The Indian Railways on 9 August has cancelled 145 trains, change sourced station in 21 while short terminated 15 trains.

Passengers can check the trains schedule by visiting enquiry.indianrail.gov.in or download the NTES app. The number of the trains keep changing so passengers are requested to check the IRCTC website.

As per a News18 report, the reason for the cancellation is due to maintenance and operational reasons.

Apart from this, the IRCTC website also shows 131 trains cancelled on 10 August while 12 are source changed trains.

It is also important to note that some of the following trains are also cancelled till 15 August.

Check full list here of cancelled trains:

Train No Route 01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) 01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) 01607 PTK-BJPL SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) 01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) 01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) 01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) 03311 BRWD-DOS PASS SPL BARWADIH JN (BRWD) - DEHRI ON SONE (DOS) 03312 DOS-BRWD PASS SPL DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD) 03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS) 03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA) 03371 KQR-BRKA PASS SPL KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA) 03372 BRKA-KQR PASS SPL BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR) 03502 BDME-JSME MEMU SPL BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME) 03549 JSME-BDME MEMU SPL JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME) 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) 03607 KQR-HZBN-BRKA PASS SPL KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA) 03608 BRKA-HZBN-KQR PASS SPL BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR) 03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME) 03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME) 04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) 04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) 04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) 04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) 04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) 04686 BJPL-PTK PASSNGER BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) 04699 PTK-JDNX EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) 04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) 04775 SDLP HMH SPL SADULPUR JN (SDLP) - HANUMANGARH JN (HMH) 04776 HMH SDLP SPL HANUMANGARH JN (HMH) - SADULPUR JN (SDLP) 05035 SV-GKP UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP) 05036 GKP-SV UN-RESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV) 05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) 05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) 06407 ED-MTDM EXP SPL ERODE JN (ED) - METUR DAM (MTDM) 06408 MTDM-ED EXP SPL METUR DAM (MTDM) - ERODE JN (ED) 06845 JTJ - ED EXP SPL JOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED) 06846 ED JTJ EXP SPL ERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ) 06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) 06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) 07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ) 07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO) 07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT) 08267 R-ITR PASSENGER SPL RAIPUR JN (R) - ITWARI (ITR) 08741 DURG-G MEMU SPL DURG (DURG) - GONDIA JN (G) 08742 G-DURG MEMU SPL GONDIA JN (G) - DURG (DURG) 08743 G-ITR MEMU SPL GONDIA JN (G) - ITWARI (ITR) 08744 ITR-G MEMU SPL ITWARI (ITR) - GONDIA JN (G) 08751 RTK-ITR MEMU SPL RAMTEK (RTK) - ITWARI (ITR) 08754 ITR- RTK MEMU SPL ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK) 08755 RTK-ITR MEMU SPL RAMTEK (RTK) - ITWARI (ITR) 08756 ITR-RTK MEMU SPL ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK) 09108 EKNR - PRTN SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) 09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) 09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) 09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) 09175 DADN OM MG PASS SPL DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - OMKARESHWAR RD (OM) 09176 OM DADN MG PASS SPL OMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) 09484 PTN - MSH PASSENGER NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH) 10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) 10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) 11028 PVR-DR EXP PANDHARPUR (PVR) - DADAR (DR) 11140 GADAG-CSMT SF EXP GADAG JN (GDG) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) 11421 PUNE SUR DEMU PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR) 11422 SUR PUNE DEMU SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE) 11753 ITR-REWA EXPRESS ITWARI (ITR) - REWA (REWA) 12101 LTT SHM JNANESWARI DELX LOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM) 12115 CSTM-SUR SIDDHESWAR EXP CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SOLAPUR JN (SUR) 12129 PUNE HWH AZAD HIND EXP PUNE JN (PUNE) - HOWRAH JN (HWH) 12130 HWH PUNE AZAD HIND EXP HOWRAH JN (HWH) - PUNE JN (PUNE) 12146 PURI-LTT WEEKLY EXP PURI (PURI) - LOKMANYATILAK (LTT) 12157 HUTATMA EXPRESS PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR) 12158 HUTATMA EXPRESS SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE) 12169 SUR INTERCITY PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR) 12170 PUNE INTERCITY SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE) 12772 R-SC EXP RAIPUR JN (R) - SECUNDERABAD JN (SC) 12809 CSMT-HWH MAIL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HOWRAH JN (HWH) 12810 HWH-CSMT MAIL HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) 12833 ADI-HWH SUPERFAST EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - HOWRAH JN (HWH) 12834 HWH-ADI SUPERFAST EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - AHMEDABAD JN (ADI) 12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR) 12856 ITR BSP INTERCITY EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP) 15080 GKP-PPTA EXP GORAKHPUR (GKP) - PATLIPUTRA (PPTA) 15081 GKP-GTNR EXPRESS GORAKHPUR (GKP) - GOMATI NAGAR (GTNR) 15082 GTNR-GKP EXPRESS GOMATI NAGAR (GTNR) - GORAKHPUR (GKP) 15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESS NEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ) 15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESS ALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP) 16218 SNSI-MYS EXPRESS SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - MYSORE JN (MYS) 16229 MYS-BSB EXPRESS MYSORE JN (MYS) - VARANASI (BSB) 16381 PUNE-KANYAKUMARI EXP PUNE JN (PUNE) - KANYAKUMARI (CAPE) 16501 ADI-YPR EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - YASVANTPUR JN (YPR) 16588 BKN-YPR EXPRESS BIKANER JN (BKN) - YASVANTPUR JN (YPR) 17031 MUMBAI CSMT-HYB EXP CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HYDERABAD (HYB) 18029 LTT SHM EXP LOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM) 18030 SHM LTT EXP SHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT) 18109 TATA ITR EXP TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR) 18110 ITR TATA EXP ITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA) 18237 KRBA-ASR EXP KORBA (KRBA) - AMRITSAR JN (ASR) 18238 ASR BSP EXP AMRITSAR JN (ASR) - BILASPUR JN. (BSP) 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18240 ITR BSP EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP) 19202 PBR SC EXPRESS PORBANDAR (PBR) - SECUNDERABAD JN (SC) 20843 BSP-BGKT S F EXP BILASPUR JN. (BSP) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT) 20846 BKN BSP SF EXP BIKANER JN (BKN) - BILASPUR JN. (BSP) 20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) 22160 MAS-CSMT MUMBAI EXPRESS PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) 22180 CHENNAI - LTT EXPRESS PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - LOKMANYATILAK (LTT) 22619 BSP TEN SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - TIRUNELVELI (TEN) 22718 SC-RJT EXP SECUNDERABAD JN (SC) - RAJKOT JN (RJT) 22906 SHM - OKHA S F EXP SHALIMAR (SHM) - OKHA (OKHA) 31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) 31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) 31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) 31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) 31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) 31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) 33657 SDAH-HB LOCAL SEALDAH (SDAH) - HABRA (HB) 33658 HB - SDAH LOCAL HABRA (HB) - SEALDAH (SDAH) 37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) 37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) 37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) 37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) 37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) 37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) 37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) 37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) 37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) 37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) 37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) 37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) 37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) 37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) 37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) 37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) 37611 HWH-PDA LOCAL HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) 37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) 37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) 37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) 37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) 37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) 37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) 37823 HWH - BWN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN) 37834 BWN - HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH) 52544 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) 52590 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) 52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ) 52594 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)