Dec-2022 17:38
14009 CHAMPARAN- SATYAGRAH EXP
 BAPUDM MOTIHARI (BMKI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		MEX21:14BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
BETTIAH [BTH]		BETTIAH [BTH]
27-Dec-2022 22:05
14119 KGM-DDN EXP
 KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN)		MEX19:55KATHGODAM [KGM]
HALDWANI [HDW]		HALDWANI [HDW]
27-Dec-2022 20:15
14682 JUC-NDLS EXPRESS
 JALANDHAR CITY (JUC) - NEW DELHI (NDLS)		MEX04:15JALANDHAR CITY [JUC]
AMBALA CANT JN [UMB]		AMBALA CANT JN [UMB]
27-Dec-2022 07:42
14711 HW SGNR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)		MEX14:25HARIDWAR JN [HW]
SAHARANPUR [SRE]		SAHARANPUR [SRE]
27-Dec-2022 16:05
15073 TRIVENI EXPRESS
 SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU)		MEX16:15SINGRAULI [SGRL]
CHOPAN [CPU]		CHOPAN [CPU]
27-Dec-2022 18:30
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		MEX15:00NAUTANWA [NTV]
NAKAHA JUNGLE [JEA]		NAKAHA JUNGLE [JEA]
27-Dec-2022 16:50
15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)		MEX04:20NARKATIAGANJ JN [NKE]
MUZAFFARPUR JN [MFP]		MUZAFFARPUR JN [MFP]
27-Dec-2022 08:45
15216 NKE-MFP EXPRESS
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		MEX13:50NARKATIAGANJ JN [NKE]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 15:43
16087 AJJ-SA MEMU EXP
 ARAKKONAM (AJJ) - SALEM JN (SA)		MEX05:15ARAKKONAM [AJJ]
KATPADI JN [KPD]		KATPADI JN [KPD]
27-Dec-2022 06:25
16850 RMM-TPJ EXP
 RAMESWARAM (RMM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)		MEX14:35RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 15:53
16852 RMM MS EXP
 RAMESWARAM (RMM) - CHENNAI EGMORE (MS)		MEX17:20RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]		MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 18:01
17034 SRUR-BDCR SINGARENI
 SIRPUR TOWN (SRUR) - BHADRACHALAM RD (BDCR)		MEX12:30SIRPUR TOWN [SRUR]
WARANGAL [WL]		WARANGAL [WL]
27-Dec-2022 16:42
18176 JSG-HTE MEMU EXP
 JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)		MEX08:25JHARSUGUDA JN [JSG]
DHUTRA [DTV]		DHUTRA [DTV]
27-Dec-2022 08:35
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
 GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)		MEX18:05GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]		KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 18:23
20488 MALANI EXPRESS
 DELHI JN. (DLI) - BARMER (BME)		SUF15:40DELHI JN. [DLI]
JAIPUR [JP]		JAIPUR [JP]
27-Dec-2022 21:00
20974 RMM AII SF HUMSAFAR EXP
 RAMESWARAM (RMM) - AJMER JN (AII)		SUF22:45RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]		MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 23:20
22662 RMM-MS SF EXP
 RAMESWARAM (RMM) - CHENNAI EGMORE (MS)		SUF20:20RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]		MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 20:58

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 27 December:36 Short Terminating trains

 

List of trains cancelled partially by Indian Railways on 27 December:36 Short Terminating trains

 

rain [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Dstn.
Sch. Time
01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
 GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)		PSPC08:20GUNA [GUNA]
BINA JN [BINA]		GUNA [GUNA]
27-Dec-2022 13:35
02102 MMR-CSMT SPL
 MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)		TOD08:45DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]		DADAR [DR]
27-Dec-2022 13:03
03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)		PSPC05:45BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]		BUXAR [BXR]
27-Dec-2022 08:52
03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
 SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC13:40DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]		DHANBAD JN [DHN]
27-Dec-2022 14:52
03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL
 BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)		PSPC07:35BARWADIH JN [BRWD]
DEHRI ON SONE [DOS]		BARWADIH JN [BRWD]
27-Dec-2022 11:10
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC17:05N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 18:50
05062 TPU-MTJ SPL EXP
 TANAKPUR (TPU) - MATHURA JN. (MTJ)		TOD05:00MATHURA CANT [MRT]
MATHURA JN. [MTJ]		MATHURA CANT [MRT]
27-Dec-2022 11:08
05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC18:35BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
RAXAUL JN [RXL]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 20:59
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		PSPC14:45LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]		LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 17:10
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		PSPC06:05LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]		LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 09:47
05365 MB-RMR PASSENGER
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC09:15KASHIPUR [KPV]
RAMNAGAR [RMR]		KASHIPUR [KPV]
27-Dec-2022 10:26
06651 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		PSPC06:50RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 09:03
06653 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		PSPC12:30RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 14:38
06655 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		PSPC18:10RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 20:47
06978 JUC -JJJ MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC06:30N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 08:02
08210 BSP-GAD PASSENGER
 BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC07:30KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 09:55
08746 R-GAD MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC13:50KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 19:05
09068 UDZ - BL SUMMER SPECIAL
 UDAIPUR CITY (UDZ) - VALSAD (BL)		TOD21:15VALSAD [BL]
BANDRA TERMINUS [BDTS]		VALSAD [BL]
28-Dec-2022 10:25
11029 KOYNA EXPRESS
 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)		MEX08:40MIRAJ JN. [MRJ]
KOLHAPUR [KOP]		MIRAJ JN. [MRJ]
27-Dec-2022 18:48
11403 NGP-KOP EXPRESS
 NAGPUR (NGP) - KOLHAPUR (KOP)		MEX15:15HATKANANGALE [HTK]
KOLHAPUR [KOP]		HATKANANGALE [HTK]
28-Dec-2022 12:40
12280 TAJ EXPRES
 NEW DELHI (NDLS) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		SUF06:55GWALIOR JN. [GWL]
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION [VGLB]		GWALIOR JN. [GWL]
27-Dec-2022 12:10
12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX
 SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)		SUF08:20KAZIPET JN [KZJ]
SIRPUR KAGHAZNAGAR [SKZR]		KAZIPET JN [KZJ]
27-Dec-2022 10:19
14681 NDLS-JUC EXP
 NEW DELHI (NDLS) - JALANDHAR CITY (JUC)		MEX14:45AMBALA CANT JN [UMB]
JALANDHAR CITY [JUC]		AMBALA CANT JN [UMB]
27-Dec-2022 20:18
14712 SGNR HW EXP
 SHRI GANGANAGAR (SGNR) - HARIDWAR JN (HW)		MEX04:20SAHARANPUR [SRE]
HARIDWAR JN [HW]		SAHARANPUR [SRE]
27-Dec-2022 11:54
15076 TRIVENI EXP
 TANAKPUR (TPU) - SHAKTINAGAR (SKTN)		MEX08:35CHOPAN [CPU]
SHAKTINAGAR [SKTN]		CHOPAN [CPU]
28-Dec-2022 05:50
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		MEX06:00GORAKHPUR [GKP]
NAUTANWA [NTV]		GORAKHPUR [GKP]
27-Dec-2022 10:00
15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP
 PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		MEX17:10MUZAFFARPUR JN [MFP]
NARKATIAGANJ JN [NKE]		MUZAFFARPUR JN [MFP]
27-Dec-2022 19:15
15215 MFP-NKE EXPRESS
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		MEX07:20BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
NARKATIAGANJ JN [NKE]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 08:48
16088 SA-AJJ MEMU EXP
 SALEM JN (SA) - ARAKKONAM (AJJ)		MEX15:30KATPADI JN [KPD]
ARAKKONAM [AJJ]		KATPADI JN [KPD]
27-Dec-2022 19:38
16618 CBE-RMM EXP
 COIMBATORE JN (CBE) - RAMESWARAM (RMM)		MEX19:45RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
28-Dec-2022 04:48
16849 TPJ-RMM EXP
 TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) - RAMESWARAM (RMM)		MEX07:05RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 10:58
16851 MS-RMM EXP
 CHENNAI EGMORE (MS) - RAMESWARAM (RMM)		MEX19:15MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]		MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 07:34
17033 BDCR-SRUR SINGARENI
 BHADRACHALAM RD (BDCR) - BALHARSHAH (BPQ)		MEX05:55WARANGAL [WL]
BALHARSHAH [BPQ]		BALHARSHAH [BPQ]
27-Dec-2022 09:01
18175 HTE-JSG MEMU EXP
 HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)		MEX12:50DHUTRA [DTV]
JHARSUGUDA JN [JSG]		DHUTRA [DTV]
27-Dec-2022 19:25
22622 CAPE-RMM SUPER FAST EXP
 KANYAKUMARI (CAPE) - RAMESWARAM (RMM)		SUF22:15MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]		MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 05:00
22661 MS-RMM SF EXP
 CHENNAI EGMORE (MS) - RAMESWARAM (RMM)		SUF17:45MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]		MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 03:28
rain [Name]
 [SRC-DSTN]		TypeStart TimeCancel From
Cancel To		New Dstn.
Sch. Time
01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
 GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)		PSPC08:20GUNA [GUNA]
BINA JN [BINA]		GUNA [GUNA]
27-Dec-2022 13:35
02102 MMR-CSMT SPL
 MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)		TOD08:45DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]		DADAR [DR]
27-Dec-2022 13:03
03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
 PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)		PSPC05:45BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]		BUXAR [BXR]
27-Dec-2022 08:52
03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
 SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)		PSPC13:40DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]		DHANBAD JN [DHN]
27-Dec-2022 14:52
03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL
 BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)		PSPC07:35BARWADIH JN [BRWD]
DEHRI ON SONE [DOS]		BARWADIH JN [BRWD]
27-Dec-2022 11:10
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC17:05N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 18:50
05062 TPU-MTJ SPL EXP
 TANAKPUR (TPU) - MATHURA JN. (MTJ)		TOD05:00MATHURA CANT [MRT]
MATHURA JN. [MTJ]		MATHURA CANT [MRT]
27-Dec-2022 11:08
05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)		PSPC18:35BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
RAXAUL JN [RXL]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 20:59
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		PSPC14:45LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]		LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 17:10
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		PSPC06:05LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]		LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 09:47
05365 MB-RMR PASSENGER
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		PSPC09:15KASHIPUR [KPV]
RAMNAGAR [RMR]		KASHIPUR [KPV]
27-Dec-2022 10:26
06651 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		PSPC06:50RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 09:03
06653 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		PSPC12:30RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 14:38
06655 MDU-RMM EXP SPL
 MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)		PSPC18:10RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 20:47
06978 JUC -JJJ MEXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		PSPC06:30N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]		N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 08:02
08210 BSP-GAD PASSENGER
 BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC07:30KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 09:55
08746 R-GAD MEMU SPL
 RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)		PSPC13:50KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]		KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 19:05
09068 UDZ - BL SUMMER SPECIAL
 UDAIPUR CITY (UDZ) - VALSAD (BL)		TOD21:15VALSAD [BL]
BANDRA TERMINUS [BDTS]		VALSAD [BL]
28-Dec-2022 10:25
11029 KOYNA EXPRESS
 CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)		MEX08:40MIRAJ JN. [MRJ]
KOLHAPUR [KOP]		MIRAJ JN. [MRJ]
27-Dec-2022 18:48
11403 NGP-KOP EXPRESS
 NAGPUR (NGP) - KOLHAPUR (KOP)		MEX15:15HATKANANGALE [HTK]
KOLHAPUR [KOP]		HATKANANGALE [HTK]
28-Dec-2022 12:40
12280 TAJ EXPRES
 NEW DELHI (NDLS) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)		SUF06:55GWALIOR JN. [GWL]
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION [VGLB]		GWALIOR JN. [GWL]
27-Dec-2022 12:10
12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX
 SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)		SUF08:20KAZIPET JN [KZJ]
SIRPUR KAGHAZNAGAR [SKZR]		KAZIPET JN [KZJ]
27-Dec-2022 10:19
14681 NDLS-JUC EXP
 NEW DELHI (NDLS) - JALANDHAR CITY (JUC)		MEX14:45AMBALA CANT JN [UMB]
JALANDHAR CITY [JUC]		AMBALA CANT JN [UMB]
27-Dec-2022 20:18
14712 SGNR HW EXP
 SHRI GANGANAGAR (SGNR) - HARIDWAR JN (HW)		MEX04:20SAHARANPUR [SRE]
HARIDWAR JN [HW]		SAHARANPUR [SRE]
27-Dec-2022 11:54
15076 TRIVENI EXP
 TANAKPUR (TPU) - SHAKTINAGAR (SKTN)		MEX08:35CHOPAN [CPU]
SHAKTINAGAR [SKTN]		CHOPAN [CPU]
28-Dec-2022 05:50
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		MEX06:00GORAKHPUR [GKP]
NAUTANWA [NTV]		GORAKHPUR [GKP]
27-Dec-2022 10:00
15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP
 PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		MEX17:10MUZAFFARPUR JN [MFP]
NARKATIAGANJ JN [NKE]		MUZAFFARPUR JN [MFP]
27-Dec-2022 19:15
15215 MFP-NKE EXPRESS
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		MEX07:20BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
NARKATIAGANJ JN [NKE]		BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 08:48
16088 SA-AJJ MEMU EXP
 SALEM JN (SA) - ARAKKONAM (AJJ)		MEX15:30KATPADI JN [KPD]
ARAKKONAM [AJJ]		KATPADI JN [KPD]
27-Dec-2022 19:38
16618 CBE-RMM EXP
 COIMBATORE JN (CBE) - RAMESWARAM (RMM)		MEX19:45RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
28-Dec-2022 04:48
16849 TPJ-RMM EXP
 TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) - RAMESWARAM (RMM)		MEX07:05RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]		RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 10:58
16851 MS-RMM EXP
 CHENNAI EGMORE (MS) - RAMESWARAM (RMM)		MEX19:15MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]		MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 07:34
17033 BDCR-SRUR SINGARENI
 BHADRACHALAM RD (BDCR) - BALHARSHAH (BPQ)		MEX05:55WARANGAL [WL]
BALHARSHAH [BPQ]		BALHARSHAH [BPQ]
27-Dec-2022 09:01
18175 HTE-JSG MEMU EXP
 HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)		MEX12:50DHUTRA [DTV]
JHARSUGUDA JN [JSG]		DHUTRA [DTV]
27-Dec-2022 19:25
22622 CAPE-RMM SUPER FAST EXP
 KANYAKUMARI (CAPE) - RAMESWARAM (RMM)		SUF22:15MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]		MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 05:00
22661 MS-RMM SF EXP
 CHENNAI EGMORE (MS) - RAMESWARAM (RMM)		SUF17:45MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]		MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 03:28
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