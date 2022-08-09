Livemint wants to start sending you push notifications. Click allow to subscribe
Subscribe
My Readse-paperNewslettersIFSC Code Finder NewMintGenieFor You
Top Sections
Explore Mint
Copyright © HT Digital Streams Limited All rights reserved.
Sign out
e-paper
OPEN APP
Home / News / India /  Indian Railways: IRCTC cancels 145 trains on 9 August; 21 partially cancelled; check full list here

Indian Railways: IRCTC cancels 145 trains on 9 August; 21 partially cancelled; check full list here

File image of Indian Railways 
1 min read . 09:59 AM ISTLivemint

  • The IRCTC website also shows 131 trains cancelled on 10 August while 12 are source changed trains.

Listen to this article
Your browser doesn’t support HTML5 audio

The Indian Railways on 9 August has cancelled 145 trains, change sourced station in 21 while short terminated 15 trains.

The Indian Railways on 9 August has cancelled 145 trains, change sourced station in 21 while short terminated 15 trains.

Passengers can check the trains schedule by visiting enquiry.indianrail.gov.in or download the NTES app. The number of the trains keep changing so passengers are requested to check the IRCTC website.

Passengers can check the trains schedule by visiting enquiry.indianrail.gov.in or download the NTES app. The number of the trains keep changing so passengers are requested to check the IRCTC website.

As per a News18 report, the reason for the cancellation is due to maintenance and operational reasons.

As per a News18 report, the reason for the cancellation is due to maintenance and operational reasons.

Apart from this, the IRCTC website also shows 131 trains cancelled on 10 August while 12 are source changed trains.

Apart from this, the IRCTC website also shows 131 trains cancelled on 10 August while 12 are source changed trains.

It is also important to note that some of the following trains are also cancelled till 15 August.

It is also important to note that some of the following trains are also cancelled till 15 August.

Check full list here of cancelled trains:

Check full list here of cancelled trains:

Train NoRoute
01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
 01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
 01607 PTK-BJPL SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
 01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
 01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
 01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
 03311 BRWD-DOS PASS SPL  BARWADIH JN (BRWD) - DEHRI ON SONE (DOS)
 03312 DOS-BRWD PASS SPL DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD)
 03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)
03342 DOS-BRKA PASSENGER SPLDEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)
03371 KQR-BRKA PASS SPL KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
03372 BRKA-KQR PASS SPLBARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
03502 BDME-JSME MEMU SPLBAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
03549 JSME-BDME MEMU SPLJASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPLASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03607 KQR-HZBN-BRKA PASS SPLKODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
03608 BRKA-HZBN-KQR PASS SPLBARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
03657 JSME-BDME MEMU PGR SPLJASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03658 BDME-JSME MEMU PGR SPLBAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
04601 PTK-JDNX PASSANGERPATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JDNX-PTK PASSNGERJOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04647 PTK-BJPL EXP SPLPATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04686 BJPL-PTK PASSNGERBAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04699 PTK-JDNX EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04775 SDLP HMH SPL SADULPUR JN (SDLP) - HANUMANGARH JN (HMH)
04776 HMH SDLP SPLHANUMANGARH JN (HMH) - SADULPUR JN (SDLP)
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
05036 GKP-SV UN-RESERVED EXPGORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXPGORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05334 MB-RMR EXPMORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05366 RMR-MB SPL EXPRAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
06407 ED-MTDM EXP SPLERODE JN (ED) - METUR DAM (MTDM)
06408 MTDM-ED EXP SPLMETUR DAM (MTDM) - ERODE JN (ED)
06845 JTJ - ED EXP SPLJOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED)
06846 ED JTJ EXP SPLERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ)
06977 JJJ-PGW EXP SPLJAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIALMALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIALDIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIALLEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08267 R-ITR PASSENGER SPLRAIPUR JN (R) - ITWARI (ITR)
08741 DURG-G MEMU SPLDURG (DURG) - GONDIA JN (G)
08742 G-DURG MEMU SPLGONDIA JN (G) - DURG (DURG)
08743 G-ITR MEMU SPLGONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)
08744 ITR-G MEMU SPLITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)
08751 RTK-ITR MEMU SPL RAMTEK (RTK) - ITWARI (ITR)
08754 ITR- RTK MEMU SPLITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
08755 RTK-ITR MEMU SPLRAMTEK (RTK) - ITWARI (ITR)
08756 ITR-RTK MEMU SPLITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
09108 EKNR - PRTN SPECIALPRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09109 PRTN - EKNR SPECIALPRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKNR - PRTN SPECIALEKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09175 DADN OM MG PASS SPLDR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - OMKARESHWAR RD (OM)
09176 OM DADN MG PASS SPLOMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
09484 PTN - MSH PASSENGERNARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON - RATNAGIRIMADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11028 PVR-DR EXPPANDHARPUR (PVR) - DADAR (DR)
11140 GADAG-CSMT SF EXPGADAG JN (GDG) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
11421 PUNE SUR DEMUPUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
11422 SUR PUNE DEMUSOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
11753 ITR-REWA EXPRESSITWARI (ITR) - REWA (REWA)
12101 LTT SHM JNANESWARI DELXLOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)
12115 CSTM-SUR SIDDHESWAR EXPCHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SOLAPUR JN (SUR)
12129 PUNE HWH AZAD HIND EXPPUNE JN (PUNE) - HOWRAH JN (HWH)
12130 HWH PUNE AZAD HIND EXPHOWRAH JN (HWH) - PUNE JN (PUNE)
12146 PURI-LTT WEEKLY EXPPURI (PURI) - LOKMANYATILAK (LTT)
12157 HUTATMA EXPRESS PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
12158 HUTATMA EXPRESSSOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
12169 SUR INTERCITYPUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
12170 PUNE INTERCITY SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
12772 R-SC EXP RAIPUR JN (R) - SECUNDERABAD JN (SC)
12809 CSMT-HWH MAIL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HOWRAH JN (HWH)
12810 HWH-CSMT MAIL HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
12833 ADI-HWH SUPERFAST EXPRESSAHMEDABAD JN (ADI) - HOWRAH JN (HWH)
12834 HWH-ADI SUPERFAST EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - AHMEDABAD JN (ADI)
12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR)
12856 ITR BSP INTERCITY EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
15080 GKP-PPTA EXP GORAKHPUR (GKP) - PATLIPUTRA (PPTA)
15081 GKP-GTNR EXPRESSGORAKHPUR (GKP) - GOMATI NAGAR (GTNR)
15082 GTNR-GKP EXPRESS GOMATI NAGAR (GTNR) - GORAKHPUR (GKP)
15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESSNEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESSALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
16218 SNSI-MYS EXPRESSSAINAGAR SIRIDI (SNSI) - MYSORE JN (MYS)
16229 MYS-BSB EXPRESSMYSORE JN (MYS) - VARANASI (BSB)
16381 PUNE-KANYAKUMARI EXP PUNE JN (PUNE) - KANYAKUMARI (CAPE)
16501 ADI-YPR EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - YASVANTPUR JN (YPR)
16588 BKN-YPR EXPRESSBIKANER JN (BKN) - YASVANTPUR JN (YPR)
17031 MUMBAI CSMT-HYB EXPCHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HYDERABAD (HYB)
18029 LTT SHM EXPLOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)
18030 SHM LTT EXPSHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT)
18109 TATA ITR EXP TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
18110 ITR TATA EXPITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)
18237 KRBA-ASR EXPKORBA (KRBA) - AMRITSAR JN (ASR)
18238 ASR BSP EXPAMRITSAR JN (ASR) - BILASPUR JN. (BSP)
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXPGEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
18240 ITR BSP EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
19202 PBR SC EXPRESSPORBANDAR (PBR) - SECUNDERABAD JN (SC)
20843 BSP-BGKT S F EXP BILASPUR JN. (BSP) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)
20846 BKN BSP SF EXPBIKANER JN (BKN) - BILASPUR JN. (BSP)
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHIEKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22160 MAS-CSMT MUMBAI EXPRESSPURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
22180 CHENNAI - LTT EXPRESSPURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - LOKMANYATILAK (LTT)
22619 BSP TEN SF EXPBILASPUR JN. (BSP) - TIRUNELVELI (TEN)
22718 SC-RJT EXPSECUNDERABAD JN (SC) - RAJKOT JN (RJT)
22906 SHM - OKHA S F EXP SHALIMAR (SHM) - OKHA (OKHA)
31411 SDAH -NH LOCALSEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NH - SDAH LOCALNAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SDAH - NH LOCALSEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RHA-NH LOCALRANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
33657 SDAH-HB LOCALSEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
33658 HB - SDAH LOCALHABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)
37211 HWH-BDC LOCALHOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SIU-HWH LOCALSINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HWH - HPL LOCALHOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HPL-HWH LOCALHARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HWH-TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HWH - TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HWH-TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SHE-TAK LOCALSEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TAK SHE LOCALTARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37611 HWH-PDA LOCALHOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
37732 MYM-BDC LOCALMEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
37782 BWN-BDC LOCALBARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
37783 BDC-BWN LOCALBANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37785 BDC-BWN LOCALBANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
37823 HWH - BWN LOCALHOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
37834 BWN - HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
52544 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
52590 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
52594 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
Train NoRoute
01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
 01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
 01607 PTK-BJPL SPL  PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
 01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
 01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
 01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
 03311 BRWD-DOS PASS SPL  BARWADIH JN (BRWD) - DEHRI ON SONE (DOS)
 03312 DOS-BRWD PASS SPL DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD)
 03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS)
03342 DOS-BRKA PASSENGER SPLDEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA)
03371 KQR-BRKA PASS SPL KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
03372 BRKA-KQR PASS SPLBARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
03502 BDME-JSME MEMU SPLBAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
03549 JSME-BDME MEMU SPLJASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPLASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC)
03607 KQR-HZBN-BRKA PASS SPLKODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA)
03608 BRKA-HZBN-KQR PASS SPLBARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR)
03657 JSME-BDME MEMU PGR SPLJASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
03658 BDME-JSME MEMU PGR SPLBAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
04601 PTK-JDNX PASSANGERPATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
04602 JDNX-PTK PASSNGERJOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
04647 PTK-BJPL EXP SPLPATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04686 BJPL-PTK PASSNGERBAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04699 PTK-JDNX EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
04775 SDLP HMH SPL SADULPUR JN (SDLP) - HANUMANGARH JN (HMH)
04776 HMH SDLP SPLHANUMANGARH JN (HMH) - SADULPUR JN (SDLP)
05035 SV-GKP UNRESERVED EXP SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP)
05036 GKP-SV UN-RESERVED EXPGORAKHPUR (GKP) - SIWAN JN (SV)
05040 GKP-NKE UN-RESERVED EXPGORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
05334 MB-RMR EXPMORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
05366 RMR-MB SPL EXPRAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
06407 ED-MTDM EXP SPLERODE JN (ED) - METUR DAM (MTDM)
06408 MTDM-ED EXP SPLMETUR DAM (MTDM) - ERODE JN (ED)
06845 JTJ - ED EXP SPLJOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED)
06846 ED JTJ EXP SPLERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ)
06977 JJJ-PGW EXP SPLJAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIALMALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIALDIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIALLEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
08267 R-ITR PASSENGER SPLRAIPUR JN (R) - ITWARI (ITR)
08741 DURG-G MEMU SPLDURG (DURG) - GONDIA JN (G)
08742 G-DURG MEMU SPLGONDIA JN (G) - DURG (DURG)
08743 G-ITR MEMU SPLGONDIA JN (G) - ITWARI (ITR)
08744 ITR-G MEMU SPLITWARI (ITR) - GONDIA JN (G)
08751 RTK-ITR MEMU SPL RAMTEK (RTK) - ITWARI (ITR)
08754 ITR- RTK MEMU SPLITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
08755 RTK-ITR MEMU SPLRAMTEK (RTK) - ITWARI (ITR)
08756 ITR-RTK MEMU SPLITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK)
09108 EKNR - PRTN SPECIALPRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09109 PRTN - EKNR SPECIALPRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09110 EKNR - PRTN SPECIALEKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
09175 DADN OM MG PASS SPLDR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - OMKARESHWAR RD (OM)
09176 OM DADN MG PASS SPLOMKARESHWAR RD (OM) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN)
09484 PTN - MSH PASSENGERNARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
10102 MADGAON - RATNAGIRIMADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
11028 PVR-DR EXPPANDHARPUR (PVR) - DADAR (DR)
11140 GADAG-CSMT SF EXPGADAG JN (GDG) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
11421 PUNE SUR DEMUPUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
11422 SUR PUNE DEMUSOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
11753 ITR-REWA EXPRESSITWARI (ITR) - REWA (REWA)
12101 LTT SHM JNANESWARI DELXLOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)
12115 CSTM-SUR SIDDHESWAR EXPCHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - SOLAPUR JN (SUR)
12129 PUNE HWH AZAD HIND EXPPUNE JN (PUNE) - HOWRAH JN (HWH)
12130 HWH PUNE AZAD HIND EXPHOWRAH JN (HWH) - PUNE JN (PUNE)
12146 PURI-LTT WEEKLY EXPPURI (PURI) - LOKMANYATILAK (LTT)
12157 HUTATMA EXPRESS PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
12158 HUTATMA EXPRESSSOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
12169 SUR INTERCITYPUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
12170 PUNE INTERCITY SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
12772 R-SC EXP RAIPUR JN (R) - SECUNDERABAD JN (SC)
12809 CSMT-HWH MAIL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HOWRAH JN (HWH)
12810 HWH-CSMT MAIL HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
12833 ADI-HWH SUPERFAST EXPRESSAHMEDABAD JN (ADI) - HOWRAH JN (HWH)
12834 HWH-ADI SUPERFAST EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - AHMEDABAD JN (ADI)
12855 BSP ITR INTERCITY SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - ITWARI (ITR)
12856 ITR BSP INTERCITY EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
15080 GKP-PPTA EXP GORAKHPUR (GKP) - PATLIPUTRA (PPTA)
15081 GKP-GTNR EXPRESSGORAKHPUR (GKP) - GOMATI NAGAR (GTNR)
15082 GTNR-GKP EXPRESS GOMATI NAGAR (GTNR) - GORAKHPUR (GKP)
15777 NJP-APDJ TOURIST EXPRESSNEW JALPAIGURI (NJP) - ALIPUR DUAR JN (APDJ)
15778 APDJ-NJP TOURIST EXPRESSALIPUR DUAR JN (APDJ) - NEW JALPAIGURI (NJP)
16218 SNSI-MYS EXPRESSSAINAGAR SIRIDI (SNSI) - MYSORE JN (MYS)
16229 MYS-BSB EXPRESSMYSORE JN (MYS) - VARANASI (BSB)
16381 PUNE-KANYAKUMARI EXP PUNE JN (PUNE) - KANYAKUMARI (CAPE)
16501 ADI-YPR EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - YASVANTPUR JN (YPR)
16588 BKN-YPR EXPRESSBIKANER JN (BKN) - YASVANTPUR JN (YPR)
17031 MUMBAI CSMT-HYB EXPCHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HYDERABAD (HYB)
18029 LTT SHM EXPLOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)
18030 SHM LTT EXPSHALIMAR (SHM) - LOKMANYATILAK (LTT)
18109 TATA ITR EXP TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
18110 ITR TATA EXPITWARI (ITR) - TATANAGAR JN (TATA)
18237 KRBA-ASR EXPKORBA (KRBA) - AMRITSAR JN (ASR)
18238 ASR BSP EXPAMRITSAR JN (ASR) - BILASPUR JN. (BSP)
18239 GAD ITR PASS-CUM-EXPGEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR)
18240 ITR BSP EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP)
19202 PBR SC EXPRESSPORBANDAR (PBR) - SECUNDERABAD JN (SC)
20843 BSP-BGKT S F EXP BILASPUR JN. (BSP) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT)
20846 BKN BSP SF EXPBIKANER JN (BKN) - BILASPUR JN. (BSP)
20948 EKNR - ADI JANSHATABDHIEKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI)
20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR)
22160 MAS-CSMT MUMBAI EXPRESSPURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
22180 CHENNAI - LTT EXPRESSPURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - LOKMANYATILAK (LTT)
22619 BSP TEN SF EXPBILASPUR JN. (BSP) - TIRUNELVELI (TEN)
22718 SC-RJT EXPSECUNDERABAD JN (SC) - RAJKOT JN (RJT)
22906 SHM - OKHA S F EXP SHALIMAR (SHM) - OKHA (OKHA)
31411 SDAH -NH LOCALSEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31414 NH - SDAH LOCALNAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31423 SDAH - NH LOCALSEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
31712 RHA-NH LOCALRANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
33657 SDAH-HB LOCALSEALDAH (SDAH) - HABRA (HB)
33658 HB - SDAH LOCALHABRA (HB) - SEALDAH (SDAH)
37211 HWH-BDC LOCALHOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
37306 SIU-HWH LOCALSINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
37307 HWH - HPL LOCALHOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
37308 HPL-HWH LOCALHARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
37319 HWH-TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37327 HWH - TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37330 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37338 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37343 HWH-TAK LOCALHOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
37348 TAK-HWH LOCALTARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
37411 SHE-TAK LOCALSEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
37416 TAK SHE LOCALTARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
37611 HWH-PDA LOCALHOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM)
37732 MYM-BDC LOCALMEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC)
37782 BWN-BDC LOCALBARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
37783 BDC-BWN LOCALBANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37785 BDC-BWN LOCALBANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
37823 HWH - BWN LOCALHOWRAH JN (HWH) - BARDDHAMAN (BWN)
37834 BWN - HWH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
52544 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
52590 DJ-GHUM-DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
52591 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
52594 DJ - GHUM - DJ JOY RIDE DARJEELING (DJ) - DARJEELING (DJ)
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.