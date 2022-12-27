Indian Railways cancels 363 passenger trains on 27 December fully or partially. Check full list26 min read . 07:39 AM IST
- Indian Railways cancels 363 passengers trains which includes sub urban and long distance trains
Indian Railways on Tuesday, 27 December cancelled 363 trains with 289 of them being fully cancelled while the remaining seventy-four of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which include track maintenance and weather conditions. A total of 283 trains have been cancelled fully while the rest 74 passenger trains have been cancelled partially.
Indian Railways on Tuesday, 27 December cancelled 363 trains with 289 of them being fully cancelled while the remaining seventy-four of them were partially cancelled due to various reasons across the several railway zones of the Indian Railways network. Indian Railways cancels the service of passenger trains due to various reasons which include track maintenance and weather conditions. A total of 283 trains have been cancelled fully while the rest 74 passenger trains have been cancelled partially.
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00107 DVL-MFP EXP
DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PEXP
|11:00
|01513 MRJ-KOP DMU EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP)
|PSPC
|21:55
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|02:10
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01625 DUI-BTI MEXP SPL
DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|04:10
|01626 BTI-DUI MEXP SPL
BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)
|PSPC
|21:10
|01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:10
|01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|PSPC
|16:25
|02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|09:20
|02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|11:25
|02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|13:25
|02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|15:30
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|PSPC
|05:30
|03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|07:25
|03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|03:30
|03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|07:00
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04029 GHH-FN DMU
GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|06:20
|04030 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|PSPC
|07:00
|04041 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|09:05
|04042 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|PSPC
|16:15
|04148 MTC-GZB SPL
MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|16:30
|04149 GZB-MTC SPL
GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)
|PSPC
|09:00
|04319 LKO-SPN EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|18:45
|04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:55
|04335 MB-ANVT MEX SPL
MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|05:10
|04336 ANVT-MB MEX SPL
GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|18:20
|04353 BLM-STP EXP SPL
BALAMU JN (BLM) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|07:45
|04354 STP-BLM EXP SPL
SITAPUR (STP) - BALAMU JN (BLM)
|PSPC
|18:20
|04379 ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|06:15
|04380 BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
|PSPC
|18:50
|04383 PYGS- JNU EXP SPL
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
|PSPC
|06:00
|04384 JNU-PYGS EXP SPL
JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|PSPC
|17:50
|04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|PSPC
|16:45
|04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|04:20
|04408 SSB-PWL EXP SPL
SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|10:00
|04421 PWL-SSB EXP SPL
PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|12:15
|04424 JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|07:05
|04464 FZR - LDH EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|11:00
|04549 UMB - PTA EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)
|PSPC
|07:50
|04550 PTA - UMB EXP SPL
PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|17:15
|04568 NLDM-UMB SPL
NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|10:45
|04577 UMB-NLDM SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)
|PSPC
|11:35
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04901 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|18:00
|04902 FN-GHH SPL
FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)
|PSPC
|19:50
|04909 DLI-PNP SPL
DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|19:25
|04910 PNP-DLI SPL
PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|06:20
|04912 GZB-PWL CAR EMU
GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|11:30
|04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:05
|04916 NDLS-PWL EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)
|PSPC
|04:25
|04919 KSV-NDLS EXP SPL
KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|19:45
|04927 NDLS-SSB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|09:50
|04938 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|20:45
|04941 GZB-DLI SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|18:20
|04946 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:40
|04950 NDLS-GZB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|09:35
|04953 GZB-NDLS EXP SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|16:40
|04958 NDLS-GZB SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|17:45
|04959 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|19:25
|04961 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|08:30
|04963 NDLS-PNP EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|17:50
|04964 PNP-NDLS EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|06:40
|04974 BNW-ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|15:55
|04975 ROK BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|PSPC
|13:30
|04977 ROK-BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|PSPC
|17:30
|04978 BNW ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|07:30
|04987 DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
|PSPC
|11:40
|04988 JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|15:50
|04997 LDH-FZR MEXP
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|10:05
|04999 DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|21:00
|05000 SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|04:20
|05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|07:00
|05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)
|PSPC
|16:20
|05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|17:35
|05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|05:00
|05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|19:20
|05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:30
|05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:00
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|18:05
|05155 CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|16:45
|05156 GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|09:00
|05209 RXL-NKE DEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|17:50
|05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|07:30
|05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:15
|05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|09:45
|05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|15:35
|05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|03:00
|05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|08:35
|05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|16:20
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05454 STP-GD UN-RESERVED
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|15:00
|05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|09:40
|05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
|PSPC
|13:45
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|05607 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|12:30
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06921 DBNK-ASR DMU
AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|04:20
|06922 DBNK-ASR EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|06:05
|06923 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|09:40
|06924 VKA-DBNK EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|11:20
|06925 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|13:15
|06926 DBNK-VKA EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|14:45
|06934 PTK-ASR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|04:15
|06937 ASR-PTK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|20:35
|06958 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|21:35
|06959 HSX-ASR EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:05
|06964 FZR-JUC EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|03:00
|06967 JUC-FZR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|21:30
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|06991 KKP-FKA EXP SPL
KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|04:25
|06994 FKA-KKP EXP SPL
FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)
|PSPC
|20:10
|06995 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|20:15
|06996 FKA-BTI EXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|02:35
|07593 NZB-KCG
NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|14:25
|07596 KCG-NZB
KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|PSPC
|09:50
|07765 KRMR-SRUR
KARIMNAGAR OA (KRMR) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|PSPC
|08:00
|07766 SRUR-KRMR
SIRPUR TOWN (SRUR) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|11:50
|07793 KCG-PDPL PASSENGER
KACHEGUDA (KCG) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|06:00
|07794 PDPL-KCG PASSENGER
KARIMNAGAR OA (KRMR) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|15:22
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07853 NZB-PAU
NIZAMABAD JN. (NZB) - PURNA JN (PAU)
|PSPC
|06:30
|07893 NZB-KRMR
NIZAMABAD JN. (NZB) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|04:45
|07894 KRMR-NZB
KARIMNAGAR OA (KRMR) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|PSPC
|14:35
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|09:00
|08169 JSG-SBP MEMU SPECIAL
JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|16:50
|08170 SBP-JSG MEMU SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|18:45
|08171 JSG-SBP MEMU SPECIAL
JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|04:35
|08172 SBP-JSG MEMU SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|07:30
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09369 SBIB- PTN DEMU SPL
SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
|PSPC
|09:15
|09370 PTN-SBIB DEMU SPL
PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|12:35
|09476 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|16:40
|09481 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|18:05
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|20:50
|09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|09491 MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|20:20
|09492 VG-MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|18:25
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11124 BJU- GWL MAIL
BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)
|MEX
|18:45
|12033 CNB NDLS SHT
KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|06:00
|12034 NDLS -CNB SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SHT
|15:50
|12172 HW - LTT SUPER FAST EXP
HARIDWAR JN (HW) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|17:20
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|16:40
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|05:10
|12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|12:10
|12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|11:50
|12370 DDN HWH KUMBHA EXP
DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|22:05
|12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP
NEW DELHI (NDLS) - GAYA JN (GAYA)
|SUF
|12:50
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|07:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC
LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|04:55
|12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|14:05
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|13:40
|12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12988 AII SDAH EXP
AJMER JN (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13020 KGM HWH BAGH EXPRESS
KATHGODAM (KGM) - HOWRAH JN (HWH)
|MEX
|21:50
|13305 DHN-DOS INTERCITY EXP
DHANBAD JN (DHN) - DEHRI ON SONE (DOS)
|MEX
|06:00
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|13349 SGRL-PNBE EXPRESS
SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|18:15
|13350 PNBE-SGRL EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|19:30
|13553 ASN-BSB MEMU EXP
ASANSOL JN. (ASN) - VARANASI (BSB)
|MEX
|06:40
|14003 MLDT-NDLS EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|09:05
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|14:00
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14229 PYGS-HW EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|23:40
|14231 MARWAR SANGAM EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)
|MEX
|04:30
|14232 MANWAR SANGM EXP
BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|13:50
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:20
|14266 DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|18:30
|14307 PYGS -BE PASS EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|01:10
|14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|22:20
|14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|06:30
|14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
|MEX
|06:35
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|15035 DLI-KGM S K EXP
DELHI JN. (DLI) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|16:00
|15036 KGM-DLI S K EXP
KATHGODAM (KGM) - DELHI JN. (DLI)
|MEX
|08:40
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|19:35
|15081 JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
|MEX
|12:40
|15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|MEX
|06:10
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:30
|15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP
BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)
|JSH
|06:20
|15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP
PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)
|JSH
|17:20
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15129 GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|09:55
|15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|11:10
|15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|20:25
|15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|20:25
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|15:15
|15619 GAYA-KYQ EXPRESS
GAYA JN (GAYA) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|12:55
|15910 AVADH ASSAM EXPRESS
LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|19:50
|17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|MEX
|05:25
|17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|MEX
|16:00
|17011 HYB-SKZR-INTERCITY
HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|MEX
|04:50
|17012 SKZR-SC-INTERCITY
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|MEX
|11:55
|17036 BPQ-KZJ
BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|MEX
|03:50
|17234 SKZR-SC BHAGYANAGAR EXP
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|MEX
|03:35
|18635 RANCHI SASARAM EXP
RANCHI (RNC) - SASARAM (SSM)
|MEX
|17:00
|18636 SASARAM - RANCHI EXP
SASARAM (SSM) - RANCHI (RNC)
|MEX
|03:45
|20927 PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)
|SUF
|13:10
|20928 BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)
|SUF
|11:05
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SUF
|15:55
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|SUF
|06:30
|25035 DLI-RMR LINK EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|MEX
|19:10
|25036 RMR-DLI LINK EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|MEX
|10:00
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|12:05
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PAS
|09:10
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00107 DVL-MFP EXP
DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PEXP
|11:00
|01513 MRJ-KOP DMU EXP
MIRAJ JN. (MRJ) - KOLHAPUR (KOP)
|PSPC
|21:55
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-JDNX SPL
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|01620 SMQ-DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|02:10
|01623 DLI-SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|19:00
|01625 DUI-BTI MEXP SPL
DHURI JN (DUI) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|04:10
|01626 BTI-DUI MEXP SPL
BHATINDA (BTI) - DHURI JN (DUI)
|PSPC
|21:10
|01823 VGLB-LKO UNRSRVED EXP SPL
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:10
|01824 LKO-VGLB UNRSRVED EXP SP
LUCKNOW (LKO) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|PSPC
|16:25
|02547 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|09:20
|02548 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|11:25
|02549 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|13:25
|02550 DJ-GHUM-DJ JOYRIDE SPL
DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
|TOD
|15:30
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03343 GMO-CPU PASS SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|PSPC
|05:30
|03344 CPU-GMO PASS SPL
CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|07:25
|03359 BRKA-BSB MEMU PASS SPL
BARKA KANA (BRKA) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|03:30
|03360 BSB-BRKA MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|07:00
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL JN. (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN. (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04029 GHH-FN DMU
GARHI HARSARU (GHH) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|06:20
|04030 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|PSPC
|07:00
|04041 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|09:05
|04042 FN-DEE SPL
FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE)
|PSPC
|16:15
|04148 MTC-GZB SPL
MEERUT CITY (MTC) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|16:30
|04149 GZB-MTC SPL
GHAZIABAD (GZB) - MEERUT CITY (MTC)
|PSPC
|09:00
|04319 LKO-SPN EXP SPL
LUCKNOW (LKO) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|18:45
|04320 SPN-LKO EXP SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - LUCKNOW (LKO)
|PSPC
|04:55
|04335 MB-ANVT MEX SPL
MORADABAD (MB) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|05:10
|04336 ANVT-MB MEX SPL
GHAZIABAD (GZB) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|18:20
|04353 BLM-STP EXP SPL
BALAMU JN (BLM) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|07:45
|04354 STP-BLM EXP SPL
SITAPUR (STP) - BALAMU JN (BLM)
|PSPC
|18:20
|04379 ROZA BARELLY MEXP
ROZA JN (ROZA) - BAREILLY(NR) (BE)
|PSPC
|06:15
|04380 BE - RAC MEXP SPL
BAREILLY(NR) (BE) - ROZA JN (ROZA)
|PSPC
|18:50
|04383 PYGS- JNU EXP SPL
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - JAUNPUR JN (JNU)
|PSPC
|06:00
|04384 JNU-PYGS EXP SPL
JAUNPUR JN (JNU) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|PSPC
|17:50
|04403 DLI-SRE MEMU MEXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SAHARANPUR (SRE)
|PSPC
|16:45
|04404 SRE-DLI MEMU MEX SPL
SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|04:20
|04408 SSB-PWL EXP SPL
SHAKURBASTI (SSB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|10:00
|04421 PWL-SSB EXP SPL
PALWAL (PWL) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|12:15
|04424 JIND- DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|07:05
|04464 FZR - LDH EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|11:00
|04549 UMB - PTA EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - PATIALA (PTA)
|PSPC
|07:50
|04550 PTA - UMB EXP SPL
PATIALA (PTA) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|17:15
|04568 NLDM-UMB SPL
NANGAL DAM (NLDM) - AMBALA CANT JN (UMB)
|PSPC
|10:45
|04577 UMB-NLDM SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - NANGAL DAM (NLDM)
|PSPC
|11:35
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04901 DEE-FN SPL
DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN)
|PSPC
|18:00
|04902 FN-GHH SPL
FARUKHNAGAR (FN) - GARHI HARSARU (GHH)
|PSPC
|19:50
|04909 DLI-PNP SPL
DELHI JN. (DLI) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|19:25
|04910 PNP-DLI SPL
PANIPAT JN (PNP) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|06:20
|04912 GZB-PWL CAR EMU
GHAZIABAD (GZB) - PALWAL (PWL)
|PSPC
|11:30
|04913 PWL-GZB CAR MEX SPL
PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:05
|04916 NDLS-PWL EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - KOSI KALAN (KSV)
|PSPC
|04:25
|04919 KSV-NDLS EXP SPL
KOSI KALAN (KSV) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|19:45
|04927 NDLS-SSB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - SHAKURBASTI (SSB)
|PSPC
|09:50
|04938 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|20:45
|04941 GZB-DLI SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|18:20
|04946 DLI-GZB SPL
DELHI JN. (DLI) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|08:40
|04950 NDLS-GZB EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|09:35
|04953 GZB-NDLS EXP SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|16:40
|04958 NDLS-GZB SPL
NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB)
|PSPC
|17:45
|04959 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|19:25
|04961 GZB-NDLS SPL
GHAZIABAD (GZB) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|08:30
|04963 NDLS-PNP EXP SPL
NEW DELHI (NDLS) - PANIPAT JN (PNP)
|PSPC
|17:50
|04964 PNP-NDLS EXP SPL
PANIPAT JN (PNP) - NEW DELHI (NDLS)
|PSPC
|06:40
|04974 BNW-ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|15:55
|04975 ROK BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|PSPC
|13:30
|04977 ROK-BNW EXP SPL
ROHTAK JN (ROK) - BHIWANI JN. (BNW)
|PSPC
|17:30
|04978 BNW ROK EXP SPL
BHIWANI JN. (BNW) - ROHTAK JN (ROK)
|PSPC
|07:30
|04987 DELHI JIND EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - JIND JN (JIND)
|PSPC
|11:40
|04988 JIND DELHI EXP SPL
JIND JN (JIND) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|15:50
|04997 LDH-FZR MEXP
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|10:05
|04999 DELHI SMQL EXP SPL
DELHI JN. (DLI) - SHAMLI (SMQL)
|PSPC
|21:00
|05000 SMQL DLI EXP SPL
SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI)
|PSPC
|04:20
|05019 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|07:00
|05020 GHY-MNDP PASSENGER SPL
GUWAHATI (GHY) - MENDIPATHAR (MNDP)
|PSPC
|16:20
|05035 SV-GKP UNRESERVED EXP
SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|17:35
|05036 JEA-SV UN-RESERVED EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - SIWAN JN (SV)
|PSPC
|05:00
|05039 NKE-JEA UN-RESERVED EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|19:20
|05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:30
|05091 GD-STP SPL
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|11:45
|05092 STP-GD SPECIAL
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:45
|05093 GKP-STP UNRESERVED EXP
GORAKHPUR (GKP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|06:00
|05094 STP-GKP UNRESERVED MEX
GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|18:05
|05155 CPR-GKP EXP SPL
CHHAPRA (CPR) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|16:45
|05156 GKP-CPR EXP SPL
GORAKHPUR (GKP) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|09:00
|05209 RXL-NKE DEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|17:50
|05210 NKE-RXL DEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|07:30
|05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|12:15
|05258 NKE-MFP MEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|09:45
|05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|15:35
|05260 NKE-MFP MEMU PASS SPL
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|03:00
|05261 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|08:35
|05262 RXL-MFP MEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|16:20
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05453 GD-STP UN-RESERVED
GONDA JN (GD) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|04:45
|05454 STP-GD UN-RESERVED
SITAPUR (STP) - GONDA JN (GD)
|PSPC
|18:25
|05459 STP-SPN UR SPL
SITAPUR (STP) - SHAHJEHANPUR (SPN)
|PSPC
|09:30
|05460 SPN-STP UR SPL
SHAHJEHANPUR (SPN) - SITAPUR (STP)
|PSPC
|15:00
|05470 NTV-JEA UNRESERVED EXP
NAUTANWA (NTV) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|PSPC
|09:40
|05471 JEA-NTV UNRESERVSD EXP
NAKAHA JUNGLE (JEA) - NAUTANWA (NTV)
|PSPC
|13:45
|05517 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|16:20
|05518 HRGR-DBG DEMU PASS SPECIA
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:00
|05591 DBG-HRGR DEMU SPECIAL
DARBHANGA JN (DBG) - HARNAGAR (HRGR)
|PSPC
|08:25
|05592 HRGR-DBG DEMU SPECIAL
HARNAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|14:45
|05607 MNDP-GHY PASSENGER SPL
MENDIPATHAR (MNDP) - GUWAHATI (GHY)
|PSPC
|12:30
|06802 CBE-SA MEMU EXP SPL
COIMBATORE JN (CBE) - SALEM JN (SA)
|PSPC
|09:05
|06803 SA-CBE MEMU EXP SPL
SALEM JN (SA) - COIMBATORE JN (CBE)
|PSPC
|13:40
|06921 DBNK-ASR DMU
AMRITSAR JN (ASR) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|04:20
|06922 DBNK-ASR EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|06:05
|06923 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|09:40
|06924 VKA-DBNK EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|11:20
|06925 VKA-DBNK EXP SPL
VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK)
|PSPC
|13:15
|06926 DBNK-VKA EXP SPL
DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA)
|PSPC
|14:45
|06934 PTK-ASR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - AMRITSAR JN (ASR)
|PSPC
|04:15
|06937 ASR-PTK EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|20:35
|06958 HSX-JUC EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - HOSHIARPUR (HSX)
|PSPC
|21:35
|06959 HSX-ASR EXP SPL
HOSHIARPUR (HSX) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:05
|06964 FZR-JUC EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|03:00
|06967 JUC-FZR EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|21:30
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|06991 KKP-FKA EXP SPL
KOT KAPURA (KKP) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|04:25
|06994 FKA-KKP EXP SPL
FAZILKA (FKA) - KOT KAPURA (KKP)
|PSPC
|20:10
|06995 BTI-FKA EXP SPL
BHATINDA (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|20:15
|06996 FKA-BTI EXP SPL
FAZILKA (FKA) - BHATINDA (BTI)
|PSPC
|02:35
|07593 NZB-KCG
NIZAMABAD JN. (NZB) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|14:25
|07596 KCG-NZB
KACHEGUDA (KCG) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|PSPC
|09:50
|07765 KRMR-SRUR
KARIMNAGAR OA (KRMR) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|PSPC
|08:00
|07766 SRUR-KRMR
SIRPUR TOWN (SRUR) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|11:50
|07793 KCG-PDPL PASSENGER
KACHEGUDA (KCG) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|06:00
|07794 PDPL-KCG PASSENGER
KARIMNAGAR OA (KRMR) - KACHEGUDA (KCG)
|PSPC
|15:22
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07853 NZB-PAU
NIZAMABAD JN. (NZB) - PURNA JN (PAU)
|PSPC
|06:30
|07893 NZB-KRMR
NIZAMABAD JN. (NZB) - KARIMNAGAR OA (KRMR)
|PSPC
|04:45
|07894 KRMR-NZB
KARIMNAGAR OA (KRMR) - NIZAMABAD JN. (NZB)
|PSPC
|14:35
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:50
|08167 ROU-JSG MEMU PASS SPL
ROURKELA (ROU) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|14:20
|08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU)
|PSPC
|09:00
|08169 JSG-SBP MEMU SPECIAL
JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|16:50
|08170 SBP-JSG MEMU SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|18:45
|08171 JSG-SBP MEMU SPECIAL
JHARSUGUDA JN (JSG) - SAMBALPUR (SBP)
|PSPC
|04:35
|08172 SBP-JSG MEMU SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|07:30
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:45
|09369 SBIB- PTN DEMU SPL
SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN)
|PSPC
|09:15
|09370 PTN-SBIB DEMU SPL
PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB)
|PSPC
|12:35
|09476 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|16:40
|09481 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|18:05
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - PATAN (PTN)
|PSPC
|20:50
|09484 PTN - MSH PASSENGER
PATAN (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|09491 MSH - VG PASSENGER SPL
MAHESANA JN (MSH) - VIRAMGAM JN (VG)
|PSPC
|20:20
|09492 VG-MSH PASSENGER SPL
VIRAMGAM JN (VG) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|18:25
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|01:40
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:00
|11124 BJU- GWL MAIL
BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL)
|MEX
|18:45
|12033 CNB NDLS SHT
KANPUR CENTRAL (CNB) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|06:00
|12034 NDLS -CNB SHATABDI
NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SHT
|15:50
|12172 HW - LTT SUPER FAST EXP
HARIDWAR JN (HW) - LOKMANYATILAK (LTT)
|SUF
|17:20
|12241 CDG-ASR SUPERFAST
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|16:40
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|05:10
|12357 KOAA ASR DURGYIANA EXP
KOLKATTA TERMINAL (KOAA) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|12:10
|12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP
BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|11:50
|12370 DDN HWH KUMBHA EXP
DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUF
|22:05
|12398 NDLS-GAYA MAHABODHI EXP
NEW DELHI (NDLS) - GAYA JN (GAYA)
|SUF
|12:50
|12506 NORTHEAST EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ)
|SUF
|07:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOW (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12583 LJN ANVT DOUBLE DACKER AC
LUCKNOW (LJN) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|04:55
|12584 ANVT LJN DOUBLE DACKER AC
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - LUCKNOW (LJN)
|SUF
|14:05
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12873 HTE-ANVT JHARKHAND EXP
HATIA (HTE) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|13:40
|12874 ANVT-HTE JHARKHAND EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12988 AII SDAH EXP
AJMER JN (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13020 KGM HWH BAGH EXPRESS
KATHGODAM (KGM) - HOWRAH JN (HWH)
|MEX
|21:50
|13305 DHN-DOS INTERCITY EXP
DHANBAD JN (DHN) - DEHRI ON SONE (DOS)
|MEX
|06:00
|13309 CPU-PRYJ EXPRESS
CHOPAN (CPU) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ)
|MEX
|06:00
|13310 PRYJ-CPU EXPRESS
PRAYAGRAJ JN (PRYJ) - CHOPAN (CPU)
|MEX
|15:00
|13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP
VARANASI (BSB) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|14:10
|13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP
SINGRAULI (SGRL) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:30
|13349 SGRL-PNBE EXPRESS
SINGRAULI (SGRL) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|18:15
|13350 PNBE-SGRL EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - SINGRAULI (SGRL)
|MEX
|19:30
|13553 ASN-BSB MEMU EXP
ASANSOL JN. (ASN) - VARANASI (BSB)
|MEX
|06:40
|14003 MLDT-NDLS EXPRESS
MALDA TOWN (MLDT) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|09:05
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14213 BSB-GD INTERCITY
VARANASI (BSB) - BAHRAICH (BRK)
|MEX
|14:00
|14214 BSB-GD INTERCITY
BAHRAICH (BRK) - VARANASI (BSB)
|MEX
|05:15
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|14:00
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14229 PYGS-HW EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK)
|MEX
|23:40
|14231 MARWAR SANGAM EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BASTI (BST)
|MEX
|04:30
|14232 MANWAR SANGM EXP
BASTI (BST) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|13:50
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
BANARAS (BSBS) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:20
|14266 DDN BSBS EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|18:30
|14307 PYGS -BE PASS EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|01:10
|14308 BE-LKO EXP LKO-PYGS PASS
BAREILLY(NR) (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|14524 UMB-MFP HARIHAR EXP-
AMBALA CANT JN (UMB) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|22:20
|14617 BNKI-ASR JANSEWA EXP
BANMANKHI JN. (BNKI) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|06:30
|14618 ASR-BNKI JANSEWA EXP
AMRITSAR JN (ASR) - BANMANKHI JN. (BNKI)
|MEX
|06:35
|14674 SHAHEED EXP
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|MEX
|13:05
|15035 DLI-KGM S K EXP
DELHI JN. (DLI) - KATHGODAM (KGM)
|MEX
|16:00
|15036 KGM-DLI S K EXP
KATHGODAM (KGM) - DELHI JN. (DLI)
|MEX
|08:40
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|19:35
|15081 JEA-GTNR EXPRESS
NAKAHA JUNGLE (JEA) - GOMATI NAGAR (GTNR)
|MEX
|12:40
|15082 GTNR-JEA EXPRESS
GOMATI NAGAR (GTNR) - NAKAHA JUNGLE (JEA)
|MEX
|06:10
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:30
|15125 BSBS-PNBE JANSHATABD EXP
BANARAS (BSBS) - PATNA JN (PNBE)
|JSH
|06:20
|15126 PNBE-BSBS JANSHATABD EXP
PATNA JN (PNBE) - BANARAS (BSBS)
|JSH
|17:20
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15129 GKP-BCY MAIL EXP
GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|09:55
|15130 BCY-GKP MAIL EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|11:10
|15160 DURG CPR SARNATH EXP
DURG (DURG) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|20:25
|15203 BARAUNI LUCKNOW EXPRESS
BARAUNI JN (BJU) - LUCKNOW (LJN)
|MEX
|20:25
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOW (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|15:15
|15619 GAYA-KYQ EXPRESS
GAYA JN (GAYA) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|12:55
|15910 AVADH ASSAM EXPRESS
LALGARH JN (LGH) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|19:50
|17003 KZJ-SRUR RAMGIRI
KAZIPET JN (KZJ) - SIRPUR TOWN (SRUR)
|MEX
|05:25
|17004 BPQ-KZJ RAMGIRI
BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|MEX
|16:00
|17011 HYB-SKZR-INTERCITY
HYDERABAD (HYB) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|MEX
|04:50
|17012 SKZR-SC-INTERCITY
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|MEX
|11:55
|17036 BPQ-KZJ
BALHARSHAH (BPQ) - KAZIPET JN (KZJ)
|MEX
|03:50
|17234 SKZR-SC BHAGYANAGAR EXP
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|MEX
|03:35
|18635 RANCHI SASARAM EXP
RANCHI (RNC) - SASARAM (SSM)
|MEX
|17:00
|18636 SASARAM - RANCHI EXP
SASARAM (SSM) - RANCHI (RNC)
|MEX
|03:45
|20927 PNU BHUJ SF EXP
PALANPUR JN (PNU) - BHUJ (BHUJ)
|SUF
|13:10
|20928 BHUJ PNU SF EXP
BHUJ (BHUJ) - PALANPUR JN (PNU)
|SUF
|11:05
|20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI
EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
|JSH
|15:20
|22441 CKTD-CNB-INTERCITY
CHITRAKOT (CKTD) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|SUF
|15:55
|22442 CNB-CKTD-INTERCITY
KANPUR CENTRAL (CNB) - CHITRAKOT (CKTD)
|SUF
|06:30
|25035 DLI-RMR LINK EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|MEX
|19:10
|25036 RMR-DLI LINK EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|MEX
|10:00
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31423 SDAH - NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|12:20
|31432 NH-SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|13:40
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|36011 HWH-BRPA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARUIPARA (BRPA)
|SUB
|09:40
|36012 BRPA-HWH LOCAL
BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:05
|36031 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|08:45
|36032 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|09:57
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|36035 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|13:50
|36036 CDAE-HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:02
|36037 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|17:55
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36071 HWH-GRAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - GURAP (GRAE)
|SUB
|05:05
|36072 HOWRAH-GURAP LOCAL
GURAP (GRAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|07:07
|36085 HWH-MSAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MASAGRAM (MSAE)
|SUB
|16:25
|36086 MSAE HWH LOCAL
MASAGRAM (MSAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|18:25
|36827 HWH - BWN CHORD LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|12:05
|36840 BWN-HWH CHORD LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:05
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|52538 DJ-KGN-NJP AC PASSENGER
DARJEELING (DJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PAS
|09:10
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL
BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL)
|PSPC
|12:15
|BINA JN [BINA]
GUNA [GUNA]
|GUNA [GUNA]
27-Dec-2022 16:00
|02101 CSMT-MMR SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)
|TOD
|15:45
|CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]
|DADAR [DR]
27-Dec-2022 16:00
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|BUXAR [BXR]
27-Dec-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
27-Dec-2022 17:25
|03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|14:40
|DEHRI ON SONE [DOS]
BARWADIH JN [BRWD]
|BARWADIH JN [BRWD]
27-Dec-2022 19:35
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 05:45
|04431 DELHI JIND JAKHAL MEX SPL
DELHI JN. (DLI) - JAKHAL JN (JHL)
|PSPC
|15:40
|DELHI JN. [DLI]
JIND JN [JIND]
|JIND JN [JIND]
27-Dec-2022 19:20
|05061 MTJ-TPU SPL EXP
MATHURA JN. (MTJ) - TANAKPUR (TPU)
|TOD
|13:45
|MATHURA JN. [MTJ]
MATHURA CANT [MRT]
|MATHURA CANT [MRT]
27-Dec-2022 13:57
|05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|04:50
|RAXAUL JN [RXL]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 06:31
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:15
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 08:30
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 17:00
|05368 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|14:05
|RAMNAGAR [RMR]
KASHIPUR [KPV]
|KASHIPUR [KPV]
27-Dec-2022 14:43
|06652 RMM-MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|05:40
|RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 07:02
|06654 RMM-MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:00
|RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 12:23
|06656 RMM - MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|18:00
|RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 19:29
|06780 RMM-MDU SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|TOD
|06:20
|RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]
|MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 06:45
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 18:35
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 06:50
|11426 KOP-PUNE DMU
KOLHAPUR (KOP) - PUNE JN (PUNE)
|MEX
|05:30
|KOLHAPUR [KOP]
MIRAJ JN. [MRJ]
|MIRAJ JN. [MRJ]
27-Dec-2022 06:40
|12279 TAJ EXPRESS
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|15:20
|VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION [VGLB]
GWALIOR JN. [GWL]
|GWALIOR JN. [GWL]
27-Dec-2022 16:39
|12758 SKZR-SC EXP
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|SUF
|14:50
|SIRPUR KAGHAZNAGAR [SKZR]
KAZIPET JN [KZJ]
|KAZIPET JN [KZJ]
27-Dec-2022 17:38
|14009 CHAMPARAN- SATYAGRAH EXP
BAPUDM MOTIHARI (BMKI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|21:14
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
BETTIAH [BTH]
|BETTIAH [BTH]
27-Dec-2022 22:05
|14119 KGM-DDN EXP
KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|19:55
|KATHGODAM [KGM]
HALDWANI [HDW]
|HALDWANI [HDW]
27-Dec-2022 20:15
|14682 JUC-NDLS EXPRESS
JALANDHAR CITY (JUC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|04:15
|JALANDHAR CITY [JUC]
AMBALA CANT JN [UMB]
|AMBALA CANT JN [UMB]
27-Dec-2022 07:42
|14711 HW SGNR EXP
HARIDWAR JN (HW) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
|MEX
|14:25
|HARIDWAR JN [HW]
SAHARANPUR [SRE]
|SAHARANPUR [SRE]
27-Dec-2022 16:05
|15073 TRIVENI EXPRESS
SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|16:15
|SINGRAULI [SGRL]
CHOPAN [CPU]
|CHOPAN [CPU]
27-Dec-2022 18:30
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|NAUTANWA [NTV]
NAKAHA JUNGLE [JEA]
|NAKAHA JUNGLE [JEA]
27-Dec-2022 16:50
|15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)
|MEX
|04:20
|NARKATIAGANJ JN [NKE]
MUZAFFARPUR JN [MFP]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
27-Dec-2022 08:45
|15216 NKE-MFP EXPRESS
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|13:50
|NARKATIAGANJ JN [NKE]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 15:43
|16087 AJJ-SA MEMU EXP
ARAKKONAM (AJJ) - SALEM JN (SA)
|MEX
|05:15
|ARAKKONAM [AJJ]
KATPADI JN [KPD]
|KATPADI JN [KPD]
27-Dec-2022 06:25
|16850 RMM-TPJ EXP
RAMESWARAM (RMM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)
|MEX
|14:35
|RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 15:53
|16852 RMM MS EXP
RAMESWARAM (RMM) - CHENNAI EGMORE (MS)
|MEX
|17:20
|RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]
|MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 18:01
|17034 SRUR-BDCR SINGARENI
SIRPUR TOWN (SRUR) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|MEX
|12:30
|SIRPUR TOWN [SRUR]
WARANGAL [WL]
|WARANGAL [WL]
27-Dec-2022 16:42
|18176 JSG-HTE MEMU EXP
JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)
|MEX
|08:25
|JHARSUGUDA JN [JSG]
DHUTRA [DTV]
|DHUTRA [DTV]
27-Dec-2022 08:35
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 18:23
|20488 MALANI EXPRESS
DELHI JN. (DLI) - BARMER (BME)
|SUF
|15:40
|DELHI JN. [DLI]
JAIPUR [JP]
|JAIPUR [JP]
27-Dec-2022 21:00
|20974 RMM AII SF HUMSAFAR EXP
RAMESWARAM (RMM) - AJMER JN (AII)
|SUF
|22:45
|RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]
|MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 23:20
|22662 RMM-MS SF EXP
RAMESWARAM (RMM) - CHENNAI EGMORE (MS)
|SUF
|20:20
|RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]
|MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 20:58
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Source
Sch. Time
|01883 BINA-GWL UNRESERVED SPL
BINA JN (BINA) - GWALIOR JN. (GWL)
|PSPC
|12:15
|BINA JN [BINA]
GUNA [GUNA]
|GUNA [GUNA]
27-Dec-2022 16:00
|02101 CSMT-MMR SPL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - MANMAD JN (MMR)
|TOD
|15:45
|CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
DADAR [DR]
|DADAR [DR]
27-Dec-2022 16:00
|03289 BSB-PNBE MEMU PASS SPL
VARANASI (BSB) - PATNA JN (PNBE)
|PSPC
|15:15
|VARANASI [BSB]
BUXAR [BXR]
|BUXAR [BXR]
27-Dec-2022 19:15
|03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL
NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT)
|PSPC
|16:35
|NSC BOSE J GOMO [GMO]
DHANBAD JN [DHN]
|DHANBAD JN [DHN]
27-Dec-2022 17:25
|03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL
DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)
|PSPC
|14:40
|DEHRI ON SONE [DOS]
BARWADIH JN [BRWD]
|BARWADIH JN [BRWD]
27-Dec-2022 19:35
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 05:45
|04431 DELHI JIND JAKHAL MEX SPL
DELHI JN. (DLI) - JAKHAL JN (JHL)
|PSPC
|15:40
|DELHI JN. [DLI]
JIND JN [JIND]
|JIND JN [JIND]
27-Dec-2022 19:20
|05061 MTJ-TPU SPL EXP
MATHURA JN. (MTJ) - TANAKPUR (TPU)
|TOD
|13:45
|MATHURA JN. [MTJ]
MATHURA CANT [MRT]
|MATHURA CANT [MRT]
27-Dec-2022 13:57
|05288 RXL-MFP MEMU PASS SPL
RAXAUL JN (RXL) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|PSPC
|04:50
|RAXAUL JN [RXL]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 06:31
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:15
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 08:30
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|KATHGODAM [KGM]
LALKUA JN. [LKU]
|LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 17:00
|05368 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|14:05
|RAMNAGAR [RMR]
KASHIPUR [KPV]
|KASHIPUR [KPV]
27-Dec-2022 14:43
|06652 RMM-MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|05:40
|RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 07:02
|06654 RMM-MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|11:00
|RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 12:23
|06656 RMM - MDU EXP SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|PSPC
|18:00
|RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 19:29
|06780 RMM-MDU SPL
RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|TOD
|06:20
|RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]
|MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 06:45
|06979 JJJ-JUC MEXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|17:50
|JAIJON DOABA [JJJ]
N S DOABA JN [NSS]
|N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 18:35
|08745 GAD- R MEMU SPL
GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R)
|PSPC
|06:30
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 06:50
|11426 KOP-PUNE DMU
KOLHAPUR (KOP) - PUNE JN (PUNE)
|MEX
|05:30
|KOLHAPUR [KOP]
MIRAJ JN. [MRJ]
|MIRAJ JN. [MRJ]
27-Dec-2022 06:40
|12279 TAJ EXPRESS
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|15:20
|VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION [VGLB]
GWALIOR JN. [GWL]
|GWALIOR JN. [GWL]
27-Dec-2022 16:39
|12758 SKZR-SC EXP
SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR) - SECUNDERABAD JN (SC)
|SUF
|14:50
|SIRPUR KAGHAZNAGAR [SKZR]
KAZIPET JN [KZJ]
|KAZIPET JN [KZJ]
27-Dec-2022 17:38
|14009 CHAMPARAN- SATYAGRAH EXP
BAPUDM MOTIHARI (BMKI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|21:14
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
BETTIAH [BTH]
|BETTIAH [BTH]
27-Dec-2022 22:05
|14119 KGM-DDN EXP
KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|19:55
|KATHGODAM [KGM]
HALDWANI [HDW]
|HALDWANI [HDW]
27-Dec-2022 20:15
|14682 JUC-NDLS EXPRESS
JALANDHAR CITY (JUC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|04:15
|JALANDHAR CITY [JUC]
AMBALA CANT JN [UMB]
|AMBALA CANT JN [UMB]
27-Dec-2022 07:42
|14711 HW SGNR EXP
HARIDWAR JN (HW) - SHRI GANGANAGAR (SGNR)
|MEX
|14:25
|HARIDWAR JN [HW]
SAHARANPUR [SRE]
|SAHARANPUR [SRE]
27-Dec-2022 16:05
|15073 TRIVENI EXPRESS
SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU)
|MEX
|16:15
|SINGRAULI [SGRL]
CHOPAN [CPU]
|CHOPAN [CPU]
27-Dec-2022 18:30
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|NAUTANWA [NTV]
NAKAHA JUNGLE [JEA]
|NAKAHA JUNGLE [JEA]
27-Dec-2022 16:50
|15202 NKE-PPTA INTERCITY EXP
NARKATIAGANJ JN (NKE) - PATLIPUTRA (PPTA)
|MEX
|04:20
|NARKATIAGANJ JN [NKE]
MUZAFFARPUR JN [MFP]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
27-Dec-2022 08:45
|15216 NKE-MFP EXPRESS
NARKATIAGANJ JN (NKE) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|MEX
|13:50
|NARKATIAGANJ JN [NKE]
BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 15:43
|16087 AJJ-SA MEMU EXP
ARAKKONAM (AJJ) - SALEM JN (SA)
|MEX
|05:15
|ARAKKONAM [AJJ]
KATPADI JN [KPD]
|KATPADI JN [KPD]
27-Dec-2022 06:25
|16850 RMM-TPJ EXP
RAMESWARAM (RMM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ)
|MEX
|14:35
|RAMESWARAM [RMM]
RAMANATHAPURAM [RMD]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 15:53
|16852 RMM MS EXP
RAMESWARAM (RMM) - CHENNAI EGMORE (MS)
|MEX
|17:20
|RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]
|MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 18:01
|17034 SRUR-BDCR SINGARENI
SIRPUR TOWN (SRUR) - BHADRACHALAM RD (BDCR)
|MEX
|12:30
|SIRPUR TOWN [SRUR]
WARANGAL [WL]
|WARANGAL [WL]
27-Dec-2022 16:42
|18176 JSG-HTE MEMU EXP
JHARSUGUDA JN (JSG) - HATIA (HTE)
|MEX
|08:25
|JHARSUGUDA JN [JSG]
DHUTRA [DTV]
|DHUTRA [DTV]
27-Dec-2022 08:35
|18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP
GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
|MEX
|18:05
|GEVRA-ROAD [GAD]
KORBA [KRBA]
|KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 18:23
|20488 MALANI EXPRESS
DELHI JN. (DLI) - BARMER (BME)
|SUF
|15:40
|DELHI JN. [DLI]
JAIPUR [JP]
|JAIPUR [JP]
27-Dec-2022 21:00
|20974 RMM AII SF HUMSAFAR EXP
RAMESWARAM (RMM) - AJMER JN (AII)
|SUF
|22:45
|RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]
|MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 23:20
|22662 RMM-MS SF EXP
RAMESWARAM (RMM) - CHENNAI EGMORE (MS)
|SUF
|20:20
|RAMESWARAM [RMM]
MANDAPAM [MMM]
|MANDAPAM [MMM]
27-Dec-2022 20:58
|rain [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|08:20
|GUNA [GUNA]
BINA JN [BINA]
|GUNA [GUNA]
27-Dec-2022 13:35
|02102 MMR-CSMT SPL
MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|TOD
|08:45
|DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
|DADAR [DR]
27-Dec-2022 13:03
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|BUXAR [BXR]
27-Dec-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
27-Dec-2022 14:52
|03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL
BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)
|PSPC
|07:35
|BARWADIH JN [BRWD]
DEHRI ON SONE [DOS]
|BARWADIH JN [BRWD]
27-Dec-2022 11:10
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 18:50
|05062 TPU-MTJ SPL EXP
TANAKPUR (TPU) - MATHURA JN. (MTJ)
|TOD
|05:00
|MATHURA CANT [MRT]
MATHURA JN. [MTJ]
|MATHURA CANT [MRT]
27-Dec-2022 11:08
|05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|18:35
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
RAXAUL JN [RXL]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 20:59
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 17:10
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 09:47
|05365 MB-RMR PASSENGER
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|09:15
|KASHIPUR [KPV]
RAMNAGAR [RMR]
|KASHIPUR [KPV]
27-Dec-2022 10:26
|06651 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|06:50
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 09:03
|06653 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|12:30
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 14:38
|06655 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|18:10
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 20:47
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 08:02
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 09:55
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 19:05
|09068 UDZ - BL SUMMER SPECIAL
UDAIPUR CITY (UDZ) - VALSAD (BL)
|TOD
|21:15
|VALSAD [BL]
BANDRA TERMINUS [BDTS]
|VALSAD [BL]
28-Dec-2022 10:25
|11029 KOYNA EXPRESS
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:40
|MIRAJ JN. [MRJ]
KOLHAPUR [KOP]
|MIRAJ JN. [MRJ]
27-Dec-2022 18:48
|11403 NGP-KOP EXPRESS
NAGPUR (NGP) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|15:15
|HATKANANGALE [HTK]
KOLHAPUR [KOP]
|HATKANANGALE [HTK]
28-Dec-2022 12:40
|12280 TAJ EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|SUF
|06:55
|GWALIOR JN. [GWL]
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION [VGLB]
|GWALIOR JN. [GWL]
27-Dec-2022 12:10
|12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX
SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|SUF
|08:20
|KAZIPET JN [KZJ]
SIRPUR KAGHAZNAGAR [SKZR]
|KAZIPET JN [KZJ]
27-Dec-2022 10:19
|14681 NDLS-JUC EXP
NEW DELHI (NDLS) - JALANDHAR CITY (JUC)
|MEX
|14:45
|AMBALA CANT JN [UMB]
JALANDHAR CITY [JUC]
|AMBALA CANT JN [UMB]
27-Dec-2022 20:18
|14712 SGNR HW EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - HARIDWAR JN (HW)
|MEX
|04:20
|SAHARANPUR [SRE]
HARIDWAR JN [HW]
|SAHARANPUR [SRE]
27-Dec-2022 11:54
|15076 TRIVENI EXP
TANAKPUR (TPU) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|08:35
|CHOPAN [CPU]
SHAKTINAGAR [SKTN]
|CHOPAN [CPU]
28-Dec-2022 05:50
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|GORAKHPUR [GKP]
NAUTANWA [NTV]
|GORAKHPUR [GKP]
27-Dec-2022 10:00
|15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP
PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|MEX
|17:10
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
NARKATIAGANJ JN [NKE]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
27-Dec-2022 19:15
|15215 MFP-NKE EXPRESS
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|MEX
|07:20
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
NARKATIAGANJ JN [NKE]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 08:48
|16088 SA-AJJ MEMU EXP
SALEM JN (SA) - ARAKKONAM (AJJ)
|MEX
|15:30
|KATPADI JN [KPD]
ARAKKONAM [AJJ]
|KATPADI JN [KPD]
27-Dec-2022 19:38
|16618 CBE-RMM EXP
COIMBATORE JN (CBE) - RAMESWARAM (RMM)
|MEX
|19:45
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
28-Dec-2022 04:48
|16849 TPJ-RMM EXP
TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) - RAMESWARAM (RMM)
|MEX
|07:05
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 10:58
|16851 MS-RMM EXP
CHENNAI EGMORE (MS) - RAMESWARAM (RMM)
|MEX
|19:15
|MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]
|MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 07:34
|17033 BDCR-SRUR SINGARENI
BHADRACHALAM RD (BDCR) - BALHARSHAH (BPQ)
|MEX
|05:55
|WARANGAL [WL]
BALHARSHAH [BPQ]
|BALHARSHAH [BPQ]
27-Dec-2022 09:01
|18175 HTE-JSG MEMU EXP
HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|MEX
|12:50
|DHUTRA [DTV]
JHARSUGUDA JN [JSG]
|DHUTRA [DTV]
27-Dec-2022 19:25
|22622 CAPE-RMM SUPER FAST EXP
KANYAKUMARI (CAPE) - RAMESWARAM (RMM)
|SUF
|22:15
|MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]
|MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 05:00
|22661 MS-RMM SF EXP
CHENNAI EGMORE (MS) - RAMESWARAM (RMM)
|SUF
|17:45
|MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]
|MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 03:28
|rain [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Cancel From
Cancel To
|New Dstn.
Sch. Time
|01884 GWL-GUNA UNRESERVED SPL
GWALIOR JN. (GWL) - BINA JN (BINA)
|PSPC
|08:20
|GUNA [GUNA]
BINA JN [BINA]
|GUNA [GUNA]
27-Dec-2022 13:35
|02102 MMR-CSMT SPL
MANMAD JN (MMR) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|TOD
|08:45
|DADAR [DR]
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS [CSMT]
|DADAR [DR]
27-Dec-2022 13:03
|03298 PNBE-BSB MEMU PASS SPL
PATNA JN (PNBE) - VARANASI (BSB)
|PSPC
|05:45
|BUXAR [BXR]
VARANASI [BSB]
|BUXAR [BXR]
27-Dec-2022 08:52
|03327 SNDT-GMO PASSENGER SPL
SINDRI TOWN (SNDT) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|PSPC
|13:40
|DHANBAD JN [DHN]
NSC BOSE J GOMO [GMO]
|DHANBAD JN [DHN]
27-Dec-2022 14:52
|03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL
BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)
|PSPC
|07:35
|BARWADIH JN [BRWD]
DEHRI ON SONE [DOS]
|BARWADIH JN [BRWD]
27-Dec-2022 11:10
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 18:50
|05062 TPU-MTJ SPL EXP
TANAKPUR (TPU) - MATHURA JN. (MTJ)
|TOD
|05:00
|MATHURA CANT [MRT]
MATHURA JN. [MTJ]
|MATHURA CANT [MRT]
27-Dec-2022 11:08
|05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL
MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL)
|PSPC
|18:35
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
RAXAUL JN [RXL]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 20:59
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 17:10
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|LALKUA JN. [LKU]
KATHGODAM [KGM]
|LALKUA JN. [LKU]
27-Dec-2022 09:47
|05365 MB-RMR PASSENGER
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|09:15
|KASHIPUR [KPV]
RAMNAGAR [RMR]
|KASHIPUR [KPV]
27-Dec-2022 10:26
|06651 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|06:50
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 09:03
|06653 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|12:30
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 14:38
|06655 MDU-RMM EXP SPL
MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|PSPC
|18:10
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 20:47
|06978 JUC -JJJ MEXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|06:30
|N S DOABA JN [NSS]
JAIJON DOABA [JJJ]
|N S DOABA JN [NSS]
27-Dec-2022 08:02
|08210 BSP-GAD PASSENGER
BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|07:30
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 09:55
|08746 R-GAD MEMU SPL
RAIPUR JN (R) - GEVRA-ROAD (GAD)
|PSPC
|13:50
|KORBA [KRBA]
GEVRA-ROAD [GAD]
|KORBA [KRBA]
27-Dec-2022 19:05
|09068 UDZ - BL SUMMER SPECIAL
UDAIPUR CITY (UDZ) - VALSAD (BL)
|TOD
|21:15
|VALSAD [BL]
BANDRA TERMINUS [BDTS]
|VALSAD [BL]
28-Dec-2022 10:25
|11029 KOYNA EXPRESS
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|08:40
|MIRAJ JN. [MRJ]
KOLHAPUR [KOP]
|MIRAJ JN. [MRJ]
27-Dec-2022 18:48
|11403 NGP-KOP EXPRESS
NAGPUR (NGP) - KOLHAPUR (KOP)
|MEX
|15:15
|HATKANANGALE [HTK]
KOLHAPUR [KOP]
|HATKANANGALE [HTK]
28-Dec-2022 12:40
|12280 TAJ EXPRES
NEW DELHI (NDLS) - VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB)
|SUF
|06:55
|GWALIOR JN. [GWL]
VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION [VGLB]
|GWALIOR JN. [GWL]
27-Dec-2022 12:10
|12757 SC-SKZR EXPKAGHAZNAGAR EX
SECUNDERABAD JN (SC) - SIRPUR KAGHAZNAGAR (SKZR)
|SUF
|08:20
|KAZIPET JN [KZJ]
SIRPUR KAGHAZNAGAR [SKZR]
|KAZIPET JN [KZJ]
27-Dec-2022 10:19
|14681 NDLS-JUC EXP
NEW DELHI (NDLS) - JALANDHAR CITY (JUC)
|MEX
|14:45
|AMBALA CANT JN [UMB]
JALANDHAR CITY [JUC]
|AMBALA CANT JN [UMB]
27-Dec-2022 20:18
|14712 SGNR HW EXP
SHRI GANGANAGAR (SGNR) - HARIDWAR JN (HW)
|MEX
|04:20
|SAHARANPUR [SRE]
HARIDWAR JN [HW]
|SAHARANPUR [SRE]
27-Dec-2022 11:54
|15076 TRIVENI EXP
TANAKPUR (TPU) - SHAKTINAGAR (SKTN)
|MEX
|08:35
|CHOPAN [CPU]
SHAKTINAGAR [SKTN]
|CHOPAN [CPU]
28-Dec-2022 05:50
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|GORAKHPUR [GKP]
NAUTANWA [NTV]
|GORAKHPUR [GKP]
27-Dec-2022 10:00
|15201 PPTA-NKE INTERCITY EXP
PATLIPUTRA (PPTA) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|MEX
|17:10
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
NARKATIAGANJ JN [NKE]
|MUZAFFARPUR JN [MFP]
27-Dec-2022 19:15
|15215 MFP-NKE EXPRESS
MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|MEX
|07:20
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
NARKATIAGANJ JN [NKE]
|BAPUDM MOTIHARI [BMKI]
27-Dec-2022 08:48
|16088 SA-AJJ MEMU EXP
SALEM JN (SA) - ARAKKONAM (AJJ)
|MEX
|15:30
|KATPADI JN [KPD]
ARAKKONAM [AJJ]
|KATPADI JN [KPD]
27-Dec-2022 19:38
|16618 CBE-RMM EXP
COIMBATORE JN (CBE) - RAMESWARAM (RMM)
|MEX
|19:45
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
28-Dec-2022 04:48
|16849 TPJ-RMM EXP
TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) - RAMESWARAM (RMM)
|MEX
|07:05
|RAMANATHAPURAM [RMD]
RAMESWARAM [RMM]
|RAMANATHAPURAM [RMD]
27-Dec-2022 10:58
|16851 MS-RMM EXP
CHENNAI EGMORE (MS) - RAMESWARAM (RMM)
|MEX
|19:15
|MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]
|MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 07:34
|17033 BDCR-SRUR SINGARENI
BHADRACHALAM RD (BDCR) - BALHARSHAH (BPQ)
|MEX
|05:55
|WARANGAL [WL]
BALHARSHAH [BPQ]
|BALHARSHAH [BPQ]
27-Dec-2022 09:01
|18175 HTE-JSG MEMU EXP
HATIA (HTE) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|MEX
|12:50
|DHUTRA [DTV]
JHARSUGUDA JN [JSG]
|DHUTRA [DTV]
27-Dec-2022 19:25
|22622 CAPE-RMM SUPER FAST EXP
KANYAKUMARI (CAPE) - RAMESWARAM (RMM)
|SUF
|22:15
|MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]
|MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 05:00
|22661 MS-RMM SF EXP
CHENNAI EGMORE (MS) - RAMESWARAM (RMM)
|SUF
|17:45
|MANDAPAM [MMM]
RAMESWARAM [RMM]
|MANDAPAM [MMM]
28-Dec-2022 03:28