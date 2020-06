Indian Railways: Here's a full list of special trains that will run now

In the wake of coronavirus outbreak, the Indian Railways has decided to cancel all the regular passenger trains till August 12. The list includes all regular time-tabled passenger train services, mail and express trains and suburban train services. "It has been decided that regular time-tabled passenger services including Mail/Express, passenger and suburban services stand cancelled up to 12.08.2020," the railway board said in a statement.

However, special passenger trains including 200 mail express trains and 30 Rajdhani trains that have been operating from May 12 and June 1 will continue to function.

However, special passenger trains including 200 mail express trains and 30 Rajdhani trains that have been operating from May 12 and June 1 will continue to function.

Meanwhile, the railways said that they will provide full refund for all regular train tickets booked from July 1 to August 12. "All tickets booked for the regular time-tabled trains for journey dates from 1.07.2020 to 12.08.2020 may be cancelled and full refunds generated," the railway board said.

Here is a full list of the trains, timings, routes and stoppages of the mail express trains that will be operational:

Train No Train Name Source Station Destination station

1 01016/15 Kushinagar Express Gorakhpur Lokmanyatilak (T)

2 01019/20 Konarka Express Mumbai CST Bhubaneswar

3 01061/62 Darbhanga Express Lokmanyatilak (T) Darbhanga

4 01071/72 Kamayani Express Lokmanyatilak (T) Varanasi

5 01093/94 Mahanagri Express Mumbai CST Varanasi

6 01139/40 Mumbai CST Gadag Express Mumbai CST Gadag

7 01301/02 Udyan Express Mumbai CST KSR Bengaluru

8 02156/55 Bhopal Express Hazrat Nizamuddin Habibganj

9 02230/29 Lucknow Mail New Delhi Lucknow Jn

10 02296/95 Sanghmitra Express Danapur KSR Bengaluru

11 02377/78 Padatik Express Sealdah New Alipurduar

12 02392/91 Shramjevi Express New Delhi Rajgir

13 02394/93 Sampoorn Kranti Express New Delhi Rajendra Nagar

14 02418/17 Prayagraj Express New Delhi Prayagraj

15 02420/19 Gomti Express New Delhi Lucknow

16 02407/08 Karambhumi Express Amritsar New Jalpaiguri

17 02357/58 Amritsar Kolkata Express Amritsar Kolkata

18 02452/51 Shram Shakti Express New Delhi Kanpur

19 02463/64 Samprak Kranti Jodhpur Delhi S Rohilla

20 02477/78 Jaipur Jodhpur Express Jaipur Jodhpur

21 02479/80 Suryanagri Express Bandra (T) Jodhpur

22 02533/34 Pushpak Express Lucknow 1n Mumbai CST

23 02555/56 Gorakhdham Express Hisar Gorakhpur

24 02560/59 Shivganga Express New Delhi Manduadih

25 02618/17 Mangla Express Hazrat Nizamuddin Ernakulam

26 04009/10 Champaran Satyagrah Express Anand Vihar Bapudham Motihari

27 02629/30 Karnataka Samprak Kranti Express New Delhi Yesvantpur

28 02701/02 Husain Sagar Express Mumbai CST Hyderabad

29 J[ 02703/04 Falaknuma Express Howrah Secunderabad

30 02715/16 Sachkhand Express H. S. Nanded Amritsar

31 02724/23 Telangana Express New Delhi Hyderabad

32 02792/91 Danapur Secunderabad Express Danapur Secunderabad

33 02801/02 Purushottam Express Puri New Delhi

34 02810/09 HWH-Mumbai Mail Howrah Mumbai CST

35 02833/34 Ahmedabad Howrah Express Ahmedabad Howrah

36 02904/03 Golden Temple Mail Amritsar Mumbai Central

37 02916/15 Ashram Express Delhi Ahmedabad

38 02926/25 Paschim Express Amritsar Bandra (1)

39 02933/34 Karnavati Express Mumbai Central Ahmedabad

40 02963/64 Mewar Express Hazrat Nizamuddin Udaipur City

41 08183/84 Tatanagar Danapur Express Tatanagar Danapur

42 05484/83 Mahananda Express Delhi Alipurduar

43 06345/46 Netrvati Express Mumbai (LTT) Thiruvananthapuram Central

44 02806/06 AP Express Vishakapatnam New Delhi

45 02182/81 Nizamuddin Jabalpur Express Hazrat Nizamuddin Jabalpur

46 02418/17 Mahamana Express New Delhi Varanasi

47 02955/56 Mumbai Central Jaipur Express Mumbai Central Jaipur

48 07201/02 Golconda Express Guntur Secunderabad

49 02793/94 Rayalseema Express Tirupati Nizamabad

50 09165/66 Sabarmati Express Ahmedabad Darbhanga

51 09167/68 Sabarmati Express Ahmedabad Varanasi

52 09045/46 Ganga Express Surat Chhapra Tapti

53 03201/02 Patna Lokmanyatilak Express Patna Lokmanyatilak (T)

54 1 02553/54 Vaishali Express Saharsa New Delhi

55 02307/08 Howrah Jodhpur/Bikaner Express Howrah Jodhpur/Bikaner

56 02381/82 Poorva Express Howrah New Delhi

57 02303/04 Poorva Express Howrah New Delhi

53 02141/42 Lokmanyatilak Patliputra Express Lokmanyatilak (T) Patliputra

59 02557/58 Sapt Kranti Express Muzaffarpur Anand Vihar

60 05273/74 Satyagrah Express Raxaul Anand Vihar

61 02419/20 Suhaildev Express Anand Vihar Ghazipur

62 II 02433/34 Anand Vihar Ghazipur Express Anand Vihar Ghazipur

63 09041/42 Bandra (T) Ghazipur Express Bandra (T) Ghazipur

64 1 04673/74 Shaheed Express Amritsar Jaynagar

65 04649/50 Saryu Yamuna Express Amritsar Jaynagar

66 02541/42 Gorakhpur Lokmanyatilak Express Gorakhpur Lokmanyatilak (T)

67 05955/56 Brahmputra Mail Dibrugarh Delhi

63 02149/50 Pune Danapur Express Pune Danapur

69 02947/48 Azimabad Express Ahmedabad Patna

70 05645/46 Lokmanyatilak Guwahati Express Lokmanyatilak (T) Guwahati

71 02727/28 Godavari Express Hyderabad Visakhapatnam

72 Special Train Ahmedabad Muzaffarpur (Via Surat)

73 Special Train Ahmedabad Gorakhpur (Via Surat)

Duronto trains having NON AC Coaches

74 02245/12246 Howrah (1050) Yasvantpur (1600) Duronto Express

75 02201/22202 Sealdah (2000) Puri (0435) Duronto Express

76 02213/22214 Shalimar (2200) Patna (0640) Duronto Express

77 02283/12284 Emakulam (2325) Nizamuddin (1940) Duronto Express

78 02285/12286 Secundarabad (1310) Nizamuddin (1035) Duronto Express

JANSHATABDI TRAINS

Sr. Train No. From To Train Name

79 02073/74 Howrah Jn (1325) Bhubaneswar (2020) Jan Shatabdi Express

80 02023/24 Howrah Jn (1405) Patna Jn (2245) Jan Shatabdi Express

81 02365/66 Patna (0600) Ranchi (1355) Jan Shatabdi Express

82 02091/92 Dehradun (1545) Kathgodam (2335) Jan Shatabdi Express

83 02067/68 Guwahati (0630) Jorhat Town (1320) Jan Shatabdi Express

84 02053/54 Haridwar (1445) Amritsar (2205) Jan Shatabdi Express

85 02055/56 New Delhi (1520) Dehradun (2110)) Jan Shatabdi Express

86 02057/58 New Delhi (1435) Una Himachal (2210) Jan Shatabdi Express

87 02065/66 Ajmer (0540) Delhi Sarai Rohilla (1135) Jan Shatabdi Express

88 02069/70 Raigarh (0620) Gondia (1325) Jan Shatabdi Express

89 02021/22 Howrah (0620) Barbil (1305) Jan Shatabdi Express

90 02075/76 Calicut (1345) Trivendrum (2135) Jan Shatabdi Express

91 02081/82 Kannur (0450) Trivendrum (1425) Jan Shatabdi Express

92 02079/80 Bengaluru (0600) Hubli (1345) Jan Shatabdi Express

93 02089/90 Yashwantpur (1730) Shivamoga Town (2155) Jan Shatabdi Express

94 02059/60 Kota (0555) Nizamuddin (1230) Jan Shatabdi Express

95 02061/62 Habibganj (1740) Jabalpur (2255) Jan Shatabdi Express

96 09037/38 Bandra(T) Gorakhpur Avadh Express

97 09039/40 Bandra(T) Muzaffarpur Avadh Express

98 02565/66 Darbhanga New Delhi Btiar Sampark Kranti

99 02917/18 Ahmedabad Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti

100 02779/80 Vasco da Gama Nizamuddin Goa Express

Here is a full list of the trains, timings, routes and stoppages of the 30 Rajdhani trains that will run till August 12

S.No. Train No From Departure Time To Arrival Time Frequency

1) 02301 Howrah 17.05 New Delhi 1000 Daily

2) 02302 New Delhi 1655 Howrah 0955 Daily

3) 02951 Mumbai Central 1730 New Delhi 0905 Daily

4) 02952 New Delhi 1655 Mumbai Central 0845 Daily

5) 02957 Ahmedabad 1820 New Delhi 0800 Daily

6) 02958 New Delhi 2025 Ahmedabad 1005 Daily

7) 02309 Rajendranagar (T) 1920 New Delhi 0740 Daily

8) 02310 New Delhi 1715 Rajendranagar (T) 0530 Daily

9) 02691 Bengaluru 2030 New Delhi 0555 Daily

10) 02692 New Delhi 2115 Bengaluru 0640 Daily

11) 02424 New Delhi 1645 Dibrugarh 0700 Daily

12) 02423 Dibrugarh 2110 New Delhi 1015 Daily

13) 02442 New Delhi 1600 Bilaspur 1200 Biweekly

14) 02441 Bilaspur 1440 New Delhi 1055 Biweekly

15) 02823 Bhubaneswar 1000 New Delhi 1045 Daily

16) 02824 New Delhi 1705 Bhubaneswar 1725 Daily

17) 02425 New Delhi 2110 Jammu Tawi 0545 Daily

18) 02426 Jammu Tawi 2010 New Delhi 0500 Daily

19) 02434 New Delhi 1600 Chennai 2040 Biweekly

20) 02433 Chennai 0635 New Delhi 1030 Biweekly

21) 02454 New Delhi 1530 Ranchi 1000 Biweekly

22) 02453 Ranchi 1740 New Delhi 1055 Biweekly

23) 02414 New Delhi 1125 Madgaon 1250 Biweekly

24) 02413 Madgaon 1030 New Delhi 1240 Biweekly

25) 02438 New Delhi 1600 Secunderabad 1400 Weekly

26) 02437 Secunderabad 1315 New Delhi 1040 Weekly

27) 02432 New Delhi 1125 Thiruvananthapuram 0525 Triweekly

28) 02431 Thiruvananthapuram 1945 New Delhi 1240 Triweekly

29) 02501 Agartala 1900 New Delhi 1120 Weekly

30) 02502 New Delhi 1950 Agartala 1330 Weekly