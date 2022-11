Indian Railways' Western Railway zone has revised the timings of 25 trains in view of the schedule of Mumbai-Gandhinagar Vande Bharat Express with an aim to have smooth train operations, officials said. Among the trains whose timings have been revised includes Mumbai–Ahmedabad Shatabdi Express and its schedule has been revised between Vapi and Ahmedabad railway stations in Gujarat. The timings of several trains will be revised, due to the running of Train No. 20901/02 Mumbai Central – Gandhinagar Capital Vande Bharat Express and change in timings of Train No. 12009/10 Mumbai Central – Ahmedabad Shatabdi Express.

Here are the list of trains which will have revised timings:

Train No. 12009 Mumbai Central – Ahmedabad Shatabdi Express

STATION Existing Revised VAPI 08.03/08.05 08.09/08.11 SURAT 09.03/09.08 09.15/09.18 BHARUCH 09.44/09.46 09.54/09.56 VADODARA 10.35/10.40 10.48/10.53 ANAND 11.10/11.13 11.24/11.26 NADIAD 11.27/11.29 11.40/11.42 AHMEDABAD 12:45 12:40

Train No. 22953 Mumbai Central – Ahmedabad Gujarat Superfast Express

STATION Existing Revised MUMBAI CENTRAL DEP-05.45 DEP-05.40 DADAR 05.54/05.57 05.50/05.52 BORIVALI 06.15/06.20 06.08/06.11 BOISAR 07.11/07.13 07.11/07.13 DAHANU ROAD 07.43/07.45 07.30/07.32 UMARGAM ROAD 07.59/08.01 07.50/07.55 BHILAD 08.13/08.15 08.12/08.14 VAPI 08.24/08.26 08.24/08.26

No change in timings beyond Vapi.

Train No. 09161 Valsad – Vadodara Passenger Special

STATION Existing Revised VALSAD DEP-06.00 DEP-06.00 SURAT 07.42/07.47 07.42/07.47 UTRAN 07.54/07.55 07.54/07.55 KOSAD 08.00/08.01 08.01/08.02 GOTHANGAM 08.06/08.07 08.08/08.09 SAYAN 08.15/08.20 08.19/08.20 KIM 08.29/08.31 08.32/08.34 KOSAMBA 08.39/08.40 08.42/08.44 HATHURAN 08.51/08.52 08.50/08.51 PANOLI 09.13/09.15 09.15/09.16 ANKLESHWAR 09.24/09.26 09.31/09.33 BHARUCH 09.38/09.43 09.45/09.50 CHAVAJ 09.51/09.52 09.58/09.59 NABIPUR 10.09/10.11 10.12/10.13 VAREDIYA 10.18/10.19 10.21/10.23 PALEJ 10.31/10.33 10.30/10.32 LAKODARA 10.41/10.42 10.44/10.45 MIYAGAM KARJAN 10.50/10.51 10.53/10.54 KASHIPURA SARAR 10.59/11.00 11.02/11.03 ITOLA 11.06/11.07 11.09/11.10 VARNAMA 11.13/11.14 11.16/11.17 MAKARPURA 11.28/11.29 11.31/11.32 VISHWAMITRI 11.44/11.46 11.44/11.46 VADODARA 12.05 12.05

Train No. 12834 Howrah – Ahmedabad Superfast Express

STATION Existing Revised SURAT 08.02/08.07 07.55/08.00 BHARUCH 08.51/08.53 08.44/08.46 VADODARA 09.53/09.58 09.46/09.51 ANAND 10.33/10.35 10.25/10.27 NADIAD 10.50/10.52 10.54/10.56 MANINAGAR 11:38/11:40 11:38/11:40 AHMEDABAD 12:05 12:05

Train No. 19484 Barauni – Ahmedabad Express

STATION Existing Revised AMALNER 04.19/04.22 04.13/04.16 DONDAICHA 05.15/05.17 05.04/05.06 NANDURBAR 05.50/06.00 05.38/05.43 SURAT 08.50/08.55 08.07/08.10 VADODARA 10.45/10.50 09.54/09.59 ANAND 11.25/11.27 10.32/10.34 AHMEDABAD 12:40 11:50

Train No. 19436 Asansol – Ahmedabad Express w.e.f. 19 November

STATION Existing Revised AMALNER 04.19/04.22 04.13/04.16 DONDAICHA 05.15/05.17 05.04/05.06 NANDURBAR 05.50/06.00 05.38/05.43 SURAT 08.50/08.55 08.07/08.10 VADODARA 10.45/10.50 09.54/09.59 ANAND 11.25/11.27 10.32/10.34 AHMEDABAD 12:40 11:50

Train No. 12929 Valsad – Vadodara Intercity

STATION Existing Revised SURAT 08.15/08.20 08.17/08.22 KIM 08.37/08.39 08.39/08.41 KOSAMBA 08.46/08.48 08.48/08.50 ANKLESHWAR 09.00/09.02 09.02/09.04 BHARUCH 09.13/09.15 09.15/09.17 PALEJ 09.31/09.32 09.33/09.34 MIYAGAM KARJAN 09.42/09.43 09.44/09.45 VADODARA 10.25 10.35

Train No. 19091 Bandra Terminus – Gorakhpur Humsafar Express

w.e.f. 21 November

STATION Existing Revised SURAT 08.32/08.37 08.30/08.35 VADODARA 10.25/10.35 10.35/10.45

No change in timings beyond Godhra.

Train No. 22196 Bandra Terminus – Virangana Lakshmibai Jhansi Express

STATION Existing Revised SURAT 08.32/08.37 08.30/08.35 BHARUCH 09.20/09.22 09.22/09.24 VADODARA 10.25/10.35 10.35/10.45 GODHRA 11.53/11.55 11.53/11.55

Train No. 22921 Bandra Terminus – Gorakhpur Antyodaya Express

STATION Existing Revised SURAT 08.32/08.37 08.30/08.35 VADODARA 10.25/10.35 10.35/10.45

No change in timings beyond Vadodara.

Train No. 22975 Bandra Terminus – Ramnagar Superfast Express

STATION Existing Revised SURAT 08.32/08.37 08.30/08.35 BHARUCH 09.20/09.22 09.22/09.24 VADODARA 10.25/10.35 10.35/10.45 GODHRA 11.53/11.55 11.53/11.55

No change in timings beyond Godhra.

The Western Railway's chief public relations officer Sumit Thakur said the train timings were revised only by a few minutes and the new schedule will be effective in the next few days. "This has been done to make the train operations smooth," Thakur said. As per the release, the Mumbai Central–Ahmedabad Gujarat Superfast Express, Howrah–Ahmedabad Superfast Express, Bandra Terminus–Gorakhpur Humsafar Express, and Bandra Terminus–Ramnagar Superfast Express are some of the trains whose timings have been revised.